CIVIL COURT – NILES, MI – FEBUARY 2 – FEBRUARY 8

Wednesday, February 8, 2017
8:30 AM
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA V GREG ARNOLD
DISCOVERY HEARING
04-C05042-GC – DSS
JUDGE DONAHUE, 700
VELOCITY INVESTMENTS LLC V MICHAEL RAUCH
DISCOVERY HEARING
06-C03640-GC – DSS
JUDGE DONAHUE, 700
ATLANTIC CREDIT AND FINANCE INC V ROBERT J MCLALIN
DISCOVERY HEARING
08-C05140-GC – DSS
JUDGE DONAHUE, 700
ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V NUTTING BOYD M
DISCOVERY HEARING
08-C06140-GC – CAB
JUDGE DONAHUE, 700
ATLANTIC CREDIT & FINANCE V GARY D BUCKLAND
DISCOVERY HEARING
09-C20358-GC – DSS
JUDGE DONAHUE, 700
FIRST COMMUNITY FINANCIAL V CHARLES BLACK
DISCOVERY HEARING
09-C22735-GC – CAB
JUDGE DONAHUE, 700
ATLANTIC CREDIT & FINANCE SPECIAL FINANCE UNIT LLC
V JANET CANAVAN
DISCOVERY HEARING
12-022407-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
MSW CAPITAL LLC V TINA BAKER
DISCOVERY HEARING
14-020451-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
VELOCITY INVESTMENTS LLC V DAVID L HALL
DISCOVERY HEARING
14-020956-GC – SRS
JUDGE DONAHUE, 700
ATLANTIC CREDIT & FINANCE SPECIAL FINANCE UNIT III V BRANNON THORNTON
DISCOVERY HEARING
15-020540-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
FIRST FINANCIAL INVESTMENT FUND V LLC
V RICHARD WILSON
DISCOVERY HEARING
15-020965-GC – SRS
JUDGE DONAHUE, 700
VELOCITY INVESTMENTS, LLC V AMBER J WIESE
DISCOVERY HEARING
15-021363-GC – SRS
JUDGE DONAHUE, 700
KOTZ SANGSTER WYSOCKI PC V RYAN KELLEY
DISCOVERY HEARING
16-021441-SC – DAP
JUDGE DONAHUE, 700
RHONDA MILARD V KRIS MILLER
DISCOVERY HEARING
16-021578-SC – DAP
JUDGE DONAHUE, 700
RIVERSIDE ESTATES MHC V ELIZABETH BOHLENDER
LANDLORD TENANT HEARING
17-020077-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
RIVERSIDE ESTATES MHC V CRYSTAL COOK et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-020078-LT – SRS
JUDGE DONAHUE, 700
RIVERSIDE ESTATES MHC V HEATHER J MACKENZIE
LANDLORD TENANT HEARING
17-020079-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
RIVERSIDE ESTATES MHC V TAMMY WILSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-020080-LT – SRS
JUDGE DONAHUE, 700
JOHN SCHMIDT V RAY CRUMP et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-020093-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
JOHN SCHMIDT V KENNETH MYATT et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-020094-LT – SRS
JUDGE DONAHUE, 700
ART ZIMMER V LISA REYBACK et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-020101-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
BERRIEN WOODS APARTMENTS V SHERNISHA WESSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-020102-LT – SRS
JUDGE DONAHUE, 700
BERRIEN WOODS APARTMENTS V MICHAELA GREER
LANDLORD TENANT HEARING
17-020103-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
BERRIEN WOODS APARTMENTS V HAYLIE M MERVINE
LANDLORD TENANT HEARING
17-020104-LT – SRS
JUDGE DONAHUE, 700
BERRIEN WOODS APARTMENTS V ERNESTINE DABBS
LANDLORD TENANT HEARING
17-020105-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
DAVE COSSMAN V QUINTIN WOOTEN
LANDLORD TENANT HEARING
17-020106-LT – SRS
JUDGE DONAHUE, 700
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