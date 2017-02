CIVIL COURT – ST. JOSEPH, MI – FEBRUARY 23 – MARCH 1

Friday, February 24, 2017

9:00 AM



ABDULLAH NAKSHABANDI V CHAD ANGLEMEYER

LANDLORD TENANT HEARING

16-009562-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

FOUR LEAF HOMES V PAMELA L DRANE et al

LANDLORD TENANT HEARING

17-005452-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

BRIARWOOD APTS V BRIANNA MORRIS et al

LANDLORD TENANT HEARING

17-005510-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

CORA V ROBINSON V TYNAE FIELDS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005526-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

DAVE PORPHIR V ROBERT WILLIAMS et al

LANDLORD TENANT HEARING

17-005541-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

ISABELLA BERTUCA V JESSICA BAGGETT

LANDLORD TENANT HEARING

17-005547-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

SUE AHONEN V MONIQUE MOORE

LANDLORD TENANT HEARING

17-005560-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

ROBIN BURIAN V JEFF SIRKORSKI

LANDLORD TENANT HEARING

17-005561-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

BEN H WILLIAMS V TAMALA DAVIS

LANDLORD TENANT HEARING

17-005562-LT – CJD

JUDGE SCHROCK

WELLS FARGO BANK V DOROTHY J WHEELER

LANDLORD TENANT HEARING

17-005581-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

US BANK TRUST AS TRUSTEE FOR LSF8 MASTER PARTICIPATION TRUST V SHEILA M BREZINSKI et al

LANDLORD TENANT HEARING

17-005585-LT – SRS

JUDGE SCHROCK

Monday, February 27, 2017

8:45 AM



ROBERT STRATTON et al V JENNIFER THURSTON

SMALL CLAIMS HEARING

17-005198-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

NANCY VANDEVREDE V DON RICHMOND

SMALL CLAIMS HEARING

17-005238-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

APPROVED CASH ADVANCE V LEAH FRICKE

SMALL CLAIMS HEARING

17-005239-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

APPROVED CASH ADVANCE V JAIME VONDRAN

SMALL CLAIMS HEARING

17-005240-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

APPROVED CASH ADVANCE V CIERRA KILPATRICK

SMALL CLAIMS HEARING

17-005241-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

APPROVED CASH ADVANCE V ERICA BOSBY

SMALL CLAIMS HEARING

17-005242-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

PREMIER HOME FURNISHINGS V SHANNON PRYOR

SMALL CLAIMS HEARING

17-005253-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

EVERGREEN LAWN CARE V DOLORES MARIENTHAL

SMALL CLAIMS HEARING

17-005288-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

EVERGREEN LAWN CARE V ORCHARDS MALL

SMALL CLAIMS HEARING

17-005289-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

EVERGREEN LAWN CARE V JAY JIVIDEN

SMALL CLAIMS HEARING

17-005290-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

EVERGREEN LAWN CARE V LAURIE GAZA

SMALL CLAIMS HEARING

17-005291-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

DENISE TAYLOR V ALICE S SMITH

SMALL CLAIMS HEARING

17-005315-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

FAMILY THERAPY & DEVELOPMENT

V KAYTLYN CHRISTINE PULLINS

SMALL CLAIMS HEARING

17-005339-SC – SRS

MAGISTRATE CLARK

FAMILY THERAPY & DEVELOPMENT

V JACOB MATTHEW KOSHAR

SMALL CLAIMS HEARING

17-005340-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

FAMILY THERAPY & DEVELOPMENT V CONNIE WALLS

SMALL CLAIMS HEARING

17-005342-SC – CJD

MAGISTRATE CLARK

ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V JAIME D LINGLE

DISCOVERY HEARING

05-C08896-GC – SRS

JUDGE SCHROCK

ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V ROBERT SYMONDS

DISCOVERY HEARING

08-C09012-GC – SRS

JUDGE SCHROCK

ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V WILLITTE JONES

DISCOVERY HEARING

08-C09765-GC – SRS

JUDGE SCHROCK

9:00 AM



TEACHERS CREDIT UNION V AMY LITAKER

DISCOVERY HEARING

09-C11121-GC – SRS

JUDGE SCHROCK

TEACHERS CREDIT UNION V AMBER L DOVER

DISCOVERY HEARING

10-C05922-GC – SRS

JUDGE SCHROCK

FIRST COMMUNITY FINANCIAL V BRENDA DAVIS

DISCOVERY HEARING

10-C06113-GC – SRS

JUDGE SCHROCK

ATLANTIC CREDIT & FINANCE INC V HARJIT SINGH

DISCOVERY HEARING

10-C06316-GC – SRS

JUDGE SCHROCK

ATLANTIC CREDIT & FINANCE V NANCY BOWER

DISCOVERY HEARING

10-C07830-GC – SRS

JUDGE SCHROCK

ATLANTIC CREDIT & FINANCE SPECIAL FINANCE UNIT III

V BRANDON ROSE

DISCOVERY HEARING

15-006260-GC – SRS

JUDGE SCHROCK

ATLANTIC CREDIT & FINANCE SPECIAL FINANCIAL UNIT LLC

V ELISABETH ISRAEL-HARMON

DISCOVERY HEARING

15-009668-GC – SRS

JUDGE SCHROCK

CONGRESSIONAL BANK NA V LARRY EDWARDS

DISCOVERY HEARING

16-009017-GC – SRS

JUDGE SCHROCK

AB EQUITIES LLC V EMMA PAYNE

MOTION TO SET ASIDE VEHICLE SEIZURE, MOTION OF DEFAULT AND TO VERIFY BALANCE

16-007127-GC – SRS

JUDGE SCHROCK

BERRIEN MENTAL HEALTH V NICHOLAS A MERCER

MOTION TO SET ASIDE DISMISSAL & REHEAR CASE

16-009345-SC – SRS

JUDGE SCHROCK

BERRIEN MENTAL HEALTH V MONICA WOODS

MOTION TO SET ASIDE DISMISSAL & REHEAR CASE

16-009347-SC – SRS

JUDGE SCHROCK

BERRIEN MENTAL HEALTH V TRACY M MRASEK

MOTION TO SET ASIDE THE DISMISSAL & REHEAR CASE

16-009349-SC – SRS

JUDGE SCHROCK

DEBRA IRWIN V JENNIFER COOK

MOTION TO SET ASIDE DISMISSAL & REHEAR CASE

16-009690-SC – SRS

JUDGE SCHROCK

10:00 AM



16-008932-GC – SRS PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATES LLC V SHANASIA JACKSON “JUDGE SCHROCK,

316” MT SUMMARY DISPOSITION

2:00 PM



GERALD C WEBER V JERRY MURDOCK

CONTESTED HEARING APPEAL SMALL CLAIMS CASE

16-009846-SC- SRS

JUDGE SCHROCK

2:45 PM



AMERICAN EXPRESS BANK FSB V ROBERT CLARKE

MT SUMMARY DISPOSITION

16-007424-GC – CJD

JUDGE DONAHUE, 307