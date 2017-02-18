RECORDED MORTGAGES – FEBRUARY 9 – FEBRUARY 15

February 14, 2017
MAYO RENITA
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $95,000.00
DIAMOND TRUDY J/DIAMOND GLENN L
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $171,000.00
TAUL WESLEY/TAUL ANNA
HALLMARK HOME MORTGAGE LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $84,000.00
PETTKE CHERYL
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $64,875.00
FORKERS LAWN SERVICE INC
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $136,620.50
PYBURN DAVID/PYBURN DIVINA
UNION HOME MORTGAGE CORP
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $129,609.00
ARGUE LLOYD/ARGUE SHARON
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $144,600.00
DAUM CARSON T
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $94,500.00
LASKOWSKI TERRANCE S/LASKOWSKI CHRISTY L
SMT MORTGAGE
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $251,363.00
PHILIP WILLIAM C/PHILIP CAROLYN
ARBOR FINANCIAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $128,400.00
MANTEI ANGELIA M
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $89,725.00
ASG360 LLC
1ST SOURCE BANK
CONSIDERATION: $123,300.00
NORD BRYAN J/NORD STEPHANIE J
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $67,000.00
STARK VINCENT/MCBRIDE KATHRYN
CONSUMERS CREDIT UNION
CONSIDERATION: $80,000.00
VANDERLAAN BOYD/VANDERLAAN ANDREA
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $45,000.00
SHAFFER TIMOTHY A/SHAFFER HOLLY D
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $200,000.00
CATANIA JEANETTE F
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $25,000.00
BLOMGREN TAMMY M/BLOMGREN KIRK
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $26,900.00
ANAAM SOUAD
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $120,000.00
ARENDS HAILEY/HACKWORTH NICHOLAS
NEW BUFFALO SAVINGS BANK
CONSIDERATION: $977,250.00
February 13, 2017
LAKE MICHIGAN HILLS DEVELOPMENT GROUP LLC
LAKE MICHIGAN HILLS LIMITED PARTNERSHIP I
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $1,023,684.72
LAKE MICHIGAN HILLS LIMITED PARTNERSHIP I
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $1,023,684.72
SANDERS LYNN
PASSARO KAHNE AND TAYLOR LAW OFFICES PLLC
CONSIDERATION: $6,995.35
RANSFORD RICHARD IRREVOCABLE TRUST/GLEASON LEESA RANSFORD ROBERT IRREVOCABLE TRUST
CONSIDERATION: $442,000.00
YETTAW HEATHER
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $10,000.00
STONE LINDA L/STONE LINDA L REVOCABLE LIVING TRUST HORIZON BANK
CONSIDERATION: $31,000.00
HIRSCH GARY/HIRSCH STEPHANIE
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $25,000.00
GEIGER JEROME D/BOLLWITT DEBORAH
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $132,000.00
GORBETT RICHARD H/GORBETT DANEA
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $228,000.00
DAVIS MICHAEL J
GUARANTEED RATE INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $150,000.00
FENTRESS RICHARD E/FENTRESS LINDA J
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $100,000.00
SCHAFFER DAVID A/SCHAFFER CATHY J
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $45,000.00
ONEILL HARRIS PATRICIA J/HARRIS PATRICIA J ONEILL GUARANTEED RATE INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $719,000.00
SCHOEPLEIN MIKE J/SCHOEPLEIN JILL L
US BANK NATIONAL ASSOCIATION
CONSIDERATION: $81,250.00
SPAULDING GREGORY D/SPAULDING AMY
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $134,000.00
2584 EAST NAPIER AVENUE LLC
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $240,000.00
HEYN DAVID F REVOCABLE LIVING TRUST
HEYN KAREN J REVOCABLE LIVING TRUST
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $48,000.00
STEARNS MARY J
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $65,000.00
COGIC VILLAGE LIMITED DIVIDEND HOUSING ASSOC. I LLC
GREYSTONE SERVICING CORPORATION INC
CONSIDERATION: $2,292,500.00
BERZAI SCOTT A/BERZAI STEPHANIE L
GREENSTONE FARM CREDIT SERVICES
CONSIDERATION: $48,000.00
PECK GILLIAN C 1991 TRUST
BANK OF AMERICA
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $249,000.00
