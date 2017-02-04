CIVIL COURT – ST. JOSEPH, MI – FEBRUARY 9 – FEBRUARY 15

Friday, February 10, 2017
9:00 AM
COUNTRY VIEW APTS & TOWNHOMES V NEKAIRA CONWAY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005143-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
COUNTRY VIEW APTS & TOWNHOMES V SHERRENA WRIGHT
LANDLORD TENANT HEARING
17-005155-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
WARREN DUNES VILLAGE V CONNIE VALENCIA
LANDLORD TENANT HEARING
17-005256-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
WARREN DUNES VILLAGE V RAUL RIVERA
LANDLORD TENANT HEARING
17-005257-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
WARREN DUNES VILLAGE V DAVID RICKETTS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005258-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
WARREN DUNES VILLAGE V KASANDRA DAVIS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005259-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
WARREN DUNES VILLAGE V ZACHARY KEMMERLIN et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005260-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
WARREN DUNES VILLAGE V TRACY PARKER et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005261-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
ORCHARDVIEW ESTATES V DEANA LAVANWAY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005262-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
ORCHARDVIEW ESTATES V AARON BRADLEY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005263-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
COGIC VILLAGE APARTMENT V SHANISHA WOFFORD
LANDLORD TENANT HEARING
17-005264-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
COGIC VILLAGE APARTMENT V SHINIERO KIMBLE
LANDLORD TENANT HEARING
17-005265-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
COGIC VILLAGE APARTMENT V PATRICE HILL
LANDLORD TENANT HEARING
17-005266-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
COGIC VILLAGE APARTMENT V DIANA GUAJARDO
LANDLORD TENANT HEARING
17-005267-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
COGIC VILLAGE APARTMENT V NATASHA CARTER
LANDLORD TENANT HEARING
17-005268-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
COGIC VILLAGE APARTMENT V JOHN ALLEN et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005269-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
RAVINES V KEITH ROBINSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005292-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
RAVINES MI 2016 LLC V JEROME WHITE
LANDLORD TENANT HEARING
17-005293-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
SPRING LAKE V STEVEN ALLRED
LANDLORD TENANT HEARING
17-005294-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
SPRING LAKE V RYAN TOMLINSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005295-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
SPRING LAKE V MICHAEL SHEA
LANDLORD TENANT HEARING
17-005296-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
SPRING LAKE V MELISSA NELSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005297-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
SPRING LAKE V JEFFREY MUNDT
LANDLORD TENANT HEARING
17-005298-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
SPRING LAKE V ANGELA KLING
LANDLORD TENANT HEARING
17-005299-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
SPRING LAKE V KEVIN KIRKSEY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005300-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
SPRING LAKE V JAMIE HALSEL
LANDLORD TENANT HEARING
17-005301-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
SPRING LAKE V DANIELLE HACKER- LOWERY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005302-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
SPRING LAKE V AMANDA GRIFFITH
LANDLORD TENANT HEARING
17-005303-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
SPRING LAKE V BARBARA GRANDE
LANDLORD TENANT HEARING
17-005304-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
SPRING LAKE V JESSICA CIPRIANO
LANDLORD TENANT HEARING
17-005305-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
BENTON MANOR CONSUMER HOUSING
V LADONNA ROBINSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005357-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
BENTON MANOR CONSUMER HOUSING
V NAKIARA WILLIAMS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005358-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
TRI CITY VILLAGE V DONALD PARKER
LANDLORD TENANT HEARING
17-005359-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
BANK OF NEW YORK MELLON V TRACEY TAYLOR
