DEEDS – FEBRUARY 9 – FEBRUARY 15

February 14, 2017
BROWN AMANDA L/BROWN CHRISTINA BERENICE
BROWN THOMAS A JR/BROWN EDWARD EMMANUEL
BROWN ANITA ESTATE
CONSIDERATION: $0.00
FURTHER POINT DEVELOPMENT LLC
STANWICH MORTGAGE LOAN TRUST B
WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY
CONSIDERATION: $51,000.00
February 13, 2017
SANDERS LYNN
LOVELACY CORINNE ESTATE
CONSIDERATION: $0.00
GLEASON LEESA
RANSFORD RALPH E REVOCABLE TRUST
CONSIDERATION: $10.00
BRUNO MARY LYNN E TRUST
ROTZIEN BILLY ESTATE
CONSIDERATION: $140,000.00
LEWIS GUY E/SCHMALTZ GINA LEE
LEWIS THOMAS R ESTATE
CONSIDERATION: $1.00
PHAIRAS TED C
PHAIRAS CATHERINE D ESTATE
CONSIDERATION: $1.00
DOTSON CHARLES H
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
CONSIDERATION: $20,000.00
COGIC VILLAGE LIMITED DIVIDEND HOUSING ASSOC. I LL
COGIC VILLAGE LIMITED DIVIDEND HOUSING ASSOCIATION LIMITED PARTNERSHIP
CONSIDERATION: $0.00
February 10, 2017
LOTSBAICH AMY
FRENCH J EDWARD ESTATE
CONSIDERATION: $133,000.00
LEHMER FRANCIE/DUNN ALEXA
REIMER ELOISE ESTATE
CONSIDERATION: $0.00
SCHREIBER WESLEY D/SCHREIBER CHARLENE L
BOBAY TONIA M
SCHREIBER WESLEY D/SCHREIBER CHARLENE L
CONSIDERATION: $0.00
FREEHLING DAVID A
FREEHLING HAROLD G TRUST
CONSIDERATION: $0.00
FREEHLING PATRICK
FREEHLING HAROLD G TRUST
CONSIDERATION: $360,000.00
KUEHL BONNIE LEE
KUEHL ROBERT WILLIAM JR ESTATE
CONSIDERATION: $0.00
KUEHL BONNIE LEE
KUEHL ROBERT WILLIAM JR ESTATE
CONSIDERATION: $0.00
February 9, 2017
ABDELLAH NOUAMAN AIT
AITABDELLAH NOUAMAN
AITABDELLAH ALICJA BARBARA
ABDELLAH ALICJA BARBARA AIT
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $5,009.00
MOHRHARDT BRIAN/MOHRHARDT BRENDA
MCDOWELL FAMILY TRUST
CONSIDERATION: $8,000.00
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