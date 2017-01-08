DEEDS – DECEMBER 29 – JANUARY 4

January 8, 2017 bcrnews Deeds 0

December 30, 2016

DEVLIN DANIEL/DEVLIN LINDA
DEVLIN GERALDINE DECLARATION OF TRUST
CONSIDERATION: $480,000.00
NEW BUFFALO CITY

SWARTZ DONALD L
FANNIE MAE
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
CONSIDERATION: $17,500.00
NILES CITY

DABLON VINEYARDS LLC
HERCIK MARY LOU ESTATE
HERCIK PHILIP R SR
CONSIDERATION: $1.00
BARODA TWP

ANTONUCCI BARBARA J
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $135,000.00
ORONOKO TWP

PASQUINELLI BRUNO A
PASQUINELLI SALLIE S
CONSIDERATION: $1.00
HAGAR TWP

SSP RESIDENCE TRUST I/PASQUINELLI SALLIE S
PASQUINELLI SALLIE S
CONSIDERATION: $1.00
HAGAR TWP

THREE OAKS TOWNSHIP
FIFTH THIRD BANK
THREE OAKS VILLAGE

SAWYER ROAD FARM LLC
RABBIT HILL FARMS LLC
CHIKAMING TWP
WEESAW TWP

THALER LINDA J
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
CONSIDERATION: $136,000.00
WATERVLIET CITY

December 29, 2016

NITZ MAX E
NITZ TAMARA LOUISE ESTATE
BARODA TWP

GUZOREK RICHARD JOSEPH/GUZOREK STEVE EDWARD
GUZOREK CHRISTINE MARIE/FRANKS PATRICIA ANN
SYSKO HENRY CASIMER ESTATE
PIPESTONE TWP

RICKER RAVI/NOEL CHERYL
CRAWFORD BOB L REVOCABLE LIVING TRUST
CRAWFORD ANNA DARLENE REVOCABLE LIVING TRUST
CONSIDERATION: $10.00
WEESAW TWP

SAUNDERS FAMILY REVOCABLE TRUST
CRAWFORD BOB L REVOCABLE LIVING TRUST
CRAWFORD ANNA DARLENE REVOCABLE LIVING TRUST
CONSIDERATION: $10.00
WEESAW TWP

BALFANZ ROBERT J
BALFANZ ANGELA E
BOCHENSKI ANGELINE K TRUST NUMBER 81239
BOCHENSKI ANGELINE K TRUST
BAINBRIDGE TWP

MAZURIK JOHN W
PRILLWITZ HELEN M TRUST NO 1
PRILLWITZ WILLIS A TRUST NO 1
PRILLWITZ STEVEN C
CONSIDERATION: $86,500.00
BERRIEN TWP

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