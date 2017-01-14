DISCHARGED MORTGAGES – JANUARY 5 – JANUARY 11

January 10, 2017
WEKO DUNES DEVELOPMENT COMPANY INC
WEKO DUNES CONDOMINIUM ASSOCIATION INC
WITTMANN JUDITH A
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
BRANDT LOREN A
FIRST STATE BANK OF MIDDLEBURY
TOTZKE TERRY L/TOTZKE JEANNINE ROW
HOUSEHOLD FINANCIAL CORPORATION III
EDWARDS WENDY R REVOCABLE LIVING TRUST
EDGEWATER BANK
WEBER BRUCE F LIVING TRUST/WEBER GALE L
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
MACRI CHERYL L
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
VEINE DOUGLAS E/VEINE KATHERINE A
HORIZON BANK
LEONARD JOHN G/LEONARD JULIE
HORIZON BANK
LYDON ELAINE N
HORIZON BANK
BERGMANN CRAIG K TRUST
LAKE FOREST BANK AND TRUST CO
BUDA KARIN
TEACHERS CREDIT UNION
LAWSON PHILLIP/LAWSON KATHY
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
AMERICAS WHOLESALE LENDER
DRAKE WILLIAM E
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
BEST HOME FINANCIAL
JONES MICHELN BETHEA/JONES SHAMONTAY
NATIONSTAR MORTGAGE LLC
HOPPER THOMAS R/HOPPER EMILY J
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
RUOFF MORTGAGE COMPANY INC
JUHASZ STEVE IV/JUHASZ JENNIFER S
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HOMECOMINGS FINANCIAL NETWORK INC
ECKER JEROME F/HECKER DEBORA D
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
FLAGSTAR BANK
KARN ROSANNE L
FIFTH THIRD BANK
January 9, 2017
ALEXANDER GAIL/ALEXANDER JAMES L
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
RUOFF MORTGAGE COMPANY INC
KOVACH AKOS/KOVACH NANCY
SPRINGLEAF FINANCIAL SERVICES OF INDIANA INC
LITZNERSKI ROBERT/LITZNERSKI MARIANN
BARTZ ANNETTE F/MONTE RONALD P
ARMSTRONG JAMES R/MONTE ROSE J
ZUMBACH MARK W/ZUMBACH LISA F
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
VOLSTORF TIM/VOLSTORF LORI A
IFREEDOM DIRECT CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
REEVES PAUL M
IFREEDOM DIRECT CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HEATH JUSTIN M/HEATH COLLEEN
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CLARKE PATRICK L/CLARKE ROCHELLE M
BANK OF AMERICA
LEWALD BERNHARD G/LEWALD ERNA
BANK OF AMERICA
CLARKE PATRICK L/CLARKE ROCHELLE M
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HAMADANCHI HOSSEIN/HAMADANCHI SANDI L
JPMORGAN CHASE BANK
GIANNOLA JOSEPH J/GIANNOLA KARLA J
HORIZON BANK
GRIMMIG MATTHEW T
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
WASHINGTON MUTUAL BANK
BUCHANAN JOHN R/BUCHANAN NANCY M
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
MOLITOR RICHARD C/SAILOR DEBRA
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
OSANO ADRIANNE J
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CROWDER BRENDA S/CROWDER GARY V
BAYVIEW LOAN SERVICING LLC
DOYLE ROBERT P
ALLIANT CREDIT UNION
CRIBLEY FREDERICK J/CRIBLEY JOY E
HUNTINGTON NATIONAL BANK
LUEBCKE JEFFREY A/LUEBCKE AMANDA B
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
AMERICAN INTERNET MORTGAGE INC
GENTILE DANIEL/GENTILE ANN MARIE
LEADERS BANK
HOFFMAN PATRICK C/HOFFMAN JUDITH K
BANK OF AMERICA
SPLIT SUSAN R
ARBOR FINANCIAL CREDIT UNION
VOGL DAVID J/VOGL MARTHA
GREATER NILES COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
HUSS MICHAEL
GREATER NILES COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
WAGGONER BRYAN/WAGGONER SARAH
GREATER NILES COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
WAGGONER BRYAN/WAGGONER SARAH
GREATER NILES COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
LUONGO MATTHEW J
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
PROSPECT MORTGAGE LLC
VONKOENIG JEFFREY/VONKOENIG NANCY K
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
HODGES DAVID R/HODGES ZAIDA ANNETTE
ORTIZ JUAN/ORTIZ ZAIDA
OLD KENT BANK SOUTHWEST
MULVIHILL TERENCE J
NORTHERN TRUST COMPANY
January 6, 2017
MCCLENDON AUBREY K/MCCLENDON KATHLEEN B
CLG CORPORATE SERVICES LLC
PARTIAL RELEASE
MOORE JAMES
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
LANDOVER MORTGAGE LLC
MCMILLER EARNESTINE
SOUTHWEST MICHIGAN COMMUNITY ACTION AGENCY
YORK ERIC/YORK TAMMY
BANK OF AMERICA
SCHARICH DAVID III/SCHARICH TARA D
JPMORGAN CHASE BANK
TALLMAN MARIA E/TALLMAN MARTIN W
JPMORGAN CHASE BANK
KNEFELKAMP ELIZABETH J/JEFFERS THOMAS W
BANK OF AMERICA
QUIJANO CRUZ GABRIEL/CRUZ GABRIEL QUIJANO
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
TIPTON MARVIN E/TIPTON LINDA K
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
MAZIGIAN JOHN A SR/MAZIGIAN REBECCA E
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
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