CIVIL COURT – ST. JOSEPH, MI – MARCH 9 – MARCH 15

Friday, March 10, 2017
9:00 AM
DAVID LYTLE V MARK BENSON et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005559-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V TERESA ARRIAGA
LANDLORD TENANT HEARING
17-005614-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V DEMETRIA BELL
LANDLORD TENANT HEARING
17-005615-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION V ISAIAH BOBO
LANDLORD TENANT HEARING
17-005616-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V LANEISHA N BUCHANAN
LANDLORD TENANT HEARING
17-005617-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V MARKENA CURTIS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005618-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V KISHA M DAVIS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005619-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V CARLA FAVORITE
LANDLORD TENANT HEARING
17-005620-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V KENDRA GULLEY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005621-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V TENA M HACKNEY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005622-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V CHINA HARDNETT
LANDLORD TENANT HEARING
17-005623-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V HOPE HARDNETT
LANDLORD TENANT HEARING
17-005624-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V LASHUWN HICKS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005625-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSIN
V WILLIE MAE JONES
LANDLORD TENANT HEARING
17-005626-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V SHARRIE L ROBINSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005627-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V JASMINE S STARLING
LANDLORD TENANT HEARING
17-005628-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V SHONTIA WILBURN
LANDLORD TENANT HEARING
17-005629-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V ALEXIS WILLIAMS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005630-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V BRENA N WILLIAMS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005631-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
BENTON HARBOR HOUSING COMMISSION V ALEXUS WILSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005686-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
KATRINKA DORRIS V CHERIKA ANDERSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005768-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
HIDDEN HARBOR VILLAS LLC V ADRIANNA BECK-AYALA
LANDLORD TENANT HEARING
17-005800-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
WALTER WILLIAMS JR V SCOTCHA CUNNINGHAM
LANDLORD TENANT HEARING
17-005851-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
LAKECREST RAVINE APTS V SHAWNA GRIFFIN
LANDLORD TENANT HEARING
17-005873-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
BERRIEN HOME LDHA LP V KIONNA TERRELL
LANDLORD TENANT HEARING
17-005874-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
S & L INVESTMENT V LATISHA WILLIAMS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005875-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
MICHAEL SEWARD V ANGEL SCOTT
LANDLORD TENANT HEARING
17-005876-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
RICK LENTZ V ASHLEY FORD
LANDLORD TENANT HEARING
17-005877-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
TAB PARTNERS LLC V AYISHA NICHOLS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005878-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
VENTURES TRUST 2013 V DION GLOBENSKY et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005888-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
US BANK NATIONAL ASSOCIATION V SCOTT M LARSON et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005889-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
JOSHUA HINCH V KELLY BENSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005893-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
BENTON MANOR CONSUMER HOUSING COOPERATIVE
V TACARRA NICHOLE BRANCH
LANDLORD TENANT HEARING
17-005894-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
RQ RENTALS LLC V SHALISA MOORE et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005900-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
ORCHARDS MALL REALTY MANAGEMENT LLC
V APOLLONIA PETRICE ELLIS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005901-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
BRUNSON HILL HOMES V DELESANDRA KELLY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005902-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
BRUNSON HILL HOMES V QUITESHA PULLIAN
LANDLORD TENANT HEARING
17-005903-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
BRUNSON HILL HOMES V PATRICIA WILLIAMS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005904-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
THURGOOD MARSHALL HOMES V EVELEAN COTTON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005905-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
THURGOOD MARSHALL HOMES V SADE JONES
LANDLORD TENANT HEARING
17-005906-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
