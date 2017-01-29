DEEDS – JANUARY 19 – JANUARY 25

January 29, 2017 bcrnews Deeds 0

January 24, 2017

RICE DOUGLAS/RICE DARREN 
RICE DORIS EVELYN ESTATE
CONSIDERATION: $0.00
WEESAW TWP

January 23, 2017

HAUCH ROSE A/HAUCH GEORGE FREDERICK JR
DAVIS JUDITH ANN/HAUCH DAVID FRANCIS
HAUCH GERALD 
HAUCH ROSE A
CONSIDERATION: $0.00
COLOMA TWP

January 20, 2017

CYR VAN T/CYR MARCIA FINDLEN 
SCHAUS ROGER J REVOCABLE TRUST
SCHAUS TINA L REVOCABLE TRUST
CONSIDERATION: $1.00
WATERVLIET TWP

DABLON VINEYARDS LLC 
KIMLEY PAUL W REVOCABLE LIVING TRUST
KIMLEY SUE C REVOCABLE LIVING TRUST
CONSIDERATION: $1.00
BARODA TWP

SINNER TAMARA/REEP VALMORE 
CURTISS ROSELLA MARIE REVOCABLE LIVING TRUST
CONSIDERATION: $88,450.00
BUCHANAN CITY

January 19, 2017

LUTIN BARBARA/LUTIN RICHARD/LUTIN GEORGE
LUTIN MARGARET L ESTATE
CONSIDERATION: $0.00
NILES CITY

KOZLOWSKI RICK L
KOZLOWSKI NELLIE JEAN ESTATE
NEW BUFFALO CITY

Be the first to comment

Leave a Reply

Copyright © 2017 | MH Magazine WordPress Theme by MH Themes