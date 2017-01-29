DISCHARGED MORTGAGES – JANUARY 19 – JANUARY 25

January 29, 2017 bcrnews Discharge of Mortgage 0

January 24, 2017

MATIS JOSEPH M/MATIS CONNIE J
BANK OF AMERICA

JONES JOSEPH A/JONES SHARON M 
EDGEWATER BANK

NEUBAUER THOMAS/NEUBAUER ADELE
EDGEWATER BANK

OVERMYER SEAN/OVERMYER SHANNON 
EDGEWATER BANK

SIPLA ANDREA M 
EDGEWATER BANK

OTT KIRK J/OTT NEDRA J 
EDGEWATER BANK

FERENCEVICH JOSEPH T/FERENCEVICH JENNIFER K 
EDGEWATER BANK

LOCKAMY KENNETH K/LOCKAMY REBECCA J 
EDGEWATER BANK

LOWE JACQUELINE V/LOWE PAUL D
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

ACKERMAN LYNN/ACKERMAN BARBARA
BANK OF AMERICA

BOLLER TIMOTHY J/SLATER RUTH 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
WASHINGTON MUTUAL BANK

HOSBEIN GARY G/HOSBEIN BARBARA J
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
WASHINGTON MUTUAL BANK

PARDY ANDREW A 
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC

FLYNN DANIEL T/FLYNN JONI M 
PNC BANK

PORTER DAVID R II/PORTER DONNA L 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
LAPORTE SAVINGS BANK

HUEGEL JEFFREY D/HUEGEL LORI ANNE 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HORIZON BANK

RIEMLAND TERRI/RIEMLAND BRIAN 
CONSUMERS CREDIT UNION

HENDERSON CHRIS L/HENDERSON MARY BETH 
HONOR CREDIT UNION

HAUGHEY CYNTHIA DAWN 
HONOR CREDIT UNION

MARTIN RICHARD E/MARTIN CHARMAINE 
HONOR CREDIT UNION

FISHER VERN D/FISHER ELVA M
HONOR CREDIT UNION

KOCH DAVID L/KOCH VICTORIA 
HONOR CREDIT UNION

HAILE ABBY 
HONOR CREDIT UNION

BOONE JOHNIE L JR/BOONE MANDY L 
HONOR CREDIT UNION

BERGET ALAN DEWAYNE/BERGET AMY M 
HONOR CREDIT UNION

FALCONE JAMES A/FALCONE MARTHA JANE/FALCONE JANE
HONOR CREDIT UNION

DALTON MICHAEL R/DALTON DELBEE L 
HONOR CREDIT UNION

STORY MARY ANN 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

STARNES RACHEL 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

DAVIS RUTHIE MAE/WILLIAMS RUTHIE MAE 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

NORDBERG DOUGLAS D 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

MARREN JAMES P/MARREN DIANE M 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

PIT HENG TONG/CHUN SIEW SIEW 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

HARNER JON H/HARNER SHARON
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

RAMEY MYRA D 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

MARTIN LANE/MARTIN JENNIFER 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

BIGGINS ROBERT P/BIGGINS AMY K 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

FLENAR JERRY LEE/FLENAR LEE ANN 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

MARREN JAMES P/MARREN DIANE M 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

HOWLEY SEAN/HOWLEY SARA
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

KAUFFMAN ANDREW/KAUFFMAN ASHLYNN 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

YONKER JASON CHARLES/YONKER SUZANNE DEE 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

MARTIN LANE/MARTIN JENNIFER 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

HENDRICKS JULIA A 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

MOLITOR RICHARD C/SAILOR DEBRA 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

QUARTEY MATTHEW J/QUARTEY SOPHIA K
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

OLSON STEVEN A 
NEW BUFFALO SAVINGS BANK

OLSON STEVEN A 
NEW BUFFALO SAVINGS BANK

SNOOTY FOX LTD 
NEW BUFFALO SAVINGS BANK

JOINT ENDEAVORS INC 
NEW BUFFALO SAVINGS BANK

BENNETT KYLE C/VYLONIS MELISSA M
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
FREEDOM MORTGAGE CORPORATION

CHANG JESSE C K/CHANG JESSE CK
CHANG JULIA M WOODRULL 
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

VANLENTE LOREN P/VANLENTE BARBARA J 
HORIZON BANK

ANDERSON MATTHEW E 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
EXECUTIVE MORTGAGE OF MICHIGAN LLC

BINNS NATHAN 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
RUOFF MORTGAGE COMPANY INC

RUFFNER CHRISTOPHER B 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

January 23, 2017

NATURE BLESSED ORCHARDS
UNITED STATES AGRICULTURE DEPARTMENT

NATURE BLESSED ORCHARDS II 
UNITED STATES AGRICULTURE DEPARTMENT

HAUCH KEVIN M LIVING TRUST
NATURE BLESSED ORCHARDS II 
UNITED STATES AGRICULTURE DEPARTMENT

OMALLEY CORTNEY CIAN 
1ST SOURCE BANK

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