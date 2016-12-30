DISCHARGED MORTGAGES – DECEMBER 22 – DECEMBER 28

December 30, 2016 bcrnews Discharge of Mortgage 0

December 27, 2017

HENDRIXSON LARRY E JR
WELLS FARGO BANK

RASMUSSEN DAVID L/RASMUSSEN KELLY M 
WELLS FARGO BANK

NELSON ANDREA L
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

BERRIEN PARTNERS LLC 
FANNIE MAE

MILLER GERALDINE/MILLER DARRELL R
MILLER RICHARD R
HUNTINGTON NATIONAL BANK

SINGH VISHAL KUMAR/SINGH VK/SINGH VERSHA 
WELLS FARGO BANK

FEASTER RICH/FEASTER JEN
JIMMERSON JOHN

CORNELIUS MICHAEL J/CORNELIUS KIMBERELY L 
COUNTRY HERITAGE CREDIT UNION

KUNTZ DONALD/KUNTZ PAMELA 
COUNTRY HERITAGE CREDIT UNION

BEECHLER JAMES/BEECHLER CORINA 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
FREEDOM MORTGAGE CORPORATION

OPPENHEIM DIANE 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
FIRST DIRECT LENDING

SINK LINDA 
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
UNITED STATES HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SECRETARY

HAIGHT GEORGINA J REVOCABLE TRUST
HAIGHT ARTHUR S REVOCABLE TRUST
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
UNITED STATES HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SECRETARY

HOLLYWOOD FARMS ESTATES LLC 
HONOR CREDIT UNION

GARGANO DAVID/GARGANO LISA 
HONOR CREDIT UNION

TJERNLUND JUSTIN J/TJERNLUND LINDA G 
HONOR CREDIT UNION

NIEMZYK ROSEMARY ELLYN/GENOVESE CARMELLA 
HONOR CREDIT UNION

LEWIS ROBIN C/LEWIS LYNN D 
HONOR CREDIT UNION

JORGENSEN CECIL/JORGENSEN MONICA B 
HONOR CREDIT UNION

ROLAND JAMES/ROLAND CHARLENE 
HONOR CREDIT UNION

REED WILLIAM J/REED ALISHA
HONOR CREDIT UNION

WOLSKE MATTHEW P/WOLSKE SHAWN R
HONOR CREDIT UNION

BRADDOCK ALAN SCOTT/BRADDOCK LYNETTE 
HONOR CREDIT UNION

CLEAR JAMES/CLEAR KATHRYN
HONOR CREDIT UNION

JARDINE THOMAS G/JARDINE JACQUELINE A 
HONOR CREDIT UNION

GRAY D GAVIN
NEW BUFFALO SAVINGS BANK

OLSZOWKA ROBERT J
NEW BUFFALO SAVINGS BANK

OFARRELL EDMOND D/OFARRELL VICKI L 
NEW BUFFALO SAVINGS BANK

LEE JONATHAN T/STOSSOR VALENTINA 
NEW BUFFALO SAVINGS BANK

ELKINS LEWIS V III/ELKINS MICHELLE 
HOUSEHOLD FINANCE CORPORATION III

MILLER AMY JEAN 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

DOKEY RODNEY L/DOKEY DIANA K
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

HOUSEAL ANNE T/HOUSER PAUL D 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

KHATRI CHETRI LUCY CALLIST
CHETRI LUCY CALLIST KHATRI/KHATRI CHETRI LAXMAN
CHETRI LAXMAN KHATRI/MGETTA LUCY 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

MORGAN STANLEY E/MORGAN SAUNDRA J 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

MORRISON SANDRA S
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

BUSHERT MERLIN E/BUSHERT CAROL M 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

ANGELO GEORGE/ANGELO BECKY L
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

KING ROBERT E JR 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

HOYT JB/HOYT CATHERINE L 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

GLASKE TERRY J/GLASKE DEBRA M
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

JEFFERY JANE E 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

BALDWIN JENNIFER S 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

BELANGER JAMES ROLAND/BELANGER JULIE A 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

WILKERSON DREW C/WILKERSON MOLLY M 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

WOOD MICHAEL/WOOD DARCY
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

DUTTON RICKY L/DUTTON ELLEN R 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

MGETTA LUCY/KHATRI CHETRI LAXMAN
CHETRI LAXMAN KHATRI 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

HULL JAMES BRIAN 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

BLAKE JEFFREY M
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

KIENZLE DIANE L/HOFFMAN DIANE/KIENZLE JOEL L 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

BERAN KURT/BERAN ERIN 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

FISHER ERIN
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

GUTHRIE KARIN A 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

DOWLING TIMOTHY K/DOWLING STACY A 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

DAVIS LLOYD J/DAVIS DEBORAH J
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

GERSTENKORN MANFRED/GERSTENKORN TERESA 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

HEMPEL ERIC M
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

WATKINS ZINA A 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

WATKINS ZINA A 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

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