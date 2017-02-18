CIVIL COURT – ST. JOSEPH, MI – FEBRUARY 23 – MARCH 1

Friday, February 24, 2017
9:00 AM
ABDULLAH NAKSHABANDI V CHAD ANGLEMEYER
LANDLORD TENANT HEARING
16-009562-LT – SRS
JUDGE SCHROCK
FOUR LEAF HOMES V PAMELA L DRANE et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005452-LT – SRS
JUDGE SCHROCK
BRIARWOOD APTS V BRIANNA MORRIS et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005510-LT – SRS
JUDGE SCHROCK
CORA V ROBINSON V TYNAE FIELDS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005526-LT – CJD
JUDGE SCHROCK
DAVE PORPHIR V ROBERT WILLIAMS et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005541-LT – SRS
JUDGE SCHROCK
ISABELLA BERTUCA V JESSICA BAGGETT
LANDLORD TENANT HEARING
17-005547-LT – CJD
JUDGE SCHROCK
SUE AHONEN V MONIQUE MOORE
LANDLORD TENANT HEARING
17-005560-LT – CJD
JUDGE SCHROCK
ROBIN BURIAN V JEFF SIRKORSKI
LANDLORD TENANT HEARING
17-005561-LT – SRS
JUDGE SCHROCK
BEN H WILLIAMS V TAMALA DAVIS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005562-LT – CJD
JUDGE SCHROCK
WELLS FARGO BANK V DOROTHY J WHEELER
LANDLORD TENANT HEARING
17-005581-LT – SRS
JUDGE SCHROCK
US BANK TRUST AS TRUSTEE FOR LSF8 MASTER PARTICIPATION TRUST V SHEILA M BREZINSKI et al
LANDLORD TENANT HEARING
17-005585-LT – SRS
JUDGE SCHROCK
Monday, February 27, 2017
8:45 AM
ROBERT STRATTON et al V JENNIFER THURSTON
SMALL CLAIMS HEARING
17-005198-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
NANCY VANDEVREDE V DON RICHMOND
SMALL CLAIMS HEARING
17-005238-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
APPROVED CASH ADVANCE V LEAH FRICKE
SMALL CLAIMS HEARING
17-005239-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
APPROVED CASH ADVANCE V JAIME VONDRAN
SMALL CLAIMS HEARING
17-005240-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
APPROVED CASH ADVANCE V CIERRA KILPATRICK
SMALL CLAIMS HEARING
17-005241-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
APPROVED CASH ADVANCE V ERICA BOSBY
SMALL CLAIMS HEARING
17-005242-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
PREMIER HOME FURNISHINGS V SHANNON PRYOR
SMALL CLAIMS HEARING
17-005253-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
EVERGREEN LAWN CARE V DOLORES MARIENTHAL
SMALL CLAIMS HEARING
17-005288-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
EVERGREEN LAWN CARE V ORCHARDS MALL
SMALL CLAIMS HEARING
17-005289-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
EVERGREEN LAWN CARE V JAY JIVIDEN
SMALL CLAIMS HEARING
17-005290-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
EVERGREEN LAWN CARE V LAURIE GAZA
SMALL CLAIMS HEARING
17-005291-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
DENISE TAYLOR V ALICE S SMITH
SMALL CLAIMS HEARING
17-005315-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
FAMILY THERAPY & DEVELOPMENT
V KAYTLYN CHRISTINE PULLINS
SMALL CLAIMS HEARING
17-005339-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
FAMILY THERAPY & DEVELOPMENT
V JACOB MATTHEW KOSHAR
SMALL CLAIMS HEARING
17-005340-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
FAMILY THERAPY & DEVELOPMENT V CONNIE WALLS
SMALL CLAIMS HEARING
17-005342-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V JAIME D LINGLE
DISCOVERY HEARING
05-C08896-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V ROBERT SYMONDS
DISCOVERY HEARING
08-C09012-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V WILLITTE JONES
DISCOVERY HEARING
08-C09765-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
9:00 AM
TEACHERS CREDIT UNION V AMY LITAKER
DISCOVERY HEARING
09-C11121-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
TEACHERS CREDIT UNION V AMBER L DOVER
DISCOVERY HEARING
10-C05922-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
FIRST COMMUNITY FINANCIAL V BRENDA DAVIS
DISCOVERY HEARING
10-C06113-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V HARJIT SINGH
DISCOVERY HEARING
10-C06316-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
ATLANTIC CREDIT & FINANCE V NANCY BOWER
DISCOVERY HEARING
10-C07830-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
ATLANTIC CREDIT & FINANCE SPECIAL FINANCE UNIT III
V BRANDON ROSE
DISCOVERY HEARING
15-006260-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
ATLANTIC CREDIT & FINANCE SPECIAL FINANCIAL UNIT LLC
V ELISABETH ISRAEL-HARMON
DISCOVERY HEARING
15-009668-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
CONGRESSIONAL BANK NA V LARRY EDWARDS
DISCOVERY HEARING
16-009017-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
AB EQUITIES LLC V EMMA PAYNE
MOTION TO SET ASIDE VEHICLE SEIZURE, MOTION OF DEFAULT AND TO VERIFY BALANCE
16-007127-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
BERRIEN MENTAL HEALTH V NICHOLAS A MERCER
MOTION TO SET ASIDE DISMISSAL & REHEAR CASE
16-009345-SC – SRS
JUDGE SCHROCK
BERRIEN MENTAL HEALTH V MONICA WOODS
MOTION TO SET ASIDE DISMISSAL & REHEAR CASE
16-009347-SC – SRS
JUDGE SCHROCK
BERRIEN MENTAL HEALTH V TRACY M MRASEK
MOTION TO SET ASIDE THE DISMISSAL & REHEAR CASE
16-009349-SC – SRS
JUDGE SCHROCK
DEBRA IRWIN V JENNIFER COOK
MOTION TO SET ASIDE DISMISSAL & REHEAR CASE
16-009690-SC – SRS
JUDGE SCHROCK
10:00 AM
16-008932-GC – SRS PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATES LLC V SHANASIA JACKSON “JUDGE SCHROCK,
316” MT SUMMARY DISPOSITION
2:00 PM
GERALD C WEBER V JERRY MURDOCK
CONTESTED HEARING APPEAL SMALL CLAIMS CASE
16-009846-SC- SRS
JUDGE SCHROCK
2:45 PM
AMERICAN EXPRESS BANK FSB V ROBERT CLARKE
MT SUMMARY DISPOSITION
16-007424-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307
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