CIVIL COURT – ST. JOSEPH, MI – FEBRUARY 2 – FEBRUARY 8

January 29, 2017 bcrnews Civil Court Cases 0

Friday, February 3, 2017
9:00 AM

DARRELL SUMMERS V EDDIE SMITH  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005255-LT – CJD
JUDGE SCHROCK

JODIE ANNE HAUGHEY V CHALEE LEWIS 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005270-LT – SRS
JUDGE SCHROCK

DAVID SCHAUB V CORY RODRIGUEZ et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005271-LT – CJD
JUDGE SCHROCK

ERNEST JOHNSON V NEVA BARNES
LANDLORD TENANT HEARING
17-005282-LT – SRS
JUDGE SCHROCK

ISIAH SANDERS V BEVERLY WILLIAMS 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005283-LT – CJD
JUDGE SCHROCK

ISAIAH SANDERS V LATISHA DENNIS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005284-LT – SRS
JUDGE SCHROCK

BRIARWOOD APARTMENTS LLC V DANNY WILSON et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005316-LT – CJD
JUDGE SCHROCK

BRIARWOOD APARTMENTS LLC V TAMBRA WILLIAMS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005317-LT – SRS
JUDGE SCHROCK

BRIARWOOD APARTMENTS LLC V SHICKEREIYA WELLS 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005318-LT – CJD
JUDGE SCHROCK

BRIARWOOD APARTMENTS LLC V LINDA BOYD 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005319-LT – SRS
JUDGE SCHROCK

BRIARWOOD APARTMENTS LLC V SARAH BOBO
LANDLORD TENANT HEARING
17-005320-LT – CJD
JUDGE SCHROCK

BRIARWOOD APARTMENTS LLC V MEREDITH NICK et al 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005321-LT – SRS
JUDGE SCHROCK

BRIARWOOD APARTMENTS LLC V EUREKA JENNING
LANDLORD TENANT HEARING
17-005322-LT – CJD
JUDGE SCHROCK

BRIARWOOD APARTMENTS LLC V NOAH LANTRO 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005323-LT – SRS
JUDGE SCHROCK

BRIARWOOD APARTMENTS LLC V KENDRELL ELLIS et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005324-LT – CJD
JUDGE SCHROCK

BRIARWOOD APARTMENTS LLC V EMANUEL NORMAN JR 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005325-LT – SRS
JUDGE SCHROCK

BRIARWOOD APARTMENTS LLC V MARKELL LOCKHART et al  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005326-LT – CJD
JUDGE SCHROCK

GARY EDGAR V BUDDY JAMES  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005344-LT – CJD
JUDGE SCHROCK

FOUR LEAF HOMES LLC V DARA R SINNETT
LANDLORD TENANT HEARING
17-005346-LT – CJD
JUDGE SCHROCK

FOUR LEAF HOMES LLC V TINA CROMER  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005347-LT – SRS
JUDGE SCHROCK

FOUR LEAF HOMES LLC V TAMARA JEFFRIES
LANDLORD TENANT HEARING
17-005348-LT – CJD
JUDGE SCHROCK

MARK ROHM et al V DALERION FONDER JR  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005355-LT – CJD
JUDGE SCHROCK

MARK ROHM et al V LATINA JAKES
LANDLORD TENANT HEARING
17-005356-LT – SRS
JUDGE SCHROCK

Monday, February 6, 2017
8:45 AM

PREMIER HOME FURNISHINGS V BRENDA A WILLIAMS et al  
SMALL CLAIMS HEARING
16-010028-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

PREMIER HOME FURNISHINGS V SHANICE M HARMON     
SMALL CLAIMS HEARING
16-010029-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

PREMIER HOME FURNISHINGS V WILLIAM T ROLLINS  
SMALL CLAIMS HEARING
16-010030-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

PREMIER HOME FURNISHINGS V ARTHUR F MARTIN
SMALL CLAIMS HEARING
16-010031-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

LINDA MCCLAIN V SAMEKHA U JOHNSON 
SMALL CLAIMS HEARING
16-010032-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

BERRIEN MENTAL HEALTH AUTHORITY
V COURTNEY BURTON  
SMALL CLAIMS HEARING
16-010068-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

BERRIEN MENTAL HEALTH AUTHORITY
V SAMANTHA FISCHER  
SMALL CLAIMS HEARING
16-010069-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

