CIVIL COURT – ST. JOSEPH, MI – JANUARY 19 – JANUARY 25

January 14, 2017 bcrnews Family Court Cases 0

Thursday, January 19, 2017
10:30 AM

JEFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC V LAUREN STARKE 
NON-JURY TRIAL
16-005467-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307

Friday, January 20, 2017
9:00 AM

JERRY WAGNER V MARIA BROWN 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005009-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

MARK RANSOM PROPERTIES V CHRISTOPHER MURPHY 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005069-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

MARK RANSOM PROPERTIES V TEESA PARSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005070-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

SOUTHWEST MICHIGAN ASSETT MANAGEMENT LLC
V MICHAEL GRAY 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005073-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

BENTON MANOR CONSUMER HOUSING V IESHA COLEMAN 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005074-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

RQ RENTALS LLC V DARLENE SMITH
LANDLORD TENANT HEARING
17-005075-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

MIDFIRST BANK V JAMES L GRIFFIN
LANDLORD TENANT HEARING
17-005088-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

DORREAN GRANT V LATOYA BUTTS  
LANDLORD TENANT HEARING
17-005089-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

REVERSE MORTGAGE FUNDING LLC V VICKY HARTMAN
LANDLORD TENANT HEARING
17-005104-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

DUANE L SEATS JR V NATHANIEL EATON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005106-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

MARK MCFALL V SHELENA SANDERS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005107-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

JC INVESTORS LLC V MICHAEL SMITH 
LANDLORD TENANT HEARING
17-005109-LT – CJD
JUDGE DONAHUE

10:00 AM

MICHAEL SCOTT V VICKIE POPKE
LANDLORD TENANT HEARING
16-009969-LT – SRS
JUDGE DONAHUE

2:30 PM

NORTHCOAST FINANCIAL SERVICE V TALMADGE COATS 
NON-JURY TRIAL/ATTORNEY NOWAK WILL BE VIA PHONE
16-008406-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307

Monday, January 23, 2017
8:45 AM

JANENE M DONARSKI JONES
V CHRISTOPHER SHANE NUGENT      
SMALL CLAIMS HEARING
16-009234-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

FAMILY THERAPY & DEVELOPMENT
V MORREY JOHN HARGER
SMALL CLAIMS HEARING
16-009299-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

COACH PEST SOLUTIONS V CEDAR CREST APTS 
SMALL CLAIMS HEARING
16-009478-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

RENT A CENTER V DORETTA HINDS
SMALL CLAIMS HEARING
16-009700-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

RENT A CENTER V MICHELE LEE
SMALL CLAIMS HEARING
16-009701-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

APPROVED CASH ADVANCE V NAKEYA SPENCER 
SMALL CLAIMS HEARING
16-009702-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

APPROVED CASH ADVANCE V LOLITA ACKLIN
SMALL CLAIMS HEARING
16-009703-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

APPROVED CASH ADVANCE V TEMEKA SANDERS  
SMALL CLAIMS HEARING
16-009704-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

VICTOR GREER V NIKKI STEWART
SMALL CLAIMS HEARING
16-009773-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

PAUL  S JANCHA V MICHAEL FOLINO
SMALL CLAIMS HEARING
16-009781-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

PREMIER HOME FURNISHINGS V EVA M DRIVER
SMALL CLAIMS HEARING
16-009782-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

BERRIEN MENTAL HEALTH V VICTORIA CLOSSON
SMALL CLAIMS HEARING
16-009792-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

BERRIEN MENTAL HEALTH V HOPE LEWIS  
SMALL CLAIMS HEARING
16-009793-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

BERRIEN MENTAL HEALTH V MITCHELL MARTIN  
SMALL CLAIMS HEARING
16-009794-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

BERRIEN MENTAL HEALTH V TERRENCE HOWARD 
SMALL CLAIMS HEARING
16-009795-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

BURNETTE ALEXANDER V BELLE TIRE CORP
SMALL CLAIMS HEARING
16-009796-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

MICHAEL J STUSICK V GORDON K VELLA 
SMALL CLAIMS HEARING
16-009802-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

MICHAEL J STUSICK V CHRISTOPHER DEW  
SMALL CLAIMS HEARING
16-009803-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

MICHAEL J STUSICK V MICHAEL EDWARDS
SMALL CLAIMS HEARING
16-009804-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

EZRA DISTRIBUTING INC
V OWEN’S CLASSIC INTERNATIONAL INC  
SMALL CLAIMS HEARING
16-009813-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

MAVIS CHIROPRACTIC V KRYSTAL FOSTER 
SMALL CLAIMS HEARING
16-009815-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK

CHAD E BAKER V DARRELL STANFORD
SMALL CLAIMS HEARING
16-009816-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK

9:00 AM

SCS CREDIT CORP V DEVAL S WASHINGTON 
DISCOVERY HEARING
15-006997-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

MADISON AVENUE ASSOCIATES INC
V TANESHIA N WASHINGTON
DISCOVERY HEARING
16-006361-GC – SRS
JUDGE SCHROCK

2:00 PM

MIDLAND FUNDING LLC V MICHAEL ALEXANDER
MOTION TO COMPEL ANSWERS TO INTERROGATORIES
FROM GARN DEF
13-010048-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

RAB PERFORMANCE RECOVERIES LLC V TAKELAA CLAY
OBJECTION HEARING TO SETTING ASIDE INSTALLMENT PAY
12-009181-GC – CJD
JUDGE DONAHUE

2:45 PM

PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATES LLC
V CHARLENE MOLNAR      
MT SUMMARY DISPOSITION
16-008900-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307

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