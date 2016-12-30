DEEDS – DECEMBER 22 – DECEMBER 28

December 30, 2016 bcrnews Deeds 0

December 27, 2016

KUEHN CATHERINE 
HUNTINGTON NATIONAL BANK
CONSIDERATION: $0.00

GILLAN CHRISTINA L 
GILLAN CHARLES E ESTATE
CONSIDERATION: $10.00

December 22, 2016

HAMILTON MARCIA/MCGRANE MARK 
SCHLENDER ARTHUR ESTATE
CONSIDERATION: $78,000.00

LEGOH ANDREW
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
UNITED STATES HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SECRETARY
CONSIDERATION: $45,000.00

SCHOEPLEIN MIKE JOSEPH
U S BANK NATIONAL ASSOCIATION
CONSIDERATION: $38,000.00

ZIEMKE DUANE G/ZIEMKE MARY L
WEBER BRUCE F LIVING TRUST
CONSIDERATION: $179,000.00

WESENBERG RICHARD/WESENBERG GRETCHEN 
ANGELO JOSEPH M JR HERITAGE TRUST
CONSIDERATION: $151,000.00

MIRELES DANIEL 
U S BANK NATIONAL ASSOCIATION
CONSIDERATION: $17,500.00

SCHUH MOLLY ELIZABETH/SCHUH DENNIS DARREL
SCHUH SUSAN ELIZABETH
SCHUH DENNIS DARREL/SCHUH SUSAN ELIZABETH
CONSIDERATION: $0.00

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