CIVIL COURT – ST. JOSEPH, MI – JANUARY 19 – JANUARY 25

Thursday, January 19, 2017
10:30 AM
JEFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC V LAUREN STARKE
NON-JURY TRIAL
16-005467-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307
Friday, January 20, 2017
9:00 AM
JERRY WAGNER V MARIA BROWN
LANDLORD TENANT HEARING
17-005009-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
MARK RANSOM PROPERTIES V CHRISTOPHER MURPHY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005069-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
MARK RANSOM PROPERTIES V TEESA PARSON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005070-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
SOUTHWEST MICHIGAN ASSETT MANAGEMENT LLC
V MICHAEL GRAY
LANDLORD TENANT HEARING
17-005073-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
BENTON MANOR CONSUMER HOUSING V IESHA COLEMAN
LANDLORD TENANT HEARING
17-005074-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
RQ RENTALS LLC V DARLENE SMITH
LANDLORD TENANT HEARING
17-005075-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
MIDFIRST BANK V JAMES L GRIFFIN
LANDLORD TENANT HEARING
17-005088-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
DORREAN GRANT V LATOYA BUTTS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005089-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
REVERSE MORTGAGE FUNDING LLC V VICKY HARTMAN
LANDLORD TENANT HEARING
17-005104-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
DUANE L SEATS JR V NATHANIEL EATON
LANDLORD TENANT HEARING
17-005106-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
MARK MCFALL V SHELENA SANDERS
LANDLORD TENANT HEARING
17-005107-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
JC INVESTORS LLC V MICHAEL SMITH
LANDLORD TENANT HEARING
17-005109-LT – CJD
JUDGE DONAHUE
10:00 AM
MICHAEL SCOTT V VICKIE POPKE
LANDLORD TENANT HEARING
16-009969-LT – SRS
JUDGE DONAHUE
2:30 PM
NORTHCOAST FINANCIAL SERVICE V TALMADGE COATS
NON-JURY TRIAL/ATTORNEY NOWAK WILL BE VIA PHONE
16-008406-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307
Monday, January 23, 2017
8:45 AM
JANENE M DONARSKI JONES
V CHRISTOPHER SHANE NUGENT
SMALL CLAIMS HEARING
16-009234-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
FAMILY THERAPY & DEVELOPMENT
V MORREY JOHN HARGER
SMALL CLAIMS HEARING
16-009299-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
COACH PEST SOLUTIONS V CEDAR CREST APTS
SMALL CLAIMS HEARING
16-009478-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
RENT A CENTER V DORETTA HINDS
SMALL CLAIMS HEARING
16-009700-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
RENT A CENTER V MICHELE LEE
SMALL CLAIMS HEARING
16-009701-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
APPROVED CASH ADVANCE V NAKEYA SPENCER
SMALL CLAIMS HEARING
16-009702-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
APPROVED CASH ADVANCE V LOLITA ACKLIN
SMALL CLAIMS HEARING
16-009703-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
APPROVED CASH ADVANCE V TEMEKA SANDERS
SMALL CLAIMS HEARING
16-009704-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
VICTOR GREER V NIKKI STEWART
SMALL CLAIMS HEARING
16-009773-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
PAUL S JANCHA V MICHAEL FOLINO
SMALL CLAIMS HEARING
16-009781-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
PREMIER HOME FURNISHINGS V EVA M DRIVER
SMALL CLAIMS HEARING
16-009782-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
BERRIEN MENTAL HEALTH V VICTORIA CLOSSON
SMALL CLAIMS HEARING
16-009792-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
BERRIEN MENTAL HEALTH V HOPE LEWIS
SMALL CLAIMS HEARING
16-009793-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
BERRIEN MENTAL HEALTH V MITCHELL MARTIN
SMALL CLAIMS HEARING
16-009794-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
BERRIEN MENTAL HEALTH V TERRENCE HOWARD
SMALL CLAIMS HEARING
16-009795-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
BURNETTE ALEXANDER V BELLE TIRE CORP
SMALL CLAIMS HEARING
16-009796-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
MICHAEL J STUSICK V GORDON K VELLA
SMALL CLAIMS HEARING
16-009802-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
MICHAEL J STUSICK V CHRISTOPHER DEW
SMALL CLAIMS HEARING
16-009803-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
MICHAEL J STUSICK V MICHAEL EDWARDS
SMALL CLAIMS HEARING
16-009804-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
EZRA DISTRIBUTING INC
V OWEN’S CLASSIC INTERNATIONAL INC
SMALL CLAIMS HEARING
16-009813-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
MAVIS CHIROPRACTIC V KRYSTAL FOSTER
SMALL CLAIMS HEARING
16-009815-SC – SRS
MAGISTRATE CLARK
CHAD E BAKER V DARRELL STANFORD
SMALL CLAIMS HEARING
16-009816-SC – CJD
MAGISTRATE CLARK
9:00 AM
SCS CREDIT CORP V DEVAL S WASHINGTON
DISCOVERY HEARING
15-006997-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
MADISON AVENUE ASSOCIATES INC
V TANESHIA N WASHINGTON
DISCOVERY HEARING
16-006361-GC – SRS
JUDGE SCHROCK
2:00 PM
MIDLAND FUNDING LLC V MICHAEL ALEXANDER
MOTION TO COMPEL ANSWERS TO INTERROGATORIES
FROM GARN DEF
13-010048-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
RAB PERFORMANCE RECOVERIES LLC V TAKELAA CLAY
OBJECTION HEARING TO SETTING ASIDE INSTALLMENT PAY
12-009181-GC – CJD
JUDGE DONAHUE
2:45 PM
PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATES LLC
V CHARLENE MOLNAR
MT SUMMARY DISPOSITION
16-008900-GC – CJD
JUDGE DONAHUE, 307
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.