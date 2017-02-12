CIVIL COURT – ST. JOSEPH, MI – FEBRUARY 16 – FEBRUARY 22

February 12, 2017 bcrnews Civil Court Cases 0

Friday, February 17, 2017
9:00 AM

BENTON HARBOR HOUSING COMMISSION V QUEEN S FIELDS     
LANDLORD TENANT HEARING
17-005379-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

BENTON HARBOR HOUSING COMMISSION V TASHIEKA HILL  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005380-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

BENTON HARBOR HOUSING COMMISSION
V PENNY D JOHNSON  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005381-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

BENTON HARBOR HOUSING COMMISSION V MICHELLE A LEE  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005382-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

BENTON HARBOR HOUSING COMMISSION
V SHEYLA A TRIPPLETT  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005383-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

BENTON HARBOR HOUSING COMMISSION
V TIEASHIA N PARKS  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005384-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

LLOYD SIMS V AYANA HUMPHREY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005434-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

ISAIAH SANDERS V TAMMY PINKTON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005453-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY
V JULIA S LINDSAY et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005460-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

FANNIE MAE V JESSE D DEMAY et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005461-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

KEITH LLANTO V DAWN CALVIN
LANDLORD TENANT HEARING
17-005462-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

MILDRED LOVE V LAMONT SIMPSON  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005470-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

MAIN STREET APARTMENTS V SHARITA WALTON 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005473-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

BENTON HARBOR HOUSING COMMISSION V EDDIE JACKSON 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005474-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

BENTON HARBOR HOUSING COMMISSION
V ANNQUINETTE MITCHELL
LANDLORD TENANT HEARING
17-005475-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

BENTON HARBOR HOUSING COMMISSION V IVY JOHNSON    
LANDLORD TENANT HEARING
17-005476-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

ANTHONY ROLLING V NICOLE CARRUTHERS 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005488-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

ANTHONY ROLLING V TIFFANY TURNER
LANDLORD TENANT HEARING
17-005489-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

FRANKLINS AND BOBBIES, INC V ERICKA ROBINSON et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005490-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

LAKECREST SHORELINE APTS V MARK LUNDIN 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005495-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

COUNTRY VIEW II APTS V THYMISHA SIMMONS 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005496-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

COUNTRY VIEW II APTS V ASHLEY WASHINGTON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005497-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

COUNTRY VIEW I APTS V SHANICE TAKERA LEWIS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005498-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

COUNTRY VIEW II APTS V PAMELA JOHNSON 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005499-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

COUNTRY VIEW I APTS V JEREMIAH HOWARD
LANDLORD TENANT HEARING
17-005500-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

COUNTRY VIEW APTS V LOIS LUNZY 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005501-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

COUNTRY VIEW APTS V MICHELLE NUTE 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005502-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

COUNTRY VIEW I APTS V QUANISHA JENNINGS 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005503-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

COUNTRY VIEW II APTS AND TOWNHOMES V ALIYA JACKSON    
LANDLORD TENANT HEARING
17-005504-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

COUNTRY VIEW APTS V CRYSTAL REID 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005505-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

COUNTRY VIEW II APTS AND TOWNHOMES
V CRYSTAL JENKINS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005506-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

COUNTRY VIEW II APTS V KIMBERLY DAVIS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005507-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

COUNTRY VIEW II APTS V ANDRIETTA BRADLEY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005508-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

DONNA LEHMAN V MELODY JONES
LANDLORD TENANT HEARING
17-005511-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

COUNTRY VIEW II APTS V TAMIKA MADDEN 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005518-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

COUNTRY VIEW II APTS V RONNELLA BOOKER
LANDLORD TENANT HEARING
17-005519-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

COUNTRY VIEW II APTS V LATRICIA BROWN  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005520-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

COUNTRY VIEW I APTS V MARSHA JENKINS 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005521-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

10:00 AM

ADKINS VILLAGE SENIOR APTS V BESSIE LONDON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005433-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

LAKE PINES APTS V AMANDA HOLLIHAN
LANDLORD TENANT HEARING
17-005509-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

GARY EDGAR V SHAQUITA PERKINS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005513-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

MARK ROHM et al V HARAH SCHOLTES
LANDLORD TENANT HEARING
17-005523-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

MARK ROHM et al V PATRICIA CONNORS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005524-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

MARK ROHM et al V SHIRLEY WINSTON  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005525-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

2:30 PM

PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATES LLC V JANICE PAGE  
NON-JURY TRIAL
16-008453-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307

Tuesday, February 21, 2017
9:30 AM

LAKELAND HOSPITALS AT NILES AND ST JOSEPH INC
V STEPHEN SALYER
PRE-TRIAL CONFERENCE
16-008766-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 316

2:00 PM

ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V CANSADA S BECK
DISCOVERY HEARING
06-C11674-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

MIDLAND FUNDING LLC V CLARA M HORTON
DISCOVERY HEARING
06-C12612-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V ERIK F HOOK
DISCOVERY HEARING
07-C06910-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V EUGENE S PASTRICK
DISCOVERY HEARING
08-C09974-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

ATLANTIC CREDIT & FINANCE V DOROTHY NICHOLS
DISCOVERY HEARING
08-C12888-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V RICHARD S HENSEL
DISCOVERY HEARING
09-C06635-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

ATLANTIC CREDIT & FINANCE V DONALD HOPKINS 
DISCOVERY HEARING
09-C06897-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

ATLANTIC CREDIT & FINANCE V ALVUN W BAKER
DISCOVERY HEARING
10-C06465-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

VELOCITY INVESTMENTS LLC V MICHAEL D GRAY 
DISCOVERY HEARING
13-009856-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

ATLANTIC CREDIT & FINANCE SPECIAL FINANCE UNIT LLC
V JEANETTE FINEHOUT
DISCOVERY HEARING
15-006468-GC – SRS
JUDGE DONAHUE

ATLANTIC CREDIT & FINANCE V ANDREW M DURA 
DISCOVERY HEARING
15-007502-GC – SRS
JUDGE DONAHUE

ATLANTIC CREDIT & FINANCE V MALCOLM BUTLER
DISCOVERY HEARING
15-009172-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

VELOCITY INVESTMENTS V CALVIN WRIGHT
DISCOVERY HEARING
15-009448-GC – SRS
JUDGE DONAHUE

MSW CAPITAL V GLADYS GOODRICH  
DISCOVERY HEARING
15-009622-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

Tuesday, February 21, 2017
2:00 PM

ASSET ACCEPTANCE CORP V TERESA NICHOLS 
OBJECTION HEARING TO DEF’S AMENDED MOTION
FOR INSTALL PYMTS
02-C10823-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

SPRING LAKE LIMITED PART (M) V TONYA BROWN et al
OBJECTION HEARING TO DEF’S MOTION FOR INSTALL PYMTS
16-005276-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307

BAKER ONLINE V DALISHA KIRBY
OBJECTION HEARING TO DEF’S MOTION FOR INSTALL PYMTS
16-009357-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307

LAKELAND HOSPITALS AT NILES AND ST JOSEPH INC
V STEPHEN SALYER
MT SUMMARY DISPOSITION
16-008766-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307

FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA V THOMAS J PAULSON 
MT SUMMARY DISPOSITION
16-009142-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307

ORBIT LEASING INC V LARRY SHREVE  
MT SUMMARY DISPOSITION
16-009450-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307

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