DISCHARGED MORTGAGES – JANUARY 12 – JANUARY 18

January 17, 2017
BISHOP DALE/ROSENTHAL LAURA
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
BURRILL KENNETH W/BURRILL RHODA S
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
RUSSO RONALD/RUSSO DIANE L
ROMITO MICHAEL/ROMITO KIM MARIE
GUARANTEED RATE INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
FOGARTY THOMAS J SR/FOGARTY ROSEMARY F
HEARTLAND AGRICULTURAL SERVICES LLC
FOGARTY THOMAS J SR/FOGARTY ROSEMARY F
HEARTLAND AGRICULTURAL SERVICES LLC
KUHNS HOWARD W III/KUHNS LORRIE M
SUMMIT FINANCIAL GROUP INC/SUMMIT MORTGAGE
KISHIMOTO KEVIN S/THOMPSON TRINA M
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORATION
CHAPMAN GLENN H/CHAPMAN LINDA S
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
AMERICAS WHOLESALE LENDER
RUHUMULIZA VIANNEY J/RUHUMULIZA CAIRN L
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
GMAC MORTGAGE CORPORATION
BEX FARMS INC
HOWE SHARON C TRUST
KERWIN JAMES S/KERWIN JOELLEN
CITIMORTGAGE INC
BALDWIN BARBARA J
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
WASHINGTON MUTUAL BANK
REED WILLIAM J
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CHEMICAL BANK
LAWSON PHILLIP RAY/LAWSON KATHLEEN MAY
WELLS FARGO BANK
WEACKLER BRIAN D
CITIMORTGAGE INC
STYBURSKI BRYAN JIM/STYBURSKI JAMIE
CITIMORTGAGE INC
ALBERS DANIEL
AMERICAN AIRLINES FEDERAL CREDIT UNION
MCCLURKIN JANE E
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HAIGHT GEORGINA J REVOCABLE TRUST
HAIGHT ARTHUR S REVOCABLE TRUST
CHAMPION MORTGAGE COMPANY
ESKANDER KAREM G/ESKANDER VINEES F
CHEMICAL BANK
BLOCK DAVID H/BLOCK SUZANNE M
CHEMICAL BANK
WELCH ELIZABETH L/JONES ROBERT A
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
KIM JASON/KIM WENDY
CHEMICAL BANK
ARMSTRONG VICTORIA L
CHEMICAL BANK
NNJ PROPERTIES LLC
CHEMICAL BANK
CARPENTER PETER W/CARPENTER TRACEY L
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
GERMAIN BRETT J/GERMAIN STACEY L
CHEMICAL BANK
JONES TIMOTHY H/JONES TAMMY
CHEMICAL BANK
HUDAK IMBORDINO DIANE G/IMBORDINO DIANE G HUDAK
CHEMICAL BANK
MARENTETTE JESSICA/SMITH ANGELIC J
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
SIMMS DEIDRA G/SIMMS CHRISTOPHER W
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
MILLER MYRTLE K/MILLER M KATHERINE
FOUR FLAGS AREA CREDIT UNION
LIGGETT MARTY
GREATER NILES COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
KREBS HELMUT W/KREBS ELFRIEDA
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
UNITED STATES HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SECRETARY
SINK LINDA
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
AMERICAN ADVISORS GROUP
SIMMS DEIDRA G/SIMMS CHRISTOPHER W
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
COAR KARLA K/COAR WILLIAM M
POLICEMENS FEDERAL CREDIT UNION
BECHT RICHARD F/BECHT KATHLEEN L
KROSCHEL KATHLEEN L
HONOR CREDIT UNION
SHOOP FRANKLIN W/SHOOP E JANET
HONOR CREDIT UNION
RICHARDSON PAULA K
HONOR CREDIT UNION
HESS LAURA GRACE
HONOR CREDIT UNION
MOORE KATHERINE
HONOR CREDIT UNION
ROUGH WILLIAM/ROUGH CINDY
HONOR CREDIT UNION
PAGEN SUSAN YVONNE
HONOR CREDIT UNION
BAKER DAVID R/BAKER JACQUELINE S
HONOR CREDIT UNION
ODELL DOUGLAS A/ODELL SARAH L
HONOR CREDIT UNION
SAMARDAR AMIR A/SAMARDAR SOROUR A
HONOR CREDIT UNION
CUNNINGHAM DAVID L/CUNNINGHAM LIANA T
HONOR CREDIT UNION
YOUNGER BENNIE BRYAN/YOUNGER BEVERLY ANN
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
HOPKINS JOHN AARON/HOPKINS PATSY M
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
SMITH HAROLD L
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
SCHROEDER CLARENCE F JR
SCHROEDER JUDY A
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
VANDENBURG STEVEN J
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
TREDER ALAN C/TREDER CHRISTINE I
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
HUBBELL SHELLEY
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
GUNN JAMES/GUNN CHARLENE
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
TOTZKE JOYCE KAREN
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
TOTZKE JOYCE KAREN
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
BERENDSEN J MICHAEL
BERENDSEN JULIE
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
LLOYD MISTY/LLOYD ANTHONY
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
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