LANDLORD TENANT HEARING
17-005362-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
ZINA WOODSON V RICKY LEE DAVIS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005368-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
BANK OF NEW YORK MELLON V PATRICK M OBRIEN et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005370-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
OAKVIEW ESTATES V DELVONNE RANDLE
LANDLORD TENANT HEARING
17-005371-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL V JOSHUA M KUBIK
LANDLORD TENANT HEARING
17-005385-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
PENNY E WHITE V DONALD R WHITE
LANDLORD TENANT HEARING
17-005393-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
ROBIN BURIAN V JESSICA CHUPP
LANDLORD TENANT HEARING
17-005394-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
JOSEPHINE WOODEN V KHANITA HUDSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005411-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
BRETT HEDMAN V ERIK DOFFING et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005412-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
MERLIN BUSHERT V DARRELL JONES
LANDLORD TENANT HEARING
17-005413-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
MERLIN BUSHERT V TEAQUILA JONES
LANDLORD TENANT HEARING
17-005414-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
MERLIN BUSHERT V KEVIN MOORE
LANDLORD TENANT HEARING
17-005415-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
MERLIN BUSHERT V RYSHIEONE GOSS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005416-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
RICK LENTZ V ELISABETH ISRAEL HARMON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005417-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
MICHAEL SEWARD V THERESA PATTERSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005418-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
FERNANDO ORTIZ V LEACIE ROBINSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005419-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
J GARDNER PHILLIPS V SHAQUOI YATES
LANDLORD TENANT HEARING
17-005420-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
JUANITA PHILLIPS V SABRINA SPAIN et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005421-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
GERALD GUNTER V CHRISTINE HOLMES
LANDLORD TENANT HEARING
17-005422-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
KERLY ENTERPRISES II V MATT WHITMAN
LANDLORD TENANT HEARING
17-005431-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
SUE AHONEN V SHAMIKA MASON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005432-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
10:00 AM
BRIARWOOD APARTMENTS LLC V LISA PRUETT
LANDLORD TENANT HEARING
16-010011-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
RIVER SPRINGS ESTATES V JANE WEBB
LANDLORD TENANT HEARING
17-005234-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
JODIE ANNE HAUGHEY V CHALEE LEWIS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005270-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
PAW PAW ESTATES MOBILE HOME PARK
V CHRYSTAL CARTWRIGHT
LANDLORD TENANT HEARING
17-005337-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
PAW PAW ESTATES MOBILE HOME PARK V SARA GARCIA
LANDLORD TENANT HEARING
17-005338-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
THREE OAKS ESTATES LLC V JACOB ZEBELL
LANDLORD TENANT HEARING
17-005372-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
THREE OAKS ESTATES LLC V JOSHUA DONKERSLOOT
LANDLORD TENANT HEARING
17-005373-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
THREE OAKS ESTATES LLC V ANN HAGAN
LANDLORD TENANT HEARING
17-005374-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
THREE OAKS ESTATES LLC V RUBEN MONTIEL et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005375-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
THREE OAKS ESTATES LLC V TRENT RAINWATER et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005376-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
RVFM 3 LLC V RICHARD LEE JAMES
LANDLORD TENANT HEARING
17-005377-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
RAVINE VIEW ESTATES & RAVINE VIEW SALES LLC
V DEANNA WHITAKER
LANDLORD TENANT HEARING
17-005378-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
RAVINE VIEW ESTATES & RAVINE VIEW SALES LLC
V TARA STOTLER
LANDLORD TENANT HEARING
17-005386-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
TAMERA SEELEY V ALAN JENKINS et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005395-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
