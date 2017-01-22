CIVIL COURT – NILES, MI – JANUARY 26 – FEBRUARY 1

Thursday, January 26, 2017
8:45 AM
APPROVED CASH LLC V JOSHUA ABRELL
SMALL CLAIMS HEARING
16-021678-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
FOUR FLAGS AREA CREDIT UNION V MATHEW PANOZZO
SMALL CLAIMS HEARING
16-021694-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
RICKY D PHILLIPS V JAMES BERRY
SMALL CLAIMS HEARING
16-021810-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
APPROVED CASH, LLC V ADRIENNE BATTEAST
SMALL CLAIMS HEARING
16-021846-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
APPROVED CASH, LLC V BRANDI PARKER
SMALL CLAIMS HEARING
16-021847-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
APPROVED CASH, LLC V KENNETH LIVERGOOD
SMALL CLAIMS HEARING
16-021848-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
TYLER AUTOMOTIVE V JENNIFER SINGLETON
SMALL CLAIMS HEARING
16-021871-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
TYLER AUTOMOTIVE V SEAN DREW
SMALL CLAIMS HEARING
16-021872-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
TYLER AUTOMOTIVE V ADDISTASHA WALTON
SMALL CLAIMS HEARING
16-021873-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
KOTZ SANGSTER WYSOCKI PC V DIANE WILSON et al
SMALL CLAIMS HEARING
16-021904-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
VELOCITY INVESTMENTS LLC V BEVERLY S BANDT
DISCOVERY HEARING
06-C03496-GC – DSS
JUDGE SCHLOCK, 700
VELOCITY INVESTMENTS LLC V JOHN C PLEIMLING
DISCOVERY HEARING
06-C03762-GC – DSS
JUDGE SCHLOCK, 700
ATLANTIC CREDIT AND FINANCE INC V AMY S NELSON
DISCOVERY HEARING
08-C05909-GC – CAB
JUDGE SCHLOCK, 700
Wednesday, February 1, 2017
8:30 AM
ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V BRENDA L TREIBER
DISCOVERY HEARING
08-C06333-GC – CAB
JUDGE SCHLOCK, 700
ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V JASON E FARMER
DISCOVERY HEARING
09-C21092-GC – CAB
JUDGE SCHLOCK, 700
ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V KENNETH J THOMAS
DISCOVERY HEARING
10-C22019-GC – SRS
JUDGE SCHLOCK, 700
LVNV FUNDING LLC V JAMES L KRUEGER
DISCOVERY HEARING
12-021826-GC – SRS
JUDGE SCHLOCK, 700
VELOCITY INVESTMENTS LLC V THOMAS M HASKINS
DISCOVERY HEARING
14-020588-GC – SRS
JUDGE SCHLOCK, 700
MSW CAPITAL, LLC/CHASE BANK USA V WALLY JEDLOWSKI
DISCOVERY HEARING
14-021069-GC – SRS
JUDGE SCHLOCK, 700
MSW CAPITAL LLC V DANIELLE MILLER
DISCOVERY HEARING
14-021118-GC – SRS
JUDGE SCHLOCK, 700
VELOCITY INVESTMENTS LLC V TIMOTHY J ALLEN
DISCOVERY HEARING
14-021411-GC – CDJ
JUDGE SCHLOCK, 700
ATLANTIC CREDIT & FINANCE SPECIAL FINANCE UNIT LLC
V DAVID KNAPP JR
DISCOVERY HEARING
15-021153-GC – SRS
JUDGE SCHLOCK, 700
WEBCOLLEX LLC V STEVEN R MERICA
DISCOVERY HEARING
16-021069-GC – SRS
JUDGE DONAHUE, 700
FOUR FLAGS AREA CREDIT UNION V TIFFANY MURDOCK
DISCOVERY HEARING
16-021162-SC – DAP
JUDGE SCHLOCK, 700
KAMELIA IBRAHIM V TERRY RIEDGE
LANDLORD TENANT HEARING
17-020052-LT – CJD
JUDGE SCHLOCK, 700
BERRIEN WOODS APARTMENTS V JOLYNNE BARKLEY
LANDLORD TENANT HEARING
17-020053-LT – CJD
JUDGE SCHLOCK, 700
DAVID GOODYEAR V LAUREN NIPPER
LANDLORD TENANT HEARING
17-020062-LT – SRS
JUDGE SCHLOCK, 700
NORTH NILES VILLA MFC LLC V KATHY JO WARREN
LANDLORD TENANT HEARING
17-020063-LT – CJD
JUDGE SCHLOCK, 700
NORTH NILES VILLA MFC LLC V CORY THORNHILL et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-020064-LT – SRS
JUDGE SCHLOCK, 700
ROBERT CHEEK V JENNIFER DUNIFIN
LANDLORD TENANT HEARING
17-020065-LT – CJD
JUDGE SCHLOCK, 700
COLD SPRING PROPERTIES LLC V LASHEANA MCCRARY
LANDLORD TENANT HEARING
17-020066-LT – SRS
JUDGE SCHLOCK, 700
BUCKHORN LLC V JUAN BANDA
LANDLORD TENANT HEARING
17-020067-LT – SRS
JUDGE SCHLOCK, 700
DAVE COSSMAN V JUSTIN FEDORE
LANDLORD TENANT HEARING
17-020071-LT – SRS
JUDGE SCHLOCK, 700
KAMELIA IBRAHIM V OLANNA JOHNSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-020072-LT – SRS
JUDGE SCHLOCK, 700
FOUR FLAGS AREA CREDIT UNION V JAMES MORRISON
SHOW CAUSE HEARING
16-021061-SC – DAP
JUDGE SCHLOCK, 700
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