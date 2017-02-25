RECORDED MORTGAGES – FEBRUARY 16 – FEBRUARY 22

February 25, 2017 bcrnews Recorded Mortgages 0

February 21, 2017

DEFRANCESCO FRANK J/RAPPETTE LANA
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $318,800.00

CARPENTER DANIEL/PAUSTIAN MICHELE
LAKE MICHIGAN CREDIT UNION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $389,600.00

WHEETLEY COLIN T
RUOFF MORTGAGE COMPANY INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $65,375.00

PALACIOS ESTEBAN/PALACIOS ALICIA WORLEY DE
DEPALACIOS ALICIA WORLEY
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $152,000.00

MARTIN DANIEL/MARTIN MICAELA
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $76,500.00

GONZALEZ IVONE
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $86,767.00

BLUE DRESS FARMS LLC
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $178,000.00

RAGLON MARVIN L
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $102,000.00

EZZO PROPERTIES LLC/EZZO JENNIFER A/EZZO JOHN S
NEWTEK SMALL BUSINESS FINANCE LLC
CONSIDERATION: $332,500.00

PIERCE JEREMIAH L
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $98,075.00

STEVENS ADRIAN KEITH/STEVENS JANICE E
FLAGSTAR BANK
CONSIDERATION: $25,000.00

VITALE JAMES F/HAUCH CAROL L
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $17,800.00

SCHRAMM TINA
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
UNITED STATES HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SECRETARY
CONSIDERATION: $30,915.49

ISACKSEN DANIEL PAUL JOINT TENANCY TRUST
TUDOR ISACKSEN MICHELE SUE JOINT TENANCY TRUST
ISACKSEN MICHELE SUE TUDOR JOINT TENANCY TRUST  
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $200,000.00

VERGOT SUSAN LIPSCOMB
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $135,000.00

SIMS KENNETH
1ST SOURCE BANK
CONSIDERATION: $73,600.00

TUOHY NORMAN IRA/TUOHY DENISE ANNE
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
CONSIDERATION: $55,000.00

MUTH GREGORY M/MUTH KELLI R
CHEMICAL BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $60,000.00

WHARTON MICHAEL
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $40,000.00

WOODCOCK JORDAN/WOODRICK JENNIFER  
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $10,000.00

WHITE MICHAEL JAMES/WHITE MARTHA JANE
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $25,000.00

STOWE MICHAEL J/STOWE STEFANIE
1ST SOURCE BANK
CONSIDERATION: $32,000.00

BOCK RICHARD/BOCK SANDRA M
1ST SOURCE BANK
CONSIDERATION: $45,000.00

RONTO RUDOLF DAVID/RONTO WENDY
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $75,000.00

COLLIER MICHAEL E/COLLIER COREEN M
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $50,000.00

GIBSON HAROLD J II/GIBSON LORI A
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $75,000.00

CALAHAN ROBERT DANA/CALAHAN KAREN ANN
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $28,500.00

RINGER STEVEN E/RINGER SARAH J
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $78,475.50

WALSH KYRA/KILBOURNE JOHN T
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $337,000.00

HEROY DAVID F
CITIBANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $875,000.00

CRIBBS CAREY
RUOFF MORTGAGE COMPANY INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $70,054.00

DONOHO DOUGLAS/DONOHO MELISSA
DITECH FINANCIAL LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $195,200.00

BYNTAR PAUL/BYNTAR MARILYN
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $76,000.00

WOLF JEANENE M/BENDINER PEGGY K
BENDINER MATTHEW
FIFTH THIRD BANK
CONSIDERATION: $15,000.00

February 17, 2017

OSTER BRIAN C/OSTER ANN M
OSTER ROBERT/OSTER DEBORAH
CONSIDERATION: $200,000.00

CAINS CORBIN M/CAINS KAYTIE J
DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $103,098.00

JOHNSON CORY L/UEBELHOR SHEA
GUARANTEED RATE INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $860,000.00

COOK TIMOTHY E/COOK MANDI M
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $130,853.00

BEHNKE WHITNEY R
EDGEWATER BANK
CONSIDERATION: $112,410.00

HANLEY KEVIN J
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
CONSIDERATION: $176,000.00

ZITELLO ROBERT A II/ZITELLO PAMELA
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $13,000.00

ANDERSEN JEREMY L
RUOFF MORTGAGE COMPANY INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $72,560.00

MCCARTHY JOSEPH/MCCARTHY LAUREN M
LAKE MICHIGAN CREDIT UNION
CONSIDERATION: $556,000.00

GE STATE STREET LLC
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $125,000.00

TANNER ROBIN J/SADOWSKI MARIA L
SADOWSKI EDMUND H TRUST
CONSIDERATION: $335,000.00

PODJAN SCOTT
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $6,900.00

MARTINEZ JULIO/MARTINEZ MARCIA ESTHER
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $211,200.00

February 16, 2017

CLARK ROBERT C
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $77,500.00

BIENIEK JUSTINE
BLUELEAF LENDING LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $251,566.00

WEAVER RANDALL B/WEAVER EMILY M
NEW DAY FINANCIAL LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $160,000.00

EMERY PATSY/EMERY PAT
FIFTH THIRD BANK
CONSIDERATION: $40,110.00

PAULINE RICHARD/PAULSEN CAROLYN B
FIFTH THIRD BANK
CONSIDERATION: $95,000.00

WELCH THOMAS JOSEPH/WELCH SUSAN ELIZABETH  
FIFTH THIRD BANK
CONSIDERATION: $47,700.00

LINCO ACRES LLC
MAIER RONALD OTTO ESTATE
CONSIDERATION: $120,000.00

BLOUIN ROBERT A DECLARATION OF TRUST
BLOUIN ANN SCOTT DECLARATION OF TRUST
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $1,000,000.00

CATANIA JOSEPH E
MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY
CONSIDERATION: $7,180.00

CATANIA JOSEPH E  
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $83,460.00

AMOR BRIAN D/AMOR ROSLYN M
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $305,500.00

WOOFTER KIM/OAKE GENA L
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $297,500.00

GIL DANILO DE OLIVEIRA/GIL JULIANA DE LIMA PULIER
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $324,000.00

WALSH AIMIN
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $147,577.00

OGUIN BRYAN LEE/OGUIN JILL E
USAA FEDERAL SAVINGS BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $130,241.00

SIEBENMARK SCOTT/SIEBENMARK LISA
FIRST DIRECT LENDING
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $191,290.00

REED LORI K
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $157,500.00

REEVES STACY E
DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $132,554.00

MAZURE JAMES/MAZURE SHELBY  
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $106,043.00

CHAMPION PAMELA R
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $111,000.00

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