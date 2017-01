CIVIL COURT – NILES, MI – JANUARY 19 – JANUARY 25

Wednesday, January 25, 2017

8:30 AM



FOUR FLAGS AREA CREDIT UNION V JEFFREY JUSTUS

CONTEMPT OF COURT HEARING AND DISCOVERY HEARING

16-021060-SC – DAP

JUDGE SCHLOCK, 700

COMMUNITYWIDE FEDERAL CREDIT UNION

V ADAM L KEPLER et al

DISCOVERY HEARING

07-C04744-GC – DUV

JUDGE SCHLOCK, 700

COMMUNITY WIDE FCU V BETTINA SATER

DISCOVERY HEARING

08-C03936-GC – DUV

JUDGE SCHLOCK, 700

COMMUNITY WIDE FEDERAL CREDIT UNION

V BRYAN MUFFO et al

DISCOVERY HEARING

08-C04472-GC – DSS

JUDGE SCHLOCK, 700

COMMUNITY WIDE FEDERAL CREDIT UNION

V DOUG R BECKWITH

DISCOVERY HEARING

08-C06445-GC – CAB

JUDGE SCHLOCK, 700

COMMUNITYWIDE FEDERAL CREDIT UNION

V SHANNON KNIGHT

DISCOVERY HEARING

09-C20690-GC – DSS

JUDGE SCHLOCK, 700

TEACHERS CREDIT UNION V BRYAN POWELL

DISCOVERY HEARING

10-C20375-GC – CAB

JUDGE SCHLOCK, 700

SCS CREDIT CORP V DIANA KURZHAL et al

DISCOVERY HEARING

11-C21570-GC – CJD

JUDGE SCHLOCK, 700

TEACHERS CREDIT UNION V KARI L WITTE

DISCOVERY HEARING

12-C21011-GC – CJD

JUDGE SCHLOCK, 700

KOTZ SANGSTER WYSOCKI PC V RYAN KELLEY

DISCOVERY HEARING

16-021441-SC – DAP

JUDGE SCHLOCK, 700

EARL FOSTER V GAIL HANCHER

LANDLORD TENANT HEARING

16-021923-SP – CJD

JUDGE SCHLOCK, 700

NATIONSTAR MORTGAGE LLC V DIANE COX

LANDLORD TENANT HEARING

17-020022-LT – SRS

JUDGE SCHLOCK, 700

BANK OF AMERICA NA V ASUNCION MARTINEZ et al

LANDLORD TENANT HEARING

17-020030-LT – SRS

JUDGE SCHLOCK, 700

9:00 AM



PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATES LLC

V MANDY MARSHALL

NON-JURY TRIAL

16-021339-GC – SRS

JUDGE SCHLOCK, 700