BERRIEN MENTAL HEALTH AUTHORITY
V WILLIE WILLIAMS JR  
SMALL CLAIMS HEARING
16-010070-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

BERRIEN MENTAL HEALTH AUTHORITY
V WILLIAM BEECHAM  
SMALL CLAIMS HEARING
16-010071-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

RENT A CENTER V CYNTERIA WASHINGTON 
SMALL CLAIMS HEARING
17-005002-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

RENT A CENTER V JERRY HUMPHREY 
SMALL CLAIMS HEARING
17-005003-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

RENT A CENTER V MARQUIESHA HODGE  
SMALL CLAIMS HEARING
17-005004-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

RENT A CENTER V KENDRA BEAVER
SMALL CLAIMS HEARING
17-005067-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

RENT A CENTER V NICOLE R HERNANDEZ 
SMALL CLAIMS HEARING
17-005068-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

ROSETTA PRATT V LEONORA WILLIAMS SMITH 
SMALL CLAIMS HEARING
17-005072-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

DELONG INC  V BRIAN SCHADLER 
SMALL CLAIMS HEARING
17-005079-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

9:00 AM

VELOCITY INVESTMENTS LLC V BETIN H MIRANDA  
DISCOVERY HEARING
07-C07162-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

IDT CARMEL, INC V MICHAEL GIBSON  
DISCOVERY HEARING
07-C07507-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

VELOCITY INVESTMENT V DONNA J GILLIAM
DISCOVERY HEARING
07-C08887-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC
V DOREEN S HAMMERMEISTER 
DISCOVERY HEARING
07-C11363-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V JAMES A PARSON  
DISCOVERY HEARING
07-C12692-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

HUDSON & KEYSE LLC V PALAKI S PAEA-PAGA
DISCOVERY HEARING
07-C13807-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

ATLANTIC CREDIT & FINANCE V GREGORY M SALTZMAN 
DISCOVERY HEARING
08-C12172-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

CAPITAL ONE BANK V SODUS AUTO TECH et al 
DISCOVERY HEARING
09-C05308-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

TEACHERS CREDIT UNION V BILLY MILLIKEN JR 
DISCOVERY HEARING
10-C06605-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

TEACHERS CREDIT UNION V THRESA WILSON
DISCOVERY HEARING
11-C09601-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

MSW CAPITAL LLC V SANDRA CASPER 
DISCOVERY HEARING
13-009658-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

ATLANTIC CREDIT & FINANCE SPECIAL FINANCE UNIT III
V LENON E MCAFEE  
DISCOVERY HEARING
14-006736-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

MSW CAPITAL LLC V KYM A NOVACEK
DISCOVERY HEARING
16-005957-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

CORRIGAN MOVING AND STORAGE CO
V DAVID  BROWN PRUETT III  
DISCOVERY HEARING
16-006586-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

PLANGGERS FURNITURE V LATRICE NICOLE TILLMAN  
DISCOVERY HEARING
16-007249-SC – CJD
JUDGE DONAHUE

WEBCOLLEX LLC V SHEILA MCCOY
DISCOVERY HEARING
16-007763-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

PLANGGERS FURNITURE V MARY BUFORD 
DISCOVERY HEARING
16-009459-SC – CJD
JUDGE DONAHUE

LVNV FUNDING V ROSELLA LEWIS 
OBJECTION HEARING TO PLFS MOTION TO SET
ASIDE INSTALL PYMTS
15-009827-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

9:30 AM

ARCADIA GARDENS LLC V RONALD ROMAN et al  
MOTION TO CONSOLIDATE
17-005090-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 316

LAKELAND HOSP NILES & ST JOE V AMANDA N WILLIAMS  
OBJECTION HEARING TO GARNISHMENT/FAMILY DOLLAR STORES
15-009749-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 316

9:45 AM

PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATES LLC V JANICE PAGE 
MT SUMMARY DISPOSITION
16-008453-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 316

HONOR FINANCE V TANESHA GREEN
MT SUMMARY DISPOSITION
16-008469-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 316

CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION V CHERYL WILBURN 
MT SUMMARY DISPOSITION
16-008950-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307

2:30 PM

THOMAS W BROWN V RON OATSVALL  
SETTLEMENT CONFERENCE
16-008745-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307

Wednesday, February 8, 2017
2:30 PM

PRO PLUMBING SERVICES LLC V JASBIR SINGH BOPARAI et al     
SETTLEMENT CONFERENCE
16-006308-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307

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