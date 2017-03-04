CIVIL COURT – NILES, MI – MARCH 9 – MARCH 15

March 4, 2017 bcrnews Civil Court Cases 0

Thursday, March 9, 2017
8:45 AM

RICKY D PHILLIPS V JAMES BERRY
SMALL CLAIMS HEARING
16-021810-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK,  806

SUSAN M MYER-SMITH V JOHN LOUDERMILK 
SMALL CLAIMS HEARING
17-020007-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

MIREHAB PC V ALL NEEDS SENIOR SERVICES LLC  
SMALL CLAIMS HEARING
17-020017-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

APPROVED CASH, LLC V ANGELA JONES
SMALL CLAIMS HEARING
17-020037-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

TYLER AUTOMOTIVE V SHONTIA MOORE
SMALL CLAIMS HEARING
17-020109-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

ADVERTISING USA INC V CLARENCE WALKER  
SMALL CLAIMS HEARING
17-020110-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

ADVERTISING USA INC V JOHNNY LEE
SMALL CLAIMS HEARING
17-020111-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

ADVERTISING USA INC V TONIA NJUGUNA  
SMALL CLAIMS HEARING
17-020112-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

PETRA HEIDI WEBER V RON GEST 
SMALL CLAIMS HEARING
17-020172-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

APPROVED CASH LLC V RICHARD DOOLITTLE
SMALL CLAIMS HEARING
17-020176-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

APPROVED CASH LLC VBECKY THOMPSON  
SMALL CLAIMS HEARING
17-020177-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

APPROVED CASH LLC V MELISSA STINES-VANCOURT      
SMALL CLAIMS HEARING
17-020178-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

APPROVED CASH LLC V JERARDO RAMIREZ
SMALL CLAIMS HEARING
17-020179-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

APPROVED CASH LLC V MARVIN JACKSON
SMALL CLAIMS HEARING
17-020180-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

JD FINANCE V MARY DUBE  
SMALL CLAIMS HEARING
17-020182-SC – DAP
MAGISTRATE CLARK, 806

FOUR FLAGS AREA CREDIT UNION V JEFFREY JUSTUS 
DISCOVERY HEARING AND CONTEMPT HEARING
16-021060-SC – DAP
JUDGE DONAHUE, 700

BIRCHCREST ESTATES V WILLIAM DAVIS
LANDLORD TENANT HEARING
17-020220-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700

RIVERSIDE ESTATES MHC V JUSTIN BENJAMIN et al 
LANDLORD TENANT HEARING
17-020237-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700

RIVERSIDE ESTATES MHC V JENNIFER CASTO-BRESSLER et al 
LANDLORD TENANT HEARING
17-020238-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700

RIVERSIDE ESTATES MHC V KENNETH HALL et al    
LANDLORD TENANT HEARING
17-020239-LT – SRS
JUDGE DONAHUE, 700

Wednesday, March 15, 2017
8:30 AM

RIVERSIDE ESTATES MHC V LESA MASON et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-020240-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700

RIVERSIDE ESTATES MHC V DANIEL MOSIER
LANDLORD TENANT HEARING
17-020241-LT – SRS
JUDGE DONAHUE, 700

RIVERSIDE ESTATES MHC V BRYCE REYNOLDS
LANDLORD TENANT HEARING
17-020242-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700

ESK LEASING INC V KEITH JANN  
LANDLORD TENANT HEARING
17-020276-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700

ARBOR TRAILS APARTMENTS V SHEREETA HILL 
LANDLORD TENANT HEARING
17-020277-LT – SRS
JUDGE DONAHUE, 700

GRIFFIN ESTATES V STEPHANIE MARTIN
LANDLORD TENANT HEARING
17-020278-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700

ROBERT H RISTAU JR et al V MARCUS MCNICHOLS et al 
LANDLORD TENANT HEARING
17-020285-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700

DONALD D LAWRENCE V CAROL L CARTER  
LANDLORD TENANT HEARING
17-020286-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700

SPANSAIL COURT APARTMENTS LLC V GEORGIA DITZ  
LANDLORD TENANT HEARING
17-020292-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700

SAKARA & SHIER DEVELOPMENT GROUP V IZLINE TAYLOR  
LANDLORD TENANT HEARING
17-020293-LT – SRS
JUDGE DONAHUE, 700

VINEES ESKANDER V JULANE LINLEY  
LANDLORD TENANT HEARING
17-020298-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700

RONNIE ROGERS V JOSEPH VAUGHN  
LANDLORD TENANT HEARING
17-020300-LT – CJD
JUDGE DONAHUE, 700

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