CIVIL COURT – ST. JOSEPH, MI – FEBRUARY 9 – FEBRUARY 15

February 4, 2017 bcrnews Civil Court Cases 0

Friday, February 10, 2017
9:00 AM

COUNTRY VIEW APTS & TOWNHOMES V NEKAIRA CONWAY    
LANDLORD TENANT HEARING
17-005143-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

COUNTRY VIEW APTS & TOWNHOMES V SHERRENA WRIGHT  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005155-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

WARREN DUNES VILLAGE V CONNIE VALENCIA
LANDLORD TENANT HEARING
17-005256-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

WARREN DUNES VILLAGE V RAUL RIVERA
LANDLORD TENANT HEARING
17-005257-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

WARREN DUNES VILLAGE V DAVID RICKETTS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005258-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

WARREN DUNES VILLAGE V KASANDRA DAVIS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005259-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

WARREN DUNES VILLAGE V ZACHARY KEMMERLIN et al    
LANDLORD TENANT HEARING
17-005260-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

WARREN DUNES VILLAGE V TRACY PARKER et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005261-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

ORCHARDVIEW ESTATES V DEANA LAVANWAY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005262-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

ORCHARDVIEW ESTATES V AARON BRADLEY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005263-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

COGIC VILLAGE APARTMENT V SHANISHA WOFFORD  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005264-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

COGIC VILLAGE APARTMENT V SHINIERO KIMBLE
LANDLORD TENANT HEARING
17-005265-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

COGIC VILLAGE APARTMENT V PATRICE HILL
LANDLORD TENANT HEARING
17-005266-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

COGIC VILLAGE APARTMENT V DIANA GUAJARDO
LANDLORD TENANT HEARING
17-005267-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

COGIC VILLAGE APARTMENT V NATASHA CARTER
LANDLORD TENANT HEARING
17-005268-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

COGIC VILLAGE APARTMENT V JOHN ALLEN et al 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005269-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

RAVINES V KEITH ROBINSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005292-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

RAVINES MI 2016 LLC V JEROME WHITE
LANDLORD TENANT HEARING
17-005293-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

SPRING LAKE V STEVEN ALLRED
LANDLORD TENANT HEARING
17-005294-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

SPRING LAKE V RYAN TOMLINSON 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005295-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

SPRING LAKE V MICHAEL SHEA 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005296-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

SPRING LAKE V MELISSA NELSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005297-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

SPRING LAKE V JEFFREY MUNDT  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005298-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

SPRING LAKE V ANGELA KLING
LANDLORD TENANT HEARING
17-005299-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

SPRING LAKE V KEVIN KIRKSEY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005300-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

SPRING LAKE V JAMIE HALSEL 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005301-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

SPRING LAKE V DANIELLE HACKER- LOWERY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005302-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

SPRING LAKE V AMANDA GRIFFITH  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005303-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

SPRING LAKE V BARBARA GRANDE
LANDLORD TENANT HEARING
17-005304-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

SPRING LAKE V JESSICA CIPRIANO
LANDLORD TENANT HEARING
17-005305-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

BENTON MANOR CONSUMER HOUSING
V LADONNA ROBINSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005357-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

BENTON MANOR CONSUMER HOUSING
V NAKIARA WILLIAMS  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005358-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

TRI CITY VILLAGE V DONALD PARKER
LANDLORD TENANT HEARING
17-005359-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

BANK OF NEW YORK MELLON V TRACEY TAYLOR 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005362-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

ZINA WOODSON V RICKY LEE DAVIS  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005368-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

BANK OF NEW YORK MELLON V PATRICK M OBRIEN et al 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005370-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

OAKVIEW ESTATES V DELVONNE RANDLE    
LANDLORD TENANT HEARING
17-005371-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL V JOSHUA M KUBIK  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005385-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

PENNY E WHITE V DONALD R WHITE
LANDLORD TENANT HEARING
17-005393-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

ROBIN BURIAN V JESSICA CHUPP 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005394-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

JOSEPHINE WOODEN V KHANITA HUDSON 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005411-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

BRETT HEDMAN V ERIK DOFFING et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005412-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

MERLIN BUSHERT V DARRELL JONES 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005413-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

MERLIN BUSHERT V TEAQUILA JONES
LANDLORD TENANT HEARING
17-005414-LT – SRS    
JUDGE DONAHUE

MERLIN BUSHERT V KEVIN MOORE
LANDLORD TENANT HEARING
17-005415-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

MERLIN BUSHERT V RYSHIEONE GOSS 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005416-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

RICK LENTZ V ELISABETH ISRAEL HARMON 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005417-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

MICHAEL SEWARD V THERESA PATTERSON  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005418-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

FERNANDO ORTIZ V LEACIE ROBINSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005419-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

J GARDNER PHILLIPS V SHAQUOI YATES
LANDLORD TENANT HEARING
17-005420-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

JUANITA PHILLIPS V SABRINA SPAIN et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005421-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

GERALD GUNTER V CHRISTINE HOLMES
LANDLORD TENANT HEARING
17-005422-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

KERLY ENTERPRISES II V MATT WHITMAN 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005431-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

SUE AHONEN V SHAMIKA MASON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005432-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

10:00 AM

BRIARWOOD APARTMENTS LLC V LISA PRUETT
LANDLORD TENANT HEARING
16-010011-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

RIVER SPRINGS ESTATES V JANE WEBB 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005234-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

JODIE ANNE HAUGHEY V CHALEE LEWIS 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005270-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

PAW PAW ESTATES MOBILE HOME PARK
V CHRYSTAL CARTWRIGHT
LANDLORD TENANT HEARING
17-005337-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

