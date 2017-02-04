DEEDS – JANUARY 26 – FEBRUARY 1

January 31, 2017
NITZ STEVEN M/NITZ JOSEFINA M
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
UNITED STATES HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SECRETARY
CONSIDERATION: $34,000.00
BERRIEN TWP
FERRIER REALTY LLC
CHEMICAL COLLATERAL HOLDING COMPANY LLC
CONSIDERATION: $175,000.00
NILES TWP
January 30, 2017
ENDERS SHANE E
STORY MARY ANN ESTATE
CONSIDERATION: $82,000.00
ST JOSEPH CITY
KENNEDY KEVIN
SELENE FINANCE LP
CONSIDERATION: $26,000.00
NILES TWP
January 27, 2017
FRAZEE JAMES L
KELTNER WANDA L ESTATE
CONSIDERATION: $10.00
LAKE TWP
SHAW TRISTAN/SHAW KAREN
BURSMA KIMBERLY L REVOCABLE TRUST
CONSIDERATION: $96,500.00
BRIDGMAN CITY
RUDOLPH DAVID J/RUDOLPH JENNIFER LYNN
HSBC BANK USA
CONSIDERATION: $28,400.00
CHIKAMING TWP
January 26, 2017
ALLEN LOIS/RACE LORRAINE
TEFS DARLENE VIRGINIA ESTATE
CONSIDERATION: $10.00
BENTON TWP
ALLEN LOIS/RACE LORRAINE
STOHRER ROBERT GLENN ESTATE
CONSIDERATION: $10.00
BENTON TWP
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