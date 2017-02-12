CIVIL COURT – ST. JOSEPH, MI – FEBRUARY 16 – FEBRUARY 22

Friday, February 17, 2017
9:00 AM
BENTON HARBOR HOUSING COMMISSION V QUEEN S FIELDS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005379-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
BENTON HARBOR HOUSING COMMISSION V TASHIEKA HILL
LANDLORD TENANT HEARING
17-005380-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
BENTON HARBOR HOUSING COMMISSION
V PENNY D JOHNSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005381-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
BENTON HARBOR HOUSING COMMISSION V MICHELLE A LEE
LANDLORD TENANT HEARING
17-005382-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
BENTON HARBOR HOUSING COMMISSION
V SHEYLA A TRIPPLETT
LANDLORD TENANT HEARING
17-005383-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
BENTON HARBOR HOUSING COMMISSION
V TIEASHIA N PARKS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005384-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
LLOYD SIMS V AYANA HUMPHREY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005434-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
ISAIAH SANDERS V TAMMY PINKTON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005453-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY
V JULIA S LINDSAY et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005460-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
FANNIE MAE V JESSE D DEMAY et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005461-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
KEITH LLANTO V DAWN CALVIN
LANDLORD TENANT HEARING
17-005462-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
MILDRED LOVE V LAMONT SIMPSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005470-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
MAIN STREET APARTMENTS V SHARITA WALTON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005473-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
BENTON HARBOR HOUSING COMMISSION V EDDIE JACKSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005474-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
BENTON HARBOR HOUSING COMMISSION
V ANNQUINETTE MITCHELL
LANDLORD TENANT HEARING
17-005475-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
BENTON HARBOR HOUSING COMMISSION V IVY JOHNSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005476-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
ANTHONY ROLLING V NICOLE CARRUTHERS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005488-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
ANTHONY ROLLING V TIFFANY TURNER
LANDLORD TENANT HEARING
17-005489-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
FRANKLINS AND BOBBIES, INC V ERICKA ROBINSON et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005490-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
LAKECREST SHORELINE APTS V MARK LUNDIN
LANDLORD TENANT HEARING
17-005495-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
COUNTRY VIEW II APTS V THYMISHA SIMMONS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005496-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
COUNTRY VIEW II APTS V ASHLEY WASHINGTON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005497-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
COUNTRY VIEW I APTS V SHANICE TAKERA LEWIS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005498-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
COUNTRY VIEW II APTS V PAMELA JOHNSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005499-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
COUNTRY VIEW I APTS V JEREMIAH HOWARD
LANDLORD TENANT HEARING
17-005500-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
COUNTRY VIEW APTS V LOIS LUNZY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005501-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
COUNTRY VIEW APTS V MICHELLE NUTE
LANDLORD TENANT HEARING
17-005502-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
COUNTRY VIEW I APTS V QUANISHA JENNINGS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005503-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
COUNTRY VIEW II APTS AND TOWNHOMES V ALIYA JACKSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005504-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
COUNTRY VIEW APTS V CRYSTAL REID
LANDLORD TENANT HEARING
17-005505-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
COUNTRY VIEW II APTS AND TOWNHOMES
V CRYSTAL JENKINS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005506-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
COUNTRY VIEW II APTS V KIMBERLY DAVIS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005507-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
COUNTRY VIEW II APTS V ANDRIETTA BRADLEY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005508-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
DONNA LEHMAN V MELODY JONES
LANDLORD TENANT HEARING
17-005511-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
COUNTRY VIEW II APTS V TAMIKA MADDEN
LANDLORD TENANT HEARING
17-005518-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
COUNTRY VIEW II APTS V RONNELLA BOOKER
LANDLORD TENANT HEARING
17-005519-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
COUNTRY VIEW II APTS V LATRICIA BROWN
LANDLORD TENANT HEARING
17-005520-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
COUNTRY VIEW I APTS V MARSHA JENKINS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005521-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
10:00 AM
ADKINS VILLAGE SENIOR APTS V BESSIE LONDON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005433-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
LAKE PINES APTS V AMANDA HOLLIHAN
LANDLORD TENANT HEARING
17-005509-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
GARY EDGAR V SHAQUITA PERKINS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005513-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
MARK ROHM et al V HARAH SCHOLTES
LANDLORD TENANT HEARING
17-005523-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
MARK ROHM et al V PATRICIA CONNORS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005524-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
MARK ROHM et al V SHIRLEY WINSTON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005525-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
2:30 PM
PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATES LLC V JANICE PAGE
NON-JURY TRIAL
16-008453-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307
Tuesday, February 21, 2017
9:30 AM
LAKELAND HOSPITALS AT NILES AND ST JOSEPH INC
V STEPHEN SALYER
PRE-TRIAL CONFERENCE
16-008766-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 316
2:00 PM
ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V CANSADA S BECK
DISCOVERY HEARING
06-C11674-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
MIDLAND FUNDING LLC V CLARA M HORTON
DISCOVERY HEARING
06-C12612-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V ERIK F HOOK
DISCOVERY HEARING
07-C06910-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V EUGENE S PASTRICK
DISCOVERY HEARING
08-C09974-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
ATLANTIC CREDIT & FINANCE V DOROTHY NICHOLS
DISCOVERY HEARING
08-C12888-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V RICHARD S HENSEL
DISCOVERY HEARING
09-C06635-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
ATLANTIC CREDIT & FINANCE V DONALD HOPKINS
DISCOVERY HEARING
09-C06897-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
ATLANTIC CREDIT & FINANCE V ALVUN W BAKER
DISCOVERY HEARING
10-C06465-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
VELOCITY INVESTMENTS LLC V MICHAEL D GRAY
DISCOVERY HEARING
13-009856-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
ATLANTIC CREDIT & FINANCE SPECIAL FINANCE UNIT LLC
V JEANETTE FINEHOUT
DISCOVERY HEARING
15-006468-GC – SRS
JUDGE DONAHUE
ATLANTIC CREDIT & FINANCE V ANDREW M DURA
DISCOVERY HEARING
15-007502-GC – SRS
JUDGE DONAHUE
ATLANTIC CREDIT & FINANCE V MALCOLM BUTLER
DISCOVERY HEARING
15-009172-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
VELOCITY INVESTMENTS V CALVIN WRIGHT
DISCOVERY HEARING
15-009448-GC – SRS
JUDGE DONAHUE
MSW CAPITAL V GLADYS GOODRICH
DISCOVERY HEARING
15-009622-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
Tuesday, February 21, 2017
2:00 PM
ASSET ACCEPTANCE CORP V TERESA NICHOLS
OBJECTION HEARING TO DEF’S AMENDED MOTION
FOR INSTALL PYMTS
02-C10823-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
SPRING LAKE LIMITED PART (M) V TONYA BROWN et al
OBJECTION HEARING TO DEF’S MOTION FOR INSTALL PYMTS
16-005276-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307
BAKER ONLINE V DALISHA KIRBY
OBJECTION HEARING TO DEF’S MOTION FOR INSTALL PYMTS
16-009357-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307
LAKELAND HOSPITALS AT NILES AND ST JOSEPH INC
V STEPHEN SALYER
MT SUMMARY DISPOSITION
16-008766-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA V THOMAS J PAULSON
MT SUMMARY DISPOSITION
16-009142-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307
ORBIT LEASING INC V LARRY SHREVE
MT SUMMARY DISPOSITION
16-009450-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307
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