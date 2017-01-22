DISCHARGED MORTGAGES – JANUARY 12 – JANUARY 18

January 22, 2017 bcrnews Discharge of Mortgage 0

January 17, 2017

BISHOP DALE/ROSENTHAL LAURA 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION

BURRILL KENNETH W/BURRILL RHODA S
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION

RUSSO RONALD/RUSSO DIANE L
ROMITO MICHAEL/ROMITO KIM MARIE 
GUARANTEED RATE INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

FOGARTY THOMAS J SR/FOGARTY ROSEMARY F
HEARTLAND AGRICULTURAL SERVICES LLC

FOGARTY THOMAS J SR/FOGARTY ROSEMARY F
HEARTLAND AGRICULTURAL SERVICES LLC

KUHNS HOWARD W III/KUHNS LORRIE M
SUMMIT FINANCIAL GROUP INC/SUMMIT MORTGAGE

KISHIMOTO KEVIN S/THOMPSON TRINA M
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORATION

CHAPMAN GLENN H/CHAPMAN LINDA S 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
AMERICAS WHOLESALE LENDER

RUHUMULIZA VIANNEY J/RUHUMULIZA CAIRN L 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
GMAC MORTGAGE CORPORATION

BEX FARMS INC 
HOWE SHARON C TRUST

KERWIN JAMES S/KERWIN JOELLEN 
CITIMORTGAGE INC

BALDWIN BARBARA J
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
WASHINGTON MUTUAL BANK

REED WILLIAM J
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CHEMICAL BANK

LAWSON PHILLIP RAY/LAWSON KATHLEEN MAY 
WELLS FARGO BANK

WEACKLER BRIAN D 
CITIMORTGAGE INC

STYBURSKI BRYAN JIM/STYBURSKI JAMIE 
CITIMORTGAGE INC

ALBERS DANIEL 
AMERICAN AIRLINES FEDERAL CREDIT UNION

MCCLURKIN JANE E 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

HAIGHT GEORGINA J REVOCABLE TRUST
HAIGHT ARTHUR S REVOCABLE TRUST 
CHAMPION MORTGAGE COMPANY

ESKANDER KAREM G/ESKANDER VINEES F
CHEMICAL BANK

BLOCK DAVID H/BLOCK SUZANNE M 
CHEMICAL BANK

WELCH ELIZABETH L/JONES ROBERT A
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

KIM JASON/KIM WENDY 
CHEMICAL BANK

ARMSTRONG VICTORIA L 
CHEMICAL BANK

NNJ PROPERTIES LLC 
CHEMICAL BANK

CARPENTER PETER W/CARPENTER TRACEY L
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

GERMAIN BRETT J/GERMAIN STACEY L
CHEMICAL BANK

JONES TIMOTHY H/JONES TAMMY 
CHEMICAL BANK

HUDAK IMBORDINO DIANE G/IMBORDINO DIANE G HUDAK 
CHEMICAL BANK

MARENTETTE JESSICA/SMITH ANGELIC J 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

SIMMS DEIDRA G/SIMMS CHRISTOPHER W 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

MILLER MYRTLE K/MILLER M KATHERINE 
FOUR FLAGS AREA CREDIT UNION

LIGGETT MARTY 
GREATER NILES COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION

KREBS HELMUT W/KREBS ELFRIEDA
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
UNITED STATES HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SECRETARY

SINK LINDA 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
AMERICAN ADVISORS GROUP

SIMMS DEIDRA G/SIMMS CHRISTOPHER W 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

COAR KARLA K/COAR WILLIAM M 
POLICEMENS FEDERAL CREDIT UNION

BECHT RICHARD F/BECHT KATHLEEN L
KROSCHEL KATHLEEN L 
HONOR CREDIT UNION

SHOOP FRANKLIN W/SHOOP E JANET
HONOR CREDIT UNION

RICHARDSON PAULA K 
HONOR CREDIT UNION

HESS LAURA GRACE 
HONOR CREDIT UNION

MOORE KATHERINE 
HONOR CREDIT UNION

ROUGH WILLIAM/ROUGH CINDY 
HONOR CREDIT UNION

PAGEN SUSAN YVONNE 
HONOR CREDIT UNION

BAKER DAVID R/BAKER JACQUELINE S 
HONOR CREDIT UNION

ODELL DOUGLAS A/ODELL SARAH L 
HONOR CREDIT UNION

SAMARDAR AMIR A/SAMARDAR SOROUR A
HONOR CREDIT UNION

CUNNINGHAM DAVID L/CUNNINGHAM LIANA T
HONOR CREDIT UNION

YOUNGER BENNIE BRYAN/YOUNGER BEVERLY ANN 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

HOPKINS JOHN AARON/HOPKINS PATSY M 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

SMITH HAROLD L 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

SCHROEDER CLARENCE F JR
SCHROEDER JUDY A
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

VANDENBURG STEVEN J 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

TREDER ALAN C/TREDER CHRISTINE I
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

HUBBELL SHELLEY 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

GUNN JAMES/GUNN CHARLENE 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

TOTZKE JOYCE KAREN
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

TOTZKE JOYCE KAREN 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

BERENDSEN J MICHAEL
BERENDSEN JULIE 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

LLOYD MISTY/LLOYD ANTHONY 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

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