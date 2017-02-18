DISCHARGED MORTGAGES – FEBRUARY 9 – FEBRUARY 15

February 18, 2017 bcrnews Discharge of Mortgage 0

February 14, 2017

MCGEE CHARLIE V/MCGEE SUSAN S 
BANK OF AMERICA

DEWITT KELLY/DEWITT DOUGLAS
1 BANK OF AMERICA

ROBERTS STEVE/ROBERTS REBECCA L 
1 BANK OF AMERICA

WHAH KENNETH N/HAFLING DANIELLE M 
HORIZON BANK

ALEXANDER JOHN B/ALEXANDER LINDA C 
HOMECOMINGS FINANCIAL NETWORK INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

SECOND BAPTIST CHURCH OF BENTON HARBOR 
HORIZON BANK

BURKS HEIDI OTT
EDGEWATER BANK

WILLIS PETER M/WILLIS ALLISON M 
EDGEWATER BANK

KOCH MATTHEW S 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
PROSPECT MORTGAGE LLC

RITCHIE JESSICA 
RUOFF MORTGAGE COMPANY INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

SCHUTZE MARK EDWARD/SCHUTZE JILL JEANINE 
HLAVATY JAMES C

HACKER LARRY/HACKER NANCY
LAKE MICHIGAN CREDIT UNION

MOUZAKEOTIS HELEN K REVOCABLE TRUST
FOUFAS THEODORA A/MOUZAKEOTIS THEODORE C 
1ST SOURCE BANK

FINCH NELL R 
GREATER NILES COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION

NEWHOUSE MARISSA 
CALIBER HOME LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

SIMS KENNETH A/COPELIN CHERYL G
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HALLMARK HOME MORTGAGE LLC

SINGBARER WILLIAM/SINGRABER KATHLEEN M
WELLS FARGO BANK

HALPERN LEIGH A 
JPMORGAN CHASE BANK

February 13, 2017

EMERY PATSY
FIFTH THIRD BANK

BLESY HAROLD/BLESY MARGARET 
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC

PROUTY ALEXANDER CARL
PROUTY ELAINE MARGA COLEMAN 
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC

REFIEUNA JAY E/REFIEUNA JAMIE C 
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC

EMERY PATSY 
FIFTH THIRD BANK

JOHNSON PHILLIP H/JOHNSON SANDRA L
FIFTH THIRD BANK

SIEBENMARK SCOTT/SIEBENMARK LISA
FIFTH THIRD BANK

BECKWITH KAREN SUE 
FIFTH THIRD BANK

GALLORO JOSEPH D/GALLORO LINDA 
FIFTH THIRD BANK

WOOD KEVIN S LIVING TRUST
FIRST EAGLE BANK

ANCEL ALBERT I/ANCEL DORIS Z 
WELLS FARGO BANK

RODRIGUEZ LEOPOLDO III 
MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY

MASON LOUISE 
MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY

BRASSEUR GREGG L/BRASSEUR LINDA C 
FIRST FEDERAL SAVINGS BANK

DAHLBERG JOHN M/DAHLBERG JUDITH
BANK OF AMERICA

BRUNO RICHARD DOUGLAS REVOCABLE TRUST
BRUNO PATRICIA ANN REVOCABLE TRUST
DRAPER AND KRAMER MORTGAGE CORP
1ST ADVANTAGE MORTGAGE
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

HURRAY MARK R/HURRAY JOAN M 
WELLS FARGO BANK

THRALL RANDY W/THRALL ANNETTE I
CHIPHONE FEDERAL CREDIT UNION

HOUSE TRACIE
WELLS FARGO BANK

KACYNSKI THOMAS A/KACYNSKI ANGELA S 
WELLS FARGO BANK

ROSE VINCE L/ROSE LORI A 
EDGEWATER BANK

DOEHRER JERRY E/DOEHRER JUDY L
EDGEWATER BANK

WHEELER KEVIN
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
WASHINGTON MUTUAL BANK

COGIC VILLAGE LIMITED DIVIDEND HOUSING ASSOCIATION LIMITED PARTNERSHIP 
BOSTON CAPITAL AFFORDABLE HOUSING MORTGAGE FUND LLC 2

MACK RANDAL 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
PROSPECT MORTGAGE LLC

