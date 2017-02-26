DISCHARGED MORTGAGES – FEBRUARY 16 – FEBRUARY 22

February 26, 2017 bcrnews Discharge of Mortgage 0

February 21, 2017

SEEGERS BRYAN J/SEEGERS VIRGINIA A 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

MOONEY NATALIE A 
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

RODRIGUEZ LEOPOLDO III 
ADMIRALS BANK

TONKIN NATHAN/TONKIN JESSICA 
HUNTINGTON NATIONAL BANK

HANNER KEVIN L/HANNER KEITH J
BEST HOME FINANCIAL
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

WILLIAMS MARC/WILLIAMS DAWN
EDGEWATER BANK

ERWIN DIANE M 
BANK OF AMERICA

BUCHAN DENNIS R/BUCHAN DIANE L 
THRIVENT FEDERAL CREDIT UNION

RAMSAY CAROL A 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

MATZ GLEN C/MATZ CINDY J 
CHEMICAL BANK

CHAPMAN BRUCE E/CHAPMAN LEANN 
CHEMICAL BANK

CALKINS KIMBERLY
CHEMICAL BANK

NITZ ROBERT K/NITZ CAROL A
CHEMICAL BANK

MELENDY CHARLES/MELENDY COLLEEN
MELENDY WILLIAM 
CHEMICAL BANK

STEVENS ADRIAN KEITH/STEVENS JANICE E
CHEMICAL BANK

OSBORNE MICHAEL S/OSBORNE DONNA A POTTS
CHEMICAL BANK

CHAPMAN BRUCE E/CHAPMAN LEANN
CHEMICAL BANK

RLJ ENTERPRISE LLC 
CHEMICAL BANK

LAKESIDE PROPERTIES SERIES LLC
LAKESIDE PROPERTIES SERIES LLC LAKE CHAPIN SERIES 
CHEMICAL BANK

SHIRLEY LUANN M
CHEMICAL BANK

VANTIL MARK T/VANTIL CATHERINE S
VANTIL REINDER/SCHNEIDER DOROTHEA U 
CHEMICAL BANK

STARKE ORLANDO/STARKE SIRLEI TEREZINHA PAPP 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

BACHMAN ZACHARY/BACHMAN BROOKE 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

SCHWAGER BIANCA EVA
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

STACHURSKI RICHARD T/STARCHURSKI ALISON E 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

GRAEBER CRAIG A REVOCABLE LIVING TRUST
GRAEBER SHARON M REVOCABLE LIVING TRUST 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

SNYDER DONALD B/SNYDER AMANDA 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

JOHNSON CHARLES EUGENE 
JPMORGAN CHASE BANK

HARBOR HOUSE LLC
STOCK YARDS BANK AND TRUST COMPANY

KONING KATHRYN V/KONING FREDERIK J
WELLS FARGO BANK

GOULD BRIAN D/PUSTELNINKAITE RIMA 
MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY

BURNETT JERI L 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HUNTINGTON NATIONAL BANK

LOC MUI N 
BAYVIEW LOAN SERVICING LLC

KRCHNAK VIKTOR/KRCHNAK ANNA 
WELLS FARGO BANK

CHAMPION PAMELA R
WELLS FARGO BANK

DUFFIELD JEFFRY V
DITECH FINANCIAL LLC
GREEN TREE SERVICING LLC

KELLY EVE 
CITIZENS BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

METELKO WINIFRED/METELKO MARK ANTHONY 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
COUNTRYWIDE HOME LOANS INC

February 17, 2017

MORVIS GEORGE M/MORVIS CAROLYNNNE K
CAPITAL ONE

KOCHANNY FLORIAN J/KOCHANNY ELIZABETH A 
BANK OF AMERICA

SPEAR BRIAN/SPEAR DEBRA J
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

COMMONS GARY/COMMONS SUSAN/DRAKE SUSAN
CITIBANK

ZIMMERLE STEVEN MARK/ZIMMERLE CHRISTINE LYNN
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
USAA FEDERAL SAVINGS BANK

HUNT EDWARD M/HUNT PAULA C 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

DAVIS MICHAEL STUART/JONES DEBORAH
EDGEWATER BANK

MCGRATH BRIAN K/MCGRATH MILDRED S
MERIDIAN HOME MORTGAGE CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

PHILIP WILLIAM CHARLES/PHILIP CAROLYN DEJEAN 
WELLS FARGO BANK

ARENDS HAILEY/HACKWORTH NICHOLAS
NEW BUFFALO SAVINGS BANK

CONLIN COREY DWAYNE 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORATION

WARD THOMAS J/LICHTENSTEIN JUDITH S
EVERGREEN BANK GROUP

SNYDER DAVID L/SNYDER JULIE A 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
PIONEER MORTGAGE INC

HALDER JAMES N/HALDER SUE 
PNC BANK

DOUBLEDAY MATTHEW E/DOUBLEDAY ERIN M 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
WINTRUST MORTGAGE

YOUNG JASON/YOUNG ERIN 
RUOFF MORTGAGE COMPANY INCORPORATED
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

MAKEPEACE JEFFERY L/MAKEPEACE ROBIN J 
HUNTINGTON NATIONAL BANK

MCAULEY DANIEL F/MCAULEY NANCY A
BANK OF AMERICA

ZALEWSKI KATHRYN D/ZALEWSKI ZBIGNIEW 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
F AND M BANK AND TRUST COMPANY

ODAY RICHARD C/ODAY CAROL
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CHEMICAL BANK

KRAMER JOHN C/KRAMER RETA M 
HORIZON BANK

DUTHIE BAIRD W 
DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORP
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

ONEILL HARRIS PATRICIA J
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
ALLY BANK

February 16, 2017

LAVALLEY DIANA S/LAVALLEY MARK A
HONOR CREDIT UNION

LAMANNA MELANIE JANKOWSKI 
CITIMORTGAGE INC

SIZER TIMOTHY RANDALL 
HORIZON BANK

LACEY BRIANNA E/LACEY ADAM J
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
MORTGAGE RESEARCH CENTER LLC
VETERANS UNITED HOME LOANS

HENRY DEBORAH/HENRY STEVEN 
COUNTRYWIDE HOME LOANS INC

LINVILLE JEFF/LINVILLE STACEY 
CHEMICAL BANK

MARTIN DOUGLAS
CHEMICAL BANK

MARTIN DOUGLAS 
CHEMICAL BANK

SAVASTANO STEFANO G/VOGEL ROSE E 
CHEMICAL BANK

WELCH GEORGE A III 
CHEMICAL BANK

GREATER NILES COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION 
CHEMICAL BANK

DANIEL DAN 
FIRST FEDERAL SAVINGS BANK

MCCAFFREY BRENDAN D/MCCAFFREY CIERRA B 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

ZMYSLO STEPHEN F/ZMYSLO PATRICIA K 
FIFTH THIRD BANK

FAUST CRAIG G/KASELLA JAMES R/KASELLA CHERI D 
NATIONSTAR MORTGAGE LLC

BODE SARA G DECLARATION OF TRUST 
WELLS FARGO BANK

WYBLE RACHELLE/WYBLE MICHAEL 
PHH MORTGAGE CORPORATION

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