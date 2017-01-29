RECORDED MORTGAGES – JANUARY 19 – JANUARY 25

January 29, 2017 bcrnews Recorded Mortgages 0

January 24, 2017

JEAN BAPTISTE EMERSOND/BAPTISTE EMERSOND JEAN
JEAN BAPTISTE CHIRLENE/BAPTISTE CHIRLENE JEAN
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $94,090.00

BARTONI DOREEN/HANSEN RELYNN/HANSEN RENEE
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $368,000.00

KRAFT JAMIE L
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $99,500.00

GACEK MATTHEW J/GACEK LAUREL L  
HUNTINGTON NATIONAL BANK
CONSIDERATION: $75,000.00

NYE MARK P/NYE CHARLEE A
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
UNITED STATES HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SECRETARY
CONSIDERATION: $321,000.00

NYE MARK P/NYE CHARLEE A
ONE REVERSE MORTGAGE LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $321,000.00

WALLACE TED
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $55,100.00

HANGMAN DOUGLAS/HAGEMAN HILARY
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $32,200.00

MARFIA PAUL/MARFIA REBECCA
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $125,600.00

NORDBERG DOUGLAS D
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $25,000.00

POHLMAN ROLAND L/POHLMAN CINTHIA A
OLD NATIONAL BANK
CONSIDERATION: $716,500.00

SUKICH JEFFREY E
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $300,000.00

WILLIAMS MARC A/WILLIAMS DAWN M
EDGEWATER BANK
CONSIDERATION: $424,100.00

DAWSON RITA A
EDGEWATER BANK
CONSIDERATION: $108,000.00

January 23, 2017

T & S ENTERPRISES LLC  
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $104,000.00

COSTAS DAVID WILLIAM/COSTAS KATHERINE MARLENE
COSTAS JAY WILLIAM/COSTAS CHERYL RAE
CONSIDERATION: $150,000.00

ADAM SAMUEL E JR/CRUMBLE CHARI D
SOUTH CENTRAL BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $328,800.00

THOMPSON TARAH
STIFEL BANK AND TRUST
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $100,800.00

CROUCH MICHAEL
HEARTLAND HOME MORTGAGE LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $152,884.00

ODONNELL JOSEPH
LISANTI JOSEPH/CASACCIO DANIEL/GSA INDUSTRIES INC
CONSIDERATION: $120,000.00

HICKS DON P JR/HICKS KIMBERLEE S
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $88,271.00

SEMENAK MICHAEL LEE/SEMENAK AMY E
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $195,600.00

RATTINI GUSTAVO/OURIVES JOSE ANGELO
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $101,000.00

HENLEY JEREMY M/HENLEY KENDRA L
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $417,600.00

HEATER BROOKE
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $102,000.00

HAGARBOME WILLIAM III/HAGARBOME AMBER
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $466,500.00

SILL CHRISTOPHER E/SILL JOY L
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $233,000.00

BERRY DONALD L/BERRY CHERIE L
ALLEN EDWIN HOME BUILDERS LLC
CONSIDERATION: $286,255.00

WENTWORTH THOMAS R/WENTWORTH CAROLYN M
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
CONSIDERATION: $130,500.00

MAGEE SHAWN S/COOPER VICTORIA
AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $350,000.00

TUCKER BRIAN C/TUCKER KELLY
TUCKER CHARLES A/TUCKER VALERIE ANN
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $50,000.00

TILLER JAMES S/TILLER NANCY J
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $130,000.00

STEBBINS TODD D/HISEY STEBBINS JOAN
STEBBINS JOAN HISEY
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $89,435.43

BEREGSASY EWALD/BEREGSASY LYNN
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $20,000.00

FISKARS PROPERTIES INC
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $250,000.00

RODRIGUEZ LEOPOLDO III/RODRIGUEZ ASHLEY
SIRVA MORTGAGE INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $91,000.00

JENEMA NICHOLAS/JENEMA KELLY
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $185,250.00

ISBRECHT BENJAMIN JULIUS
LAKEVIEW LOAN SERVICING LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $172,650.00

January 20, 2017

REU MARK/REU BRITTNEY
CIBM BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $141,500.00

SIMPSON WILLIAM L/SIMPSON MARIA C
DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $121,111.00

WOOD KEVIN S LIVING TRUST
FIRST EAGLE BANK
CONSIDERATION: $3,100,000.00

MACK RANDAL/MACK REGINA
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $63,500.00

EFTA VALERIE/LOBAUGH CHRISTOPHER
UNION HOME MORTGAGE CORP
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $132,905.00

VONMAUR ANDREW C/VONMAUR KRISTIN S
HENSEL KRISTIN S
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $91,000.00

WILLMENG JERRY LEE/WILLMENG CHARLENE JEAN
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
UNITED STATES HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SECRETARY
CONSIDERATION: $562,500.00

WILLMENG JERRY LEE/WILLMENG CHARLENE JEAN
FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $562,500.00

BURTON MELVIN/BURTON VIVIAN V  
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $94,786.00

RODRIGUEZ JONATHAN  
DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $123,131.00

ANDERSON KENNETH L/ANDERSON NICOLE
MICHIGAN STATE UNIVERSITY FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $75,000.00

A AND B COSTANZA ENTERPRISES LLC
COSTANZA BRETT LOUIS/COSTANZA JENNIFER LYN
GREENSTONE FARM CREDIT SERVICES

NICHOLS DAVID L/BERG LINNEA A
NEW BUFFALO SAVINGS BANK
CONSIDERATION: $80,000.00

BENNETT KYLE C
FREEDOM MORTGAGE CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $167,940.00

WESTFALL GEORGE E SR/WESTFALL DENISE M
FREEDOM MORTGAGE CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $101,504.00

JONES MELANIE JANKOWSKI/JONES KENNETH E
CITIBANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $178,101.00

MCBRYDE LINDA M/MCBRYDE BRETT M  
EDGEWATER BANK
CONSIDERATION: $489,000.00

REEP VALMORE/SINNER TAMARA D
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $44,225.00

BURGOYNE RODNEY E/BURGOYNE CAROL K
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $168,600.00

BROWN TAMIKO L
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
CONSIDERATION: $70,695.00

GIESSNER ELIZABETH
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $284,000.00

GULLAPALLI RAJANEESH/PASULA SINDHU
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $417,000.00

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