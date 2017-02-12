DISCHARGED MORTGAGES – FEBRUARY 2 – FEBRUARY 8

February 7, 2017
WOOFTER KIMBERLY L TRUST/OAKE GENA L TRUST
TEACHERS CREDIT UNION
SAND ROGER D/SAND JUDITH A
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
TERRY CHRISTOPHER J/TERRY TERESA L
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
DURHAM DONALD R
DURHAM VIRGINIA F/DURHAM KIMBERLY A/PEPPLE KIMBERLY A
ZIELKE GERALD
BANK OF AMERICA
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
DENT MICHAEL JOHN/DENT JO
U S BANK NATIONAL ASSOCIATION
BALLARD TRISHA M
BANK OF AMERICA
WESTFALL GEORGE E SR/WESTFALL DENISE M
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
QUICKEN LOANS INC
STERLING COREY
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
GOLD STAR MORTGAGE FINANCIAL GROUP
RAY JC/RAY EFFIE
JPMORGAN CHASE BANK
RASOR JEFFREY M/RASOR CORINA
PMORGAN CHASE BANK
GARDNER TODD D
JPMORGAN CHASE BANK
February 6, 2017
HUEBNER CHRISTINE M
FIFTH THIRD BANK
LIGHT BRAD M/LIGHT VICKY L
FIFTH THIRD BANK
NORDQUIST DAVID E/NORDQUIST CYNTHIA C
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
IAUKEA CATHERINE
FIFTH THIRD MORTGAGE COMPANY
DENNISON BRIAN/METCALF ALLYSON
FIFTH THIRD MORTGAGE COMPANY
SHIVELY BRYON/SHIVELY KIMBERLY
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
DAWSON RITA A
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
CURTIS RANDY M
FIFTH THIRD MORTGAGE COMPANY
WHEELER KEVIN/FOUTS BUNNI
FIFTH THIRD BANK
RENNHACK GENE C/RENNHACK LORRAINE H
PEOPLES STATE BANK
HERMANN JEFFREY/HERMANN BETH
U S BANK NA
BOYD BRETT A/BOYD MELISSA S
WELLS FARGO BANK
FOUNTAINVIEW ASSOCIATES LLC
FANNIE MAE
DEMIR AHMET
FOREST PARK NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
LINDT CHARLES W/LINDT JOYCE B
U S BANK NATIONAL ASSOCIATION
GRESSLEY SCOTT/GRESSLEY CATHY
WELLS FARGO BANK
POHLMAN ROLAND L/POHLMAN CINTHIA A
OLD NATIONAL BANK
IHK LLC
HONOR CREDIT UNION
ADVANTAGE INSTALLATIONS INC
HONOR CREDIT UNION
SW MICHIGAN PROPERTIES LLC
GREAT LAKES TITLE SERVICES LLC
ZHENG XIU XIA/WANG XING LI/ZHENG SHI LUN
BAYVIEW LOAN SERVICING LLC
WEILERT GERALDINE A
HEARTLAND BANK AND TRUST COMPANY
QUINTON E GEORGE/ROSINSKI CAROL
INDIANA UNIVERSITY CREDIT UNION
WHITE DONALD E
MUTUALBANK
BISHOP TIMOTHY A/WAGNER NICHOLE M
WAGNER PATRICIA A
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
FLAGSTAR BANK
ASHLEY BRIAN L/ASHLEY TAMMY L
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
COUNTRYWIDE HOME LOANS INC
February 3, 2017
KUNKLE STACEY/KUNKLE BRENT
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
KESLING EMILY A
WELLS FARGO BANK
BALOG KAREN C
LAKE MICHIGAN CREDIT UNION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
LAWSON PHILLIP R/LAWSON KATHLEEN M
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
KIRK JAMES R/KIRK NANCY L
EDGEWATER BANK
FANSLAU RICHARD JR/FANSLAU KATHY A
EDGEWATER BANK
HOPKINS JOHN AARON/HOPKINS PATSY M
BANK OF AMERICA
HAWKS MARK E/HAWKS KATHY JO
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
KEDIK RICK
BANK OF AMERICA
PITCHER LARRY
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
LOPEZ ANNABELLE I/LOPEZ ERNESTO J
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
ONTIVEROS BELINDA
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
PELLEY AMANDA M
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
MORTGAGE RESEARCH CENTER LLC
VETERANS UNITED HOME LOANS
CATES WILMA
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
VULICEVIC JAMES S/VULICEVIC RAHELA K
MERKEL BRENDA SUE/MERKEL DAVID LLOYD
GRESSLEY SCOTT/GRESSLEY CATHY
WELLS FARGO BANK
PETERS LADD D
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORATION
JASPER STUMP FRANK/JASPER STUMP LAURA
AMERIFIRST HOME IMPROVEMENT FINANCE CO
TERRY KEITH ALAN/TERRY NICOLE
ARBOR MORTGAGE CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
MANNISTO JOHN/MANNISTO LANETTE
HOHL MANNISTO LANETTE/MANNISTO LANETTE HOHL
WELLS FARGO BANK
ANDERSON EDWARD H/ANDERSON BEVERLY A
WELLS FARGO BANK
ROSE VINCE L/NEMITZ LORI A/ROSE LORI
JPMORGAN CHASE BANK
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