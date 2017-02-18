DISCHARGED MORTGAGES – FEBRUARY 9 – FEBRUARY 15

February 14, 2017
MCGEE CHARLIE V/MCGEE SUSAN S
BANK OF AMERICA
DEWITT KELLY/DEWITT DOUGLAS
1 BANK OF AMERICA
ROBERTS STEVE/ROBERTS REBECCA L
1 BANK OF AMERICA
WHAH KENNETH N/HAFLING DANIELLE M
HORIZON BANK
ALEXANDER JOHN B/ALEXANDER LINDA C
HOMECOMINGS FINANCIAL NETWORK INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
SECOND BAPTIST CHURCH OF BENTON HARBOR
HORIZON BANK
BURKS HEIDI OTT
EDGEWATER BANK
WILLIS PETER M/WILLIS ALLISON M
EDGEWATER BANK
KOCH MATTHEW S
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
PROSPECT MORTGAGE LLC
RITCHIE JESSICA
RUOFF MORTGAGE COMPANY INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
SCHUTZE MARK EDWARD/SCHUTZE JILL JEANINE
HLAVATY JAMES C
HACKER LARRY/HACKER NANCY
LAKE MICHIGAN CREDIT UNION
MOUZAKEOTIS HELEN K REVOCABLE TRUST
FOUFAS THEODORA A/MOUZAKEOTIS THEODORE C
1ST SOURCE BANK
FINCH NELL R
GREATER NILES COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
NEWHOUSE MARISSA
CALIBER HOME LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
SIMS KENNETH A/COPELIN CHERYL G
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HALLMARK HOME MORTGAGE LLC
SINGBARER WILLIAM/SINGRABER KATHLEEN M
WELLS FARGO BANK
HALPERN LEIGH A
JPMORGAN CHASE BANK
February 13, 2017
EMERY PATSY
FIFTH THIRD BANK
BLESY HAROLD/BLESY MARGARET
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
PROUTY ALEXANDER CARL
PROUTY ELAINE MARGA COLEMAN
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
REFIEUNA JAY E/REFIEUNA JAMIE C
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
EMERY PATSY
FIFTH THIRD BANK
JOHNSON PHILLIP H/JOHNSON SANDRA L
FIFTH THIRD BANK
SIEBENMARK SCOTT/SIEBENMARK LISA
FIFTH THIRD BANK
BECKWITH KAREN SUE
FIFTH THIRD BANK
GALLORO JOSEPH D/GALLORO LINDA
FIFTH THIRD BANK
WOOD KEVIN S LIVING TRUST
FIRST EAGLE BANK
ANCEL ALBERT I/ANCEL DORIS Z
WELLS FARGO BANK
RODRIGUEZ LEOPOLDO III
MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY
MASON LOUISE
MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY
BRASSEUR GREGG L/BRASSEUR LINDA C
FIRST FEDERAL SAVINGS BANK
DAHLBERG JOHN M/DAHLBERG JUDITH
BANK OF AMERICA
BRUNO RICHARD DOUGLAS REVOCABLE TRUST
BRUNO PATRICIA ANN REVOCABLE TRUST
DRAPER AND KRAMER MORTGAGE CORP
1ST ADVANTAGE MORTGAGE
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HURRAY MARK R/HURRAY JOAN M
WELLS FARGO BANK
THRALL RANDY W/THRALL ANNETTE I
CHIPHONE FEDERAL CREDIT UNION
HOUSE TRACIE
WELLS FARGO BANK
KACYNSKI THOMAS A/KACYNSKI ANGELA S
WELLS FARGO BANK
ROSE VINCE L/ROSE LORI A
EDGEWATER BANK
DOEHRER JERRY E/DOEHRER JUDY L
EDGEWATER BANK
WHEELER KEVIN
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
WASHINGTON MUTUAL BANK
COGIC VILLAGE LIMITED DIVIDEND HOUSING ASSOCIATION LIMITED PARTNERSHIP
BOSTON CAPITAL AFFORDABLE HOUSING MORTGAGE FUND LLC 2
MACK RANDAL
