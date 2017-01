CIVIL COURT – ST. JOSEPH, MI – JANUARY 26 – FEBRUARY 1

Friday, January 27, 2017

9:00 AM



RON SINGLETON V MARK HENDERSON

LANDLORD TENANT HEARING

17-005108-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

RIVER TERRACE V EDWARD SHAW

LANDLORD TENANT HEARING

17-005119-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

RIVER TERRACE V WILLIAM ROLLINS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005120-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

RIVER TERRACE V LABRESHA RIMPSON

LANDLORD TENANT HEARING

17-005121-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

RIVER TERRACE V KIEARA PULLAIM

LANDLORD TENANT HEARING

17-005122-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

RIVER TERRACE V DYMON LOMAX

LANDLORD TENANT HEARING

17-005123-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

RIVER TERRACE V RYAN JOHNSON

LANDLORD TENANT HEARING

17-005124-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

RIVER TERRACE V NADIA BRIDWELL

LANDLORD TENANT HEARING

17-005125-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

RIVER TERRACE V EPIPHANY BATES

LANDLORD TENANT HEARING

17-005126-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

CONNIE DEYBER V ROLAND HAYNES

LANDLORD TENANT HEARING

17-005140-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

COUNTRY VIEW APTS & TOWNHOMES V NIKKITA R MORRIS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005141-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

COUNTRY VIEW APTS & TOWNHOMES V SHANNON PRYOR

LANDLORD TENANT HEARING

17-005142-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

COUNTRY VIEW APTS & TOWNHOMES V NEKAIRA CONWAY

LANDLORD TENANT HEARING

17-005143-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

COUNTRY VIEW APTS & TOWNHOMES V TERONNICA BYRD

LANDLORD TENANT HEARING

17-005144-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

COUNTRY VIEW APTS & TOWNHOMES V BRANDI COOPER

LANDLORD TENANT HEARING

17-005145-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

COUNTRY VIEW APTS & TOWNHOMES V TONI ACKLIN

LANDLORD TENANT HEARING

17-005146-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

COUNTRY VIEW I APTS & TOWNHOMES V SHANNON PRICE

LANDLORD TENANT HEARING

17-005147-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

COUNTRY VIEW APTS & TOWNHOMES V MAKIRA STERLING

LANDLORD TENANT HEARING

17-005148-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

COUNTRY VIEW APTS & TOWNHOMES V PATRICIA TAYLOR

LANDLORD TENANT HEARING

17-005149-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

LAKECREST SHORELINE V REGINA REITZ

LANDLORD TENANT HEARING

17-005150-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

COUNTRY VIEW APARTMENTS V DELANA A PRINGLE

LANDLORD TENANT HEARING

17-005151-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

COUNTRY VIEW APTS & TOWNHOMES

V AKEEYA ALEXANDER

LANDLORD TENANT HEARING

17-005152-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

COUNTRY VIEW APTS & TOWNHOMES

V STEPHANIE BOWMAN

LANDLORD TENANT HEARING

17-005153-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

COUNTRY VIEW APTS & TOWNHOMES V VICTORIA BOWNES

LANDLORD TENANT HEARING

17-005154-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

COUNTRY VIEW APTS & TOWNHOMES V SHERRENA WRIGHT

LANDLORD TENANT HEARING

17-005155-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

COUNTRY VIEW APTS & TOWNHOMES V BARBARA WILLIAMS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005156-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

BENTON HARBOR HOUSING COMMISSION

V DEANA SNERLING

LANDLORD TENANT HEARING

17-005161-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

WITZEL ENTERPRISE V DAWN COOK

LANDLORD TENANT HEARING

17-005163-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

WITZEL ENTERPRISE V TIFFANY EDWARDS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005164-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

LARRY COHN V BETTY WASHINGTON

LANDLORD TENANT HEARING

17-005166-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

BENTON HARBOR HOUSING COMMISSION V LORETTA FOY

LANDLORD TENANT HEARING

17-005167-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION

V RONESIA L KING

LANDLORD TENANT HEARING

17-005168-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION

V ANGELA HOLMES- BROYLES

LANDLORD TENANT HEARING

17-005169-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION

V ERICA K HEBSHBRITSY

LANDLORD TENANT HEARING

17-005170-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION

V LETICIA BARBOSA

LANDLORD TENANT HEARING

17-005171-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION

V MARTHA J HANKINS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005172-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

LATERICIUM LLC V TALITHA YARBROUGH

LANDLORD TENANT HEARING

17-005173-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

COUNTRY VIEW APTS & TOWNHOMES V MARCELLA HARDEN

LANDLORD TENANT HEARING

17-005176-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

BENTON MANOR CONSUMER HOUSING

V JENNIFER ZANDARSKI

LANDLORD TENANT HEARING

17-005218-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

METEA COURT II V ASHLEY COX

LANDLORD TENANT HEARING

17-005219-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

M & W RENTAL PROPERTIES LLC V SHIRLEY ALLEN

LANDLORD TENANT HEARING

17-005221-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

RB STELTER FARMS LLC V MAYSIE OWENS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005233-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

RIVER SPRINGS ESTATES V JANE WEBB

LANDLORD TENANT HEARING

17-005234-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

RIVER SPRINGS ESTATES V GLYNDLE LENTS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005235-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

10:00 AM



DORREAN GRANT V LATOYA BUTTS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005089-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