PAW PAW ESTATES MOBILE HOME PARK V SARA GARCIA  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005338-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

THREE OAKS ESTATES LLC V JACOB ZEBELL
LANDLORD TENANT HEARING
17-005372-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

THREE OAKS ESTATES LLC V JOSHUA DONKERSLOOT 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005373-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

THREE OAKS ESTATES LLC V ANN HAGAN  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005374-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

THREE OAKS ESTATES LLC V RUBEN MONTIEL et al 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005375-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

THREE OAKS ESTATES LLC V TRENT RAINWATER et al 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005376-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

RVFM 3 LLC V RICHARD LEE JAMES
LANDLORD TENANT HEARING
17-005377-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

RAVINE VIEW ESTATES & RAVINE VIEW SALES LLC
V DEANNA WHITAKER  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005378-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

RAVINE VIEW ESTATES & RAVINE VIEW SALES LLC
V TARA STOTLER
LANDLORD TENANT HEARING
17-005386-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

TAMERA SEELEY V ALAN JENKINS et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005395-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

TAMERA SEELEY V ALIA RUIZ 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005396-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

LAKE MICHIGAN HILLS LIMITED PARNERSHIP-I
V SANDRA REYNA  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005430-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

ADKINS VILLAGE SENIOR APTS V BESSIE LONDON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005433-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

Monday, February 13, 2017
8:45 AM

HAZEN LAWN CARE & SNOWPLOWING V DONALD R WHITE  
SMALL CLAIMS HEARING
16-009630-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

SIERRA CAPRICE ARNOLD V JAMES LYNN KOVACH 
SMALL CLAIMS HEARING
16-009633-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

RENT A CENTER V ANTONIO CORNELIUS
SMALL CLAIMS HEARING
17-005085-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

RENT A CENTER V TIFFANY JACKSON
SMALL CLAIMS HEARING
17-005086-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

RENT A CENTER V LAZARO DOMINGUEZ
SMALL CLAIMS HEARING
17-005087-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

RENT A CENTER V ROSALYN DAVIS et al 
SMALL CLAIMS HEARING
17-005092-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

PREMIER HOME FURNISHINGS V JAMAAL M LEWIS 
SMALL CLAIMS HEARING
17-005110-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

BANYON & FETTE V JOHN POLFUS 
SMALL CLAIMS HEARING
17-005111-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

APPROVED CASH ADVANCE V MARK BRUMFIELD  
SMALL CLAIMS HEARING
17-005112-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

APPROVED CASH ADVANCE V DEMETRIS WILLIAMS  
SMALL CLAIMS HEARING
17-005113-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

APPROVED CASH ADVANCE V PATRICK CRONK    
SMALL CLAIMS HEARING
17-005114-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

APPROVED CASH ADVANCE V DONTAY JACK 
SMALL CLAIMS HEARING
17-005115-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

APPROVED CASH ADVANCE V WALTER L DAVIS 
SMALL CLAIMS HEARING
17-005116-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

ALPHONSO WHITE V PAMELA JOAN GREEN
SMALL CLAIMS HEARING
17-005162-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

2:00 PM

IDT CARMEL V KENNETH E DAUGHERTY JR  
DISCOVERY HEARING
08-C13517-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

ATLANTIC CREDIT & FINANCE V AMANDA TRUELOVE 
DISCOVERY HEARING
09-C05789-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V SUSAN G WYNEGAR 
DISCOVERY HEARING
09-C07749-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V RASHON A MASSEY  
DISCOVERY HEARING
09-C09250-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

VELOCITY INVESTMENTS LLC V CRAIG CARLSON  
DISCOVERY HEARING
11-C09964-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

VELOCITY INVESTMENTS LLC V JESSICA BROWN 
DISCOVERY HEARING
11-C10807-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V DALE E PARSONS
DISCOVERY HEARING
12-010423-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

QUINLAN & FABISH MUSIC CO V MIKE LUCKER  
DISCOVERY HEARING
12-C07335-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

VELOCITY INVESTMENTS LLC V AGNES V NASH  
DISCOVERY HEARING
13-009853-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC V TIM FAHER  
DISCOVERY HEARING
14-005732-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

VELOCITY INVESTMENTS SPV I LLC V REGINA L EAVES
DISCOVERY HEARING
14-005832-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

MSW CAPITAL LLC V BOBBI BEEZLEY 
DISCOVERY HEARING
14-008077-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

ATLANTIC CREDIT & FINANCE SPECIAL FINANCE UNIT III
V LUIS TORRES SAN MIGUEL  
DISCOVERY HEARING
14-008960-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

ELZA LEE WILLIAMS V JEANETTE SHARP  
DISCOVERY HEARING
15-006481-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

MSW CAPITAL LLC V KIMBERLY CLARK 
DISCOVERY HEARING
15-007156-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

VELOCITY INVESTMENTS V JENNIFER ANN MOSCHIANO 
DISCOVERY HEARING
15-009393-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

MSW CAPITAL LLC V LINDSAY VAWTER
DISCOVERY HEARING
16-005297-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

TEACHERS CREDIT UNION V LEAH DOYLE 
DISCOVERY HEARING
16-006658-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

ASSET ACCEPTANCE V TERESA NICHOLS 
OBJECTION HEARING TO PLFS MOTION TO SET
ASIDE INSTALL PYMTS
11-C06224-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

CREDIT ACCEPTANCE CORP V PRECIOUS STERLING  
OBJECTION HEARING TO DEFS MOTION FOR INSTALL PYMTS
16-008468-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

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