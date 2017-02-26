DISCHARGED MORTGAGES – FEBRUARY 16 – FEBRUARY 22

February 21, 2017
SEEGERS BRYAN J/SEEGERS VIRGINIA A
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
MOONEY NATALIE A
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
RODRIGUEZ LEOPOLDO III
ADMIRALS BANK
TONKIN NATHAN/TONKIN JESSICA
HUNTINGTON NATIONAL BANK
HANNER KEVIN L/HANNER KEITH J
BEST HOME FINANCIAL
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
WILLIAMS MARC/WILLIAMS DAWN
EDGEWATER BANK
ERWIN DIANE M
BANK OF AMERICA
BUCHAN DENNIS R/BUCHAN DIANE L
THRIVENT FEDERAL CREDIT UNION
RAMSAY CAROL A
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
MATZ GLEN C/MATZ CINDY J
CHEMICAL BANK
CHAPMAN BRUCE E/CHAPMAN LEANN
CHEMICAL BANK
CALKINS KIMBERLY
CHEMICAL BANK
NITZ ROBERT K/NITZ CAROL A
CHEMICAL BANK
MELENDY CHARLES/MELENDY COLLEEN
MELENDY WILLIAM
CHEMICAL BANK
STEVENS ADRIAN KEITH/STEVENS JANICE E
CHEMICAL BANK
OSBORNE MICHAEL S/OSBORNE DONNA A POTTS
CHEMICAL BANK
CHAPMAN BRUCE E/CHAPMAN LEANN
CHEMICAL BANK
RLJ ENTERPRISE LLC
CHEMICAL BANK
LAKESIDE PROPERTIES SERIES LLC
LAKESIDE PROPERTIES SERIES LLC LAKE CHAPIN SERIES
CHEMICAL BANK
SHIRLEY LUANN M
CHEMICAL BANK
VANTIL MARK T/VANTIL CATHERINE S
VANTIL REINDER/SCHNEIDER DOROTHEA U
CHEMICAL BANK
STARKE ORLANDO/STARKE SIRLEI TEREZINHA PAPP
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
BACHMAN ZACHARY/BACHMAN BROOKE
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
SCHWAGER BIANCA EVA
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
STACHURSKI RICHARD T/STARCHURSKI ALISON E
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
GRAEBER CRAIG A REVOCABLE LIVING TRUST
GRAEBER SHARON M REVOCABLE LIVING TRUST
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
SNYDER DONALD B/SNYDER AMANDA
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
JOHNSON CHARLES EUGENE
JPMORGAN CHASE BANK
HARBOR HOUSE LLC
STOCK YARDS BANK AND TRUST COMPANY
KONING KATHRYN V/KONING FREDERIK J
WELLS FARGO BANK
GOULD BRIAN D/PUSTELNINKAITE RIMA
MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY
BURNETT JERI L
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HUNTINGTON NATIONAL BANK
LOC MUI N
BAYVIEW LOAN SERVICING LLC
KRCHNAK VIKTOR/KRCHNAK ANNA
WELLS FARGO BANK
CHAMPION PAMELA R
WELLS FARGO BANK
DUFFIELD JEFFRY V
DITECH FINANCIAL LLC
GREEN TREE SERVICING LLC
KELLY EVE
CITIZENS BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
METELKO WINIFRED/METELKO MARK ANTHONY
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
COUNTRYWIDE HOME LOANS INC
February 17, 2017
MORVIS GEORGE M/MORVIS CAROLYNNNE K
CAPITAL ONE
KOCHANNY FLORIAN J/KOCHANNY ELIZABETH A
BANK OF AMERICA
SPEAR BRIAN/SPEAR DEBRA J
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
COMMONS GARY/COMMONS SUSAN/DRAKE SUSAN
CITIBANK
ZIMMERLE STEVEN MARK/ZIMMERLE CHRISTINE LYNN
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
USAA FEDERAL SAVINGS BANK
HUNT EDWARD M/HUNT PAULA C
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
DAVIS MICHAEL STUART/JONES DEBORAH
EDGEWATER BANK
MCGRATH BRIAN K/MCGRATH MILDRED S
MERIDIAN HOME MORTGAGE CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
PHILIP WILLIAM CHARLES/PHILIP CAROLYN DEJEAN
WELLS FARGO BANK
ARENDS HAILEY/HACKWORTH NICHOLAS
NEW BUFFALO SAVINGS BANK
CONLIN COREY DWAYNE
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORATION
WARD THOMAS J/LICHTENSTEIN JUDITH S
EVERGREEN BANK GROUP
SNYDER DAVID L/SNYDER JULIE A
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
PIONEER MORTGAGE INC
HALDER JAMES N/HALDER SUE
PNC BANK
DOUBLEDAY MATTHEW E/DOUBLEDAY ERIN M
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
WINTRUST MORTGAGE
YOUNG JASON/YOUNG ERIN
RUOFF MORTGAGE COMPANY INCORPORATED
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
MAKEPEACE JEFFERY L/MAKEPEACE ROBIN J
HUNTINGTON NATIONAL BANK
MCAULEY DANIEL F/MCAULEY NANCY A
BANK OF AMERICA
ZALEWSKI KATHRYN D/ZALEWSKI ZBIGNIEW
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
F AND M BANK AND TRUST COMPANY
ODAY RICHARD C/ODAY CAROL
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CHEMICAL BANK
KRAMER JOHN C/KRAMER RETA M
HORIZON BANK
DUTHIE BAIRD W
DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORP
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
ONEILL HARRIS PATRICIA J
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
ALLY BANK
February 16, 2017
LAVALLEY DIANA S/LAVALLEY MARK A
HONOR CREDIT UNION
LAMANNA MELANIE JANKOWSKI
CITIMORTGAGE INC
SIZER TIMOTHY RANDALL
HORIZON BANK
LACEY BRIANNA E/LACEY ADAM J
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
MORTGAGE RESEARCH CENTER LLC
VETERANS UNITED HOME LOANS
HENRY DEBORAH/HENRY STEVEN
COUNTRYWIDE HOME LOANS INC
LINVILLE JEFF/LINVILLE STACEY
CHEMICAL BANK
MARTIN DOUGLAS
CHEMICAL BANK
MARTIN DOUGLAS
CHEMICAL BANK
SAVASTANO STEFANO G/VOGEL ROSE E
CHEMICAL BANK
WELCH GEORGE A III
CHEMICAL BANK
GREATER NILES COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION
CHEMICAL BANK
DANIEL DAN
FIRST FEDERAL SAVINGS BANK
MCCAFFREY BRENDAN D/MCCAFFREY CIERRA B
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
ZMYSLO STEPHEN F/ZMYSLO PATRICIA K
FIFTH THIRD BANK
FAUST CRAIG G/KASELLA JAMES R/KASELLA CHERI D
NATIONSTAR MORTGAGE LLC
BODE SARA G DECLARATION OF TRUST
WELLS FARGO BANK
WYBLE RACHELLE/WYBLE MICHAEL
PHH MORTGAGE CORPORATION
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