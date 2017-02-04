DISCHARGED MORTGAGES – JANUARY 26 – FEBRUARY 1

February 4, 2017 bcrnews Discharge of Mortgage 0

January 31, 2017

OGGE ROBERT L
SW MICHIGAN PROPERTIES LLC

SCHMIDT DONALD LEE/SCHMIDT AUGUST ADOLPH
HORIZON BANK

DOW ANDREW D/DOW KRISTEN S 
HORIZON BANK

SULLIVAN SARA L 
HORIZON BANK

TIMMRECK DAVID J/TIMMRECK BETTY K 
GREENSTONE FARM CREDIT SERVICES

MAGEE SHAWN S/COOPER VICTORIA 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
WASHINGTON MUTUAL BANK

BRENNEISE CORAL ANNE 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
MORTGAGE LENDERS NETWORK USA INC

FORTNER HEIDI M 
NATIONSTAR MORTGAGE LLC

SCAMEHEORN RICHARD A/SCAMEHEORN REBECCA L
WELLS FARGO FINANCIAL AMERICA INC

GOULD SCOTT 
NATIONSTAR MORTGAGE LLC

VERDUGO LOUIS R/VERDUGO JEANNETTE F 
HOMECOMINGS FINANCIAL NETWORK INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

EVANS JAMES R/EVANS AMY J 
WELLS FARGO FINANCIAL AMERICA INC

BATCHO GREGORY E 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
COUNTRYWIDE BANK

BABIAN JOHN H 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
FLAGSTAR BANK

NEUMANN R SCOTT/NEUMANN ERICA W
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HOMECOMINGS FINANCIAL NETWORK INC

YOUNG ANDREW S/YOUNG MARIA E GREENE
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC

FORKER PETER S/FORKER MEGENE A 
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC

ZECH DONALD A JR 
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC

BURNETT HANK F 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
COUNTRYWIDE HOME LOANS INC

LOGAN GILBERT K/LOVE KIMBERLY A 
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC

JONES TERISA D 
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC

TREES MATTHEW A/TREES JANA T
FIFTH THIRD MORTGAGE COMPANY

SEAMS RONALEE T/RINHOLM RODNEY 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
TOWNSTONE FINANCIAL INC

GAISHIN RUDOLPH M/GAISHIN TAMARA N 
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC

SCHAFFER DAVID A/SCHAFFER CATHY J
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC

WALES DENNIS F/WALES JANET I 
FIFTH THIRD BANK

January 30, 2017

ODONNELL JOHN JR/ODONNELL JOHN JR LIVING TRUST 
JPMORGAN CHASE BANK

MORRISSEY THOMAS G/MORRISSEY CAROLE C 
BANK OF AMERICA

WOOD KENNETH E/WOOD SARAH ANN 
EDGEWATER BANK

MOORE ANGELA S/OBRIEN ANGELA S
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
QUICKEN LOANS INC  MOORE ANGELA S/OBRIEN ANGELA S

DAVIS CRAIG A/DAVIS KAREN E 
EDGEWATER BANK

STEINKE JAMES M/STEINKE KAREN J 
EDGEWATER BANK

ROBERTS RAYMOND D/ROBERTS RUTH D 
EDGEWATER BANK

LUEBCKE JEFFREY A/LUEBCKE AMANDA B 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

MCDONALD THOMAS J 
NORTHERN TRUST COMPANY

FOX WILLIAM T
COUNTRYWIDE HOME LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

GREG ORCHARDS & PRODUCE INC
GREENSTONE FARM CREDIT SERVICES

ROVNER BETTYANN 
JPMORGAN CHASE BANK

RIGALI WILLIAM C FAMILY REVOCABLE TRUST
RIGALI ROBERTA I FAMILY REVOCABLE TRUST
RIGALI ROBERTA I/RIGALI WILLIAM C 
BANK OF AMERICA

DEVLIN JAMES A/DEVLIN CYNTHIA M 
CITIZENS BANK

DENOOYER JEFFREY/DENOOYER DIANE 
TOYOTA FINANCIAL CONSUMER SOLUTIONS
TOYOTA FINANCIAL SAVINGS BANK

HARTZELL EVANS CHARLES JR/HARTZEL COOKIE 
US BANK NATIONAL ASSOCIATION

DONALD REA P 
FIRST NATIONAL BANK OF AMERICA

TESTORE DAVID J/TESTORE MARGARET M 
NEW BUFFALO SAVINGS BANK

MCAULEY DANIEL F/MCAULEY NANCY A 
PACOR MORTGAGE CORP
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

BELL JON E/BELL DOREEN M 
NEW CENTURY MORTGAGE CORPORATION

ROGERS JACK R/ROGERS SUSAN A
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
RELIANCE FIRST CAPITAL LLC

SLAGER ANDREW A/SLAGER KRISTINA M 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
NATIONAL BANK OF KANSAS CITY

KUHNS LORRIE/KUHNS HOWARD W III 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
NORTH AMERICAN SAVINGS BANK

January 27, 2017

INGHAM RAYMOND V/INGHAM LAURA L 
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

CROUCH MICHAEL
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
QUICKEN LOANS INC

COUNTESS TODD A/COUNTESS ANDREA
HORIZON BANK

PORTING TREVER/PORTENGA ANGELA 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION

COVARRUBIAS LEOPOLDO H/COVARRUBIAS LAURA M 
CITIMORTGAGE INC

KITTLESON KEVIN DWAIN JR/KITTLESON DANA M 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
RUOFF MORTGAGE COMPANY INC

SANTANA DAVID E 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
GUARANTEED RATE INC

MCLEAN RICHARD S 
1ST SOURCE BANK
PARTIAL

RILEY STEVEN E/RILEY KAREN M
BANK OF AMERICA

FLETCHER BRUCE/FLETCHER BONNIE J 
HUNTINGTON NATIONAL BANK

KHATRI CHETRI LAXMAN/KHATRI CHETRI LUCY
CHETRI LAXMAN KHATRI/CHETRI LUCY KHATRI 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CHEMICAL BANK

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