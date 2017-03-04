DISCHARGED MORTGAGES – FEBRUARY 23 – MARCH 1

March 4, 2017 bcrnews Discharge of Mortgage 0

February 28, 2017

MALUKIENE ALFONSA/MALUKAS LEONAS 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

ISBRECHT BEN 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HORIZON BANK

HYSKA AARON A
PACIFIC UNION FINANCIAL LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

JETTER SHIRLEY
HORIZON BANK

ROSSOW PETER W/ROSSOW JAMIE
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HORIZON BANK

MARTINDALE WILLIAM 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HORIZON BANK

DONOHO DOUGLAS/DONOHO MELISSA 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HOMECOMINGS FINANCIAL NETWORK INC

KELLEY ROWAN Z/KELLEY LAUREN A 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORATION

WELLS BILLY F/WELLS H CHRISTINE 
BANK OF AMERICA

PHILLIPPI SCOTT LEE/PHILLIPPI JUDY KAY 
U S BANK TRUST

GAUTHIER CAROLINE 
RESCAP LIQUIDATING TRUST

CLINGAMAN ROBERT/CLINGAMAN TRISHA 
CHASE BANK USA

February 27, 2017

BEHRINGER THOMAS J 
BANK OF AMERICA

YOUNG PATRICIA A/YOUNG RUFUS JR 
EDGEWATER BANK

HENRY DOUGLAS J/HENRY JULIE L 
BANK OF AMERICA

MANGOLD GEORGE ALAN/MANGOLD LINDA M
MANGOLD LINDA K 
CITIBANK

DROTOZ CHAD/DROTOZ HEATHER 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

MAGEE SHAWN S/COOPER VICTORIA
CITIBANK

ROGERS DOYLE W/ROGERS ELLEN G
NEW BUFFALO SAVINGS BANK

WEISS HOWARD B
FIRST FINANCIAL BANK

KANIEWSKI SCOTT A/KANIEWSKI STACEY B 
NEW BUFFALO SAVINGS BANK

RUFF DAVID L/RUFF CHERYL L
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

HENRY DOUGLAS J/HENRY JULIE L 
BANK OF AMERICA

LOGAN MELINDA J/LOGAN MICHAEL DAVID 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
EVERBANK

ZIMMER ARTHUR L/ZIMMER KAREN B 
HUNTINGTON NATIONAL BANK

VERDUIN PETE JAMES/VERDUIN DONNA MARIE 
PNC BANK

CARRUTHERS RICHARD P II 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

FISH DOLORES E
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

FEATHERSTONE LARRY A/MOON KIM
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CIT GROUP CONSUMER FINANCE INC

February 24, 2017

STANSBERRY ANDREW/STANSBERRY SHIRLEY 
JPMORGAN CHASE BANK

BALLARD TIMOTHY D/BALLARD MAUREEN P
BALLARD MAURINE P/BALLARD MAURINE F
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC 2

VILLA RICHARD P/VILLA COLLEEN M
EDGEWATER BANK

WILLMENG JERRY/WILLMENG CHARLENE
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

VILLA COLLEEN M REVOCABLE TRUST
EDGEWATER BANK

BURTON VIVIAN V/BURTON MELVIN
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

HEUERMANN DAVID N 
EDGEWATER BANK

HEUERMANN DAVID N/HEUERMANN TAMARA L
EDGEWATER BANK

WALSH MICHAEL S/WALSH ROBERT F
WALSH PETER M/WALSH TIMOTHY K 
EDGEWATER BANK

OTT DAVID L JR/OTT SHELLY L 
EDGEWATER BANK

LYONS MELISSA KASTI 
JPMORGAN CHASE BANK

LANDECK CHARLES/LANDECK PAMELA M 
HORIZON BANK

PINER ROBERT J JR/PINER AMBER M 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

KUNKLE STACEY/KUNKLE BRENT
JPMORGAN CHASE BANK

BELL RORY L/BELL SHERRY L 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
LOANDEPOT COM LLC

WILLIAMSON ROSE MARIE
TEACHERS CREDIT UNION

FORBES ALBERT E JR/FORBES DEANA A 
TEACHERS CREDIT UNION

VANDYKE DAWN/VANDYKE JOHN DAVID
TEACHERS CREDIT UNION

HENRY KATHLEEN S/HENRY JACK E
TEACHERS CREDIT UNION

CYR VAN T/CYR MARCIA F
WELLS FARGO BANK

WESTGATE THOMAS O LIVING TRUST
WESTGATE MARY K LIVING TRUST 
NEIGHBORHOOD MORTGAGE SOLUTIONS LLC

FORRESTER RICHARD E/FORRESTER CYNTHIA M 
NEIGHBORHOOD MORTGAGE SOLUTIONS LLC

CALLENDAR PAMELA LEE/CALLENDAR RICHARD M 
NEIGHBORHOOD MORTGAGE SOLUTIONS LLC

BOONE JOHNIE L JR/BOONE MANDY L 
NEIGHBORHOOD MORTGAGE SOLUTIONS LLC 2

CORREA WILLIAM L 
MUTUALBANK

DAVIS ANDRE L/DAVIS DORIS J 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

REYNOLDS JEROME A/REYNOLDS KAREN M
FIRST COMMUNITY FINANCIAL BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
AMERICAN FINANCIAL RESOURCES INC + 2 MILLARD MICHAEL L

DITECH FINANCIAL LLC 2 FLANIGAN KATHERINE M

MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
BANK OF AMERICA + 2 STEWART DANIEL M
STEWART LARA S

February 23, 2017

CLARK ROBERT C/CLARK BETTY J
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
METROCITIES MORTGAGE LLC

EDWARDS SHERI/EDWARDS CRAIG A
JPMORGAN CHASE BANK

HERNANDEZ DANIEL H/HERNANDEZ NORA L
GREENSTONE FARM CREDIT SERVICES

STORY MARY ANN 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

HOFFMAN WENDY B 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

RABE RONALD W 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

ROSS JAMES D/ROSS BEVERLY S 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

SOULE AARON/SOULE KRISTINA N 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

MEYER MARILYN MORRIS TRUST 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

CLEM RUSSELL/CLEM WILMA 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

ROSS KATHLEEN D/ROSS ROBERT G
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

SALMONS TIMOTHY G 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

SCHOENFELDER RONALD 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

STARKE ORLANDO/STARKE SIRLEI TEREZINHA PAPP 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

TOTZKE FARMS 
GREENSTONE FARM CREDIT SERVICES

WESTVIEW CAPITAL LLC 
CHEMICAL BANK
PARTIAL

WESTVIEW CAPITAL LLC 
CHEMICAL BANK
PARTIAL

WESTVIEW CAPITAL LLC 
CHEMICAL BANK
PARTIAL

WESTVIEW CAPITAL LLC 
CHEMICAL BANK
PARTIAL

JONES SHIRLEY J 
MORTGAGE CENTER LC

D & D SAWYER LLC 
HORIZON BANK
PARTIAL RELEASE

D & D SAWYER LLC 
HORIZON BANK
PARTIAL RELEASE

D & D SAWYER LLC
HORIZON BANK
PARTIAL RELEASE

GRAHAM ROBERT LEE/GRAHAM MARCIA PHYLLIS 
HORIZON BANK

BRADSHAW WILLIAM/SMITH LISA 
JPMORGAN CHASE BANK

BUBB GREGORY A 
FIFTH THIRD BANK

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