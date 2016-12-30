DISCHARGED MORTGAGES – DECEMBER 22 – DECEMBER 28

December 27, 2017
HENDRIXSON LARRY E JR
WELLS FARGO BANK
RASMUSSEN DAVID L/RASMUSSEN KELLY M
WELLS FARGO BANK
NELSON ANDREA L
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
BERRIEN PARTNERS LLC
FANNIE MAE
MILLER GERALDINE/MILLER DARRELL R
MILLER RICHARD R
HUNTINGTON NATIONAL BANK
SINGH VISHAL KUMAR/SINGH VK/SINGH VERSHA
WELLS FARGO BANK
FEASTER RICH/FEASTER JEN
JIMMERSON JOHN
CORNELIUS MICHAEL J/CORNELIUS KIMBERELY L
COUNTRY HERITAGE CREDIT UNION
KUNTZ DONALD/KUNTZ PAMELA
COUNTRY HERITAGE CREDIT UNION
BEECHLER JAMES/BEECHLER CORINA
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
FREEDOM MORTGAGE CORPORATION
OPPENHEIM DIANE
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
FIRST DIRECT LENDING
SINK LINDA
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
UNITED STATES HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SECRETARY
HAIGHT GEORGINA J REVOCABLE TRUST
HAIGHT ARTHUR S REVOCABLE TRUST
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
UNITED STATES HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SECRETARY
HOLLYWOOD FARMS ESTATES LLC
HONOR CREDIT UNION
GARGANO DAVID/GARGANO LISA
HONOR CREDIT UNION
TJERNLUND JUSTIN J/TJERNLUND LINDA G
HONOR CREDIT UNION
NIEMZYK ROSEMARY ELLYN/GENOVESE CARMELLA
HONOR CREDIT UNION
LEWIS ROBIN C/LEWIS LYNN D
HONOR CREDIT UNION
JORGENSEN CECIL/JORGENSEN MONICA B
HONOR CREDIT UNION
ROLAND JAMES/ROLAND CHARLENE
HONOR CREDIT UNION
REED WILLIAM J/REED ALISHA
HONOR CREDIT UNION
WOLSKE MATTHEW P/WOLSKE SHAWN R
HONOR CREDIT UNION
BRADDOCK ALAN SCOTT/BRADDOCK LYNETTE
HONOR CREDIT UNION
CLEAR JAMES/CLEAR KATHRYN
HONOR CREDIT UNION
JARDINE THOMAS G/JARDINE JACQUELINE A
HONOR CREDIT UNION
GRAY D GAVIN
NEW BUFFALO SAVINGS BANK
OLSZOWKA ROBERT J
NEW BUFFALO SAVINGS BANK
OFARRELL EDMOND D/OFARRELL VICKI L
NEW BUFFALO SAVINGS BANK
LEE JONATHAN T/STOSSOR VALENTINA
NEW BUFFALO SAVINGS BANK
ELKINS LEWIS V III/ELKINS MICHELLE
HOUSEHOLD FINANCE CORPORATION III
MILLER AMY JEAN
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
DOKEY RODNEY L/DOKEY DIANA K
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
HOUSEAL ANNE T/HOUSER PAUL D
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
KHATRI CHETRI LUCY CALLIST
CHETRI LUCY CALLIST KHATRI/KHATRI CHETRI LAXMAN
CHETRI LAXMAN KHATRI/MGETTA LUCY
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
MORGAN STANLEY E/MORGAN SAUNDRA J
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
MORRISON SANDRA S
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
BUSHERT MERLIN E/BUSHERT CAROL M
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
ANGELO GEORGE/ANGELO BECKY L
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
KING ROBERT E JR
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
HOYT JB/HOYT CATHERINE L
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
GLASKE TERRY J/GLASKE DEBRA M
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
JEFFERY JANE E
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
BALDWIN JENNIFER S
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
BELANGER JAMES ROLAND/BELANGER JULIE A
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
WILKERSON DREW C/WILKERSON MOLLY M
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
WOOD MICHAEL/WOOD DARCY
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
DUTTON RICKY L/DUTTON ELLEN R
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
MGETTA LUCY/KHATRI CHETRI LAXMAN
CHETRI LAXMAN KHATRI
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
HULL JAMES BRIAN
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
BLAKE JEFFREY M
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
KIENZLE DIANE L/HOFFMAN DIANE/KIENZLE JOEL L
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
BERAN KURT/BERAN ERIN
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
FISHER ERIN
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
GUTHRIE KARIN A
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
DOWLING TIMOTHY K/DOWLING STACY A
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
DAVIS LLOYD J/DAVIS DEBORAH J
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
GERSTENKORN MANFRED/GERSTENKORN TERESA
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
HEMPEL ERIC M
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
WATKINS ZINA A
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
WATKINS ZINA A
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
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