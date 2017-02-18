CIVIL COURT – NILES, MI – FEBRUARY 23 – MARCH 1

Thursday, February 23, 2017
8:45 AM
SUSAN M MYER-SMITH V JOHN LOUDERMILK
SMALL CLAIMS HEARING
17-020007-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
APPROVED CASH, LLC V ALISA WEST
SMALL CLAIMS HEARING
17-020036-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
APPROVED CASH, LLC V LATASHA DICKENS
SMALL CLAIMS HEARING
17-020038-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
JAMES MCROBERTS V AMANDA NACK
SMALL CLAIMS HEARING
17-020040-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
GREATER NILES CREDIT UNION V KEVIN JONES
SMALL CLAIMS HEARING
17-020043-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
GREATER NILES CREDIT UNION V KRISTEN DEANS
SMALL CLAIMS HEARING
17-020044-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
GREATER NILES CREDIT UNION V DARRICK WEAVER
SMALL CLAIMS HEARING
17-020045-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
GREATER NILES CREDIT UNION V MELISSA EAGER
SMALL CLAIMS HEARING
17-020046-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
GREATER NILES CREDIT UNION V MICHAEL O BRADY
SMALL CLAIMS HEARING
17-020047-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
ELAINE TUGHAM V ROBERT JAMES et al
SMALL CLAIMS HEARING
17-020073-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
JD FINANCE V HEATHER CUTTILL
SMALL CLAIMS HEARING
17-020074-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
JD FINANCE V DIANA REEDER
SMALL CLAIMS HEARING
17-020075-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
JD FINANCE V JULIUS RAGLAND
SMALL CLAIMS HEARING
17-020076-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
10:00 AM
ESTATE OF SHIRLEY JARMAN V LEONA C MATTHEWS et al
STATUS CONFERENCE
16-021802-LT – SRS
JUDGE SCHROCK
Wednesday, March 1, 2017
8:30 AM
COMMUNITY WIDE FEDERAL CREDIT UNION
V DOUG R BECKWITH
DISCOVERY HEARING
08-C06445-GC – CAB
JUDGE SCHLOCK, 700
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