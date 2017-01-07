CIVIL COURT – NILES, MI – JANUARY 12 – JANUARY 18

January 7, 2017 bcrnews Civil Court Cases 0

Thursday, January 12, 2017
8:45 AM

JD FINANCE V LATASHA WISCAVER
SMALL CLAIMS HEARING
16-021831-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

JD FINANCE V PAULA HUNT
SMALL CLAIMS HEARING
16-021832-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

JD FINANCE V CAMERISE HERRON
SMALL CLAIMS HEARING
16-021833-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

JD FINANCE V LEE FORD 
SMALL CLAIMS HEARING
16-021834-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

ALICE MARIE DORRIER V CHAD PETEREK et al
SMALL CLAIMS HEARING
16-021835-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

Wednesday, January 18, 2017
8:30 AM

COMMUNITY WIDE FEDERAL CREDIT UNION
V TAMMY MUNGER  
DISCOVERY HEARING
08-C05554-GC – SRS
JUDGE DONAHUE, 700

COMMUNITY WIDE FCU V CRAIG E MCNAMIN et al 
DISCOVERY HEARING
08-C14684-GC – DSS
JUDGE DONAHUE, 700

COMMUNITYWIDE FEDERAL CREDIT UNION
V CHRIS HORTON  
DISCOVERY HEARING
09-C20713-GC – DSS
JUDGE DONAHUE, 700

COMMUNITYWIDE FEDERAL CREDIT UNION
V KATHY STOREY 
DISCOVERY HEARING
09-C20809-GC – CAB
JUDGE DONAHUE, 700

COMMUNITY WIDE FEDERAL CREDIT UNION
V EDWARD MITCHELL et al  
DISCOVERY HEARING
09-C22566-GC – CAB
JUDGE DONAHUE, 700

Wednesday, January 18, 2017
8:30 AM

COMMUNITY WIDE FEDERAL CREDIT UNION
V RYAN YOUNG et al  
DISCOVERY HEARING
10-C20214-GC – SRS
JUDGE DONAHUE, 700

COMMUNITY WIDE FCU V JONATHON KYLES 
DISCOVERY HEARING
13-020583-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 700

LAW OFFICES OF TAT PARISH PLLC
V JEFFREY WILLIAM SCOTT SR  
DISCOVERY HEARING
13-021226-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 700

TONY COLEMAN V STEVEN DUNSFORD et al  
LANDLORD TENANT HEARING
16-021800-LT – SRS
JUDGE DONAHUE, 700

KATHERINE HEYWOOD V JUSTIN CHRISTMAN 
LANDLORD TENANT HEARING
16-021886-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700

ART ZIMMER V JASMINE THOMPSON 
17-020008-LT – SRS
JUDGE DONAHUE, 700

WILLIAM G COLLARD V NOAH MATANDA KASUBA et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-020012-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700

ARBOR TRAILS APARTMENTS V SHARON STRODE
LANDLORD TENANT HEARING
17-020013-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700

ARBOR TRAILS APARTMENTS V STACY POORMAN
LANDLORD TENANT HEARING
17-020014-LT – SRS
MAGISTRATE DOAK, 700

ARBOR TRAILS APARTMENTS V DANYEL NELSON et al  
LANDLORD TENANT HEARING
17-020015-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700

VERLIN L WILLIAMS V TEKIE RUSSELL 
LANDLORD TENANT HEARING
17-020016-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700

KAMELIA IBRAHIM V JAMES GATHRIGHT
LANDLORD TENANT HEARING
17-020021-LT – SRS
JUDGE DONAHUE, 700

AUTO-OWNERS INSURANCE COMPANY V GIVA ADKINS 
SHOW CAUSE HEARING
12-022097-GC – SRS
JUDGE DONAHUE, 700

9:00 AM

MIDLAND FUNDING LLC V KAREN PAUSTIAN 
MT SUMMARY DISPOSITION
16-021366-GC – SRS
JUDGE DONAHUE, 700

CAPITAL ONE BANK USA NA V ROBIN K FISHER 
NON-JURY TRIAL
16-021213-GC – SRS
JUDGE DONAHUE, 700

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