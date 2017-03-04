DISCHARGED MORTGAGES – FEBRUARY 23 – MARCH 1

February 28, 2017
MALUKIENE ALFONSA/MALUKAS LEONAS
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
ISBRECHT BEN
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HORIZON BANK
HYSKA AARON A
PACIFIC UNION FINANCIAL LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
JETTER SHIRLEY
HORIZON BANK
ROSSOW PETER W/ROSSOW JAMIE
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HORIZON BANK
MARTINDALE WILLIAM
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HORIZON BANK
DONOHO DOUGLAS/DONOHO MELISSA
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HOMECOMINGS FINANCIAL NETWORK INC
KELLEY ROWAN Z/KELLEY LAUREN A
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORATION
WELLS BILLY F/WELLS H CHRISTINE
BANK OF AMERICA
PHILLIPPI SCOTT LEE/PHILLIPPI JUDY KAY
U S BANK TRUST
GAUTHIER CAROLINE
RESCAP LIQUIDATING TRUST
CLINGAMAN ROBERT/CLINGAMAN TRISHA
CHASE BANK USA
February 27, 2017
BEHRINGER THOMAS J
BANK OF AMERICA
YOUNG PATRICIA A/YOUNG RUFUS JR
EDGEWATER BANK
HENRY DOUGLAS J/HENRY JULIE L
BANK OF AMERICA
MANGOLD GEORGE ALAN/MANGOLD LINDA M
MANGOLD LINDA K
CITIBANK
DROTOZ CHAD/DROTOZ HEATHER
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
MAGEE SHAWN S/COOPER VICTORIA
CITIBANK
ROGERS DOYLE W/ROGERS ELLEN G
NEW BUFFALO SAVINGS BANK
WEISS HOWARD B
FIRST FINANCIAL BANK
KANIEWSKI SCOTT A/KANIEWSKI STACEY B
NEW BUFFALO SAVINGS BANK
RUFF DAVID L/RUFF CHERYL L
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HENRY DOUGLAS J/HENRY JULIE L
BANK OF AMERICA
LOGAN MELINDA J/LOGAN MICHAEL DAVID
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
EVERBANK
ZIMMER ARTHUR L/ZIMMER KAREN B
HUNTINGTON NATIONAL BANK
VERDUIN PETE JAMES/VERDUIN DONNA MARIE
PNC BANK
CARRUTHERS RICHARD P II
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
FISH DOLORES E
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
FEATHERSTONE LARRY A/MOON KIM
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CIT GROUP CONSUMER FINANCE INC
February 24, 2017
STANSBERRY ANDREW/STANSBERRY SHIRLEY
JPMORGAN CHASE BANK
BALLARD TIMOTHY D/BALLARD MAUREEN P
BALLARD MAURINE P/BALLARD MAURINE F
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC 2
VILLA RICHARD P/VILLA COLLEEN M
EDGEWATER BANK
WILLMENG JERRY/WILLMENG CHARLENE
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
VILLA COLLEEN M REVOCABLE TRUST
EDGEWATER BANK
BURTON VIVIAN V/BURTON MELVIN
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HEUERMANN DAVID N
EDGEWATER BANK
HEUERMANN DAVID N/HEUERMANN TAMARA L
EDGEWATER BANK
WALSH MICHAEL S/WALSH ROBERT F
WALSH PETER M/WALSH TIMOTHY K
EDGEWATER BANK
OTT DAVID L JR/OTT SHELLY L
EDGEWATER BANK
LYONS MELISSA KASTI
JPMORGAN CHASE BANK
LANDECK CHARLES/LANDECK PAMELA M
HORIZON BANK
PINER ROBERT J JR/PINER AMBER M
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
KUNKLE STACEY/KUNKLE BRENT
JPMORGAN CHASE BANK
BELL RORY L/BELL SHERRY L
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
LOANDEPOT COM LLC
WILLIAMSON ROSE MARIE
TEACHERS CREDIT UNION
FORBES ALBERT E JR/FORBES DEANA A
TEACHERS CREDIT UNION
VANDYKE DAWN/VANDYKE JOHN DAVID
TEACHERS CREDIT UNION
HENRY KATHLEEN S/HENRY JACK E
TEACHERS CREDIT UNION
CYR VAN T/CYR MARCIA F
WELLS FARGO BANK
WESTGATE THOMAS O LIVING TRUST
WESTGATE MARY K LIVING TRUST
NEIGHBORHOOD MORTGAGE SOLUTIONS LLC
FORRESTER RICHARD E/FORRESTER CYNTHIA M
NEIGHBORHOOD MORTGAGE SOLUTIONS LLC
CALLENDAR PAMELA LEE/CALLENDAR RICHARD M
NEIGHBORHOOD MORTGAGE SOLUTIONS LLC
BOONE JOHNIE L JR/BOONE MANDY L
NEIGHBORHOOD MORTGAGE SOLUTIONS LLC 2
CORREA WILLIAM L
MUTUALBANK
DAVIS ANDRE L/DAVIS DORIS J
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
REYNOLDS JEROME A/REYNOLDS KAREN M
FIRST COMMUNITY FINANCIAL BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
AMERICAN FINANCIAL RESOURCES INC + 2 MILLARD MICHAEL L
DITECH FINANCIAL LLC 2 FLANIGAN KATHERINE M
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
BANK OF AMERICA + 2 STEWART DANIEL M
STEWART LARA S
February 23, 2017
CLARK ROBERT C/CLARK BETTY J
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
METROCITIES MORTGAGE LLC
EDWARDS SHERI/EDWARDS CRAIG A
JPMORGAN CHASE BANK
HERNANDEZ DANIEL H/HERNANDEZ NORA L
GREENSTONE FARM CREDIT SERVICES
STORY MARY ANN
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
HOFFMAN WENDY B
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
RABE RONALD W
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
ROSS JAMES D/ROSS BEVERLY S
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
SOULE AARON/SOULE KRISTINA N
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
MEYER MARILYN MORRIS TRUST
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CLEM RUSSELL/CLEM WILMA
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
ROSS KATHLEEN D/ROSS ROBERT G
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
SALMONS TIMOTHY G
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
SCHOENFELDER RONALD
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
STARKE ORLANDO/STARKE SIRLEI TEREZINHA PAPP
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
TOTZKE FARMS
GREENSTONE FARM CREDIT SERVICES
WESTVIEW CAPITAL LLC
CHEMICAL BANK
PARTIAL
WESTVIEW CAPITAL LLC
CHEMICAL BANK
PARTIAL
WESTVIEW CAPITAL LLC
CHEMICAL BANK
PARTIAL
WESTVIEW CAPITAL LLC
CHEMICAL BANK
PARTIAL
JONES SHIRLEY J
MORTGAGE CENTER LC
D & D SAWYER LLC
HORIZON BANK
PARTIAL RELEASE
D & D SAWYER LLC
HORIZON BANK
PARTIAL RELEASE
D & D SAWYER LLC
HORIZON BANK
PARTIAL RELEASE
GRAHAM ROBERT LEE/GRAHAM MARCIA PHYLLIS
HORIZON BANK
BRADSHAW WILLIAM/SMITH LISA
JPMORGAN CHASE BANK
BUBB GREGORY A
FIFTH THIRD BANK
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