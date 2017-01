CIVIL COURT – NILES, MI – FEBUARY 2 – FEBRUARY 8

Wednesday, February 8, 2017

8:30 AM



FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA V GREG ARNOLD

DISCOVERY HEARING

04-C05042-GC – DSS

JUDGE DONAHUE, 700

VELOCITY INVESTMENTS LLC V MICHAEL RAUCH

DISCOVERY HEARING

06-C03640-GC – DSS

JUDGE DONAHUE, 700

ATLANTIC CREDIT AND FINANCE INC V ROBERT J MCLALIN

DISCOVERY HEARING

08-C05140-GC – DSS

JUDGE DONAHUE, 700

ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V NUTTING BOYD M

DISCOVERY HEARING

08-C06140-GC – CAB

JUDGE DONAHUE, 700

ATLANTIC CREDIT & FINANCE V GARY D BUCKLAND

DISCOVERY HEARING

09-C20358-GC – DSS

JUDGE DONAHUE, 700

FIRST COMMUNITY FINANCIAL V CHARLES BLACK

DISCOVERY HEARING

09-C22735-GC – CAB

JUDGE DONAHUE, 700

ATLANTIC CREDIT & FINANCE SPECIAL FINANCE UNIT LLC

V JANET CANAVAN

DISCOVERY HEARING

12-022407-GC – CJD

JUDGE DONAHUE, 700

MSW CAPITAL LLC V TINA BAKER

DISCOVERY HEARING

14-020451-GC – CJD

JUDGE DONAHUE, 700

VELOCITY INVESTMENTS LLC V DAVID L HALL

DISCOVERY HEARING

14-020956-GC – SRS

JUDGE DONAHUE, 700

ATLANTIC CREDIT & FINANCE SPECIAL FINANCE UNIT III V BRANNON THORNTON

DISCOVERY HEARING

15-020540-GC – CJD

JUDGE DONAHUE, 700

FIRST FINANCIAL INVESTMENT FUND V LLC

V RICHARD WILSON

DISCOVERY HEARING

15-020965-GC – SRS

JUDGE DONAHUE, 700

VELOCITY INVESTMENTS, LLC V AMBER J WIESE

DISCOVERY HEARING

15-021363-GC – SRSĀ

JUDGE DONAHUE, 700

KOTZ SANGSTER WYSOCKI PC V RYAN KELLEY

DISCOVERY HEARING

16-021441-SC – DAP

JUDGE DONAHUE, 700

RHONDA MILARD V KRIS MILLER

DISCOVERY HEARING

16-021578-SC – DAP

JUDGE DONAHUE, 700

RIVERSIDE ESTATES MHC V ELIZABETH BOHLENDER

LANDLORD TENANT HEARING

17-020077-LT – CJD

JUDGE DONAHUE, 700

RIVERSIDE ESTATES MHC V CRYSTAL COOK et al

LANDLORD TENANT HEARING

17-020078-LT – SRS

JUDGE DONAHUE, 700

RIVERSIDE ESTATES MHC V HEATHER J MACKENZIE

LANDLORD TENANT HEARING

17-020079-LT – CJD

JUDGE DONAHUE, 700

RIVERSIDE ESTATES MHC V TAMMY WILSON

LANDLORD TENANT HEARING

17-020080-LT – SRS

JUDGE DONAHUE, 700

JOHN SCHMIDT V RAY CRUMP et al

LANDLORD TENANT HEARING

17-020093-LT – CJD

JUDGE DONAHUE, 700

JOHN SCHMIDT V KENNETH MYATT et al

LANDLORD TENANT HEARING

17-020094-LT – SRS

JUDGE DONAHUE, 700

ART ZIMMER V LISA REYBACK et al

LANDLORD TENANT HEARING

17-020101-LT – CJD

JUDGE DONAHUE, 700

BERRIEN WOODS APARTMENTS V SHERNISHA WESSON

LANDLORD TENANT HEARING

17-020102-LT – SRS

JUDGE DONAHUE, 700

BERRIEN WOODS APARTMENTS V MICHAELA GREER

LANDLORD TENANT HEARING

17-020103-LT – CJD

JUDGE DONAHUE, 700

BERRIEN WOODS APARTMENTS V HAYLIE M MERVINE

LANDLORD TENANT HEARING

17-020104-LT – SRS

JUDGE DONAHUE, 700

BERRIEN WOODS APARTMENTS V ERNESTINE DABBS

LANDLORD TENANT HEARING

17-020105-LT – CJD

JUDGE DONAHUE, 700

DAVE COSSMAN V QUINTIN WOOTEN

LANDLORD TENANT HEARING

17-020106-LT – SRS

JUDGE DONAHUE, 700