RECORDED MORTGAGES – JANUARY 5 – JANUARY 11

January 10, 2017
PARNELL SCOTT
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $43,120.00
LAPINS RICHARD H/LAPINS JENNIFER A
LAPINS RICHARD FAMILY TRUST
LAPINS JENNIFER FAMILY TRUST
WELLS FARGO BANK
CONSIDERATION: $334,000.00
JONES SHAMONTAY/JONES MICHELLA BETHEA
NATIONSTAR MORTGAGE LLC
GREENLIGHT LOANS
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $201,530.00
OLOUGHLIN JOHN/HEALY BARBARA A
CIBM BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $458,000.00
CAUFFMAN ROSS L/CAUFFMAN TEENA N
ASSOCIATED BANK NA
CONSIDERATION: $50,000.00
DOEHRER JERRY E/DOEHRER JUDY L
EDGEWATER BANK
CONSIDERATION: $17,128.41
PENLEY DONALD E
FIFTH THIRD BANK
CONSIDERATION: $37,000.00
COOK STEVEN M
WELLS FARGO BANK
CONSIDERATION: $500,000.00
January 9, 2017
MCHERRON TODD
GOLD STAR MORTGAGE FINANCIAL GROUP
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $109,971.00
DIMITROPOULOS VASSILIOS
FIRST COMMUNITY FINANCIAL BANK
CONSIDERATION: $1,775,000.00
WELCH WALTER G
LAKE MICHIGAN CREDIT UNION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $104,800.00
KAUFFMAN ASHLYNN N/KAUFFMAN ANDREW
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $72,000.00
HURST WILLIAM/HURST GRETA
A AND N MORTGAGE SERVICES INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $231,600.00
MCLAUGHLIN ANDREW JERALD
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $50,000.00
BINNS NATHAN/BINNS KRISTYN
OCEANSIDE MORTGAGE COMPANY
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $117,981.00
HAYES JASON M SR/OWEN MELANIE
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $49,125.00
SEYMOUR RICHARD
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $40,000.00
SPALDING GREGORY R/SPALDING EVIE
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $43,000.00
BUDA KARIN
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $40,000.00
MALY MATTHEW D
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $25,000.00
GATES ANTHONY/GATES SUSAN
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $32,500.00
ROUSH HEATHER
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $25,000.00
ALVAREZ JORGE HERNAN/ALVAREZ MARGARET VERONICA
FIRST COMMUNITY FINANCIAL BANK
CONSIDERATION: $100,000.00
DG PROPERTIES 5 LLC
LEADERS BANK
MODIFICATION
BRANNEN JOHN D
GUARANTEED RATE INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $620,000.00
FIEGLE MARY ANN
CALIBER HOME LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $203,200.00
KELLEY ROWAN Z
CARRINGTON MORTGAGE SERVICES LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $74,425.00
MARTIN LANE/MARTIN JENNIFER
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $182,000.00
SHINE JOEL/SHINE LAURA
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $121,700.00
CLEMENT JASON/CLEMENT LAUREN
USAA FEDERAL SAVINGS BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $267,520.00
RIGGS CYNTHIA A
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $92,000.00
January 6, 2017
BUDAK CHRISTINE M
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $104,000.00
GOULD SCOTT
HOMESERVICES LENDING LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $398,000.00
GERRANS ROSEMARY KAMM REVOCABLE TRUST
KANE COUNTY TEACHERS CREDIT UNION
CONSIDERATION: $90,000.00
SELBY THOMAS/SELBY CAROLYN
FREEDOM MORTGAGE CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $156,943.00
MURPHY TONY M/MURPHY VERONICA J
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $165,000.00
HOME OF NOAHS ARK LLC
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $165,000.00
CAIN TRAVIS
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $49,577.00
OLLER TIMOTHY J/SLATER RUTH
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $110,707.00
DROTOZ CHAD/DROTOZ HEATHER
CHEMICAL BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $155,000.00
EDGEWATER GROUP MI LLC
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $199,448.20
BOEHM KYLE J/BOEHM DANA
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $25,000.00
GLASS FORD ALVIN/GLASSFORD BARBARA
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $31,000.00
JORGENSEN CECIL R
JORGENSEN CECIL REVOCABLE TRUST
JORGENSEN MONICA REVOCABLE TRUST
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $15,000.00
GROENDYK JOSHUA S/GROENDYK JENNIFER L
AMERICAN FINANCIAL RESOURCES INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $223,307.00
URSPRUNG DAVID J/URSPRUNG CYNTHIA
LARCHER CYNTHIA L
BANK OF AMERICA
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $306,529.00
SPEAR BRIAN D/SPEAR DEBRA J
BANK OF AMERICA
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $156,200.00
COMMONS GARY/COMMONS SUSAN
CITIBANK
CONSIDERATION: $25,000.00
MORRISSEY THOMAS G/MORRISSEY CAROLE C
GUARANTEED RATE INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $394,600.00
January 5, 2017
CHICAGO TITLE INSURANCE COMPANY
FIFTH THIRD MORTGAGE CO
SAYLES MICHAEL J/SAYLES MAGGIE M
CONSIDERATION: $410,000.00
JEAN JOHNNY W SR/JEAN TAMMY M
CARRINGTON MORTGAGE SERVICES LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $120,629.00
YIN ZHAOYI
GUARANTEED RATE INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $169,200.00
GRIGEREIT ANTHONY/GRIGEREIT JACQUELYN
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $109,090.00
DEROSE MARIA D
TEACHERS CREDIT UNION
CONSIDERATION: $100,000.00
BOYD BRETT A/BOYD MELISSA S
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $285,000.00
CONKLIN MICHAEL S/CONKLIN CHRISTINE
RUOFF MORTGAGE COMPANY INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $94,090.00
WOOD KENNETH E TRUST/WOOD SARAH ANN TRUST
WOOD KENNETH E/WOOD SARAH ANN
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
UNITED STATES HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SECRETARY
CONSIDERATION: $938,250.00
WOOD KENNETH E/WOOD SARAH ANN
WOOD KENNETH E TRUST/WOOD SARAH ANN TRUST
SYNERGY ONE LENDING INC
RETIREMENT FUNDING SOLUTIONS
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $938,250.00
GREENWOOD LLC
LAKESIDE BANK
MODIFICATION
VETTER JANIS L 2014 TRUST
FIRST MIDWEST BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $297,000.00
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