DEEDS – FEBRUARY 9 – FEBRUARY 15

February 18, 2017 bcrnews Deeds 0

February 14, 2017

BROWN AMANDA L/BROWN CHRISTINA BERENICE
BROWN THOMAS A JR/BROWN EDWARD EMMANUEL
BROWN ANITA ESTATE
CONSIDERATION: $0.00

FURTHER POINT DEVELOPMENT LLC
STANWICH MORTGAGE LOAN TRUST B
WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY
CONSIDERATION: $51,000.00

February 13, 2017

SANDERS LYNN 
LOVELACY CORINNE ESTATE
CONSIDERATION: $0.00

GLEASON LEESA 
RANSFORD RALPH E REVOCABLE TRUST
CONSIDERATION: $10.00

BRUNO MARY LYNN E TRUST 
ROTZIEN BILLY ESTATE
CONSIDERATION: $140,000.00

LEWIS GUY E/SCHMALTZ GINA LEE 
LEWIS THOMAS R ESTATE
CONSIDERATION: $1.00

PHAIRAS TED C 
PHAIRAS CATHERINE D ESTATE
CONSIDERATION: $1.00

DOTSON CHARLES H
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
CONSIDERATION: $20,000.00

COGIC VILLAGE LIMITED DIVIDEND HOUSING ASSOC. I LL
COGIC VILLAGE LIMITED DIVIDEND HOUSING ASSOCIATION LIMITED PARTNERSHIP
CONSIDERATION: $0.00

February 10, 2017

LOTSBAICH AMY
FRENCH J EDWARD ESTATE
CONSIDERATION: $133,000.00

LEHMER FRANCIE/DUNN ALEXA 
REIMER ELOISE ESTATE
CONSIDERATION: $0.00

SCHREIBER WESLEY D/SCHREIBER CHARLENE L
BOBAY TONIA M 
SCHREIBER WESLEY D/SCHREIBER CHARLENE L
CONSIDERATION: $0.00

FREEHLING DAVID A 
FREEHLING HAROLD G TRUST
CONSIDERATION: $0.00

FREEHLING PATRICK 
FREEHLING HAROLD G TRUST
CONSIDERATION: $360,000.00

KUEHL BONNIE LEE 
KUEHL ROBERT WILLIAM JR ESTATE
CONSIDERATION: $0.00

KUEHL BONNIE LEE 
KUEHL ROBERT WILLIAM JR ESTATE
CONSIDERATION: $0.00

February 9, 2017

ABDELLAH NOUAMAN AIT
AITABDELLAH NOUAMAN
AITABDELLAH ALICJA BARBARA
ABDELLAH ALICJA BARBARA AIT
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $5,009.00

MOHRHARDT BRIAN/MOHRHARDT BRENDA
MCDOWELL FAMILY TRUST
CONSIDERATION: $8,000.00

Be the first to comment

Leave a Reply

Copyright © 2017 | MH Magazine WordPress Theme by MH Themes