JEANINE E GROPP V DAYLE TAYLOR et al

LANDLORD TENANT HEARING

17-005177-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

LLOYD SIMS V EDDIE MARLOW et al

LANDLORD TENANT HEARING

17-005194-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

MARK ROHM et al V CYNTHIA SANDERS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005196-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

MARK ROHM et al V KEVIN GABORIK et al

LANDLORD TENANT HEARING

17-005197-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

ELDEN PORTICE V LYNNYEA OATS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005199-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

STEPHEN BREITKREUZ V MEGAN HALAMKA-CAWLEY

LANDLORD TENANT HEARING

17-005200-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

TAMERA SEELEY V JALICIA BROWN et al

LANDLORD TENANT HEARING

17-005202-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

TAMERA SEELEY V HELEN MOORE

LANDLORD TENANT HEARING

17-005203-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

JEFF JOHNSTON V SUSAN PRITCHARD

LANDLORD TENANT HEARING

17-005220-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

CAROLE A RIDEOUT V JOSHUA GUILLEN et al

LANDLORD TENANT HEARING

17-005236-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

ORCHARDS PLAZA LLC V COX VENTURES LLC

LANDLORD TENANT HEARING

17-005237-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

JACOB JANOWSKI V JUSTIN MCCOY

MOTION SET ASIDE DISMISSAL & REHEAR CASE

17-005025-LT – SRS

JUDGE SCHLOCK

Monday, January 30, 2017

8:45 AM



MAVIS CHIROPRACTIC V KRYSTAL FOSTER

SMALL CLAIMS HEARING

16-009815-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

APPROVED CASH ADVANCE V TAMESHA ATKINS

SMALL CLAIMS HEARING

16-009838-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

APPROVED CASH ADVANCE V WALTER WILLIAMS et al

SMALL CLAIMS HEARING

16-009839-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

APPROVED CASH ADVANCE V DANNY JENNINGS et al

SMALL CLAIMS HEARING

16-009840-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

APPROVED CASH ADVANCE V SHERROCK MCCLINTON

SMALL CLAIMS HEARING

16-009841-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

APPROVED CASH ADVANCE V SOFIA ACEVEDO

SMALL CLAIMS HEARING

16-009842-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

GERALD C WEBER V JERRY MURDOCK

SMALL CLAIMS HEARING

16-009846-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

RENT A CENTER V RYAN DOUGLAS

SMALL CLAIMS HEARING

16-009885-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

HONOR CREDIT UNION V DANA BOLINGER

SMALL CLAIMS HEARING

16-009887-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

HONOR CREDIT UNION V DESTINY LEWIS

SMALL CLAIMS HEARING

16-009888-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

HONOR CREDIT UNION V INDIA COATS

SMALL CLAIMS HEARING

16-009889-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

FAMILY THERAPY & DEVELOPMENT

V TYRAAH CALAIS TUCKER

SMALL CLAIMS HEARING

16-009935-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

FAMILY THERAPY & DEVELOPMENT V GINGER KISER

SMALL CLAIMS HEARING

16-009936-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

MICHAEL FERNANDEZ V WENDY LOMBARD

SMALL CLAIMS HEARING

16-010049-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

NORTH CENTRAL CO-OP V KELLY LATSCH

SMALL CLAIMS HEARING

16-010073-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

9:00 AM



COMMUNITYWIDE FEDERAL CREDIT UNION

V DWIGHT G SEBASTY

DISCOVERY HEARING

07-C12289-GC – SRS

JUDGE SCHROCK

SCS CREDIT CORP V EBONY M PARTEE

DISCOVERY HEARING

08-C10256-GC – SRS

JUDGE SCHROCK

COMMUNITY WIDE FCU V EDWIN F FERRY et al

DISCOVERY HEARING AS TO SONDRA D. FERRY ONLY

08-C13513-GC – SRS

JUDGE SCHROCK

DLG AND ASSOCIATES V BRIAN ROCHON

DISCOVERY HEARING

10-C10703-GC – SRS

JUDGE SCHROCK

COMMUNITY WIDE FEDERAL CREDIT UNION

V KELLE S SANDERS

DISCOVERY HEARING

11-C09320-GC – SRS

JUDGE SCHROCK

SCS CREDIT CORP V DEVAL S WASHINGTON

DISCOVERY HEARING

15-006997-GC – SRS

JUDGE SCHROCK

MADISON AVENUE ASSOCIATES INC

V TANESHIA N WASHINGTON

DISCOVERY HEARING

16-006361-GC – SRS

JUDGE SCHROCK

LAKELAND HOSPITALS AT NILES AND ST JOSEPH INC

V MARKETTA L MORGAN

MOTION TO SET ASIDE DEFAULT JUDGMENT & REHEAR CASE

16-007987-GC – SRS

JUDGE SCHLOCK

JOCELYN NETTELHORST V LAKESIDE PROPERTY MGMT

MOTION DEFS MOT TO STRIKE PLF’S FIRST AMENDED COMPLAINT AND PLFS MOT FOR LEAVE TO FILE AN AMENDED COMPLAINT

16-009302-GC – SRS

JUDGE SCHROCK

HAZEN LAWN CARE & SNOWPLOWING V DONALD R WHITE

MOTION TO SET ASIDE DEFAULT JUDGMENT & HEAR CASE

16-009630-SC – SRS

JUDGE SCHLOCK

2:00 PM



INSTALLED BUILDING PRODUCTS LLC

V WILLIAM H CARSON et al

MOTION TO CONSOLIDATE

16-008117-GC – CJD

JUDGE DONAHUE