DEEDS – JANUARY 12 – JANUARY 18

January 17, 2017
LUCHIES CHARLES
BANK OF NEW YORK MELLON
CONSIDERATION: $35,000.00
SODUS TWP
FRYZEL SCOTT/FRYZEL ANNETTE
LEO TRUST
CONSIDERATION: $10.00
GRAND BEACH VILLAGE
PALOMO OFELIA
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
UNITED STATES HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SECRETARY
CONSIDERATION: $13,000.00
BENTON HARBOR CITY
COPE MELISSA/LYONS MELISSA KASTIL/COPE JAMES COLIN FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
CONSIDERATION: $0.00
NEW BUFFALO TWP
OLSON CAROL J TRUST
OLSON RAYMOND JR DECLARATION OF TRUST
CONSIDERATION: $10.00
CHIKAMING TWP
RUEHLE TEELA SHAWN/RUEHLE BRION DUANE
WELLS FARGO BANK
CONSIDERATION: $45,100.00
BERRIEN TWP
SISK JERRY G
SISK GLEN AUGUSTIA ESTATE
CONSIDERATION: $0.00
BENTON TWP
ABDELLAH NOUAMAN AIT/ABDELLAH ALICJA BARBARA AIT
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $75,000.00
HAGAR TWP
SAUNDERS WILLIAM SCOTT
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
UNITED STATES HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SECRETARY
CONSIDERATION: $30,018.00
NILES CITY
January 13, 2017
TAYLOR TY BURTON
DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY
CONSIDERATION: $100,000.00
ST JOSEPH TWP
GALVIN MARY KAY
GALVIN JOHN M JR ESTATEGALVIN MARGARET T
MARINO KATHLEEN M
CONSIDERATION: $0.00
HAGAR TWP
KOZIEL JANET L
KOZIEL JOHN M ESTATE/KOZIEL THEODORE
MCCLELLAN ALICE/KOZIEL LORETTA/KSIAZEK IRENE
CONSIDERATION: $10.00
GALIEN TWP
January 12, 2017
SONGER JOHNNY R/POOLE MELINDA DENESE
BARRICK DANA RENE/SONGER JOHNNY DURAND
SONGER JOHNNY R
CONSIDERATION: $0.00
ST JOSEPH TWP
SLEBODA ANN/SLEBODA RICHARD
ZOLLER RICK ESTATE/ZOLLER COLLEEN ESTATE
CONSIDERATION: $10.00
GALIEN TWP
WEDDLE SCOTT K/KEANE MICHAEL S
U S BANK NATIONAL ASSOCIATION
CONSIDERATION: $325,000.00
COLOMA TWP
KENNY DOROTHY E
KENNY DONALD W TRUST
CONSIDERATION: $0.00
NEW BUFFALO CITY
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