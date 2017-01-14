DISCHARGED MORTGAGES – JANUARY 5 – JANUARY 11

January 14, 2017 bcrnews Discharge of Mortgage 0

January 10, 2017

WEKO DUNES DEVELOPMENT COMPANY INC 
WEKO DUNES CONDOMINIUM ASSOCIATION INC

WITTMANN JUDITH A
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

BRANDT LOREN A 
FIRST STATE BANK OF MIDDLEBURY

TOTZKE TERRY L/TOTZKE JEANNINE ROW 
HOUSEHOLD FINANCIAL CORPORATION III

EDWARDS WENDY R REVOCABLE LIVING TRUST
EDGEWATER BANK

WEBER BRUCE F LIVING TRUST/WEBER GALE L 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

MACRI CHERYL L
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

VEINE DOUGLAS E/VEINE KATHERINE A 
HORIZON BANK

LEONARD JOHN G/LEONARD JULIE 
HORIZON BANK

LYDON ELAINE N 
HORIZON BANK

BERGMANN CRAIG K TRUST 
LAKE FOREST BANK AND TRUST CO

BUDA KARIN 
TEACHERS CREDIT UNION

LAWSON PHILLIP/LAWSON KATHY 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
AMERICAS WHOLESALE LENDER

DRAKE WILLIAM E 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
BEST HOME FINANCIAL

JONES MICHELN BETHEA/JONES SHAMONTAY 
NATIONSTAR MORTGAGE LLC

HOPPER THOMAS R/HOPPER EMILY J 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
RUOFF MORTGAGE COMPANY INC

JUHASZ STEVE IV/JUHASZ JENNIFER S 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HOMECOMINGS FINANCIAL NETWORK INC

ECKER JEROME F/HECKER DEBORA D
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
FLAGSTAR BANK

KARN ROSANNE L 
FIFTH THIRD BANK

January 9, 2017

ALEXANDER GAIL/ALEXANDER JAMES L 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
RUOFF MORTGAGE COMPANY INC

KOVACH AKOS/KOVACH NANCY
SPRINGLEAF FINANCIAL SERVICES OF INDIANA INC

LITZNERSKI ROBERT/LITZNERSKI MARIANN
BARTZ ANNETTE F/MONTE RONALD P
ARMSTRONG JAMES R/MONTE ROSE J

ZUMBACH MARK W/ZUMBACH LISA F
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

VOLSTORF TIM/VOLSTORF LORI A 
IFREEDOM DIRECT CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

REEVES PAUL M 
IFREEDOM DIRECT CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

HEATH JUSTIN M/HEATH COLLEEN 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

CLARKE PATRICK L/CLARKE ROCHELLE M 
BANK OF AMERICA

LEWALD BERNHARD G/LEWALD ERNA
BANK OF AMERICA

CLARKE PATRICK L/CLARKE ROCHELLE M 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

HAMADANCHI HOSSEIN/HAMADANCHI SANDI L 
JPMORGAN CHASE BANK

GIANNOLA JOSEPH J/GIANNOLA KARLA J 
HORIZON BANK

GRIMMIG MATTHEW T 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
WASHINGTON MUTUAL BANK

BUCHANAN JOHN R/BUCHANAN NANCY M
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

MOLITOR RICHARD C/SAILOR DEBRA 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION

OSANO ADRIANNE J 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

CROWDER BRENDA S/CROWDER GARY V 
BAYVIEW LOAN SERVICING LLC

DOYLE ROBERT P 
ALLIANT CREDIT UNION

CRIBLEY FREDERICK J/CRIBLEY JOY E 
HUNTINGTON NATIONAL BANK

LUEBCKE JEFFREY A/LUEBCKE AMANDA B 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
AMERICAN INTERNET MORTGAGE INC

GENTILE DANIEL/GENTILE ANN MARIE
LEADERS BANK

HOFFMAN PATRICK C/HOFFMAN JUDITH K
BANK OF AMERICA

SPLIT SUSAN R 
ARBOR FINANCIAL CREDIT UNION

VOGL DAVID J/VOGL MARTHA 
GREATER NILES COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION

HUSS MICHAEL 
GREATER NILES COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION

WAGGONER BRYAN/WAGGONER SARAH 
GREATER NILES COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION

WAGGONER BRYAN/WAGGONER SARAH 
GREATER NILES COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION

LUONGO MATTHEW J 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
PROSPECT MORTGAGE LLC

VONKOENIG JEFFREY/VONKOENIG NANCY K 
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC

HODGES DAVID R/HODGES ZAIDA ANNETTE
ORTIZ JUAN/ORTIZ ZAIDA 
OLD KENT BANK SOUTHWEST

MULVIHILL TERENCE J 
NORTHERN TRUST COMPANY

January 6, 2017

MCCLENDON AUBREY K/MCCLENDON KATHLEEN B 
CLG CORPORATE SERVICES LLC
PARTIAL RELEASE

MOORE JAMES 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
LANDOVER MORTGAGE LLC

MCMILLER EARNESTINE
SOUTHWEST MICHIGAN COMMUNITY ACTION AGENCY

YORK ERIC/YORK TAMMY 
BANK OF AMERICA

SCHARICH DAVID III/SCHARICH TARA D 
JPMORGAN CHASE BANK

TALLMAN MARIA E/TALLMAN MARTIN W 
JPMORGAN CHASE BANK

KNEFELKAMP ELIZABETH J/JEFFERS THOMAS W
BANK OF AMERICA

QUIJANO CRUZ GABRIEL/CRUZ GABRIEL QUIJANO 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

TIPTON MARVIN E/TIPTON LINDA K 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

MAZIGIAN JOHN A SR/MAZIGIAN REBECCA E 
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

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