CIVIL COURT – ST. JOSEPH, MI – FEBRUARY 2 – FEBRUARY 8

Friday, February 3, 2017
9:00 AM
DARRELL SUMMERS V EDDIE SMITH
LANDLORD TENANT HEARING
17-005255-LT – CJD
JUDGE SCHROCK
JODIE ANNE HAUGHEY V CHALEE LEWIS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005270-LT – SRS
JUDGE SCHROCK
DAVID SCHAUB V CORY RODRIGUEZ et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005271-LT – CJD
JUDGE SCHROCK
ERNEST JOHNSON V NEVA BARNES
LANDLORD TENANT HEARING
17-005282-LT – SRS
JUDGE SCHROCK
ISIAH SANDERS V BEVERLY WILLIAMS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005283-LT – CJD
JUDGE SCHROCK
ISAIAH SANDERS V LATISHA DENNIS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005284-LT – SRS
JUDGE SCHROCK
BRIARWOOD APARTMENTS LLC V DANNY WILSON et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005316-LT – CJD
JUDGE SCHROCK
BRIARWOOD APARTMENTS LLC V TAMBRA WILLIAMS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005317-LT – SRS
JUDGE SCHROCK
BRIARWOOD APARTMENTS LLC V SHICKEREIYA WELLS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005318-LT – CJD
JUDGE SCHROCK
BRIARWOOD APARTMENTS LLC V LINDA BOYD
LANDLORD TENANT HEARING
17-005319-LT – SRS
JUDGE SCHROCK
BRIARWOOD APARTMENTS LLC V SARAH BOBO
LANDLORD TENANT HEARING
17-005320-LT – CJD
JUDGE SCHROCK
BRIARWOOD APARTMENTS LLC V MEREDITH NICK et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005321-LT – SRS
JUDGE SCHROCK
BRIARWOOD APARTMENTS LLC V EUREKA JENNING
LANDLORD TENANT HEARING
17-005322-LT – CJD
JUDGE SCHROCK
BRIARWOOD APARTMENTS LLC V NOAH LANTRO
LANDLORD TENANT HEARING
17-005323-LT – SRS
JUDGE SCHROCK
BRIARWOOD APARTMENTS LLC V KENDRELL ELLIS et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005324-LT – CJD
JUDGE SCHROCK
BRIARWOOD APARTMENTS LLC V EMANUEL NORMAN JR
LANDLORD TENANT HEARING
17-005325-LT – SRS
JUDGE SCHROCK
BRIARWOOD APARTMENTS LLC V MARKELL LOCKHART et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005326-LT – CJD
JUDGE SCHROCK
GARY EDGAR V BUDDY JAMES
LANDLORD TENANT HEARING
17-005344-LT – CJD
JUDGE SCHROCK
FOUR LEAF HOMES LLC V DARA R SINNETT
LANDLORD TENANT HEARING
17-005346-LT – CJD
JUDGE SCHROCK
FOUR LEAF HOMES LLC V TINA CROMER
LANDLORD TENANT HEARING
17-005347-LT – SRS
JUDGE SCHROCK
FOUR LEAF HOMES LLC V TAMARA JEFFRIES
LANDLORD TENANT HEARING
17-005348-LT – CJD
JUDGE SCHROCK
MARK ROHM et al V DALERION FONDER JR
LANDLORD TENANT HEARING
17-005355-LT – CJD
JUDGE SCHROCK
MARK ROHM et al V LATINA JAKES
LANDLORD TENANT HEARING
17-005356-LT – SRS
JUDGE SCHROCK
Monday, February 6, 2017
8:45 AM
PREMIER HOME FURNISHINGS V BRENDA A WILLIAMS et al
SMALL CLAIMS HEARING
16-010028-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
PREMIER HOME FURNISHINGS V SHANICE M HARMON
SMALL CLAIMS HEARING
16-010029-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
PREMIER HOME FURNISHINGS V WILLIAM T ROLLINS
SMALL CLAIMS HEARING
16-010030-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
PREMIER HOME FURNISHINGS V ARTHUR F MARTIN
SMALL CLAIMS HEARING
16-010031-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
LINDA MCCLAIN V SAMEKHA U JOHNSON
SMALL CLAIMS HEARING
16-010032-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
BERRIEN MENTAL HEALTH AUTHORITY
V COURTNEY BURTON
SMALL CLAIMS HEARING
16-010068-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
BERRIEN MENTAL HEALTH AUTHORITY
V SAMANTHA FISCHER
SMALL CLAIMS HEARING
16-010069-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
BERRIEN MENTAL HEALTH AUTHORITY
V WILLIE WILLIAMS JR
SMALL CLAIMS HEARING
16-010070-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
BERRIEN MENTAL HEALTH AUTHORITY
V WILLIAM BEECHAM
SMALL CLAIMS HEARING
16-010071-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
RENT A CENTER V CYNTERIA WASHINGTON
SMALL CLAIMS HEARING
17-005002-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
RENT A CENTER V JERRY HUMPHREY
SMALL CLAIMS HEARING
