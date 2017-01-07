CIVIL COURT – NILES, MI – JANUARY 12 – JANUARY 18

Thursday, January 12, 2017
8:45 AM
JD FINANCE V LATASHA WISCAVER
SMALL CLAIMS HEARING
16-021831-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
JD FINANCE V PAULA HUNT
SMALL CLAIMS HEARING
16-021832-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
JD FINANCE V CAMERISE HERRON
SMALL CLAIMS HEARING
16-021833-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
JD FINANCE V LEE FORD
SMALL CLAIMS HEARING
16-021834-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
ALICE MARIE DORRIER V CHAD PETEREK et al
SMALL CLAIMS HEARING
16-021835-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
Wednesday, January 18, 2017
8:30 AM
COMMUNITY WIDE FEDERAL CREDIT UNION
V TAMMY MUNGER
DISCOVERY HEARING
08-C05554-GC – SRS
JUDGE DONAHUE, 700
COMMUNITY WIDE FCU V CRAIG E MCNAMIN et al
DISCOVERY HEARING
08-C14684-GC – DSS
JUDGE DONAHUE, 700
COMMUNITYWIDE FEDERAL CREDIT UNION
V CHRIS HORTON
DISCOVERY HEARING
09-C20713-GC – DSS
JUDGE DONAHUE, 700
COMMUNITYWIDE FEDERAL CREDIT UNION
V KATHY STOREY
DISCOVERY HEARING
09-C20809-GC – CAB
JUDGE DONAHUE, 700
COMMUNITY WIDE FEDERAL CREDIT UNION
V EDWARD MITCHELL et al
DISCOVERY HEARING
09-C22566-GC – CAB
JUDGE DONAHUE, 700
Wednesday, January 18, 2017
8:30 AM
COMMUNITY WIDE FEDERAL CREDIT UNION
V RYAN YOUNG et al
DISCOVERY HEARING
10-C20214-GC – SRS
JUDGE DONAHUE, 700
COMMUNITY WIDE FCU V JONATHON KYLES
DISCOVERY HEARING
13-020583-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
LAW OFFICES OF TAT PARISH PLLC
V JEFFREY WILLIAM SCOTT SR
DISCOVERY HEARING
13-021226-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
TONY COLEMAN V STEVEN DUNSFORD et al
LANDLORD TENANT HEARING
16-021800-LT – SRS
JUDGE DONAHUE, 700
KATHERINE HEYWOOD V JUSTIN CHRISTMAN
LANDLORD TENANT HEARING
16-021886-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
ART ZIMMER V JASMINE THOMPSON
17-020008-LT – SRS
JUDGE DONAHUE, 700
WILLIAM G COLLARD V NOAH MATANDA KASUBA et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-020012-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
ARBOR TRAILS APARTMENTS V SHARON STRODE
LANDLORD TENANT HEARING
17-020013-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
ARBOR TRAILS APARTMENTS V STACY POORMAN
LANDLORD TENANT HEARING
17-020014-LT – SRS
MAGISTRATE DOAK, 700
ARBOR TRAILS APARTMENTS V DANYEL NELSON et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-020015-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
VERLIN L WILLIAMS V TEKIE RUSSELL
LANDLORD TENANT HEARING
17-020016-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
KAMELIA IBRAHIM V JAMES GATHRIGHT
LANDLORD TENANT HEARING
17-020021-LT – SRS
JUDGE DONAHUE, 700
AUTO-OWNERS INSURANCE COMPANY V GIVA ADKINS
SHOW CAUSE HEARING
12-022097-GC – SRS
JUDGE DONAHUE, 700
9:00 AM
MIDLAND FUNDING LLC V KAREN PAUSTIAN
MT SUMMARY DISPOSITION
16-021366-GC – SRS
JUDGE DONAHUE, 700
CAPITAL ONE BANK USA NA V ROBIN K FISHER
NON-JURY TRIAL
16-021213-GC – SRS
JUDGE DONAHUE, 700
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