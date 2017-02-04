RECORDED MORTGAGES – JANUARY 26 – FEBRUARY 1

February 4, 2017 bcrnews Recorded Mortgages 0

January 31, 2017

MCIVER JASON M/MCIVER MELISSA K
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $116,000.00

ARNOLD JOSHUA C/ARNOLD DANELLE F
DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $240,000.00

GENTILE ANTHONY N/GENTILE SHEILLAH C
MB FINANCIAL BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $175,000.00

DDKM INVESTMENTS LLC
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $120,000.00

KENNEDY WILLIAM PATRICK/KENNEDY LINDSEY N
FARMERS AND TRADERS SAVINGS BANK
CONSIDERATION: $400,000.00

SNYDER AMANDA N/SNYDER DONALD B
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $240,000.00

MCGRIFF MATTHEW/ROGERS TAMMY
LOANDEPOT DOT COM LLC
MORTGAGE MASTER NATIONAL
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $318,750.00

RANDALL CATHY L
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CHERRY CREEK MORTGAGE CO INC
CONSIDERATION: $149,063.00

AROZQUETA JORGE MORENO
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $261,250.00

TYL MARTIN P REVOCABLE LIVING TRUST
FIFTH THIRD BANK
CONSIDERATION: $74,000.00

SILVA BRUNO VINICIUS CARVALHO E
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $198,550.00

AFB HOLDINGS LLC
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $52,000.00

COON JOHN DAVID/COON SELINDA J  
FIFTH THIRD BANK
CONSIDERATION: $200,000.00

BHAT SUMEET
WELLS FARGO BANK
CONSIDERATION: $332,710.00

KNOOP RESHONDA C
LOANDEPOT DOT COM LLC
IMORTGAGE
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $80,000.00

BORG WAYNE A/BORG CATHLEEN
FIFTH THIRD BANK
CONSIDERATION: $100,000.00

KHATRI CHETRI LAXMAN/CHETRI LAXMAN KHATRI
KHATRI CHETRI LUCY/CHETRI LUCY KHATRI
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $40,000.00

KHATRI CHETRI LAXMAN/CHETRI LAXMAN KHATRI
KHATRI CHETRI LUCY/CHETRI LUCY KHATRI
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $75,000.00

PAGANO JOSEPH P/PAGANO MARY ANN
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $184,000.00

ALEXANDER LINDA C
DITECH FINANCIAL LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $60,000.00

THOMAS BERNARD JR
LOANDEPOT DOT COM LLC
IMORTGAGE
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $143,000.00

EDENS DARRELL
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $119,047.00

RANTZ CHARLES D SR/RANTZ RUTH M  
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $60,000.00

EVERSOLE FAMILY TRUST
EVERSOLE THOMAS P/EVERSOLE PATRICIA M  
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $288,750.00

NEWHOUSE MARISSA
ASSOCIATED BANK NA
CONSIDERATION: $106,400.00

MCLEOD TARAH/MCLEOD DOUGLAS
ASSOCIATED BANK NA
CONSIDERATION: $548,000.00

SALMONS TIMOTHY G
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $57,000.00

BIELSKI MATTHEW R/BIELSKI ANGELA L
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $25,000.00

HARBOR HOUSE LLC
STOCK YARDS BANK AND TRUST COMPANY
CONSIDERATION: $250,000.00

CYR VAN T/CYR MARCIA F
WELLS FARGO BANK
CONSIDERATION: $66,000.00

CHAPMAN BRUCE E/CHAPMAN LEANN
CHEMICAL BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $384,000.00

KOLOVOS JAMES/MILLER ANNE E
CITIBANK
CONSIDERATION: $200,000.00

January 30, 2017

ENDERS SHANE E
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
LOANDEPOT DOT COM LLC
IMORTGAGE
CONSIDERATION: $65,600.00

SIDDIQI FURQAN/KAMAL MARIUM
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $497,533.00

SURI VARUN GOPAL/SURI SHWETA
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $305,250.00

DAVIS ANDREA L/DAVIS ANDRE L/DAVIS DORIS J  
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $124,000.00

STOCKWELL RICHARD P/STOCKWELL FORTUNATE
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $112,500.00

BURT MERLIN D/BURT SARAH L
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $130,000.00

GENG TAO/GAO JIE
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $275,000.00

SIEFKE EMILY
RUOFF MORTGAGE COMPANY INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $66,500.00

STEALY JASON C/STEALY MADELINE R
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $157,250.00

TIERNAN MATTHEW ROSS/TIERNAN DEBRA KAE
NEW BUFFALO SAVINGS BANK
CONSIDERATION: $165,500.00

ARANYOS CHRISTINE L
NOTRE DAME FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $125,400.00

SEIFERT KELLY G/SEIFERT FONDA K
CARRINGTON MORTGAGE SERVICES LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $81,435.00

CURTIS RANDY M
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
CONSIDERATION: $42,536.00

WILLOUGHBY HEATH D
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $116,000.00

HYSKA AARON A/HYSKA KATHLYN ATTILA
PACIFIC UNION FINANCIAL LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $138,888.00

MOSS JESSICA
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $300,000.00

KAMM MARILYN H
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $75,000.00

January 27, 2017

BARRETT MATTHEW P/FRANTZ JODI L
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $187,000.00

CAID COLBY/CAID TABITHA
FIFTH THIRD BANK
CONSIDERATION: $25,000.00

PARDY ANDREW A  
FIFTH THIRD BANK
CONSIDERATION: $58,913.00

FREDERICK RICKY
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
CONSIDERATION: $20,000.00

FRAZEE JAMES L
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $72,000.00

TYLKA LLC
EDGEWATER BANK
CONSIDERATION: $420,000.0

TOMENKO RHONDA
DITECH FINANCIAL LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $102,890.00

ENFIELD DANIEL/WARD AMY M
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $109,125.00

GRAVES TERRY A JR/GRAVES LORI A
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $165,700.00

PEPPLE DESTAL L  
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $17,000.00

MARTIN SHAWN A/MARTIN CHRISTINA
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $25,000.00

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