MCINERNEY MARGARET A/ROLER RODNEY A 
JPMORGAN CHASE BANK

GUPTA KAVI R/MOSS JESSICA
JPMORGAN CHASE BANK

MCLAUCHLIN JANET L 
PHH MORTGAGE CORPORATION

February 10, 2017

FORACAPPA ALESSIO/FORACAPPA MARIA R
FIRST MERCHANTS BANK

KRAMER REAL ESTATE LLC 
KUCERA HENRY

MAYO CAROLLYNN 
LOANDEPOT DOT COM LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

NOVOTNY CURT J 
PROSPECT MORTGAGE LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

DISTERHEFT EDWIN DALE
DISTERHEFT DALE
DISTERHEFT RHONDA GAIL 
GREENSTONE FARM CREDIT SERVICES

COSTANZA BRETT LOUISE/COSTANZA JENNIFER LYN
A AND B COSTANZA ENTERPRISES LLC 
GREENSTONE FARM CREDIT SERVICES

MCIVER JASON/MCIVER MELISSA K
HONOR CREDIT UNION

VERSAW JAMES W
HONOR CREDIT UNION

ARANYOS TIMOTHY J JR/ARANYOS CHRISTINE L 
HONOR CREDIT UNION

HAGARBOME WILLIAM III/HAGARBOME AMBER 
HONOR CREDIT UNION

TACKETT JAHMEER E/TACKETT JERRI H 
HONOR CREDIT UNION

EVERSOLE FAMILY TRUST
EVERSOLE THOMAS P/EVERSOLE PATRICIA M 
HONOR CREDIT UNION

PAGANO JOSEPH P/PAGANO MARY ANN
HONOR CREDIT UNION

GROVE KENNETH M/GROVE VIRGINIA A
HONOR CREDIT UNION

DRUMMOND JACK/DRUMMOND EMY 
HONOR CREDIT UNION

TIBBITTS DAVID/TIBBITTS SALLY
HONOR CREDIT UNION

TONEY TERRY L 
HONOR CREDIT UNION

WILLIAMSON PHIL/WILLIAMSON PHILLIP R
WILLIAMSON CYNTHIA D/WILLIAMSON CINDY 
HONOR CREDIT UNION

HYSKA AARON AARON/HYSKA KATHLYN ATTILA 
HONOR CREDIT UNION

HOLMAN RAE 
HONOR CREDIT UNION

VELEZ ANDRES/VELEZ VIRGINIA C
HONOR CREDIT UNION

CALLENDAR PAMELA LEE/CALLENDAR RICHARD M 
HONOR CREDIT UNION

HERON JACK M/HERON DONNA A DEMSKE
HONOR CREDIT UNION

SILL CHRISTOPHER E/SILL JOY L 
HONOR CREDIT UNION

STOCKWELL RICHARD P/STOCKWELL FORTUNATE 
HONOR CREDIT UNION

SEMENAK MICHAEL LEE/SEMENAK AMY ELIZABETH 
HONOR CREDIT UNION

SILIUNAS DONATAS A/SILIUNAS DAINA N
NATIONAL BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

MEAD TRACY L 
HONOR CREDIT UNION

GRAVES TERRY A JR/GRAVES LORI A 
HONOR CREDIT UNION

MCLEOD TARAH
ASSOCIATED BANK

POKUTA JOSEPH/POKUTA MICHELE 
MADER JERRY/MADER JANICE

FULLER BRANDON M/FULLER TAMMY 
NATIONSTAR MORTGAGE LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

MOSHER CARL D/MOSHER BETH ANN 
JPMORGAN CHASE BANK

February 9, 2017

BOYLE TIMOTHY P/DESANTIS MARY K
FIRST OHIO BANC AND LENDING INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

AHRENS WENDY 
CITIBANK

PIEHL JOHN C/PIEHL LINDA D 
CBC NATIONAL BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

HOFFMANN MICHAEL T/HOFFMANN MARIANA W 
JPMORGAN CHASE BANK

PREHODA TRISHA A/ROCHE MICHAEL T 
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC

JORGENSEN JOHN
FIFTH THIRD BANK

DOUBLEDAY MATTHEW E/DOUBLEDAY ERIN M 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
WINTRUST MORTGAGE
BARRINGTON BANK AND TRUST CO

DAVIS REBECCA S/DAVIS JEFFREY T 
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC

SIEBENMARK SCOTT/SIEBENMARK LISA
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC

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