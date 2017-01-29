DEEDS – JANUARY 19 – JANUARY 25

January 24, 2017
RICE DOUGLAS/RICE DARREN
RICE DORIS EVELYN ESTATE
CONSIDERATION: $0.00
WEESAW TWP
January 23, 2017
HAUCH ROSE A/HAUCH GEORGE FREDERICK JR
DAVIS JUDITH ANN/HAUCH DAVID FRANCIS
HAUCH GERALD
HAUCH ROSE A
CONSIDERATION: $0.00
COLOMA TWP
January 20, 2017
CYR VAN T/CYR MARCIA FINDLEN
SCHAUS ROGER J REVOCABLE TRUST
SCHAUS TINA L REVOCABLE TRUST
CONSIDERATION: $1.00
WATERVLIET TWP
DABLON VINEYARDS LLC
KIMLEY PAUL W REVOCABLE LIVING TRUST
KIMLEY SUE C REVOCABLE LIVING TRUST
CONSIDERATION: $1.00
BARODA TWP
SINNER TAMARA/REEP VALMORE
CURTISS ROSELLA MARIE REVOCABLE LIVING TRUST
CONSIDERATION: $88,450.00
BUCHANAN CITY
January 19, 2017
LUTIN BARBARA/LUTIN RICHARD/LUTIN GEORGE
LUTIN MARGARET L ESTATE
CONSIDERATION: $0.00
NILES CITY
KOZLOWSKI RICK L
KOZLOWSKI NELLIE JEAN ESTATE
NEW BUFFALO CITY
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