CIVIL COURT – ST. JOSEPH, MI – MARCH 9 – MARCH 15

Friday, March 10, 2017

9:00 AM



DAVID LYTLE V MARK BENSON et al

LANDLORD TENANT HEARING

17-005559-LT – SRS

JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION

V TERESA ARRIAGA

LANDLORD TENANT HEARING

17-005614-LT – SRS

JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION

V DEMETRIA BELL

LANDLORD TENANT HEARING

17-005615-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION V ISAIAH BOBO

LANDLORD TENANT HEARING

17-005616-LT – SRS

JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION

V LANEISHA N BUCHANAN

LANDLORD TENANT HEARING

17-005617-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION

V MARKENA CURTIS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005618-LT – SRS

JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION

V KISHA M DAVIS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005619-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION

V CARLA FAVORITE

LANDLORD TENANT HEARING

17-005620-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION

V KENDRA GULLEY

LANDLORD TENANT HEARING

17-005621-LT – SRS

JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION

V TENA M HACKNEY

LANDLORD TENANT HEARING

17-005622-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION

V CHINA HARDNETT

LANDLORD TENANT HEARING

17-005623-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION

V HOPE HARDNETT

LANDLORD TENANT HEARING

17-005624-LT – SRS

JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION

V LASHUWN HICKS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005625-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSIN

V WILLIE MAE JONES

LANDLORD TENANT HEARING

17-005626-LT – SRS

JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION

V SHARRIE L ROBINSON

LANDLORD TENANT HEARING

17-005627-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION

V JASMINE S STARLING

LANDLORD TENANT HEARING

17-005628-LT – SRS

JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION

V SHONTIA WILBURN

LANDLORD TENANT HEARING

17-005629-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION

V ALEXIS WILLIAMS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005630-LT – SRS

JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION

V BRENA N WILLIAMS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005631-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

BENTON HARBOR HOUSING COMMISSION V ALEXUS WILSON

LANDLORD TENANT HEARING

17-005686-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

KATRINKA DORRIS V CHERIKA ANDERSON

LANDLORD TENANT HEARING

17-005768-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

HIDDEN HARBOR VILLAS LLC V ADRIANNA BECK-AYALA

LANDLORD TENANT HEARING

17-005800-LT – SRS

JUDGE DONAHUE

WALTER WILLIAMS JR V SCOTCHA CUNNINGHAM

LANDLORD TENANT HEARING

17-005851-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

LAKECREST RAVINE APTS V SHAWNA GRIFFIN

LANDLORD TENANT HEARING

17-005873-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

BERRIEN HOME LDHA LP V KIONNA TERRELL

LANDLORD TENANT HEARING

17-005874-LT – SRS

JUDGE DONAHUE

S & L INVESTMENT V LATISHA WILLIAMS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005875-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

MICHAEL SEWARD V ANGEL SCOTT

LANDLORD TENANT HEARING

17-005876-LT – SRS

JUDGE DONAHUE

RICK LENTZ V ASHLEY FORD

LANDLORD TENANT HEARING

17-005877-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

TAB PARTNERS LLC V AYISHA NICHOLS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005878-LT – SRS

JUDGE DONAHUE

VENTURES TRUST 2013 V DION GLOBENSKY et al

LANDLORD TENANT HEARING

17-005888-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

US BANK NATIONAL ASSOCIATION V SCOTT M LARSON et al

LANDLORD TENANT HEARING

17-005889-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

JOSHUA HINCH V KELLY BENSON

LANDLORD TENANT HEARING

17-005893-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

BENTON MANOR CONSUMER HOUSING COOPERATIVE

V TACARRA NICHOLE BRANCH

LANDLORD TENANT HEARING

17-005894-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

RQ RENTALS LLC V SHALISA MOORE et al

LANDLORD TENANT HEARING

17-005900-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

ORCHARDS MALL REALTY MANAGEMENT LLC

V APOLLONIA PETRICE ELLIS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005901-LT – SRS

JUDGE DONAHUE

BRUNSON HILL HOMES V DELESANDRA KELLY

LANDLORD TENANT HEARING

17-005902-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

BRUNSON HILL HOMES V QUITESHA PULLIAN

LANDLORD TENANT HEARING

17-005903-LT – SRS

JUDGE DONAHUE

BRUNSON HILL HOMES V PATRICIA WILLIAMS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005904-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

THURGOOD MARSHALL HOMES V EVELEAN COTTON

LANDLORD TENANT HEARING

17-005905-LT – SRS

JUDGE DONAHUE

THURGOOD MARSHALL HOMES V SADE JONES

LANDLORD TENANT HEARING

17-005906-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

THURGOOD MARSHALL HOMES V ARRYANNA MATHISON

LANDLORD TENANT HEARING

17-005907-LT – SRS

JUDGE DONAHUE

THURGOOD MARSHALL HOMES V DEVOLA MCKAY

LANDLORD TENANT HEARING

17-005908-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

THURGOOD MARSHALL HOMES V MISTY LYNN WATKINS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005909-LT – SRS

JUDGE DONAHUE

M & W RENTAL PROPERTIES LLC V JOSEPH BUCHANAN

LANDLORD TENANT HEARING

17-005912-LT – SRS

JUDGE DONAHUE

M & W RENTAL PROPERTIES LLC

V DONTAE LATRICE HENDERSON

LANDLORD TENANT HEARING

17-005913-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

10:00 AM



ALABASTER BEAR FS INC V DOUGLAS TROWBRIDGE

LANDLORD TENANT HEARING

17-005684-LT – SRS

JUDGE DONAHUE

Friday, March 10, 2017

10:00 AM



PAW PAW ESTATES MOBILE HOME PARK V DEBORAH BRILEY

LANDLORD TENANT HEARING

17-005736-LT – SRS

JUDGE DONAHUE

PAW PAW ESTATES MOBILE HOME PARK

V RHIANNA DANIELS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005737-LT – SRS

