DEEDS – JANUARY 5 – JANUARY 11

January 14, 2017 bcrnews Deeds 0

January 10, 2017

PARNELL SCOTT 
HOUSEHOLD FINANCE CORPORATION III
CONSIDERATION: $53,900.00
BRIDGMAN CITY

January 9, 2017

ZAKHAR ROBERT L 
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $54,000.00
COLOMA TWP

HAYES JASON M SR 
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $50,500.00
BRIDGMAN CITY

FIEGLE MARY ANN 
MOOMAW THERESE D TRUST
CONSIDERATION: $254,000.00
BRIDGMAN CITY

GERSTENKORN MANFRED H/GERSTENKORN TERESA J 
GERSTENKORN FAMILY TRUST
CONSIDERATION: $150,000.00
LINCOLN TWP

January 6, 2017

CAIN TRAVIS 
CAIN FRANCIS E ESTATE
CONSIDERATION: $50,500.00
NILES CITY

MONFORT MEGAN/MEYERS MICHAEL
MCALLISTER JACQUELYN MARY ESTATE
MCALLISTER THOMAS NOBLE
ST JOSEPH CITY

PETERSEN MAUREEN 
MCALLISTER JACQUELYN MARY ESTATE
MCALLISTER THOMAS NOBLE
CONSIDERATION: $0.00
ST JOSEPH CITY

YOUNG BRAD L LIVING TRUST
YOUNG REBECCA L LIVING TRUST 
YOUNG BRAD/YOUNG REBECCA L
CONSIDERATION: $0.00
HAGAR TWP

January 5, 2017

HARPER MARVIN RONALD 
LEITER DALE E ESTATE
CONSIDERATION: $87,500.00
BUCHANAN TWP

DEVLAM RONALD/DEVLAM MICHELLE
ZWIER FAMILY TRUST
CONSIDERATION: $10.00
CHIKAMING TWP

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