FAMILY COURT – JANUARY 12 – JANUARY 18

January 7, 2017 bcrnews Family Court Cases 0

Thursday, January 12, 2017
9:00 AM

TANYA RENEE WHITMYER V TITO J S JENNINGS
CHILD SUPPORT MOTION RE: CHILD SUPPORT – NILES
99-000586-DP – PTN
REFEREE FLOOD, GUIDRY, KATRINA

MEGAN ELIZABETH STRONG V DALE MANGOLD 
CHILD SUPPORT MOTION RE: CHILD SUPPORT – NILES
99-001229-DS – PTN
REFEREE FLOOD, GUIDRY, KATRINA

MICHELE FARROW-WHITE V STEVEY JOE FARROW 
CHILD SUPPORT MOTION TO REDUCE CHILD SUPPORT – NILES
08-001354-DM – PTN
REFEREE FLOOD, GUIDRY, KATRINA

NICOLE HERNANDEZ V MATTHEW GONZALES 
CHILD SUPPORT STATUTORY REVIEW
08-001431-DS – PMM
REFEREE FLOOD, GUIDRY, KATRINA

BLOW V LARY
CHILD SUPPORT MOTION RE: CHILD SUPPORT – NILES
09-004778-UE – PBB
REFEREE FLOOD, GUIDRY, KATRINA

RIKKI LEI GONZALES V MATTHEW JAMES GONZALES
CHILD SUPPORT STATUTORY REVIEW
16-002782-DP – PMM
REFEREE FLOOD, GUIDRY, KATRINA

JENNIFER K GEERS V ROBERT C ALLBAUGH 
CHILD SUPPORT DEF’S OBJECTION TO NOTICE OF
REGISTRATION–NILES
16-003796-UN – PMM
REFEREE FLOOD, MCCORD, CARROLYN

TINA KATHERINE FORKER V DAVID ALLEN FORKER 
OTSC HEARING CONTINUED
10-003560-DM – PMM
JUDGE MAYFIELD, 405

1:30 PM

KISHA MARIE DAVIS V TERRENCE JEROME SHELBY
CHILD SUPPORT-NILES
06-000078-DP – CJD
REFEREE FLOOD, GUIDRY, KATRINA

BRENDA BAILEY V BYRON WILLIAM SNYDER 
CHILD SUPPORT-NILES
06-002093-DP – CJD
REFEREE FLOOD, ZELMER, BARBARA

ASHLEY ANN MINDER V BRIAN WAYNE DILLISHAW 
CHILD SUPPORT-NILES
10-003017-DS – CJD
REFEREE FLOOD, MCCORD, CARROLYN

TANESHIA DELEON PALMER
V SHAWNQUEL DARNELL YOUNG    
MOTION RE CHILD SUPPORT
11-003594-DS – PMM
REFEREE FLOOD, ZELMER, BARBARA

DEBORAH SUE NIEB V JAMES ALAN NIEB 
CHILD SUPPORT OBJECTION TO STATUTORY REVIEW – NILES
12-004301-DS – PTN
REFEREE FLOOD, ZELMER, BARBARA

GEORGE MICHAEL HARRISON V JESSICA LYNN HOPPER 
CHILD SUPPORT OBJECTION TO STATUTORY REVIEW – NILES
15-003975-DM – PMM
REFEREE FLOOD, MCCORD, CARROLYN

JUSTIN PAUL GINO V TRINA JONTE GUILIANI 
DENOVO REVIEW
16-003254-DC – PMM
JUDGE MAYFIELD, 405

3:45 PM

MELISSA GRACE ROCHEFORT V HOWARD LEROY MINEY JR
HEARING/OBJECTION TO REFEREE’S RECOMMENDED ORDER
04-001224-DP – PTN
JUDGE DONAHUE, 307