KNIGHTS MARCIA
UNION HOME MORTGAGE CORP
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $189,050.00
RUSSELL CHRISTOPHER/RUSSELL MINDY
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $142,300.00
DAHL BENJAMIN T
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $120,183.00
February 10, 2017
FRALE DIANE D
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $55,000.00
LOTSBAICH AMY
TEACHERS CREDIT UNION
CONSIDERATION: $106,400.00
CALLENDAR PAMELA L
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $30,000.00
WILLS TIMOTHY/WILLS NIKKIA
MICHIGAN HOMEOWNER ASSISTANCE NONPROFIT HOUSING CORPORATION
MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY
CONSIDERATION: $4,979.01
ARBANAS JACK T/ARBANAS ALBERTA J
GREATER NILES COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $157,000.00
FREEHLING PATRICK
FREEHLING HAROLD G TRUST
CONSIDERATION: $120,000.00
ENDER JILL A
GREATER NILES COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $39,000.00
TROPP SHELLY A/TROPP GARY A
GREATER NILES COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $50,000.00
TONEY TERRY L
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $86,100.00
KRAMER ANDREA S/HARRIS ALTON B
NORTHERN TRUST COMPANY
CONSIDERATION: $1,120,000.00
FULLER NANCY A
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
CONSIDERATION: $90,500.00
VOLPI COREY/VOLPI ELLIE
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $207,075.00
GODSEY MARK/GODSEY GAYLE
GODSEY BRETT/GODSEY CRISTINA
UNITED FEDERAL CREDIT UNION Mortgage 02/10/2017
CONSIDERATION: $657,866.92
LOGAN MICHAEL DAVID/LOGAN MELINDA J
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $289,300.00
POKUTA JOSEPH K/POKUTA MICHELE M
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $1,086,000.00
February 9, 2017
CRESSY AND EVERETT INC
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
CONSIDERATION: $144,000.00
ALBUQUERQUE ROBERTA PINTO CAVALCANTI
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $145,350.00
ADKERSON BILLY J/ADKERSON REBECCA A
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $95,000.00
JUST FOR YOU PROPERTIES LLC
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $55,000.00
QIN HEATHER KATRINA/QIN SUYANG
AMERICAN FINANCIAL RESOURCES INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $235,000.00
RAMSAY CAROL A
CHEMICAL BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $94,000.00
MCDOLE BRIAN L/MCDOLE BRITNI L
CHEMICAL BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $97,500.00
FARMER MICHAEL
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $78,850.00
BALCIAUSKAS ARUNAS/BALCIAUSKAS JAMIE
GREENSTONE FARM CREDIT SERVICES
CONSIDERATION: $104,000.00
DANIELS CHRISTOPHER J/DANIELS JENNIFER C
FIRST FEDERAL SAVINGS BANK
CONSIDERATION: $206,400.00
STANSBERRY ANDREW/STANSBERRY SHIRLEY
WYNDHAM CAPITAL MORTGAGE INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $305,251.00
WISE THOMAS R
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $9,600.00
DONEGAN DANIEL J TRUST
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $362,000.00
HROMADA WILLIAM A JR/HROMADA BEVERLY J
PROVIDENCE BANK AND TRUST
CONSIDERATION: $204,000.00
TURNEY KILEY C/TURNEY DAVID S
LOANDEPOT DOT COM LLC
IMORTGAGE
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $44,500.00
ARPAIA ANNE MARIE/ARPAIA JAMES L
ARPAIA ERIN E/ARPAIA JOSEPH PETER
COMPASS MORTGAGE INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $336,150.00
WATERS MATTHEW A/CHRISTIE SARAH S
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $54,000.00
COLOMA LODGE 147 OF THE FRATERNAL ORDER OF POLICE CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $25,000.00
TYLKA LLC
AFX INC
CONSIDERATION: $250,000.00
COOMBS TRACY L/COOMBS JOSEPH W
HONOR CREDIT UNION Mortgage 02/09/2017
CONSIDERATION: $17,000.00
RAC REAL ESTATE HOLDINGS LLC
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $32,000.00
CHURCH STREET LLC
1ST SOURCE BANK
CONSIDERATION: $400,000.00
REFIUENA JAY E/REFIEUNA JAMIE C
GUARANTEED RATE INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $168,100.00
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