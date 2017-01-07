CIVIL COURT – ST. JOSEPH, MI – JANUARY 12 – JANUARY 18

Thursday, January 12, 2017
9:30 AM
ALICIA BONK V ANDREW VANIS
NON-JURY TRIAL/VIA PHONE TO DEFENDANT
16-008893-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307
Friday, January 13, 2017
9:00 AM
WARREN DUNES VILLAGE V MARK CONRAD et al
LANDLORD TENANT HEARING
16-009941-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
WARREN DUNES VILLAGE V CINDY DAVIES
LANDLORD TENANT HEARING
16-009942-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
WARREN DUNES VILLAGE V MATT HOLLAND et al
LANDLORD TENANT HEARING
16-009943-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
WARREN DUNES VILLAGE V DAVID MCVEIGH
LANDLORD TENANT HEARING
16-009944-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
WARREN DUNES VILLAGE V MEGAN NORRICK
LANDLORD TENANT HEARING
16-009945-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
WARREN DUNES VILLAGE V CATHERIN SWAN
LANDLORD TENANT HEARING
16-009946-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
RAVINES MI 2016 LLC V CALVIN ROBINSON
LANDLORD TENANT HEARING
16-009947-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
COGIC VILLAGE APARTMENT V BREUNCA ABDULLAH
LANDLORD TENANT HEARING
16-009948-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
COGIC VILLAGE APARTMENT V JEWELL FOWLER
LANDLORD TENANT HEARING
16-009949-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
COGIC VILLAGE APARTMENT V CHIONTAE MCKINNEY
LANDLORD TENANT HEARING
16-009950-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
COGIC VILLAGE APARTMENT V DOMINIQUE ORR
LANDLORD TENANT HEARING
16-009951-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
COGIC VILLAGE APARTMENT V SHAKEENA TUCKER
LANDLORD TENANT HEARING
16-009952-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
MEADOW STREAMS V VICKIE FELLNER
LANDLORD TENANT HEARING
16-009953-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
MEADOW STREAMS V JONATHAN GOTHBERG et al
LANDLORD TENANT HEARING
16-009954-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
MEADOW STREAMS V ZANE KLITCHMAN
LANDLORD TENANT HEARING
16-009955-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
MEADOW STREAMS V PATRICIA SCOTT
LANDLORD TENANT HEARING
16-009956-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
MEADOW STREAMS V CYNTHIA SNYDER
LANDLORD TENANT HEARING
16-009957-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
ANTHONY ROLLING V DANDRE D GULLEDGE
LANDLORD TENANT HEARING
16-010047-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
ANTHONY ROLLING V TEANA PULLIAM
LANDLORD TENANT HEARING
16-010048-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
STEPHANIE GUNTER V JENNIFER SALLIE
LANDLORD TENANT HEARING
16-010050-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
STEPHANIE GUNTER V LATONYA WILLIAMS
LANDLORD TENANT HEARING
16-010051-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
FOUR LEAF HOMES LLC V MARIA CRUZ PATINO
LANDLORD TENANT HEARING
16-010059-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
DESIE HARDIN V JUSTIN BOYER
LANDLORD TENANT HEARING
16-010066-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
SYLVIA S TIBBS V JONATHAN FAVORITE
LANDLORD TENANT HEARING
16-010067-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
NATHANIEL WOODS V ELLEN HAYES
LANDLORD TENANT HEARING
17-005005-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
GARY EDGAR V LASHONDA TAYLOR
LANDLORD TENANT HEARING
17-005007-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
GARY EDGAR V DONTE NICHOLS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005008-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
JACOB JANOWSKI V JUSTIN JCCOY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005025-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
RB STELTER FARMS LLC V PAMELA ANDERS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005030-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
RB STELTER FARMS LLC V MICHELE ELDER
LANDLORD TENANT HEARING
17-005031-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
RB STELTER FARMS, LLC V LUCINDA MORRISON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005032-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
RB STELTER FARMS LLC V CARRIE PHILLIPS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005033-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
RB STELTER FARMS LLC V LISA SANDERS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005034-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
RB STELTER FARMS LLC V ROBERT WILSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005035-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
MARK ROHM et al V HEATHER KUDE
LANDLORD TENANT HEARING
17-005036-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
JOSEPHINE WOODEN V LATISHA YOUNG
LANDLORD TENANT HEARING
17-005037-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
10:00 AM
SPRING LAKE V CONNIE PIERSON
LANDLORD TENANT HEARING
16-008890-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
BRIARWOOD APARTMENTS LLC V LISA PRUETT
LANDLORD TENANT HEARING
16-010011-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
MICHAEL SEWARD V LONNIE WALKER
LANDLORD TENANT HEARING
16-010097-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
MICHAEL SEWARD V DEVONA GILLESPIE
LANDLORD TENANT HEARING
16-010098-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
DAVE GARGANO V HELEN JONES
LANDLORD TENANT HEARING
16-010099-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
S&L INVESTMENTS V LATISHA WILLIAMS
LANDLORD TENANT HEARING
16-010100-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
DOUG TIETZ V TIMOTHY HARRIS
LANDLORD TENANT HEARING
16-010101-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
MARY LU CONNALLY V YOLANDA COLE
LANDLORD TENANT HEARING
16-010102-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
MICHAEL SEWARD V TEAMISK WORD
LANDLORD TENANT HEARING
16-010103-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
MERLIN BUSHERT V TENEKA COHN
LANDLORD TENANT HEARING
16-010104-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
MERLIN BUSHERT V ZAMORA SUMMERS
LANDLORD TENANT HEARING
16-010105-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
Tuesday, January 17, 2017
9:30 AM
AMERICAN EXPRESS BANK FSB V ROBERT CLARKE
MT SUMMARY DISPOSITION
16-007424-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307
11:00 AM
JOHN T YOUNGBLOOD
V AMERICAN COUNTRY INSURANCE COMPANY
SETTLEMENT CONFERENCE
16-005866-GC – SRS
JUDGE SCHLOCK, 316
2:00 PM
EFC INC V SABRINA YATES
DISCOVERY HEARING
16-005129-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
FRANCISCO CARDENAS et al V MICHELLE LOVELACE
DISCOVERY HEARING
16-007240-LT – SRS
JUDGE SCHROCK
2:00 PM
RJM ACQUISTIONS V EUGENE HINES
MOTION VERIFY BALANCE ON JUDGMENT
07-C08766-GC – SRS
JUDGE SCHLOCK
GATEWAY FINANCIAL SOLUTIONS V CATHERINE BROWN et al
OBJECTION HEARING TO PLFS MOTION TO SET
ASIDE INSTALL PYMTS
15-008807-GC – SRS
JUDGE SCHLOCK, 316
Tuesday, January 17, 2017
3:00 PM
UNITED FEDERAL CREDIT UNION V LUERETHER KISER et al
MT SUMMARY DISPOSITION
16-009547-GC – SRS
JUDGE SCHLOCK, 316
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