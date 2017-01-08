RECORDED MORTGAGES – DECEMBER 29 – JANUARY 4

December 30, 2016
BURRI VENKATA R/CHANDANA NEELIMA
UNITED WHOLESALE MORTGAGE
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $250,000.00
DEVLIN DANIEL/DEVLIN LINDA
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $480,000.00
REYNOLDS TRAVIS J
ROYAL UNITED MORTGAGE LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC \
CONSIDERATION: $58,400.00
WEND LAND BRUNO/WENDLAND ERIKA
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
LOANDEPOT COM LLC
CONSIDERATION: $147,283.00
PORTER ROBERT DESHON
UNION HOME MORTGAGE CORP
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $45,947.00
BRUNO GUERINO L III
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $360,000.00
DUFFER BRENDAN/DUFFNER COLLEEN
WELLS FARGO BANK
CONSIDERATION: $332,500.00
WOODHAMS ANNA
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
CONSIDERATION: $110,025.00
WILKEY PHILIP/WILKEY JAMIE
US BANK NATIONAL ASSOCIATION
CONSIDERATION: $400,000.00
FUJAWA CHRISTOPHER R
EDGEWATER BANK
CONSIDERATION: $148,000.00
GRAY D GAVIN/GLEIBER THOMAS R
NEW BUFFALO SAVINGS BANK
CONSIDERATION: $93,000.00
ANGEL GABRIEL R
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $150,228.00
IWG TLA TELECOM LLC/INSITE WIRELESS GROUP LLC
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
CONSIDERATION: $1,282,902.84
KARPINSKI MATTHEW R/KARPINSKI SHARNE E
HONOR CREDIT UNION Mortgage 12/30/2016
CONSIDERATION: $150,000.00
FOUNTAINVIEW ASSOCIATES LLC
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $3,100,000.00
SHOOP FRANKLIN W/SHOOP E JANET
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $116,000.00
GHINDEA MIHAI/GHINDEA KIMBERLY
COUNTRY HERITAGE CREDIT UNION
CONSIDERATION: $68,595.00
DAVIS ROY V/DAVIS DIANA L
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $20,000.00
DAY LORRAINE M/LIPPERT WHITE ROBERT
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $39,500.00
ABARCA MICHAEL E/ABARCA SONIA M
TEACHERS CREDIT UNION
CONSIDERATION: $20,900.00
RUSSO RONALD/RUSSO DIANE L
ROMITO MICHAEL/ROMITO KIM MARIE
BANK OF AMERICA
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $198,000.00
December 29, 2016
THALER LINDA J
LAKE MICHIGAN CREDIT UNION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $131,920.00
DOTY SETH D/DOTY MICHELLE
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $102,000.00
WALTERS DENNIS WAYNE/WALTERS LISA K
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC Mortgage 12/29/2016
CONSIDERATION: $82,520.00
CONNELL DAVID DARRELL/CONNELL MICHELLE
RUOFF MORTGAGE COMPANY INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $148,000.00
BALLARD TRISHA M/BALLARD SARA SHERMAN
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $56,000.00
MATTNER MICHAEL A/JOHNSON FEHREN E
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $110,675.00
HOLT BOSSE MANAGEMENT LLC
EDGEWATER BANK
CONSIDERATION: $456,875.00
SCHERER NICHOLAS CHARLES
MUTUALBANK
CONSIDERATION: $116,303.00
KELP GRIFFIN J/KELP LAUREN N
BMO HARRIS BANK NA
CONSIDERATION: $108,000.00
NAVICKAS DONNA
NEW BUFFALO SAVINGS BANK
CONSIDERATION: $150,000.00
BEST MICHAEL/DEAUSY SANDRA
FIFTH THIRD BANK
CONSIDERATION: $135,000.00
MATTSON JUSTIN JAY/MATTSON KAYLIE DAWN
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $560,000.00
STEINKE JAMES M/STEINKE KAREN J
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $135,000.00
SIZER HOLDINGS LLC
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $500,000.00
BAKER DAVID R/BAKER JACQUELINE S
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $66,000.00
SWENSON RODERICK F/BENNETT PAMELA K
BENNETT BARBARA K
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $102,000.00
FREEHLING TOD L/FREEHLING SHARYL
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $134,869.00
MURDOCK GRADY B JR/MURDOCK PAMELA L
NEW BUFFALO SAVINGS BANK
CONSIDERATION: $1,085,600.00
MAST DANA FARRAH
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $31,400.00
KZ FAMILY TRUST
FINEMARK NATIONAL BANK AND TRUST
CONSIDERATION: $150,000.00
MILLER GABRIEL/MILLER SANDRA K
ISABELLA BANK
CONSIDERATION: $170,000.00
ESKANDER VINEES F
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $34,209.11
KALLEN FAMILY LIVING TRUST
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $20,281.50
MORVIS GEORGE M/MORVIS CAROLYNNE K
ANDERSON FINANCIAL GROUP INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $358,000.00
BALFANZ ROBERT J/BALFANZ ANGELA E
GUARANTEED RATE INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $234,000.00
LAKEWOOD 2016 LLC
DEVON BANK
CONSIDERATION: $1,000,000.00
MAZURIK JOHN W
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $87,373.00
MAZIGIAN JOHN A SR/MAZIGIAN REBECCA E
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $75,152.00
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