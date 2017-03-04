CIVIL COURT – ST. JOSEPH, MI – MARCH 9 – MARCH 15

March 4, 2017 bcrnews Civil Court Cases 0

Friday, March 10, 2017
9:00 AM

DAVID LYTLE V MARK BENSON et al 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005559-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V TERESA ARRIAGA
LANDLORD TENANT HEARING
17-005614-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V DEMETRIA BELL 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005615-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION V ISAIAH BOBO 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005616-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V LANEISHA N BUCHANAN
LANDLORD TENANT HEARING
17-005617-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V MARKENA CURTIS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005618-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V KISHA M DAVIS  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005619-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V CARLA FAVORITE  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005620-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V KENDRA GULLEY  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005621-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V TENA M HACKNEY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005622-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V CHINA HARDNETT      
LANDLORD TENANT HEARING
17-005623-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V HOPE HARDNETT 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005624-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V LASHUWN HICKS 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005625-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSIN
V WILLIE MAE JONES
LANDLORD TENANT HEARING
17-005626-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V SHARRIE L ROBINSON 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005627-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V JASMINE S STARLING
LANDLORD TENANT HEARING
17-005628-LT – SRS    
JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V SHONTIA WILBURN 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005629-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V ALEXIS WILLIAMS  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005630-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

BENTON TOWNSHIP HOUSING COMMISSION
V BRENA N WILLIAMS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005631-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

BENTON HARBOR HOUSING COMMISSION V ALEXUS WILSON 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005686-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

KATRINKA DORRIS V CHERIKA ANDERSON 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005768-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

HIDDEN HARBOR VILLAS LLC V ADRIANNA BECK-AYALA  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005800-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

WALTER WILLIAMS JR V SCOTCHA CUNNINGHAM  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005851-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

LAKECREST RAVINE APTS V SHAWNA GRIFFIN
LANDLORD TENANT HEARING
17-005873-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

BERRIEN HOME LDHA LP V KIONNA TERRELL
LANDLORD TENANT HEARING
17-005874-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

S & L INVESTMENT V LATISHA WILLIAMS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005875-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

MICHAEL SEWARD V ANGEL SCOTT 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005876-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

RICK LENTZ V ASHLEY FORD
LANDLORD TENANT HEARING
17-005877-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

TAB PARTNERS LLC V AYISHA NICHOLS  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005878-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

VENTURES TRUST 2013 V DION GLOBENSKY et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005888-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

US BANK NATIONAL ASSOCIATION V SCOTT M LARSON et al  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005889-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

JOSHUA HINCH V KELLY BENSON 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005893-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

BENTON MANOR CONSUMER HOUSING COOPERATIVE
V TACARRA NICHOLE  BRANCH 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005894-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

RQ RENTALS LLC V SHALISA MOORE et al  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005900-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

ORCHARDS MALL REALTY MANAGEMENT LLC
V APOLLONIA PETRICE ELLIS  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005901-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

BRUNSON HILL HOMES V DELESANDRA KELLY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005902-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

BRUNSON HILL HOMES V QUITESHA PULLIAN  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005903-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

BRUNSON HILL HOMES V PATRICIA WILLIAMS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005904-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

THURGOOD MARSHALL HOMES V EVELEAN COTTON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005905-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

THURGOOD MARSHALL HOMES V SADE JONES 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005906-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

THURGOOD MARSHALL HOMES V ARRYANNA MATHISON 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005907-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

THURGOOD MARSHALL HOMES V DEVOLA MCKAY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005908-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

THURGOOD MARSHALL HOMES V MISTY LYNN WATKINS 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005909-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

M & W RENTAL PROPERTIES LLC V JOSEPH BUCHANAN 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005912-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

M & W RENTAL PROPERTIES LLC
V DONTAE  LATRICE HENDERSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005913-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

10:00 AM

ALABASTER BEAR FS INC V DOUGLAS TROWBRIDGE 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005684-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

Friday, March 10, 2017
10:00 AM

PAW PAW ESTATES MOBILE HOME PARK V DEBORAH BRILEY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005736-LT – SRS    
JUDGE DONAHUE

PAW PAW ESTATES MOBILE HOME PARK
V RHIANNA DANIELS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005737-LT – SRS    
JUDGE DONAHUE

