DEEDS – FEBRUARY 2 – FEBRUARY 8

February 12, 2017 bcrnews Deeds 0

February 7, 2017

DODGE N P JR TRUST/DODGE NP JR TRUST
DELPERDANG LESLIE A/NATIONAL EQUITY INC TRUST
KOPP FERNANDO CARLOS TOBERA/KOPP MARCIA DE ASSIS PEREIRA
CONSIDERATION: $334,000.00
LINCOLN TWP

JONES SHIRLEY JOYCE ESTATE
SIMPSON WILLIAM L/SIMPSON MARIA C
CONSIDERATION: $119,900.00
ORONOKO TWP

BROEDE IRENE H DECLARATION OF TRUST
ZELLO MARK P/ZELLO KATHRYN A
CONSIDERATION: $170,000.00
MICHIANA VILLAGE

February 6, 2017

NELSON FAMILY TRUST
MILTENBERGER BARRY L REVOCABLE TRUST
MILTENBERGER SUSAN M REVOCABLE TRUST
CONSIDERATION: $280,000.00
BUCHANAN TWP

UNITED STATES VETERANS AFFAIRS SECRETARY
ALLRED BRANDI KAY
CONSIDERATION: $87,500.00
COLOMA TWP

FANNIE MAE
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
POWELL HOLLIS
CONSIDERATION: $13,500.00
BENTON TWP

MORGAN WILLIAM 
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
UNITED STATES HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SECRETARY
CONSIDERATION: $23,501.00
NILES TWP

February 3, 2017

BARLOW EDWARD D JR LIVING TRUST  
BARLOW CARRIE ANN/BARLOW TIMOTHY EDWARD
CONSIDERATION: $0.00
SODUS TWP

BARLOW EDWARD D JR LIVING TRUST
BARLOW CARRIE ANN/BARLOW TIMOTHY EDWARD
CONSIDERATION: $0.00
ST JOSEPH TWP

THOMPSON JAMES 
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
UNITED STATES HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SECRETARY
CONSIDERATION: $13,620.00
BENTON HARBOR CITY

February 2, 2017

CALLAHAN BILLIE L/CALLAHAN LINDA S
SNOW JOHN N/SNOW MICHAEL T
CALLAHAN RANDY L/TUCKER RONALD L
CALLAHAN BILLIE L/CALLAHAN LINDA S
CONSIDERATION: $0.00
ST JOSEPH TWP

WESTERGREN ROBERT E LIVING TRUST
WESTERGREN JULIANNE
CONSIDERATION: $0.00
NEW BUFFALO CITY

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