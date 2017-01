CIVIL COURT – ST. JOSEPH, MI – FEBRUARY 2 – FEBRUARY 8

Friday, February 3, 2017

9:00 AM



DARRELL SUMMERS V EDDIE SMITH

LANDLORD TENANT HEARING

17-005255-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

JODIE ANNE HAUGHEY V CHALEE LEWIS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005270-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

DAVID SCHAUB V CORY RODRIGUEZ et al

LANDLORD TENANT HEARING

17-005271-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

ERNEST JOHNSON V NEVA BARNES

LANDLORD TENANT HEARING

17-005282-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

ISIAH SANDERS V BEVERLY WILLIAMS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005283-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

ISAIAH SANDERS V LATISHA DENNIS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005284-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

BRIARWOOD APARTMENTS LLC V DANNY WILSON et al

LANDLORD TENANT HEARING

17-005316-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

BRIARWOOD APARTMENTS LLC V TAMBRA WILLIAMS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005317-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

BRIARWOOD APARTMENTS LLC V SHICKEREIYA WELLS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005318-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

BRIARWOOD APARTMENTS LLC V LINDA BOYD

LANDLORD TENANT HEARING

17-005319-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

BRIARWOOD APARTMENTS LLC V SARAH BOBO

LANDLORD TENANT HEARING

17-005320-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

BRIARWOOD APARTMENTS LLC V MEREDITH NICK et al

LANDLORD TENANT HEARING

17-005321-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

BRIARWOOD APARTMENTS LLC V EUREKA JENNING

LANDLORD TENANT HEARING

17-005322-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

BRIARWOOD APARTMENTS LLC V NOAH LANTRO

LANDLORD TENANT HEARING

17-005323-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

BRIARWOOD APARTMENTS LLC V KENDRELL ELLIS et al

LANDLORD TENANT HEARING

17-005324-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

BRIARWOOD APARTMENTS LLC V EMANUEL NORMAN JR

LANDLORD TENANT HEARING

17-005325-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

BRIARWOOD APARTMENTS LLC V MARKELL LOCKHART et al

LANDLORD TENANT HEARING

17-005326-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

GARY EDGAR V BUDDY JAMES

LANDLORD TENANT HEARING

17-005344-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

FOUR LEAF HOMES LLC V DARA R SINNETT

LANDLORD TENANT HEARING

17-005346-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

FOUR LEAF HOMES LLC V TINA CROMER

LANDLORD TENANT HEARING

17-005347-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

FOUR LEAF HOMES LLC V TAMARA JEFFRIES

LANDLORD TENANT HEARING

17-005348-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

MARK ROHM et al V DALERION FONDER JR

LANDLORD TENANT HEARING

17-005355-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

MARK ROHM et al V LATINA JAKES

LANDLORD TENANT HEARING

17-005356-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

Monday, February 6, 2017

8:45 AM



PREMIER HOME FURNISHINGS V BRENDA A WILLIAMS et al

SMALL CLAIMS HEARING

16-010028-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

PREMIER HOME FURNISHINGS V SHANICE M HARMON

SMALL CLAIMS HEARING

16-010029-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

PREMIER HOME FURNISHINGS V WILLIAM T ROLLINS

SMALL CLAIMS HEARING

16-010030-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

PREMIER HOME FURNISHINGS V ARTHUR F MARTIN

SMALL CLAIMS HEARING

16-010031-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

LINDA MCCLAIN V SAMEKHA U JOHNSON

SMALL CLAIMS HEARING

16-010032-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

BERRIEN MENTAL HEALTH AUTHORITY

V COURTNEY BURTON

SMALL CLAIMS HEARING