Friday, January 13, 2017
9:00 AM

DESRIEE DIMENBACK COULSON V TYLER MARTIN JEFFREY  
CONTESTED HEARING FULL DAY MOTION RE: PARENTING TIME, EXCHANGE LOCATION AND CHILD SUPPORT AND COUNTER MOTION TO MODIFY CUSTODY, PARENTING TIME AND CHILD SUPPORT “A HEARING”
15-002162-DP – PTN
REFEREE MURNEY, GRIESSEL, ERICA

MARLENA SUSAN CROW V JAMES MICHAEL CROW 
CONTESTED HEARING FULL DAY MOTION RE: TEMP CHILD SUPPORT AND SPOUSAL SUPPORT “A HEARING”
16-003474-DM – DGB
REFEREE FLOOD, MILNICKEL, KELLY

QUNANITA MITCHELL V DESMOND MITCHELL
CONTESTED HEARING FULL DAY MOTION FOR MEDIATION AND FOR TEMPORARY MATTERS “B HEARING”
16-003498-DM – PMM
REFEREE MURNEY, KRESTIK, HEATHER

3:00 PM

AMY ENGLEHARDT V WILLIAM WHITNEY
MOTION
07-000829-DS – PMM
JUDGE MAYFIELD, 405

Tuesday, January 17, 2017
8:30 AM

LISA RENEE GOLLON V JOHN PAUL GOLLON 
PRO CONFESSO HEARING
16-002716-DM – PMM
JUDGE MAYFIELD

JAMI ALLMON V TIFFANY DANELLE ALLMON
PRO CONFESSO HEARING
16-003577-DO – PMM
JUDGE MAYFIELD, 405

KRISTAL MINCHUE V JOSHUA MINCHUE
PRO CONFESSO HEARING
16-003717-DO – PMM
JUDGE MAYFIELD, 405

SHARON SHARIKA JONES V DAIRUS LENNELL JONES SR  
PRO CONFESSO HEARING
16-003761-DM – PMM
JUDGE MAYFIELD

9:00 AM

ANDREW JOSEPH MILIUS V HOLLIE JEAN MILIUS
CONTESTED HEARING 1/2 DAY CONTINUATION ON MOTION
RE: CUSTODY AND PARENTING TIME
06-002680-DM – DGB
REFEREE MURNEY, MILNICKEL, KELLY

TAMIKA NICOLE MILLER V CEDRIC LEONARD MCGEE 
FOC MOTION MOTION RE: PARENTING TIME ADDED MOTION TO CHANGE CUSTODY OF MINOR CHILD
13-002416-DS – DSS
REFEREE KITZMILLER, MILNICKEL, KELLY

WAYNE RUSSELL V AMANDA RUSSELL 
FOC MOTION PARENTINT TIME
14-003375-DM – DSS
REFEREE KITZMILLER, MILNICKEL, KELLY

LISA ANN CARNAHAN V DALE KEVIN CARNAHAN 
MOTION RE: CUSTODY AND CHILD SUPPORT
04-001276-DM – CJD
REFEREE KITZMILLER, MILNICKEL, KELLY

DUANE HARRY BROOKS V SKY GILLETTE SHORTHILL 
MOTION RE:  CUSTODY, PARENTING TIME AND CHILD SUPPORT
09-002647-DC – CJD
REFEREE KITZMILLER, MILNICKEL, KELLY

AMANDA LYNN GRUENBERG V GREG SCOTT MARTIN 
MOTION RE: CUSTODY
11-002421-DS – CJD
REFEREE KITZMILLER, JANOWSKY, ELLEN

FELICIA EUGENIA RICKS V BRUCE LEE RICKS  
MOTION RE: PARENTING TIME AND CHILD SUPPORT
13-002718-DM – DSS
REFEREE KITZMILLER, JANOWSKY, ELLEN

YVONNA APPLEWHITE V JONATHAN S APPLEWHITE 
MOTION TO CHANGE CUSTODY, PARENTING TIME AND CHILD SUPPORT
14-002429-DZ – DSS
REFEREE KITZMILLER, MILNICKEL, KELLY

