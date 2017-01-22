DEEDS – JANUARY 12 – JANUARY 18

January 22, 2017 bcrnews Deeds 0

January 17, 2017

LUCHIES CHARLES
BANK OF NEW YORK MELLON
CONSIDERATION: $35,000.00
SODUS TWP

FRYZEL SCOTT/FRYZEL ANNETTE 
LEO TRUST
CONSIDERATION: $10.00
GRAND BEACH VILLAGE

PALOMO OFELIA
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
UNITED STATES HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SECRETARY
CONSIDERATION: $13,000.00
BENTON HARBOR CITY

COPE MELISSA/LYONS MELISSA KASTIL/COPE JAMES COLIN  FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
CONSIDERATION: $0.00
NEW BUFFALO TWP

OLSON CAROL J TRUST
OLSON RAYMOND JR DECLARATION OF TRUST
CONSIDERATION: $10.00
CHIKAMING TWP

RUEHLE TEELA SHAWN/RUEHLE BRION DUANE 
WELLS FARGO BANK
CONSIDERATION: $45,100.00
BERRIEN TWP

SISK JERRY G 
SISK GLEN AUGUSTIA ESTATE
CONSIDERATION: $0.00
BENTON TWP

ABDELLAH NOUAMAN AIT/ABDELLAH ALICJA BARBARA AIT 
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $75,000.00
HAGAR TWP

SAUNDERS WILLIAM SCOTT 
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
UNITED STATES HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SECRETARY
CONSIDERATION: $30,018.00
NILES CITY

January 13, 2017

TAYLOR TY BURTON 
DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY
CONSIDERATION: $100,000.00
ST JOSEPH TWP

GALVIN MARY KAY 
GALVIN JOHN M JR ESTATEGALVIN MARGARET T
MARINO KATHLEEN M
CONSIDERATION: $0.00
HAGAR TWP

KOZIEL JANET L 
KOZIEL JOHN M ESTATE/KOZIEL THEODORE
MCCLELLAN ALICE/KOZIEL LORETTA/KSIAZEK IRENE
CONSIDERATION: $10.00
GALIEN TWP

January 12, 2017

SONGER JOHNNY R/POOLE MELINDA DENESE
BARRICK DANA RENE/SONGER JOHNNY DURAND
SONGER JOHNNY R
CONSIDERATION: $0.00
ST JOSEPH TWP

SLEBODA ANN/SLEBODA RICHARD 
ZOLLER RICK ESTATE/ZOLLER COLLEEN ESTATE
CONSIDERATION: $10.00
GALIEN TWP

WEDDLE SCOTT K/KEANE MICHAEL S
U S BANK NATIONAL ASSOCIATION
CONSIDERATION: $325,000.00
COLOMA TWP

KENNY DOROTHY E 
KENNY DONALD W TRUST
CONSIDERATION: $0.00
NEW BUFFALO CITY

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