DISCHARGED MORTGAGES – JANUARY 19 – JANUARY 25

January 24, 2017
MATIS JOSEPH M/MATIS CONNIE J
BANK OF AMERICA
JONES JOSEPH A/JONES SHARON M
EDGEWATER BANK
NEUBAUER THOMAS/NEUBAUER ADELE
EDGEWATER BANK
OVERMYER SEAN/OVERMYER SHANNON
EDGEWATER BANK
SIPLA ANDREA M
EDGEWATER BANK
OTT KIRK J/OTT NEDRA J
EDGEWATER BANK
FERENCEVICH JOSEPH T/FERENCEVICH JENNIFER K
EDGEWATER BANK
LOCKAMY KENNETH K/LOCKAMY REBECCA J
EDGEWATER BANK
LOWE JACQUELINE V/LOWE PAUL D
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
ACKERMAN LYNN/ACKERMAN BARBARA
BANK OF AMERICA
BOLLER TIMOTHY J/SLATER RUTH
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
WASHINGTON MUTUAL BANK
HOSBEIN GARY G/HOSBEIN BARBARA J
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
WASHINGTON MUTUAL BANK
PARDY ANDREW A
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
FLYNN DANIEL T/FLYNN JONI M
PNC BANK
PORTER DAVID R II/PORTER DONNA L
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
LAPORTE SAVINGS BANK
HUEGEL JEFFREY D/HUEGEL LORI ANNE
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HORIZON BANK
RIEMLAND TERRI/RIEMLAND BRIAN
CONSUMERS CREDIT UNION
HENDERSON CHRIS L/HENDERSON MARY BETH
HONOR CREDIT UNION
HAUGHEY CYNTHIA DAWN
HONOR CREDIT UNION
MARTIN RICHARD E/MARTIN CHARMAINE
HONOR CREDIT UNION
FISHER VERN D/FISHER ELVA M
HONOR CREDIT UNION
KOCH DAVID L/KOCH VICTORIA
HONOR CREDIT UNION
HAILE ABBY
HONOR CREDIT UNION
BOONE JOHNIE L JR/BOONE MANDY L
HONOR CREDIT UNION
BERGET ALAN DEWAYNE/BERGET AMY M
HONOR CREDIT UNION
FALCONE JAMES A/FALCONE MARTHA JANE/FALCONE JANE
HONOR CREDIT UNION
DALTON MICHAEL R/DALTON DELBEE L
HONOR CREDIT UNION
STORY MARY ANN
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
STARNES RACHEL
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
DAVIS RUTHIE MAE/WILLIAMS RUTHIE MAE
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
NORDBERG DOUGLAS D
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
MARREN JAMES P/MARREN DIANE M
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
PIT HENG TONG/CHUN SIEW SIEW
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
HARNER JON H/HARNER SHARON
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
RAMEY MYRA D
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
MARTIN LANE/MARTIN JENNIFER
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
BIGGINS ROBERT P/BIGGINS AMY K
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
FLENAR JERRY LEE/FLENAR LEE ANN
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
MARREN JAMES P/MARREN DIANE M
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
HOWLEY SEAN/HOWLEY SARA
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
KAUFFMAN ANDREW/KAUFFMAN ASHLYNN
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
YONKER JASON CHARLES/YONKER SUZANNE DEE
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
MARTIN LANE/MARTIN JENNIFER
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
HENDRICKS JULIA A
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
MOLITOR RICHARD C/SAILOR DEBRA
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
QUARTEY MATTHEW J/QUARTEY SOPHIA K
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
OLSON STEVEN A
NEW BUFFALO SAVINGS BANK
OLSON STEVEN A
NEW BUFFALO SAVINGS BANK
SNOOTY FOX LTD
NEW BUFFALO SAVINGS BANK
JOINT ENDEAVORS INC
NEW BUFFALO SAVINGS BANK
BENNETT KYLE C/VYLONIS MELISSA M
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
FREEDOM MORTGAGE CORPORATION
CHANG JESSE C K/CHANG JESSE CK
CHANG JULIA M WOODRULL
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
VANLENTE LOREN P/VANLENTE BARBARA J
HORIZON BANK
ANDERSON MATTHEW E
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
EXECUTIVE MORTGAGE OF MICHIGAN LLC
BINNS NATHAN
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
RUOFF MORTGAGE COMPANY INC
RUFFNER CHRISTOPHER B
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
January 23, 2017
NATURE BLESSED ORCHARDS
UNITED STATES AGRICULTURE DEPARTMENT
NATURE BLESSED ORCHARDS II
UNITED STATES AGRICULTURE DEPARTMENT
HAUCH KEVIN M LIVING TRUST
NATURE BLESSED ORCHARDS II
UNITED STATES AGRICULTURE DEPARTMENT
OMALLEY CORTNEY CIAN
1ST SOURCE BANK
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