SONYA FAYE BLOOMER V BERTRUM TODD WILLIAM GRAY 
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
93-000766-DP – RJT
JUDGE MAYFIELD

BISHONA KENYETTE WILLIAMS V DAMON CRAIG TRAVIS
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
94-000787-DP – COG
JUDGE MAYFIELD

MELINDA ERVIN V ANTHONY TERRAN BRADFORD
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
94-002446-DP – ZSB
JUDGE MAYFIELD

CANDICE DENISE ISAAC V TYRONE BOOTH 
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
95-002612-DS – RJT
JUDGE MAYFIELD

MONICK DESIRE WARE V TERRANCE ALONZO MOSS
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
95-002804-DP – COG
JUDGE MAYFIELD

KRYSTEN ANNA HESS V JEREMY MICHAEL GAGLIARDO
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
00-001595-DS – PMM
JUDGE MAYFIELD

WILLIAMS V BRADFORD 
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
00-002351-UE – DGB
JUDGE MAYFIELD

LATRICE ANTOINETTE WINDMON V DAMON CRAIG TRAVIS 
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
01-000430-DP – DGB
JUDGE MAYFIELD

SHANNON LEIGH MITCHELL V JUAN GABRIEL GALAVIZ 
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
01-001572-DS – PTN
JUDGE MAYFIELD

DANELL ELAINE PANOZZO V DAVID WRIGHT MASSE
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
01-002894-DS – PTN
JUDGE MAYFIELD

SHORNA MARIE HENRY V ANTHONY EDWARD MORROW
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
02-001022-DP – PMM
JUDGE MAYFIELD

SHARLONDA RACHELLE HUNT V JESSIE MORGAN JR
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
02-002137-DP – PTN
JUDGE MAYFIELD

ANDREA ALISA GLAVACH V TIMOTHY GENE GLAVACH 
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
02-002406-DM – DGB
JUDGE MAYFIELD

TAMEKA ELEESE WHITE V ANTHONY TERRAN BRADFORD
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
03-002356-DP – DGB
JUDGE MAYFIELD

SHAYLA TENILLE BANKS V DANNIE TERRY
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
04-000062-DS – PBB
JUDGE MAYFIELD

TAMEKA TASHONA ROSS V DANNIE TERRY
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
04-001439-DS – DGB
JUDGE MAYFIELD

ANGELA TAMARA CROOM V TERRANCE ALONZO MOSS
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
05-001499-DP – PMM
JUDGE MAYFIELD

THE COUNTY OFTULARE/ROSEMARY FOWLER
V THERAN R LONG
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
06-000591-UN – PTN
JUDGE MAYFIELD

ALICIA GREER GLASKE V ROBERT WAYNE GLASKE
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
06-002310-DM – PMM
JUDGE MAYFIELD

TONI TAYLOR V SEAN TAYLOR
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
06-002508-DS – PMM
JUDGE MAYFIELD

BRANDY DELANEY V ANTWAN TAYLOR
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
06-002529-DP – CJD
JUDGE MAYFIELD

ANGELITO GONZALVO RAMIREZ
V ANGELA BEVERLY RAMIREZ     
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
07-000729-DM – PMM
JUDGE MAYFIELD

STEVE RUSZKOWSKI V NOELLE ELISE WOOD
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
08-002559-DC – PMM
JUDGE MAYFIELD

RACHEL MOORE V TERRANCE MOSS 
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
09-002670-DP – CJD
JUDGE MAYFIELD

NIKITA WELDY V CLIFFORD MITCHELL
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
09-003780-DS – PTN
JUDGE MAYFIELD

DANISHA LASHELLE COLEMAN V REALITY RAHEEM WALKER 
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
10-004003-DP – PBB
JUDGE MAYFIELD