JUDGE DONAHUE

PAW PAW ESTATES MOBILE HOME PARK

V ZACHARY KINCAID

LANDLORD TENANT HEARING

17-005738-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

ROBERT CHEEK et al V CRYSTAL LATSCH

LANDLORD TENANT HEARING

17-005891-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

ROBERT CHEEK et al V MAYNARD ROSE et al

LANDLORD TENANT HEARING

17-005892-LT – SRS

JUDGE DONAHUE

LYNDA MARTINEZ V MELISSA THOMPSON

LANDLORD TENANT HEARING

17-005910-LT – SRS

JUDGE DONAHUE

LYNDA MARTINEZ V SHAMEETHA PIERCE

LANDLORD TENANT HEARING

17-005911-LT – CJD

JUDGE DONAHUE

2:30 PM



FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA V THOMAS J PAULSON

NON-JURY TRIAL

16-009142-GC – CJD

JUDGE DONAHUE, 307

Monday, March 13, 2017

8:45 AM



HONOR CREDIT UNION V DESTINY LEWIS

SMALL CLAIMS HEARING

16-009888-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

SERVICE 1 MARINE V ROBERT BALANOFF

SMALL CLAIMS HEARING

17-005449-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

SERVICE 1 MARINE V GIANCARLO BARGIONI

SMALL CLAIMS HEARING

17-005450-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

SERVICE 1 MARINE V TERRY STOKLOSA

SMALL CLAIMS HEARING

17-005451-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

PAUL HYDE V JACOB ELDRIDGE

SMALL CLAIMS HEARING

17-005491-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

CHRISTOPHER L WOODRUFF V CHRIS SIRIANO

SMALL CLAIMS HEARING

17-005512-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

PREMIER HOME FURNISHINGS V ANJANETTE N RICHMOND

SMALL CLAIMS HEARING

17-005514-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

PREMIER HOME FURNISHINGS V JOE ANN HUDSON

SMALL CLAIMS HEARING

17-005515-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

PREMIER HOME FURNISHINGS V JEVON L BROWN

SMALL CLAIMS HEARING

17-005516-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

PREMIER HOME FURNISHINGS V ALESHA HENDERSON

SMALL CLAIMS HEARING

17-005517-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

MAVIS CHIROPRACTIC CENTER V DAWN COOK

SMALL CLAIMS HEARING

17-005527-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

MAVIS CHIROPRACTIC CENTER V LAUREN J JANKE

SMALL CLAIMS HEARING

17-005528-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

MAVIS CHIROPRACTIC CENTER V YVONNE F MCCUMBER

SMALL CLAIMS HEARING

17-005529-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

RENT A CENTER V HEIDI PEREW

SMALL CLAIMS HEARING

17-005531-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

MARY LAMBERT V LAKESHORE RECYCLING & DISPOSAL

SMALL CLAIMS HEARING

17-005532-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

BONNIE HAUCK V A-1 SMALL ENGINE REPAIR et al

SMALL CLAIMS HEARING

17-005533-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

9:30 AM



INSTALLED BUILDING PRODUCTS LLC

V WILLIAM H CARSON et al

MOTION TO ADJOURN

16-008117-GC – CJD

JUDGE DONAHUE, 316

2:00 PM



LAW OFFICE OF SEAN PATRICK COX V MICHAEL WILFORD

DISCOVERY HEARING

15-007611-GC – SRS

JUDGE SCHROCK

EFC INC V SABRINA YATES

DISCOVERY HEARING

16-005129-GC – SRS

JUDGE SCHROCK

KALSEE CREDIT UNION V SHANICE PULLEY

DISCOVERY HEARING

16-008466-GC – SRS

JUDGE SCHROCK

ROBIN C DEPALMA V RYAN W KEATH

MOTION TO SET ASIDE DISMISSAL & REHEAR CASE

17-005139-SC – SRS

JUDGE SCHROCK

ASSET ACCEPTANCE LLC V CHRYSTAL M DENTON

OBJECTION HEARING TO DEF’S MOTION FOR INSTALL PYMTS

12-010246-GC – SRS

JUDGE SCHLOCK, 316

NAT’L COLLEGIATE STUDENT LOAN TRUST 2007-4A

V SERITA J ROBINSON

OBJECTION HEARING TO PLFS MOTION

TO SET ASIDE INSTALL PYMTS

16-006289-GC – SRS

JUDGE SCHROCK

KEVIN P BANYON V DONALD JOSEPH LUNSFORD

OTSC HEARING

15-006595-GC – SRS

JUDGE SCHROCK

Wednesday, March 15, 2017

2:30 PM



PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATES LLC V JOANN M CALO

NON-JURY TRIAL

16-009432-GC – CJD

JUDGE DONAHUE, 307