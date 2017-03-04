CIVIL COURT – NILES, MI – MARCH 9 – MARCH 15

Thursday, March 9, 2017
8:45 AM
RICKY D PHILLIPS V JAMES BERRY
SMALL CLAIMS HEARING
16-021810-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
SUSAN M MYER-SMITH V JOHN LOUDERMILK
SMALL CLAIMS HEARING
17-020007-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
MIREHAB PC V ALL NEEDS SENIOR SERVICES LLC
SMALL CLAIMS HEARING
17-020017-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
APPROVED CASH, LLC V ANGELA JONES
SMALL CLAIMS HEARING
17-020037-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
TYLER AUTOMOTIVE V SHONTIA MOORE
SMALL CLAIMS HEARING
17-020109-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
ADVERTISING USA INC V CLARENCE WALKER
SMALL CLAIMS HEARING
17-020110-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
ADVERTISING USA INC V JOHNNY LEE
SMALL CLAIMS HEARING
17-020111-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
ADVERTISING USA INC V TONIA NJUGUNA
SMALL CLAIMS HEARING
17-020112-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
PETRA HEIDI WEBER V RON GEST
SMALL CLAIMS HEARING
17-020172-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
APPROVED CASH LLC V RICHARD DOOLITTLE
SMALL CLAIMS HEARING
17-020176-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
APPROVED CASH LLC VBECKY THOMPSON
SMALL CLAIMS HEARING
17-020177-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
APPROVED CASH LLC V MELISSA STINES-VANCOURT
SMALL CLAIMS HEARING
17-020178-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
APPROVED CASH LLC V JERARDO RAMIREZ
SMALL CLAIMS HEARING
17-020179-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
APPROVED CASH LLC V MARVIN JACKSON
SMALL CLAIMS HEARING
17-020180-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
JD FINANCE V MARY DUBE
SMALL CLAIMS HEARING
17-020182-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806
FOUR FLAGS AREA CREDIT UNION V JEFFREY JUSTUS
DISCOVERY HEARING AND CONTEMPT HEARING
16-021060-SC – DAP
JUDGE DONAHUE, 700
BIRCHCREST ESTATES V WILLIAM DAVIS
LANDLORD TENANT HEARING
17-020220-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
RIVERSIDE ESTATES MHC V JUSTIN BENJAMIN et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-020237-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
RIVERSIDE ESTATES MHC V JENNIFER CASTO-BRESSLER et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-020238-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
RIVERSIDE ESTATES MHC V KENNETH HALL et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-020239-LT – SRS
JUDGE DONAHUE, 700
Wednesday, March 15, 2017
8:30 AM
RIVERSIDE ESTATES MHC V LESA MASON et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-020240-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
RIVERSIDE ESTATES MHC V DANIEL MOSIER
LANDLORD TENANT HEARING
17-020241-LT – SRS
JUDGE DONAHUE, 700
RIVERSIDE ESTATES MHC V BRYCE REYNOLDS
LANDLORD TENANT HEARING
17-020242-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
ESK LEASING INC V KEITH JANN
LANDLORD TENANT HEARING
17-020276-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
ARBOR TRAILS APARTMENTS V SHEREETA HILL
LANDLORD TENANT HEARING
17-020277-LT – SRS
JUDGE DONAHUE, 700
GRIFFIN ESTATES V STEPHANIE MARTIN
LANDLORD TENANT HEARING
17-020278-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
ROBERT H RISTAU JR et al V MARCUS MCNICHOLS et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-020285-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
DONALD D LAWRENCE V CAROL L CARTER
LANDLORD TENANT HEARING
17-020286-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
SPANSAIL COURT APARTMENTS LLC V GEORGIA DITZ
LANDLORD TENANT HEARING
17-020292-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
SAKARA & SHIER DEVELOPMENT GROUP V IZLINE TAYLOR
LANDLORD TENANT HEARING
17-020293-LT – SRS
JUDGE DONAHUE, 700
VINEES ESKANDER V JULANE LINLEY
LANDLORD TENANT HEARING
17-020298-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
RONNIE ROGERS V JOSEPH VAUGHN
LANDLORD TENANT HEARING
17-020300-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700
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