DEEDS – FEBRUARY 23 – MARCH 1

February 28, 2017
WONG BRIAN YY/WONG LAIHAR
STOUT FAMILY TRUST
CONSIDERATION: $200,000.00
ORONOKO TWP
ENTRUST GROUP INC/MCKNIGHT LISA H
U S BANK NATIONAL ASSOCIATION
CONSIDERATION: $30,000.00
NILES CITY
BELOVICH MARGARET K REVOCABLE LIVING TRUST
BELOVICH MARGARET K ESTATE
CONSIDERATION: $0.00
CHIKAMING TWP
February 27, 2017
GROSSENS DAVID E
SCHROEDER ELMER FRANK REVOCABLE TRUST
CONSIDERATION: $114,000.00
COLOMA TWP
WEST ROGER
WEST LILLIAN ESTATE
CONSIDERATION: $0.00
ST JOSEPH TWP
MEISENHEIMER E TOBIN/MEISENHEIMER CATHLEEN M
MARTORANO MARY MAGDELEN ESTATE
CONSIDERATION: $476,150.00
HAGAR TWP
February 24, 2017
GLOBAL PREMIER ASSET MANAGEMENT LLC
US BANK NATIONAL ASSOCIATION
CONSIDERATION: $3,500.00
GALIEN VILLAGE
February 23, 2017
BRIAND RICHARD C II
FANNIE MAE
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
CONSIDERATION: $9,000.00
NILES CITY
ELDRIDGE CHARLES
ELDRIDGE LEON JACK ESTATE
CONSIDERATION: $0.00
BENTON TWP
SCHULTZ JAMIE/HAHN MELISSA
FANNIE MAE
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
CONSIDERATION: $80,105.00
ST JOSEPH CITY
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