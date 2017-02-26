DEEDS – FEBRUARY 16 – FEBRUARY 22

February 26, 2017 bcrnews Deeds 0

February 21, 2017

WHEETLEY COLIN 
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
CONSIDERATION: $54,900.00
GALIEN VILLAGE

MOORE TIMOTHY M/MOORE KELLY B
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
UNITED STATES HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SECRETARY
CONSIDERATION: $32,000.00
NILES CITY

MARTIN DANIEL/MARTIN MICAELA
FANNIE MAE
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
CONSIDERATION: $90,000.00
BUCHANAN TWP

SILER MARGARET LIVING TRUST 
SILER MARGARET
CONSIDERATION: $0.00
PIPESTONE TWP

February 16, 2017

LINCO ACRES LLC 
MAIER RONALD OTTO ESTATE
MAIER JEAN M
CONSIDERATION: $185,000.00
ROYALTON TWP

REED LORI K 
VANDERBOEGH VIRGINIA G ESTATE
CONSIDERATION: $175,000.00
ORONOKO TWP

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