16-010068-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

BERRIEN MENTAL HEALTH AUTHORITY

V SAMANTHA FISCHER

SMALL CLAIMS HEARING

16-010069-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

BERRIEN MENTAL HEALTH AUTHORITY

V WILLIE WILLIAMS JR

SMALL CLAIMS HEARING

16-010070-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

BERRIEN MENTAL HEALTH AUTHORITY

V WILLIAM BEECHAM

SMALL CLAIMS HEARING

16-010071-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

RENT A CENTER V CYNTERIA WASHINGTON

SMALL CLAIMS HEARING

17-005002-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

RENT A CENTER V JERRY HUMPHREY

SMALL CLAIMS HEARING

17-005003-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

RENT A CENTER V MARQUIESHA HODGE

SMALL CLAIMS HEARING

17-005004-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

RENT A CENTER V KENDRA BEAVER

SMALL CLAIMS HEARING

17-005067-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

RENT A CENTER V NICOLE R HERNANDEZ

SMALL CLAIMS HEARING

17-005068-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

ROSETTA PRATT V LEONORA WILLIAMS SMITH

SMALL CLAIMS HEARING

17-005072-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

DELONG INC V BRIAN SCHADLER

SMALL CLAIMS HEARING

17-005079-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

9:00 AM



VELOCITY INVESTMENTS LLC V BETIN H MIRANDA

DISCOVERY HEARING

07-C07162-GC – CJD

JUDGE DONAHUE

IDT CARMEL, INC V MICHAEL GIBSON

DISCOVERY HEARING

07-C07507-GC – CJD

JUDGE DONAHUE

VELOCITY INVESTMENT V DONNA J GILLIAM

DISCOVERY HEARING

07-C08887-GC – CJD

JUDGE DONAHUE

ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC

V DOREEN S HAMMERMEISTER

DISCOVERY HEARING

07-C11363-GC – CJD

JUDGE DONAHUE

ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V JAMES A PARSON

DISCOVERY HEARING

07-C12692-GC – CJD

JUDGE DONAHUE

HUDSON & KEYSE LLC V PALAKI S PAEA-PAGA

DISCOVERY HEARING

07-C13807-GC – CJD

JUDGE DONAHUE

ATLANTIC CREDIT & FINANCE V GREGORY M SALTZMAN

DISCOVERY HEARING

08-C12172-GC – CJD

JUDGE DONAHUE

CAPITAL ONE BANK V SODUS AUTO TECH et al

DISCOVERY HEARING

09-C05308-GC – CJD

JUDGE DONAHUE

TEACHERS CREDIT UNION V BILLY MILLIKEN JR

DISCOVERY HEARING

10-C06605-GC – CJD

JUDGE DONAHUE

TEACHERS CREDIT UNION V THRESA WILSON

DISCOVERY HEARING

11-C09601-GC – CJD

JUDGE DONAHUE

MSW CAPITAL LLC V SANDRA CASPER

DISCOVERY HEARING

13-009658-GC – CJD

JUDGE DONAHUE

ATLANTIC CREDIT & FINANCE SPECIAL FINANCE UNIT III

V LENON E MCAFEE

DISCOVERY HEARING

14-006736-GC – CJD

JUDGE DONAHUE

MSW CAPITAL LLC V KYM A NOVACEK

DISCOVERY HEARING

16-005957-GC – CJD

JUDGE DONAHUE

CORRIGAN MOVING AND STORAGE CO

V DAVID BROWN PRUETT III

DISCOVERY HEARING

16-006586-GC – CJD

JUDGE DONAHUE

PLANGGERS FURNITURE V LATRICE NICOLE TILLMAN

DISCOVERY HEARING

16-007249-SC – CJD

JUDGE DONAHUE

WEBCOLLEX LLC V SHEILA MCCOY

DISCOVERY HEARING

16-007763-GC – CJD

JUDGE DONAHUE

PLANGGERS FURNITURE V MARY BUFORD

DISCOVERY HEARING

16-009459-SC – CJD

JUDGE DONAHUE

LVNV FUNDING V ROSELLA LEWIS

OBJECTION HEARING TO PLFS MOTION TO SET

ASIDE INSTALL PYMTS

15-009827-GC – CJD

JUDGE DONAHUE

9:30 AM



ARCADIA GARDENS LLC V RONALD ROMAN et al

MOTION TO CONSOLIDATE

17-005090-GC – CJD

JUDGE DONAHUE, 316

LAKELAND HOSP NILES & ST JOE V AMANDA N WILLIAMS

OBJECTION HEARING TO GARNISHMENT/FAMILY DOLLAR STORES

15-009749-GC – CJD

JUDGE DONAHUE, 316

9:45 AM



PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATES LLC V JANICE PAGE

MT SUMMARY DISPOSITION

16-008453-GC – CJD

JUDGE DONAHUE, 316

HONOR FINANCE V TANESHA GREEN

MT SUMMARY DISPOSITION

16-008469-GC – CJD

JUDGE DONAHUE, 316

CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION V CHERYL WILBURN

MT SUMMARY DISPOSITION

16-008950-GC – CJD

JUDGE DONAHUE, 307

2:30 PM



THOMAS W BROWN V RON OATSVALL

SETTLEMENT CONFERENCE

16-008745-GC – CJD

JUDGE DONAHUE, 307

Wednesday, February 8, 2017

2:30 PM



PRO PLUMBING SERVICES LLC V JASBIR SINGH BOPARAI et al

SETTLEMENT CONFERENCE

16-006308-GC – CJD

JUDGE DONAHUE, 307