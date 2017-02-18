RECORDED MORTGAGES – FEBRUARY 9 – FEBRUARY 15

February 18, 2017 bcrnews Recorded Mortgages 0

February 14, 2017

MAYO RENITA
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $95,000.00

DIAMOND TRUDY J/DIAMOND GLENN L
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $171,000.00

TAUL WESLEY/TAUL ANNA
HALLMARK HOME MORTGAGE LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $84,000.00

PETTKE CHERYL
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $64,875.00

FORKERS LAWN SERVICE INC
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $136,620.50

PYBURN DAVID/PYBURN DIVINA  
UNION HOME MORTGAGE CORP
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $129,609.00

ARGUE LLOYD/ARGUE SHARON
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $144,600.00

DAUM CARSON T
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $94,500.00

LASKOWSKI TERRANCE S/LASKOWSKI CHRISTY L  
SMT MORTGAGE
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $251,363.00

PHILIP WILLIAM C/PHILIP CAROLYN
ARBOR FINANCIAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $128,400.00

MANTEI ANGELIA M  
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $89,725.00

ASG360 LLC
1ST SOURCE BANK
CONSIDERATION: $123,300.00

NORD BRYAN J/NORD STEPHANIE J
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $67,000.00

STARK VINCENT/MCBRIDE KATHRYN
CONSUMERS CREDIT UNION
CONSIDERATION: $80,000.00

VANDERLAAN BOYD/VANDERLAAN ANDREA
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $45,000.00

SHAFFER TIMOTHY A/SHAFFER HOLLY D
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $200,000.00

CATANIA JEANETTE F
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $25,000.00

BLOMGREN TAMMY M/BLOMGREN KIRK
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $26,900.00

ANAAM SOUAD
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $120,000.00

ARENDS HAILEY/HACKWORTH NICHOLAS
NEW BUFFALO SAVINGS BANK
CONSIDERATION: $977,250.00

February 13, 2017

LAKE MICHIGAN HILLS DEVELOPMENT GROUP LLC
LAKE MICHIGAN HILLS LIMITED PARTNERSHIP I
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $1,023,684.72

LAKE MICHIGAN HILLS LIMITED PARTNERSHIP I
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $1,023,684.72

SANDERS LYNN
PASSARO KAHNE AND TAYLOR LAW OFFICES PLLC
CONSIDERATION: $6,995.35

RANSFORD RICHARD IRREVOCABLE TRUST/GLEASON LEESA  RANSFORD ROBERT IRREVOCABLE TRUST
CONSIDERATION: $442,000.00

YETTAW HEATHER
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $10,000.00

STONE LINDA L/STONE LINDA L REVOCABLE LIVING TRUST  HORIZON BANK
CONSIDERATION: $31,000.00

HIRSCH GARY/HIRSCH STEPHANIE
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $25,000.00

GEIGER JEROME D/BOLLWITT DEBORAH
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $132,000.00

GORBETT RICHARD H/GORBETT DANEA
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $228,000.00

DAVIS MICHAEL J
GUARANTEED RATE INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $150,000.00

FENTRESS RICHARD E/FENTRESS LINDA J
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $100,000.00

SCHAFFER DAVID A/SCHAFFER CATHY J
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $45,000.00

ONEILL HARRIS PATRICIA J/HARRIS PATRICIA J ONEILL GUARANTEED RATE INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $719,000.00

SCHOEPLEIN MIKE J/SCHOEPLEIN JILL L 
US BANK NATIONAL ASSOCIATION
CONSIDERATION: $81,250.00

SPAULDING GREGORY D/SPAULDING AMY
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $134,000.00

2584 EAST NAPIER AVENUE LLC  
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $240,000.00

HEYN DAVID F REVOCABLE LIVING TRUST
HEYN KAREN J REVOCABLE LIVING TRUST
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $48,000.00

STEARNS MARY J
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $65,000.00

COGIC VILLAGE LIMITED DIVIDEND HOUSING ASSOC. I LLC
GREYSTONE SERVICING CORPORATION INC
CONSIDERATION: $2,292,500.00

BERZAI SCOTT A/BERZAI STEPHANIE L
GREENSTONE FARM CREDIT SERVICES
CONSIDERATION: $48,000.00

PECK GILLIAN C 1991 TRUST
BANK OF AMERICA
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $249,000.00