TAMERA SEELEY V ALIA RUIZ
LANDLORD TENANT HEARING
17-005396-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
LAKE MICHIGAN HILLS LIMITED PARNERSHIP-I
V SANDRA REYNA
LANDLORD TENANT HEARING
17-005430-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
ADKINS VILLAGE SENIOR APTS V BESSIE LONDON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005433-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
Monday, February 13, 2017
8:45 AM
HAZEN LAWN CARE & SNOWPLOWING V DONALD R WHITE
SMALL CLAIMS HEARING
16-009630-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
SIERRA CAPRICE ARNOLD V JAMES LYNN KOVACH
SMALL CLAIMS HEARING
16-009633-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
RENT A CENTER V ANTONIO CORNELIUS
SMALL CLAIMS HEARING
17-005085-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
RENT A CENTER V TIFFANY JACKSON
SMALL CLAIMS HEARING
17-005086-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
RENT A CENTER V LAZARO DOMINGUEZ
SMALL CLAIMS HEARING
17-005087-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
RENT A CENTER V ROSALYN DAVIS et al
SMALL CLAIMS HEARING
17-005092-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
PREMIER HOME FURNISHINGS V JAMAAL M LEWIS
SMALL CLAIMS HEARING
17-005110-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
BANYON & FETTE V JOHN POLFUS
SMALL CLAIMS HEARING
17-005111-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
APPROVED CASH ADVANCE V MARK BRUMFIELD
SMALL CLAIMS HEARING
17-005112-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
APPROVED CASH ADVANCE V DEMETRIS WILLIAMS
SMALL CLAIMS HEARING
17-005113-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
APPROVED CASH ADVANCE V PATRICK CRONK
SMALL CLAIMS HEARING
17-005114-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
APPROVED CASH ADVANCE V DONTAY JACK
SMALL CLAIMS HEARING
17-005115-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
APPROVED CASH ADVANCE V WALTER L DAVIS
SMALL CLAIMS HEARING
17-005116-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
ALPHONSO WHITE V PAMELA JOAN GREEN
SMALL CLAIMS HEARING
17-005162-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
2:00 PM
IDT CARMEL V KENNETH E DAUGHERTY JR
DISCOVERY HEARING
08-C13517-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
ATLANTIC CREDIT & FINANCE V AMANDA TRUELOVE
DISCOVERY HEARING
09-C05789-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V SUSAN G WYNEGAR
DISCOVERY HEARING
09-C07749-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V RASHON A MASSEY
DISCOVERY HEARING
09-C09250-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
VELOCITY INVESTMENTS LLC V CRAIG CARLSON
DISCOVERY HEARING
11-C09964-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
VELOCITY INVESTMENTS LLC V JESSICA BROWN
DISCOVERY HEARING
11-C10807-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V DALE E PARSONS
DISCOVERY HEARING
12-010423-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
QUINLAN & FABISH MUSIC CO V MIKE LUCKER
DISCOVERY HEARING
12-C07335-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
VELOCITY INVESTMENTS LLC V AGNES V NASH
DISCOVERY HEARING
13-009853-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC V TIM FAHER
DISCOVERY HEARING
14-005732-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
VELOCITY INVESTMENTS SPV I LLC V REGINA L EAVES
DISCOVERY HEARING
14-005832-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
MSW CAPITAL LLC V BOBBI BEEZLEY
DISCOVERY HEARING
14-008077-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
ATLANTIC CREDIT & FINANCE SPECIAL FINANCE UNIT III
V LUIS TORRES SAN MIGUEL
DISCOVERY HEARING
14-008960-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
ELZA LEE WILLIAMS V JEANETTE SHARP
DISCOVERY HEARING
15-006481-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
MSW CAPITAL LLC V KIMBERLY CLARK
DISCOVERY HEARING
15-007156-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
VELOCITY INVESTMENTS V JENNIFER ANN MOSCHIANO
DISCOVERY HEARING
15-009393-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
MSW CAPITAL LLC V LINDSAY VAWTER
DISCOVERY HEARING
16-005297-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
TEACHERS CREDIT UNION V LEAH DOYLE
DISCOVERY HEARING
16-006658-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
ASSET ACCEPTANCE V TERESA NICHOLS
OBJECTION HEARING TO PLFS MOTION TO SET
ASIDE INSTALL PYMTS
11-C06224-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
CREDIT ACCEPTANCE CORP V PRECIOUS STERLING
OBJECTION HEARING TO DEFS MOTION FOR INSTALL PYMTS
16-008468-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
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