RECORDED MORTGAGES – JANUARY 19 – JANUARY 25

January 24, 2017
JEAN BAPTISTE EMERSOND/BAPTISTE EMERSOND JEAN
JEAN BAPTISTE CHIRLENE/BAPTISTE CHIRLENE JEAN
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $94,090.00
BARTONI DOREEN/HANSEN RELYNN/HANSEN RENEE
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $368,000.00
KRAFT JAMIE L
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $99,500.00
GACEK MATTHEW J/GACEK LAUREL L
HUNTINGTON NATIONAL BANK
CONSIDERATION: $75,000.00
NYE MARK P/NYE CHARLEE A
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
UNITED STATES HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SECRETARY
CONSIDERATION: $321,000.00
NYE MARK P/NYE CHARLEE A
ONE REVERSE MORTGAGE LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $321,000.00
WALLACE TED
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $55,100.00
HANGMAN DOUGLAS/HAGEMAN HILARY
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $32,200.00
MARFIA PAUL/MARFIA REBECCA
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $125,600.00
NORDBERG DOUGLAS D
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $25,000.00
POHLMAN ROLAND L/POHLMAN CINTHIA A
OLD NATIONAL BANK
CONSIDERATION: $716,500.00
SUKICH JEFFREY E
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $300,000.00
WILLIAMS MARC A/WILLIAMS DAWN M
EDGEWATER BANK
CONSIDERATION: $424,100.00
DAWSON RITA A
EDGEWATER BANK
CONSIDERATION: $108,000.00
January 23, 2017
T & S ENTERPRISES LLC
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $104,000.00
COSTAS DAVID WILLIAM/COSTAS KATHERINE MARLENE
COSTAS JAY WILLIAM/COSTAS CHERYL RAE
CONSIDERATION: $150,000.00
ADAM SAMUEL E JR/CRUMBLE CHARI D
SOUTH CENTRAL BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $328,800.00
THOMPSON TARAH
STIFEL BANK AND TRUST
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $100,800.00
CROUCH MICHAEL
HEARTLAND HOME MORTGAGE LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $152,884.00
ODONNELL JOSEPH
LISANTI JOSEPH/CASACCIO DANIEL/GSA INDUSTRIES INC
CONSIDERATION: $120,000.00
HICKS DON P JR/HICKS KIMBERLEE S
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $88,271.00
SEMENAK MICHAEL LEE/SEMENAK AMY E
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $195,600.00
RATTINI GUSTAVO/OURIVES JOSE ANGELO
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $101,000.00
HENLEY JEREMY M/HENLEY KENDRA L
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $417,600.00
HEATER BROOKE
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $102,000.00
HAGARBOME WILLIAM III/HAGARBOME AMBER
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $466,500.00
SILL CHRISTOPHER E/SILL JOY L
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $233,000.00
BERRY DONALD L/BERRY CHERIE L
ALLEN EDWIN HOME BUILDERS LLC
CONSIDERATION: $286,255.00
WENTWORTH THOMAS R/WENTWORTH CAROLYN M
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
CONSIDERATION: $130,500.00
MAGEE SHAWN S/COOPER VICTORIA
AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $350,000.00
TUCKER BRIAN C/TUCKER KELLY
TUCKER CHARLES A/TUCKER VALERIE ANN
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $50,000.00
TILLER JAMES S/TILLER NANCY J
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $130,000.00
STEBBINS TODD D/HISEY STEBBINS JOAN
STEBBINS JOAN HISEY
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $89,435.43
BEREGSASY EWALD/BEREGSASY LYNN
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $20,000.00
FISKARS PROPERTIES INC
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $250,000.00
RODRIGUEZ LEOPOLDO III/RODRIGUEZ ASHLEY
SIRVA MORTGAGE INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $91,000.00
JENEMA NICHOLAS/JENEMA KELLY
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $185,250.00
ISBRECHT BENJAMIN JULIUS
LAKEVIEW LOAN SERVICING LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $172,650.00
January 20, 2017
REU MARK/REU BRITTNEY
CIBM BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $141,500.00
SIMPSON WILLIAM L/SIMPSON MARIA C
DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $121,111.00
WOOD KEVIN S LIVING TRUST
FIRST EAGLE BANK
CONSIDERATION: $3,100,000.00
MACK RANDAL/MACK REGINA
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $63,500.00
EFTA VALERIE/LOBAUGH CHRISTOPHER
UNION HOME MORTGAGE CORP
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $132,905.00
VONMAUR ANDREW C/VONMAUR KRISTIN S
HENSEL KRISTIN S
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $91,000.00
WILLMENG JERRY LEE/WILLMENG CHARLENE JEAN
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
UNITED STATES HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SECRETARY
CONSIDERATION: $562,500.00
WILLMENG JERRY LEE/WILLMENG CHARLENE JEAN
FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $562,500.00
BURTON MELVIN/BURTON VIVIAN V
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $94,786.00
RODRIGUEZ JONATHAN
DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $123,131.00
ANDERSON KENNETH L/ANDERSON NICOLE
MICHIGAN STATE UNIVERSITY FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $75,000.00
A AND B COSTANZA ENTERPRISES LLC
COSTANZA BRETT LOUIS/COSTANZA JENNIFER LYN
GREENSTONE FARM CREDIT SERVICES
NICHOLS DAVID L/BERG LINNEA A
NEW BUFFALO SAVINGS BANK
CONSIDERATION: $80,000.00
BENNETT KYLE C
FREEDOM MORTGAGE CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $167,940.00
WESTFALL GEORGE E SR/WESTFALL DENISE M
FREEDOM MORTGAGE CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $101,504.00
JONES MELANIE JANKOWSKI/JONES KENNETH E
CITIBANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $178,101.00
MCBRYDE LINDA M/MCBRYDE BRETT M
EDGEWATER BANK
CONSIDERATION: $489,000.00
REEP VALMORE/SINNER TAMARA D
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $44,225.00
BURGOYNE RODNEY E/BURGOYNE CAROL K
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $168,600.00
BROWN TAMIKO L
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
CONSIDERATION: $70,695.00
GIESSNER ELIZABETH
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $284,000.00
GULLAPALLI RAJANEESH/PASULA SINDHU
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $417,000.00
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