DEEDS – JANUARY 26 – FEBRUARY 1

February 4, 2017 bcrnews Deeds 0

January 31, 2017

NITZ STEVEN M/NITZ JOSEFINA M 
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
UNITED STATES HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SECRETARY
CONSIDERATION: $34,000.00
BERRIEN TWP

FERRIER REALTY LLC 
CHEMICAL COLLATERAL HOLDING COMPANY LLC
CONSIDERATION: $175,000.00
NILES TWP

January 30, 2017

ENDERS SHANE E
STORY MARY ANN ESTATE
CONSIDERATION: $82,000.00
ST JOSEPH CITY

KENNEDY KEVIN
SELENE FINANCE LP
CONSIDERATION: $26,000.00
NILES TWP

January 27, 2017

FRAZEE JAMES L
KELTNER WANDA L ESTATE
CONSIDERATION: $10.00
LAKE TWP

SHAW TRISTAN/SHAW KAREN 
BURSMA KIMBERLY L REVOCABLE TRUST
CONSIDERATION: $96,500.00
BRIDGMAN CITY

RUDOLPH DAVID J/RUDOLPH JENNIFER LYNN 
HSBC BANK USA
CONSIDERATION: $28,400.00
CHIKAMING TWP

January 26, 2017

ALLEN LOIS/RACE LORRAINE 
TEFS DARLENE VIRGINIA ESTATE
CONSIDERATION: $10.00
BENTON TWP

ALLEN LOIS/RACE LORRAINE
STOHRER ROBERT GLENN ESTATE
CONSIDERATION: $10.00
BENTON TWP

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