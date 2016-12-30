DEEDS – DECEMBER 22 – DECEMBER 28

December 27, 2016
KUEHN CATHERINE
HUNTINGTON NATIONAL BANK
CONSIDERATION: $0.00
GILLAN CHRISTINA L
GILLAN CHARLES E ESTATE
CONSIDERATION: $10.00
December 22, 2016
HAMILTON MARCIA/MCGRANE MARK
SCHLENDER ARTHUR ESTATE
CONSIDERATION: $78,000.00
LEGOH ANDREW
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
UNITED STATES HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SECRETARY
CONSIDERATION: $45,000.00
SCHOEPLEIN MIKE JOSEPH
U S BANK NATIONAL ASSOCIATION
CONSIDERATION: $38,000.00
ZIEMKE DUANE G/ZIEMKE MARY L
WEBER BRUCE F LIVING TRUST
CONSIDERATION: $179,000.00
WESENBERG RICHARD/WESENBERG GRETCHEN
ANGELO JOSEPH M JR HERITAGE TRUST
CONSIDERATION: $151,000.00
MIRELES DANIEL
U S BANK NATIONAL ASSOCIATION
CONSIDERATION: $17,500.00
SCHUH MOLLY ELIZABETH/SCHUH DENNIS DARREL
SCHUH SUSAN ELIZABETH
SCHUH DENNIS DARREL/SCHUH SUSAN ELIZABETH
CONSIDERATION: $0.00
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