CIVIL COURT – NILES, MI – FEBRUARY 23 – MARCH 1

February 18, 2017 bcrnews Civil Court Cases 0

Thursday, February 23, 2017
8:45 AM

SUSAN M MYER-SMITH V JOHN LOUDERMILK 
SMALL CLAIMS HEARING
17-020007-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

APPROVED CASH, LLC V ALISA WEST
SMALL CLAIMS HEARING
17-020036-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

APPROVED CASH, LLC V LATASHA DICKENS  
SMALL CLAIMS HEARING
17-020038-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

JAMES MCROBERTS V AMANDA NACK  
SMALL CLAIMS HEARING
17-020040-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

GREATER NILES CREDIT UNION V KEVIN JONES
SMALL CLAIMS HEARING
17-020043-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

GREATER NILES CREDIT UNION V KRISTEN DEANS     
SMALL CLAIMS HEARING
17-020044-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

GREATER NILES CREDIT UNION V DARRICK WEAVER  
SMALL CLAIMS HEARING
17-020045-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

GREATER NILES CREDIT UNION V MELISSA EAGER  
SMALL CLAIMS HEARING
17-020046-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

GREATER NILES CREDIT UNION V MICHAEL O BRADY 
SMALL CLAIMS HEARING
17-020047-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

ELAINE TUGHAM V ROBERT JAMES et al  
SMALL CLAIMS HEARING
17-020073-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

JD FINANCE V HEATHER CUTTILL    
SMALL CLAIMS HEARING
17-020074-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

JD FINANCE V DIANA REEDER
SMALL CLAIMS HEARING
17-020075-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

JD FINANCE V JULIUS RAGLAND 
SMALL CLAIMS HEARING
17-020076-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

10:00 AM

ESTATE OF SHIRLEY JARMAN V LEONA C MATTHEWS et al
STATUS CONFERENCE
16-021802-LT – SRS
JUDGE SCHROCK

Wednesday, March 1, 2017
8:30 AM

COMMUNITY WIDE FEDERAL CREDIT UNION
V DOUG R BECKWITH
DISCOVERY HEARING
08-C06445-GC – CAB
JUDGE SCHLOCK, 700

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