TERRIKA YVONNE MITHCELL V ANTWAN JUWAN TAYLOR 
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
10-004618-DP – PMM
JUDGE MAYFIELD

THOMPSON V BROWN  
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
11-002561-UE – PTN
JUDGE MAYFIELD

JATON YUMIA SWANSON V ANTHONY TERRAN BRADFORD  
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
11-003978-DP – DSS
JUDGE MAYFIELD

MONICK D WARE V TERRANCE A MOSS
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
12-002284-UN – CJD
JUDGE MAYFIELD

DEVON RASHARD MORRIS
V JASMINE CHRISTINA ST HILLAIRE 
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
12-002381-DC – PTN
JUDGE MAYFIELD

KAYLA MARIE MAGGERT V RYAN MICHAEL TOMLINSON 
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
12-004207-DS – PMM
JUDGE MAYFIELD

TERRY BAILEY V TANILA BRYANT
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
13-002461-DS – PMM
JUDGE MAYFIELD

SARA ESTHER JOHNSON V ROBERT WAYNE GLASKE
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
13-002477-DS – PMM
JUDGE MAYFIELD

MARGARET KATHERINE JURGONSKI
V CHRISTIAN RAYMOND MERCADO 
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
13-002663-DS – PMM
JUDGE MAYFIELD

KIERSTEN EMILY CELESTE WILSON
V BRANDON LEE BOTTOM  
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
13-002960-DS – DSS
JUDGE MAYFIELD

SHALISA SHATINA ELLIS V ANTWAN JUWAN TAYLOR JR
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
13-003294-DP – PMM
JUDGE MAYFIELD

EBONY SHACOLE MURPHY V ANTWAN JUWAN TAYLOR 
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
13-003518-DP – DSS
JUDGE MAYFIELD

LORETTA ANN GEARHART V JEREMY EUGENE GEARHART 
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
13-003740-DM – PTN
JUDGE MAYFIELD

ANGEL VICTORIA FARMER V NATHAN LOUIS BUSKIRK 
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
14-002807-DS – DSS
JUDGE MAYFIELD

SHAWNA LEA BURGESS V CHARLES WALTER GRESS III
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
14-003115-DS – PMM
JUDGE MAYFIELD

STEPHANIE RENE SAWYER V JESSE LEE MYERS
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
14-003492-DP – DGB
JUDGE MAYFIELD

MELISSA DELTORO V SHAQUILLE TERON GUNN  
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
14-004168-DS – DSS
JUDGE MAYFIELD

ALYSSIA LAJUAN HEARD V ANDREW SAXTON MASON
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
14-004265-DP – PMM
JUDGE MAYFIELD

BRIEENA SHANICE WATERS V ANTONIO JAMES TERRELL JR
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
15-002396-DP – PMM
JUDGE MAYFIELD

FRENCH V TAYLOR 
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
15-003629-UE – DGB
JUDGE MAYFIELD

JOSEFINA ARANA PINEDA V MARGARITO MOGUEL
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
16-002023-DS – PBB
JUDGE MAYFIELD

REBECCA RENEE CRISCENTI V DEVON ALLEN GOULD
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
16-002209-DP – PBB
JUDGE MAYFIELD

MAIRREANER MONIQUE EWING
V ANTWAN JUWAN TAYLOR JR
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
16-002388-DP – PMM
JUDGE MAYFIELD

ALEXANDRIA JAMILLE TAYLOR
V ANTWAN JUWAN TAYLOR JR  
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
16-002697-DS – PMM
JUDGE MAYFIELD

SARAH ANNE MATALAS V PETER PERRY MATALAS 
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
16-003157-DM – DGB
JUDGE MAYFIELD

AMBER RENEE LYLES V ALEXANDER WILLIAM LYLES
RECALL HEARING
16-003978-DM – PBB
REFEREE KITZMILLER

1:30 PM

DANIELLE MARIE RIGGS V JAMIE LEE RIGGS 
CONTESTED HEARING 2 HOUR MOTION TO CHANGE
CUSTODY AND PARENTING TIME
15-003249-DM – PMM
REFEREE KITZMILLER, KRESTIK, HEATHER