17-005003-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
RENT A CENTER V MARQUIESHA HODGE
SMALL CLAIMS HEARING
17-005004-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
RENT A CENTER V KENDRA BEAVER
SMALL CLAIMS HEARING
17-005067-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
RENT A CENTER V NICOLE R HERNANDEZ
SMALL CLAIMS HEARING
17-005068-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
ROSETTA PRATT V LEONORA WILLIAMS SMITH
SMALL CLAIMS HEARING
17-005072-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
DELONG INC V BRIAN SCHADLER
SMALL CLAIMS HEARING
17-005079-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
9:00 AM
VELOCITY INVESTMENTS LLC V BETIN H MIRANDA
DISCOVERY HEARING
07-C07162-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
IDT CARMEL, INC V MICHAEL GIBSON
DISCOVERY HEARING
07-C07507-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
VELOCITY INVESTMENT V DONNA J GILLIAM
DISCOVERY HEARING
07-C08887-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC
V DOREEN S HAMMERMEISTER
DISCOVERY HEARING
07-C11363-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V JAMES A PARSON
DISCOVERY HEARING
07-C12692-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
HUDSON & KEYSE LLC V PALAKI S PAEA-PAGA
DISCOVERY HEARING
07-C13807-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
ATLANTIC CREDIT & FINANCE V GREGORY M SALTZMAN
DISCOVERY HEARING
08-C12172-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
CAPITAL ONE BANK V SODUS AUTO TECH et al
DISCOVERY HEARING
09-C05308-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
TEACHERS CREDIT UNION V BILLY MILLIKEN JR
DISCOVERY HEARING
10-C06605-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
TEACHERS CREDIT UNION V THRESA WILSON
DISCOVERY HEARING
11-C09601-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
MSW CAPITAL LLC V SANDRA CASPER
DISCOVERY HEARING
13-009658-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
ATLANTIC CREDIT & FINANCE SPECIAL FINANCE UNIT III
V LENON E MCAFEE
DISCOVERY HEARING
14-006736-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
MSW CAPITAL LLC V KYM A NOVACEK
DISCOVERY HEARING
16-005957-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
CORRIGAN MOVING AND STORAGE CO
V DAVID BROWN PRUETT III
DISCOVERY HEARING
16-006586-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
PLANGGERS FURNITURE V LATRICE NICOLE TILLMAN
DISCOVERY HEARING
16-007249-SC – CJD
JUDGE DONAHUE
WEBCOLLEX LLC V SHEILA MCCOY
DISCOVERY HEARING
16-007763-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
PLANGGERS FURNITURE V MARY BUFORD
DISCOVERY HEARING
16-009459-SC – CJD
JUDGE DONAHUE
LVNV FUNDING V ROSELLA LEWIS
OBJECTION HEARING TO PLFS MOTION TO SET
ASIDE INSTALL PYMTS
15-009827-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
9:30 AM
ARCADIA GARDENS LLC V RONALD ROMAN et al
MOTION TO CONSOLIDATE
17-005090-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 316
LAKELAND HOSP NILES & ST JOE V AMANDA N WILLIAMS
OBJECTION HEARING TO GARNISHMENT/FAMILY DOLLAR STORES
15-009749-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 316
9:45 AM
PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATES LLC V JANICE PAGE
MT SUMMARY DISPOSITION
16-008453-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 316
HONOR FINANCE V TANESHA GREEN
MT SUMMARY DISPOSITION
16-008469-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 316
CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION V CHERYL WILBURN
MT SUMMARY DISPOSITION
16-008950-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307
2:30 PM
THOMAS W BROWN V RON OATSVALL
SETTLEMENT CONFERENCE
16-008745-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307
Wednesday, February 8, 2017
2:30 PM
PRO PLUMBING SERVICES LLC V JASBIR SINGH BOPARAI et al
SETTLEMENT CONFERENCE
16-006308-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307
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