DEEDS – FEBRUARY 2 – FEBRUARY 8

February 7, 2017
DODGE N P JR TRUST/DODGE NP JR TRUST
DELPERDANG LESLIE A/NATIONAL EQUITY INC TRUST
KOPP FERNANDO CARLOS TOBERA/KOPP MARCIA DE ASSIS PEREIRA
CONSIDERATION: $334,000.00
LINCOLN TWP
JONES SHIRLEY JOYCE ESTATE
SIMPSON WILLIAM L/SIMPSON MARIA C
CONSIDERATION: $119,900.00
ORONOKO TWP
BROEDE IRENE H DECLARATION OF TRUST
ZELLO MARK P/ZELLO KATHRYN A
CONSIDERATION: $170,000.00
MICHIANA VILLAGE
February 6, 2017
NELSON FAMILY TRUST
MILTENBERGER BARRY L REVOCABLE TRUST
MILTENBERGER SUSAN M REVOCABLE TRUST
CONSIDERATION: $280,000.00
BUCHANAN TWP
UNITED STATES VETERANS AFFAIRS SECRETARY
ALLRED BRANDI KAY
CONSIDERATION: $87,500.00
COLOMA TWP
FANNIE MAE
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
POWELL HOLLIS
CONSIDERATION: $13,500.00
BENTON TWP
MORGAN WILLIAM
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
UNITED STATES HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SECRETARY
CONSIDERATION: $23,501.00
NILES TWP
February 3, 2017
BARLOW EDWARD D JR LIVING TRUST
BARLOW CARRIE ANN/BARLOW TIMOTHY EDWARD
CONSIDERATION: $0.00
SODUS TWP
BARLOW EDWARD D JR LIVING TRUST
BARLOW CARRIE ANN/BARLOW TIMOTHY EDWARD
CONSIDERATION: $0.00
ST JOSEPH TWP
THOMPSON JAMES
SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
UNITED STATES HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SECRETARY
CONSIDERATION: $13,620.00
BENTON HARBOR CITY
February 2, 2017
CALLAHAN BILLIE L/CALLAHAN LINDA S
SNOW JOHN N/SNOW MICHAEL T
CALLAHAN RANDY L/TUCKER RONALD L
CALLAHAN BILLIE L/CALLAHAN LINDA S
CONSIDERATION: $0.00
ST JOSEPH TWP
WESTERGREN ROBERT E LIVING TRUST
WESTERGREN JULIANNE
CONSIDERATION: $0.00
NEW BUFFALO CITY
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