CIVIL COURT – ST. JOSEPH, MI – JANUARY 12 – JANUARY 18

January 7, 2017 bcrnews Civil Court Cases 0

Thursday, January 12, 2017
9:30 AM

ALICIA BONK V ANDREW VANIS
NON-JURY TRIAL/VIA PHONE TO DEFENDANT
16-008893-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307

Friday, January 13, 2017
9:00 AM

WARREN DUNES VILLAGE V MARK CONRAD et al
LANDLORD TENANT HEARING
16-009941-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

WARREN DUNES VILLAGE V CINDY DAVIES
LANDLORD TENANT HEARING
16-009942-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

WARREN DUNES VILLAGE V MATT HOLLAND et al 
LANDLORD TENANT HEARING
16-009943-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

WARREN DUNES VILLAGE V DAVID MCVEIGH 
LANDLORD TENANT HEARING
16-009944-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

WARREN DUNES VILLAGE V MEGAN NORRICK
LANDLORD TENANT HEARING
16-009945-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

WARREN DUNES VILLAGE V CATHERIN SWAN 
LANDLORD TENANT HEARING
16-009946-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

RAVINES MI 2016 LLC V CALVIN ROBINSON 
LANDLORD TENANT HEARING
16-009947-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

COGIC VILLAGE APARTMENT V BREUNCA ABDULLAH
LANDLORD TENANT HEARING
16-009948-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

COGIC VILLAGE APARTMENT V JEWELL FOWLER 
LANDLORD TENANT HEARING
16-009949-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

COGIC VILLAGE APARTMENT V CHIONTAE MCKINNEY  
LANDLORD TENANT HEARING
16-009950-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

COGIC VILLAGE APARTMENT V DOMINIQUE ORR
LANDLORD TENANT HEARING
16-009951-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

COGIC VILLAGE APARTMENT V SHAKEENA TUCKER  
LANDLORD TENANT HEARING
16-009952-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

MEADOW STREAMS V VICKIE FELLNER
LANDLORD TENANT HEARING
16-009953-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

MEADOW STREAMS V JONATHAN GOTHBERG et al
LANDLORD TENANT HEARING
16-009954-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

MEADOW STREAMS V ZANE KLITCHMAN 
LANDLORD TENANT HEARING
16-009955-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

MEADOW STREAMS V PATRICIA SCOTT 
LANDLORD TENANT HEARING
16-009956-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

MEADOW STREAMS V CYNTHIA SNYDER
LANDLORD TENANT HEARING
16-009957-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

ANTHONY ROLLING V DANDRE D GULLEDGE
LANDLORD TENANT HEARING
16-010047-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

ANTHONY ROLLING V TEANA PULLIAM  
LANDLORD TENANT HEARING
16-010048-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

STEPHANIE GUNTER V JENNIFER SALLIE  
LANDLORD TENANT HEARING
16-010050-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

STEPHANIE GUNTER V LATONYA WILLIAMS  
LANDLORD TENANT HEARING
16-010051-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

FOUR LEAF HOMES LLC V MARIA CRUZ PATINO 
LANDLORD TENANT HEARING
16-010059-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

DESIE HARDIN V JUSTIN BOYER
LANDLORD TENANT HEARING
16-010066-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

SYLVIA S TIBBS V JONATHAN FAVORITE 
LANDLORD TENANT HEARING
16-010067-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

NATHANIEL WOODS V ELLEN HAYES
LANDLORD TENANT HEARING
17-005005-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

GARY EDGAR V LASHONDA TAYLOR  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005007-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

GARY EDGAR V DONTE NICHOLS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005008-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

JACOB JANOWSKI V JUSTIN JCCOY 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005025-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

RB STELTER FARMS LLC V PAMELA ANDERS 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005030-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

RB STELTER FARMS LLC V MICHELE ELDER
LANDLORD TENANT HEARING
17-005031-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

RB STELTER FARMS, LLC V LUCINDA MORRISON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005032-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

RB STELTER FARMS LLC V CARRIE PHILLIPS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005033-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

RB STELTER FARMS LLC V LISA SANDERS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005034-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

RB STELTER FARMS LLC V ROBERT WILSON  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005035-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

MARK ROHM et al V HEATHER KUDE 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005036-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

JOSEPHINE WOODEN V LATISHA YOUNG  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005037-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

10:00 AM

SPRING LAKE V CONNIE PIERSON
LANDLORD TENANT HEARING
16-008890-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

BRIARWOOD APARTMENTS LLC V LISA PRUETT
LANDLORD TENANT HEARING
16-010011-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

MICHAEL SEWARD V LONNIE WALKER
LANDLORD TENANT HEARING
16-010097-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

MICHAEL SEWARD V DEVONA GILLESPIE 
LANDLORD TENANT HEARING
16-010098-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

DAVE GARGANO V HELEN JONES 
LANDLORD TENANT HEARING
16-010099-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

S&L INVESTMENTS V LATISHA WILLIAMS
LANDLORD TENANT HEARING
16-010100-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

DOUG TIETZ V TIMOTHY HARRIS
LANDLORD TENANT HEARING
16-010101-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

MARY LU CONNALLY V YOLANDA COLE
LANDLORD TENANT HEARING
16-010102-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

MICHAEL SEWARD V TEAMISK WORD  
LANDLORD TENANT HEARING
16-010103-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

MERLIN BUSHERT V TENEKA COHN
LANDLORD TENANT HEARING
16-010104-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

MERLIN BUSHERT V ZAMORA SUMMERS 
LANDLORD TENANT HEARING
16-010105-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

Tuesday, January 17, 2017
9:30 AM

AMERICAN EXPRESS BANK FSB V ROBERT CLARKE  
MT SUMMARY DISPOSITION
16-007424-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307

11:00 AM

JOHN T YOUNGBLOOD
V AMERICAN COUNTRY INSURANCE COMPANY 
SETTLEMENT CONFERENCE
16-005866-GC – SRS
JUDGE SCHLOCK, 316

2:00 PM

EFC INC V SABRINA YATES
DISCOVERY HEARING
16-005129-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

FRANCISCO CARDENAS et al V MICHELLE LOVELACE
DISCOVERY HEARING
16-007240-LT – SRS
JUDGE SCHROCK

2:00 PM

RJM ACQUISTIONS V EUGENE HINES  
MOTION VERIFY BALANCE ON JUDGMENT
07-C08766-GC – SRS
JUDGE SCHLOCK

GATEWAY FINANCIAL SOLUTIONS V CATHERINE BROWN et al 
OBJECTION HEARING TO PLFS MOTION TO SET
ASIDE INSTALL PYMTS
15-008807-GC – SRS
JUDGE SCHLOCK, 316

Tuesday, January 17, 2017
3:00 PM

UNITED FEDERAL CREDIT UNION V LUERETHER KISER et al  
MT SUMMARY DISPOSITION
16-009547-GC – SRS
JUDGE SCHLOCK, 316

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