DISCHARGED MORTGAGES – FEBRUARY 2 – FEBRUARY 8

February 12, 2017 bcrnews Discharge of Mortgage 0

February 7, 2017

WOOFTER KIMBERLY L TRUST/OAKE GENA L TRUST 
TEACHERS CREDIT UNION

SAND ROGER D/SAND JUDITH A 
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

TERRY CHRISTOPHER J/TERRY TERESA L 
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

DURHAM DONALD R 
DURHAM VIRGINIA F/DURHAM KIMBERLY A/PEPPLE KIMBERLY A

ZIELKE GERALD 
BANK OF AMERICA
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

DENT MICHAEL JOHN/DENT JO 
U S BANK NATIONAL ASSOCIATION

BALLARD TRISHA M 
BANK OF AMERICA

WESTFALL GEORGE E SR/WESTFALL DENISE M 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
QUICKEN LOANS INC

STERLING COREY
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
GOLD STAR MORTGAGE FINANCIAL GROUP

RAY JC/RAY EFFIE 
JPMORGAN CHASE BANK

RASOR JEFFREY M/RASOR CORINA 
PMORGAN CHASE BANK

GARDNER TODD D
JPMORGAN CHASE BANK

February 6, 2017

HUEBNER CHRISTINE M
FIFTH THIRD BANK

LIGHT BRAD M/LIGHT VICKY L 
FIFTH THIRD BANK

NORDQUIST DAVID E/NORDQUIST CYNTHIA C
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC

IAUKEA CATHERINE 
FIFTH THIRD MORTGAGE COMPANY

DENNISON BRIAN/METCALF ALLYSON 
FIFTH THIRD MORTGAGE COMPANY

SHIVELY BRYON/SHIVELY KIMBERLY 
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC

DAWSON RITA A 
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC

CURTIS RANDY M
FIFTH THIRD MORTGAGE COMPANY

WHEELER KEVIN/FOUTS BUNNI 
FIFTH THIRD BANK

RENNHACK GENE C/RENNHACK LORRAINE H 
PEOPLES STATE BANK

HERMANN JEFFREY/HERMANN BETH 
U S BANK NA

BOYD BRETT A/BOYD MELISSA S 
WELLS FARGO BANK

FOUNTAINVIEW ASSOCIATES LLC 
FANNIE MAE

DEMIR AHMET
FOREST PARK NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

LINDT CHARLES W/LINDT JOYCE B 
U S BANK NATIONAL ASSOCIATION

GRESSLEY SCOTT/GRESSLEY CATHY 
WELLS FARGO BANK

POHLMAN ROLAND L/POHLMAN CINTHIA A 
OLD NATIONAL BANK

IHK LLC
HONOR CREDIT UNION

ADVANTAGE INSTALLATIONS INC 
HONOR CREDIT UNION

SW MICHIGAN PROPERTIES LLC 
GREAT LAKES TITLE SERVICES LLC

ZHENG XIU XIA/WANG XING LI/ZHENG SHI LUN 
BAYVIEW LOAN SERVICING LLC

WEILERT GERALDINE A
HEARTLAND BANK AND TRUST COMPANY

QUINTON E GEORGE/ROSINSKI CAROL
INDIANA UNIVERSITY CREDIT UNION

WHITE DONALD E 
MUTUALBANK

BISHOP TIMOTHY A/WAGNER NICHOLE M
WAGNER PATRICIA A 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
FLAGSTAR BANK

ASHLEY BRIAN L/ASHLEY TAMMY L 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
COUNTRYWIDE HOME LOANS INC

February 3, 2017

KUNKLE STACEY/KUNKLE BRENT 
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

KESLING EMILY A 
WELLS FARGO BANK

BALOG KAREN C 
LAKE MICHIGAN CREDIT UNION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

LAWSON PHILLIP R/LAWSON KATHLEEN M
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

KIRK JAMES R/KIRK NANCY L 
EDGEWATER BANK

FANSLAU RICHARD JR/FANSLAU KATHY A 
EDGEWATER BANK

HOPKINS JOHN AARON/HOPKINS PATSY M
BANK OF AMERICA

HAWKS MARK E/HAWKS KATHY JO 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

KEDIK RICK 
BANK OF AMERICA

PITCHER LARRY 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

LOPEZ ANNABELLE I/LOPEZ ERNESTO J 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

ONTIVEROS BELINDA 
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC

PELLEY AMANDA M 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
MORTGAGE RESEARCH CENTER LLC
VETERANS UNITED HOME LOANS

CATES WILMA
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

VULICEVIC JAMES S/VULICEVIC RAHELA K 
MERKEL BRENDA SUE/MERKEL DAVID LLOYD

GRESSLEY SCOTT/GRESSLEY CATHY 
WELLS FARGO BANK

PETERS LADD D 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORATION

JASPER STUMP FRANK/JASPER STUMP LAURA
AMERIFIRST HOME IMPROVEMENT FINANCE CO

TERRY KEITH ALAN/TERRY NICOLE 
ARBOR MORTGAGE CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

MANNISTO JOHN/MANNISTO LANETTE
HOHL MANNISTO LANETTE/MANNISTO LANETTE HOHL
WELLS FARGO BANK

ANDERSON EDWARD H/ANDERSON BEVERLY A 
WELLS FARGO BANK

ROSE VINCE L/NEMITZ LORI A/ROSE LORI 
JPMORGAN CHASE BANK

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