PAW PAW ESTATES MOBILE HOME PARK
V ZACHARY KINCAID     
LANDLORD TENANT HEARING
17-005738-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

ROBERT CHEEK et al V CRYSTAL LATSCH
LANDLORD TENANT HEARING
17-005891-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

ROBERT CHEEK et al V MAYNARD ROSE et al  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005892-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

LYNDA MARTINEZ V MELISSA THOMPSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005910-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

LYNDA MARTINEZ V SHAMEETHA PIERCE
LANDLORD TENANT HEARING
17-005911-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

2:30 PM

FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA V THOMAS J PAULSON 
NON-JURY TRIAL
16-009142-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307

Monday, March 13, 2017
8:45 AM

HONOR CREDIT UNION V DESTINY LEWIS
SMALL CLAIMS HEARING
16-009888-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

SERVICE 1 MARINE V ROBERT BALANOFF
SMALL CLAIMS HEARING
17-005449-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

SERVICE 1 MARINE V GIANCARLO BARGIONI
SMALL CLAIMS HEARING
17-005450-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

SERVICE 1 MARINE V TERRY STOKLOSA  
SMALL CLAIMS HEARING
17-005451-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

PAUL HYDE V JACOB ELDRIDGE  
SMALL CLAIMS HEARING
17-005491-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

CHRISTOPHER L WOODRUFF V CHRIS SIRIANO  
SMALL CLAIMS HEARING
17-005512-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

PREMIER HOME FURNISHINGS V ANJANETTE N RICHMOND 
SMALL CLAIMS HEARING
17-005514-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

PREMIER HOME FURNISHINGS V JOE ANN HUDSON     
SMALL CLAIMS HEARING
17-005515-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

PREMIER HOME FURNISHINGS V JEVON L BROWN
SMALL CLAIMS HEARING
17-005516-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

PREMIER HOME FURNISHINGS V ALESHA HENDERSON  
SMALL CLAIMS HEARING
17-005517-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

MAVIS CHIROPRACTIC CENTER V DAWN COOK
SMALL CLAIMS HEARING
17-005527-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

MAVIS CHIROPRACTIC CENTER V LAUREN J JANKE
SMALL CLAIMS HEARING
17-005528-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

MAVIS CHIROPRACTIC CENTER V YVONNE F MCCUMBER     
SMALL CLAIMS HEARING
17-005529-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

RENT A CENTER V HEIDI PEREW
SMALL CLAIMS HEARING
17-005531-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

MARY LAMBERT V LAKESHORE RECYCLING & DISPOSAL 
SMALL CLAIMS HEARING
17-005532-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

BONNIE HAUCK V A-1 SMALL ENGINE REPAIR et al
SMALL CLAIMS HEARING
17-005533-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

9:30 AM

INSTALLED BUILDING PRODUCTS LLC
V WILLIAM H CARSON et al 
MOTION TO ADJOURN
16-008117-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 316

2:00 PM

LAW OFFICE OF SEAN PATRICK COX V MICHAEL WILFORD  
DISCOVERY HEARING
15-007611-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

EFC INC V SABRINA YATES  
DISCOVERY HEARING
16-005129-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

KALSEE CREDIT UNION V SHANICE PULLEY
DISCOVERY HEARING
16-008466-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

ROBIN  C DEPALMA V RYAN W KEATH 
MOTION TO SET ASIDE DISMISSAL & REHEAR CASE
17-005139-SC – SRS
JUDGE SCHROCK

ASSET ACCEPTANCE LLC V CHRYSTAL M DENTON 
OBJECTION HEARING TO DEF’S MOTION FOR INSTALL PYMTS
12-010246-GC – SRS
JUDGE SCHLOCK, 316

NAT’L COLLEGIATE STUDENT LOAN TRUST 2007-4A
V SERITA J ROBINSON
OBJECTION HEARING TO PLFS MOTION
TO SET ASIDE INSTALL PYMTS
16-006289-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

KEVIN P BANYON V DONALD JOSEPH LUNSFORD 
OTSC HEARING
15-006595-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

Wednesday, March 15, 2017
2:30 PM

PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATES LLC V JOANN M CALO  
NON-JURY TRIAL
16-009432-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307

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