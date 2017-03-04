DEEDS – FEBRUARY 23 – MARCH 1

March 4, 2017 bcrnews Deeds 0

February 28, 2017

WONG BRIAN YY/WONG LAIHAR 
STOUT FAMILY TRUST
CONSIDERATION: $200,000.00
ORONOKO TWP

ENTRUST GROUP INC/MCKNIGHT LISA H 
U S BANK NATIONAL ASSOCIATION
CONSIDERATION: $30,000.00
NILES CITY

BELOVICH MARGARET K REVOCABLE LIVING TRUST 
BELOVICH MARGARET K ESTATE
CONSIDERATION: $0.00
CHIKAMING TWP

February 27, 2017

GROSSENS DAVID E 
SCHROEDER ELMER FRANK REVOCABLE TRUST
CONSIDERATION: $114,000.00
COLOMA TWP

WEST ROGER 
WEST LILLIAN ESTATE
CONSIDERATION: $0.00
ST JOSEPH TWP

MEISENHEIMER E TOBIN/MEISENHEIMER CATHLEEN M
MARTORANO MARY MAGDELEN ESTATE
CONSIDERATION: $476,150.00
HAGAR TWP

February 24, 2017

GLOBAL PREMIER ASSET MANAGEMENT LLC 
US BANK NATIONAL ASSOCIATION
CONSIDERATION: $3,500.00
GALIEN VILLAGE

February 23, 2017

BRIAND RICHARD C II 
FANNIE MAE
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
CONSIDERATION: $9,000.00
NILES CITY

ELDRIDGE CHARLES 
ELDRIDGE LEON JACK ESTATE
CONSIDERATION: $0.00
BENTON TWP

SCHULTZ JAMIE/HAHN MELISSA
FANNIE MAE
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
CONSIDERATION: $80,105.00
ST JOSEPH CITY

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