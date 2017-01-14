DEEDS – JANUARY 5 – JANUARY 11

January 10, 2017
PARNELL SCOTT
HOUSEHOLD FINANCE CORPORATION III
CONSIDERATION: $53,900.00
BRIDGMAN CITY
January 9, 2017
ZAKHAR ROBERT L
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $54,000.00
COLOMA TWP
HAYES JASON M SR
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $50,500.00
BRIDGMAN CITY
FIEGLE MARY ANN
MOOMAW THERESE D TRUST
CONSIDERATION: $254,000.00
BRIDGMAN CITY
GERSTENKORN MANFRED H/GERSTENKORN TERESA J
GERSTENKORN FAMILY TRUST
CONSIDERATION: $150,000.00
LINCOLN TWP
January 6, 2017
CAIN TRAVIS
CAIN FRANCIS E ESTATE
CONSIDERATION: $50,500.00
NILES CITY
MONFORT MEGAN/MEYERS MICHAEL
MCALLISTER JACQUELYN MARY ESTATE
MCALLISTER THOMAS NOBLE
ST JOSEPH CITY
PETERSEN MAUREEN
MCALLISTER JACQUELYN MARY ESTATE
MCALLISTER THOMAS NOBLE
CONSIDERATION: $0.00
ST JOSEPH CITY
YOUNG BRAD L LIVING TRUST
YOUNG REBECCA L LIVING TRUST
YOUNG BRAD/YOUNG REBECCA L
CONSIDERATION: $0.00
HAGAR TWP
January 5, 2017
HARPER MARVIN RONALD
LEITER DALE E ESTATE
CONSIDERATION: $87,500.00
BUCHANAN TWP
DEVLAM RONALD/DEVLAM MICHELLE
ZWIER FAMILY TRUST
CONSIDERATION: $10.00
CHIKAMING TWP
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