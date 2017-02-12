RECORDED MORTGAGES – FEBRUARY 2 – FEBRUARY 8

February 7, 2017
LUCHIES CHARLES
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $57,200.00
KOPP FERNANDO CARLOS TOBERA
KOPP MARCIA DE ASSIS PEREIRA
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $317,300.00
MCGRATH BRIAN/MCGRATH MILDRED
FREEDOM MORTGAGE CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $148,696.00
CORTEZ FLOORING INC
HORIZON BANK
MODIFICATION
KELLY EVE/DALE DAVID
DITECH FINANCIAL LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $58,800.00
METELKO WINNIFRED/METELKO MARK ANTHONY
DITECH FINANCIAL LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $111,900.00
STRAWSER BRIAN K/STRAWSER KARYN W
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $93,250.00
TRIGGER CHRISTOPHER C/TRIGGER MARY KATHLEEN
LAKE MICHIGAN CREDIT UNION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $282,000.00
ROGERS GEOFFREY SR/ROGERS CAROLINE P
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $435,000.00
ORCHARD VIEW LLC
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $1,000,000.00
PENSKI HOLDINGS LLC
EDGEWATER BANK
CONSIDERATION: $316,000.00
ASHLEY KAREN B/ASHLEY GERALD J
CARRINGTON MORTGAGE SERVICES LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $99,357.00
ZIMMERLE STEVEN MARK/ZIMMERLE CHRISTINE LYNN
PHH MORTGAGE CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $165,590.00
PRICE GREGORY A
CHEMICAL BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $64,000.00
COPELIN CHERYL G
MUTUALBANK
CONSIDERATION: $226,000.00
ZELLO MARK P/ZELLO KATHRYN A
WELLS FARGO BANK
CONSIDERATION: $136,000.00
MOONEY NATALIE A/HARTNEY JEFFREY
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $150,220.00
MARX KATRINA D/MARX DAVID P/KAISER KARTINA D
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $45,000.00
VILLA RICHARD P
EDGEWATER BANK
CONSIDERATION: $184,000.00
SNYDER DAVID
EVERBANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $138,900.00
AMACK NEVADA/AMACK SARAH
CITIBANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $93,750.00
KUCHER RENEE LYNN
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $75,200.00
ZIMMER ARTHUR L/ZIMMER KAREN B
HUNTINGTON NATIONAL BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $169,000.00
February 6, 2017
MILTENBERGER BARRY L REVOCABLE TRUST
MILTENBERGER SUSAN M REVOCABLE TRUST
TEACHERS CREDIT UNION
CONSIDERATION: $250,000.00
MAAK KYLIE D
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $121,212.00
LEONARD MATTHEW/LEONARD LAUREN
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $300,000.00
BROCK JORDAN/BROCK RACHEAL
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $80,000.00
CONKLIN DANIEL H
ROYAL UNITED MORTGAGE LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $85,950.00
ZMUDZINSKI ELAINE
NOTRE DAME FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $96,000.00
PIEHL JOHN C/PIEHL LINDA D
NEW PENN FINANCIAL LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $146,735.00
STROUD JOHN D/DIXON LORI L
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $76,587.00
HOFFMAN WENDY B
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $25,000.00
MARSH TOBY C/MARSH JULIE A
EDGEWATER BANK
CONSIDERATION: $386,000.00
BRUNO CONSTANCE L
EDGEWATER BANK
CONSIDERATION: $126,000.00
BOYLE TIMOTHY P/DESANTIS MARY K
FREEDOM MORTGAGE CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $183,619.00
WEINHOLD DAVID W/WEINHOLD JACOB ANTHONY
GORDON LYNEA M
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $100,000.00
SINGH VERSHA/SINGH VISHAL KUMAR
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $83,000.00
SOSNOSKI NICHOLAS/SOSNOSKI SARA B
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $28,000.00
BRASSEUR GREGG L/BRASSEUR LINDA C
FIRST FEDERAL SAVINGS BANK
CONSIDERATION: $1,020,000.00
CONKLIN JEANETTE A
GOLD STAR MORTGAGE FINANCIAL GROUP
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $131,572.00
BLACK DOUGLAS A
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
CONSIDERATION: $67,150.00
LACHMAN ERIC B/LACHMAN SUSANNE R
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $32,000.00
DUTHIE BAIRD WILLIAM
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $81,000.00
ALLRED BRANDI KAY
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $88,383.00
SILVER ROBERT R/SILVER IRINA
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $80,000.00
February 3, 2017
SMP MARKETING LLC
SOUTHWESTERN MICHIGAN PRODUCE CENTER LLC
SIMMONS BANK
CONSIDERATION: $1,000,000.00
SMP MARKETING LLC
SOUTHWESTERN MICHIGAN PRODUCE CENTER LLC
SIMMONS BANK
CONSIDERATION: $4,400,000.00
TILLER JAMES S/VANDEVREDE NANCY J
CHEMICAL BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $175,200.00
FAUST CRAIG
NATIONSTAR MORTGAGE LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $320,000.00
TEETERS JASON N/TEETERS HOPE O
TEETERS JASON N REVOCABLE LIVING TRUST
TEETERS HOPE O REVOCABLE LIVING TRUST
OLD NATIONAL BANK
CONSIDERATION: $170,000.00
BUCK FAMILY TRUST
AG CREDIT AGRICULTURAL CREDIT ASSOCIATION
CONSIDERATION: $566,000.00
STERLING COREY/STERLING LATIKA A
SUN WEST MORTGAGE COMPANY INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $156,478.00
PAQUETTE RYAN
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $165,000.00
AMD INVESTMENT PROPERTIES LLC
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $250,000.00
PARKERS TAMARA/PARKERSON AARON
ALLEN EDWIN HOME BUILDERS LLC
CONSIDERATION: $239,574.00
DOANE JONATHON
MORTGAGE RESEARCH CENTER LLC
VETERANS UNITED HOME LOANS
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $123,500.00
WELCHKO DONALD C/WELCHKO KRISTINA J
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $30,000.00
DUDIAK CLIFFORD J/DUDIAK ROSANN M
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $90,400.00
TOTH RACHEL G
LOANDEPOT DOT COM LLC
IMORTGAGE
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $130,303.00
BROWN LUCAS M/BROWN SHANNON M
EDGEWATER BANK
CONSIDERATION: $220,000.00
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