KNIGHTS MARCIA
UNION HOME MORTGAGE CORP
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $189,050.00

RUSSELL CHRISTOPHER/RUSSELL MINDY
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $142,300.00

DAHL BENJAMIN T
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $120,183.00

February 10, 2017

FRALE DIANE D
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $55,000.00

LOTSBAICH AMY
TEACHERS CREDIT UNION
CONSIDERATION: $106,400.00

CALLENDAR PAMELA L
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $30,000.00

WILLS TIMOTHY/WILLS NIKKIA
MICHIGAN HOMEOWNER ASSISTANCE NONPROFIT HOUSING CORPORATION
MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY
CONSIDERATION: $4,979.01

ARBANAS JACK T/ARBANAS ALBERTA J
GREATER NILES COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $157,000.00

FREEHLING PATRICK
FREEHLING HAROLD G TRUST
CONSIDERATION: $120,000.00

ENDER JILL A
GREATER NILES COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $39,000.00

TROPP SHELLY A/TROPP GARY A
GREATER NILES COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $50,000.00

TONEY TERRY L
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $86,100.00

KRAMER ANDREA S/HARRIS ALTON B
NORTHERN TRUST COMPANY
CONSIDERATION: $1,120,000.00

FULLER NANCY A
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
CONSIDERATION: $90,500.00

VOLPI COREY/VOLPI ELLIE
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $207,075.00

GODSEY MARK/GODSEY GAYLE
GODSEY BRETT/GODSEY CRISTINA
UNITED FEDERAL CREDIT UNION Mortgage 02/10/2017
CONSIDERATION: $657,866.92

LOGAN MICHAEL DAVID/LOGAN MELINDA J
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $289,300.00

POKUTA JOSEPH K/POKUTA MICHELE M
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $1,086,000.00

February 9, 2017

CRESSY AND EVERETT INC
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
CONSIDERATION: $144,000.00

ALBUQUERQUE ROBERTA PINTO CAVALCANTI
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $145,350.00

ADKERSON BILLY J/ADKERSON REBECCA A
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $95,000.00

JUST FOR YOU PROPERTIES LLC
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $55,000.00

QIN HEATHER KATRINA/QIN SUYANG
AMERICAN FINANCIAL RESOURCES INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $235,000.00

RAMSAY CAROL A
CHEMICAL BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $94,000.00

MCDOLE BRIAN L/MCDOLE BRITNI L
CHEMICAL BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $97,500.00

FARMER MICHAEL
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $78,850.00

BALCIAUSKAS ARUNAS/BALCIAUSKAS JAMIE
GREENSTONE FARM CREDIT SERVICES
CONSIDERATION: $104,000.00

DANIELS CHRISTOPHER J/DANIELS JENNIFER C
FIRST FEDERAL SAVINGS BANK
CONSIDERATION: $206,400.00

STANSBERRY ANDREW/STANSBERRY SHIRLEY
WYNDHAM CAPITAL MORTGAGE INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $305,251.00

WISE THOMAS R  
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $9,600.00

DONEGAN DANIEL J TRUST
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $362,000.00

HROMADA WILLIAM A JR/HROMADA BEVERLY J  
PROVIDENCE BANK AND TRUST
CONSIDERATION: $204,000.00

TURNEY KILEY C/TURNEY DAVID S
LOANDEPOT DOT COM LLC
IMORTGAGE
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $44,500.00

ARPAIA ANNE MARIE/ARPAIA JAMES L
ARPAIA ERIN E/ARPAIA JOSEPH PETER
COMPASS MORTGAGE INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $336,150.00

WATERS MATTHEW A/CHRISTIE SARAH S
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $54,000.00

COLOMA LODGE 147 OF THE FRATERNAL ORDER OF POLICE  CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $25,000.00

TYLKA LLC
AFX INC
CONSIDERATION: $250,000.00

COOMBS TRACY L/COOMBS JOSEPH W
HONOR CREDIT UNION Mortgage 02/09/2017
CONSIDERATION: $17,000.00

RAC REAL ESTATE HOLDINGS LLC
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $32,000.00

CHURCH STREET LLC
1ST SOURCE BANK
CONSIDERATION: $400,000.00

REFIUENA JAY E/REFIEUNA JAMIE C
GUARANTEED RATE INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $168,100.00

 

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