THURGOOD MARSHALL HOMES V ARRYANNA MATHISON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005907-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
THURGOOD MARSHALL HOMES V DEVOLA MCKAY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005908-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
THURGOOD MARSHALL HOMES V MISTY LYNN WATKINS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005909-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
M & W RENTAL PROPERTIES LLC V JOSEPH BUCHANAN
LANDLORD TENANT HEARING
17-005912-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
M & W RENTAL PROPERTIES LLC
V DONTAE LATRICE HENDERSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005913-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
10:00 AM
ALABASTER BEAR FS INC V DOUGLAS TROWBRIDGE
LANDLORD TENANT HEARING
17-005684-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
Friday, March 10, 2017
10:00 AM
PAW PAW ESTATES MOBILE HOME PARK V DEBORAH BRILEY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005736-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
PAW PAW ESTATES MOBILE HOME PARK
V RHIANNA DANIELS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005737-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
PAW PAW ESTATES MOBILE HOME PARK
V ZACHARY KINCAID
LANDLORD TENANT HEARING
17-005738-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
ROBERT CHEEK et al V CRYSTAL LATSCH
LANDLORD TENANT HEARING
17-005891-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
ROBERT CHEEK et al V MAYNARD ROSE et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005892-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
LYNDA MARTINEZ V MELISSA THOMPSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005910-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
LYNDA MARTINEZ V SHAMEETHA PIERCE
LANDLORD TENANT HEARING
17-005911-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
2:30 PM
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA V THOMAS J PAULSON
NON-JURY TRIAL
16-009142-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307
Monday, March 13, 2017
8:45 AM
HONOR CREDIT UNION V DESTINY LEWIS
SMALL CLAIMS HEARING
16-009888-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
SERVICE 1 MARINE V ROBERT BALANOFF
SMALL CLAIMS HEARING
17-005449-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
SERVICE 1 MARINE V GIANCARLO BARGIONI
SMALL CLAIMS HEARING
17-005450-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
SERVICE 1 MARINE V TERRY STOKLOSA
SMALL CLAIMS HEARING
17-005451-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
PAUL HYDE V JACOB ELDRIDGE
SMALL CLAIMS HEARING
17-005491-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
CHRISTOPHER L WOODRUFF V CHRIS SIRIANO
SMALL CLAIMS HEARING
17-005512-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
PREMIER HOME FURNISHINGS V ANJANETTE N RICHMOND
SMALL CLAIMS HEARING
17-005514-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
PREMIER HOME FURNISHINGS V JOE ANN HUDSON
SMALL CLAIMS HEARING
17-005515-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
PREMIER HOME FURNISHINGS V JEVON L BROWN
SMALL CLAIMS HEARING
17-005516-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
PREMIER HOME FURNISHINGS V ALESHA HENDERSON
SMALL CLAIMS HEARING
17-005517-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
MAVIS CHIROPRACTIC CENTER V DAWN COOK
SMALL CLAIMS HEARING
17-005527-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
MAVIS CHIROPRACTIC CENTER V LAUREN J JANKE
SMALL CLAIMS HEARING
17-005528-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
MAVIS CHIROPRACTIC CENTER V YVONNE F MCCUMBER
SMALL CLAIMS HEARING
17-005529-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
RENT A CENTER V HEIDI PEREW
SMALL CLAIMS HEARING
17-005531-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
MARY LAMBERT V LAKESHORE RECYCLING & DISPOSAL
SMALL CLAIMS HEARING
17-005532-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
BONNIE HAUCK V A-1 SMALL ENGINE REPAIR et al
SMALL CLAIMS HEARING
17-005533-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
9:30 AM
INSTALLED BUILDING PRODUCTS LLC
V WILLIAM H CARSON et al
MOTION TO ADJOURN
16-008117-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 316
2:00 PM
LAW OFFICE OF SEAN PATRICK COX V MICHAEL WILFORD
DISCOVERY HEARING
15-007611-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
EFC INC V SABRINA YATES
DISCOVERY HEARING
16-005129-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
KALSEE CREDIT UNION V SHANICE PULLEY
DISCOVERY HEARING
16-008466-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
ROBIN C DEPALMA V RYAN W KEATH
MOTION TO SET ASIDE DISMISSAL & REHEAR CASE
17-005139-SC – SRS
JUDGE SCHROCK
ASSET ACCEPTANCE LLC V CHRYSTAL M DENTON
OBJECTION HEARING TO DEF’S MOTION FOR INSTALL PYMTS
12-010246-GC – SRS
JUDGE SCHLOCK, 316
NAT’L COLLEGIATE STUDENT LOAN TRUST 2007-4A
V SERITA J ROBINSON
OBJECTION HEARING TO PLFS MOTION
TO SET ASIDE INSTALL PYMTS
16-006289-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
KEVIN P BANYON V DONALD JOSEPH LUNSFORD
OTSC HEARING
15-006595-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
Wednesday, March 15, 2017
2:30 PM
PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATES LLC V JOANN M CALO
NON-JURY TRIAL
16-009432-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307
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