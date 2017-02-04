DISCHARGED MORTGAGES – JANUARY 26 – FEBRUARY 1

January 31, 2017
OGGE ROBERT L
SW MICHIGAN PROPERTIES LLC
SCHMIDT DONALD LEE/SCHMIDT AUGUST ADOLPH
HORIZON BANK
DOW ANDREW D/DOW KRISTEN S
HORIZON BANK
SULLIVAN SARA L
HORIZON BANK
TIMMRECK DAVID J/TIMMRECK BETTY K
GREENSTONE FARM CREDIT SERVICES
MAGEE SHAWN S/COOPER VICTORIA
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
WASHINGTON MUTUAL BANK
BRENNEISE CORAL ANNE
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
MORTGAGE LENDERS NETWORK USA INC
FORTNER HEIDI M
NATIONSTAR MORTGAGE LLC
SCAMEHEORN RICHARD A/SCAMEHEORN REBECCA L
WELLS FARGO FINANCIAL AMERICA INC
GOULD SCOTT
NATIONSTAR MORTGAGE LLC
VERDUGO LOUIS R/VERDUGO JEANNETTE F
HOMECOMINGS FINANCIAL NETWORK INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
EVANS JAMES R/EVANS AMY J
WELLS FARGO FINANCIAL AMERICA INC
BATCHO GREGORY E
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
COUNTRYWIDE BANK
BABIAN JOHN H
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
FLAGSTAR BANK
NEUMANN R SCOTT/NEUMANN ERICA W
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HOMECOMINGS FINANCIAL NETWORK INC
YOUNG ANDREW S/YOUNG MARIA E GREENE
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
FORKER PETER S/FORKER MEGENE A
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
ZECH DONALD A JR
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
BURNETT HANK F
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
COUNTRYWIDE HOME LOANS INC
LOGAN GILBERT K/LOVE KIMBERLY A
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
JONES TERISA D
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
TREES MATTHEW A/TREES JANA T
FIFTH THIRD MORTGAGE COMPANY
SEAMS RONALEE T/RINHOLM RODNEY
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
TOWNSTONE FINANCIAL INC
GAISHIN RUDOLPH M/GAISHIN TAMARA N
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
SCHAFFER DAVID A/SCHAFFER CATHY J
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
WALES DENNIS F/WALES JANET I
FIFTH THIRD BANK
January 30, 2017
ODONNELL JOHN JR/ODONNELL JOHN JR LIVING TRUST
JPMORGAN CHASE BANK
MORRISSEY THOMAS G/MORRISSEY CAROLE C
BANK OF AMERICA
WOOD KENNETH E/WOOD SARAH ANN
EDGEWATER BANK
MOORE ANGELA S/OBRIEN ANGELA S
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
QUICKEN LOANS INC MOORE ANGELA S/OBRIEN ANGELA S
DAVIS CRAIG A/DAVIS KAREN E
EDGEWATER BANK
STEINKE JAMES M/STEINKE KAREN J
EDGEWATER BANK
ROBERTS RAYMOND D/ROBERTS RUTH D
EDGEWATER BANK
LUEBCKE JEFFREY A/LUEBCKE AMANDA B
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
MCDONALD THOMAS J
NORTHERN TRUST COMPANY
FOX WILLIAM T
COUNTRYWIDE HOME LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
GREG ORCHARDS & PRODUCE INC
GREENSTONE FARM CREDIT SERVICES
ROVNER BETTYANN
JPMORGAN CHASE BANK
RIGALI WILLIAM C FAMILY REVOCABLE TRUST
RIGALI ROBERTA I FAMILY REVOCABLE TRUST
RIGALI ROBERTA I/RIGALI WILLIAM C
BANK OF AMERICA
DEVLIN JAMES A/DEVLIN CYNTHIA M
CITIZENS BANK
DENOOYER JEFFREY/DENOOYER DIANE
TOYOTA FINANCIAL CONSUMER SOLUTIONS
TOYOTA FINANCIAL SAVINGS BANK
HARTZELL EVANS CHARLES JR/HARTZEL COOKIE
US BANK NATIONAL ASSOCIATION
DONALD REA P
FIRST NATIONAL BANK OF AMERICA
TESTORE DAVID J/TESTORE MARGARET M
NEW BUFFALO SAVINGS BANK
MCAULEY DANIEL F/MCAULEY NANCY A
PACOR MORTGAGE CORP
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
BELL JON E/BELL DOREEN M
NEW CENTURY MORTGAGE CORPORATION
ROGERS JACK R/ROGERS SUSAN A
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
RELIANCE FIRST CAPITAL LLC
SLAGER ANDREW A/SLAGER KRISTINA M
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
NATIONAL BANK OF KANSAS CITY
KUHNS LORRIE/KUHNS HOWARD W III
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
NORTH AMERICAN SAVINGS BANK
January 27, 2017
INGHAM RAYMOND V/INGHAM LAURA L
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CROUCH MICHAEL
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
QUICKEN LOANS INC
COUNTESS TODD A/COUNTESS ANDREA
HORIZON BANK
PORTING TREVER/PORTENGA ANGELA
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
COVARRUBIAS LEOPOLDO H/COVARRUBIAS LAURA M
CITIMORTGAGE INC
KITTLESON KEVIN DWAIN JR/KITTLESON DANA M
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
RUOFF MORTGAGE COMPANY INC
SANTANA DAVID E
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
GUARANTEED RATE INC
MCLEAN RICHARD S
1ST SOURCE BANK
PARTIAL
RILEY STEVEN E/RILEY KAREN M
BANK OF AMERICA
FLETCHER BRUCE/FLETCHER BONNIE J
HUNTINGTON NATIONAL BANK
KHATRI CHETRI LAXMAN/KHATRI CHETRI LUCY
CHETRI LAXMAN KHATRI/CHETRI LUCY KHATRI
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CHEMICAL BANK
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