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
PROSPECT MORTGAGE LLC
MCINERNEY MARGARET A/ROLER RODNEY A
JPMORGAN CHASE BANK
GUPTA KAVI R/MOSS JESSICA
JPMORGAN CHASE BANK
MCLAUCHLIN JANET L
PHH MORTGAGE CORPORATION
February 10, 2017
FORACAPPA ALESSIO/FORACAPPA MARIA R
FIRST MERCHANTS BANK
KRAMER REAL ESTATE LLC
KUCERA HENRY
MAYO CAROLLYNN
LOANDEPOT DOT COM LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
NOVOTNY CURT J
PROSPECT MORTGAGE LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
DISTERHEFT EDWIN DALE
DISTERHEFT DALE
DISTERHEFT RHONDA GAIL
GREENSTONE FARM CREDIT SERVICES
COSTANZA BRETT LOUISE/COSTANZA JENNIFER LYN
A AND B COSTANZA ENTERPRISES LLC
GREENSTONE FARM CREDIT SERVICES
MCIVER JASON/MCIVER MELISSA K
HONOR CREDIT UNION
VERSAW JAMES W
HONOR CREDIT UNION
ARANYOS TIMOTHY J JR/ARANYOS CHRISTINE L
HONOR CREDIT UNION
HAGARBOME WILLIAM III/HAGARBOME AMBER
HONOR CREDIT UNION
TACKETT JAHMEER E/TACKETT JERRI H
HONOR CREDIT UNION
EVERSOLE FAMILY TRUST
EVERSOLE THOMAS P/EVERSOLE PATRICIA M
HONOR CREDIT UNION
PAGANO JOSEPH P/PAGANO MARY ANN
HONOR CREDIT UNION
GROVE KENNETH M/GROVE VIRGINIA A
HONOR CREDIT UNION
DRUMMOND JACK/DRUMMOND EMY
HONOR CREDIT UNION
TIBBITTS DAVID/TIBBITTS SALLY
HONOR CREDIT UNION
TONEY TERRY L
HONOR CREDIT UNION
WILLIAMSON PHIL/WILLIAMSON PHILLIP R
WILLIAMSON CYNTHIA D/WILLIAMSON CINDY
HONOR CREDIT UNION
HYSKA AARON AARON/HYSKA KATHLYN ATTILA
HONOR CREDIT UNION
HOLMAN RAE
HONOR CREDIT UNION
VELEZ ANDRES/VELEZ VIRGINIA C
HONOR CREDIT UNION
CALLENDAR PAMELA LEE/CALLENDAR RICHARD M
HONOR CREDIT UNION
HERON JACK M/HERON DONNA A DEMSKE
HONOR CREDIT UNION
SILL CHRISTOPHER E/SILL JOY L
HONOR CREDIT UNION
STOCKWELL RICHARD P/STOCKWELL FORTUNATE
HONOR CREDIT UNION
SEMENAK MICHAEL LEE/SEMENAK AMY ELIZABETH
HONOR CREDIT UNION
SILIUNAS DONATAS A/SILIUNAS DAINA N
NATIONAL BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
MEAD TRACY L
HONOR CREDIT UNION
GRAVES TERRY A JR/GRAVES LORI A
HONOR CREDIT UNION
MCLEOD TARAH
ASSOCIATED BANK
POKUTA JOSEPH/POKUTA MICHELE
MADER JERRY/MADER JANICE
FULLER BRANDON M/FULLER TAMMY
NATIONSTAR MORTGAGE LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
MOSHER CARL D/MOSHER BETH ANN
JPMORGAN CHASE BANK
February 9, 2017
BOYLE TIMOTHY P/DESANTIS MARY K
FIRST OHIO BANC AND LENDING INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
AHRENS WENDY
CITIBANK
PIEHL JOHN C/PIEHL LINDA D
CBC NATIONAL BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HOFFMANN MICHAEL T/HOFFMANN MARIANA W
JPMORGAN CHASE BANK
PREHODA TRISHA A/ROCHE MICHAEL T
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
JORGENSEN JOHN
FIFTH THIRD BANK
DOUBLEDAY MATTHEW E/DOUBLEDAY ERIN M
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
WINTRUST MORTGAGE
BARRINGTON BANK AND TRUST CO
DAVIS REBECCA S/DAVIS JEFFREY T
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
SIEBENMARK SCOTT/SIEBENMARK LISA
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.