CYNTHIA ANN BUCKENMEYER
V DANIEL JOSEPH BUCKENMEYER 
OTSC HEARING
14-002853-DM – PMM
JUDGE MAYFIELD,  405

STEPHANIE RENEE PATTERSON
V SCOTT RICHARD PATTERSON
PRO CONFESSO HEARING
16-003173-DM – PBB
JUDGE BERGER, 327

1:45 PM

BAYLEY ANNA SCHALK V CONNOR T CHITTICK 
MOTION ENTRY OF ORDER
16-002504-DC – PBB
JUDGE BERGER, 327

2:00 PM

ANNESOPHIE LUYCKX V JOSHUA MATTHEW WAGNER
MOTION ENTRY OF ORDER
11-003046-DS – CJD
JUDGE BERGER, 327

2:30 PM

KATELYNN LOUISE ZUKER V SAMUEL RUSSEL ZUKER  
SETTLEMENT CONFERENCE
16-003239-DM – PBB
JUDGE BERGER, 327

3:30 PM

MARGARET REGINA WHITAKER V JAMES CURTIS WHITAKER  
CONTESTED HEARING 1 1/2 HOURS MOTION RE: TEMP MATTERS
16-003300-DM – PMM
REFEREE KITZMILLER, KRESTIK, HEATHER

Wednesday, January 18, 2017
8:30 AM

SHAE MULLINS V LOUIS DOMINION 
MOTION CONTINUED FROM 11/29/16
06-002509-DS – PTN
JUDGE BERGER, 327

SHAE MULLINS V LOUIS DOMINION
OTSC HEARING
06-002509-DS – PTN
JUDGE BERGER, 327

KOTINA LASHAY ATKINS V RONALD JAVELLE WARD
PATERNITY HEARING ROPA HEARING
16-003466-DS – DGB
JUDGE BRUCE, 403

9:00 AM

LACY JADEN NORMANDIN V JUSTIN MICHAEL NORMANDIN
CONTESTED HEARING 1/2 DAY MOTION RE: TEMP MATTERS
16-009253-DM – PBB
REFEREE KITZMILLER, HOWELL, KIRSTIN

10:00 AM

CORBIN THOMAS HAINES V MELANIE ELISE HAINES
MEDIATION
16-009356-DM – PBB
REFEREE DUNCAN

1:30 PM

REBECCA LYNN DAVIS V JOHNATHON DUPREE HOWARD
CONTESTED HEARING
1 1/2 HOURS MOTION RE: PARENTING TIME
05-000883-DS – CJD
REFEREE KITZMILLER, MILNICKEL, KELLY

BRANDI SMITH-GORDON V ADRIAN IZANHOUR
MOTION ENTRY OF JUDGMENT OF FILIATION SETTING
CUSTODY, SUPPORT ETC.
16-003252-DC – PMM
JUDGE MAYFIELD, 405

2:30 PM

CHARLES LITTLE V LAKEYSHA BUTLER 
CONTESTED HEARING
04-000316-DS – PMM
REFEREE FLOOD, KRESTIK, HEATHER

BUTLER V LITTLE
CONTESTED HEARING
10-003672-UE – PMM
REFEREE FLOOD, KRESTIK, HEATHER

3:00 PM

JESSICA LYNN WILLIAMS V TREVOR MICHAEL CARTHAN SR  
CONTESTED HEARING 2 HOURS CUSTODY, PARENTING TIME & CHILD SUPPORT
13-003315-DS – DSS
REFEREE KITZMILLER, MILNICKEL, KELLY

CLAUDIA ORTIZ-WADE V ELOY WADE
MOTION MUTUAL RESTRAINING ORDER
16-003805-DM – PMM
JUDGE MAYFIELD, 405

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