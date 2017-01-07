FAMILY COURT – JANUARY 12 – JANUARY 18

Thursday, January 12, 2017
9:00 AM
TANYA RENEE WHITMYER V TITO J S JENNINGS
CHILD SUPPORT MOTION RE: CHILD SUPPORT – NILES
99-000586-DP – PTN
REFEREE FLOOD, GUIDRY, KATRINA
MEGAN ELIZABETH STRONG V DALE MANGOLD
CHILD SUPPORT MOTION RE: CHILD SUPPORT – NILES
99-001229-DS – PTN
REFEREE FLOOD, GUIDRY, KATRINA
MICHELE FARROW-WHITE V STEVEY JOE FARROW
CHILD SUPPORT MOTION TO REDUCE CHILD SUPPORT – NILES
08-001354-DM – PTN
REFEREE FLOOD, GUIDRY, KATRINA
NICOLE HERNANDEZ V MATTHEW GONZALES
CHILD SUPPORT STATUTORY REVIEW
08-001431-DS – PMM
REFEREE FLOOD, GUIDRY, KATRINA
BLOW V LARY
CHILD SUPPORT MOTION RE: CHILD SUPPORT – NILES
09-004778-UE – PBB
REFEREE FLOOD, GUIDRY, KATRINA
RIKKI LEI GONZALES V MATTHEW JAMES GONZALES
CHILD SUPPORT STATUTORY REVIEW
16-002782-DP – PMM
REFEREE FLOOD, GUIDRY, KATRINA
JENNIFER K GEERS V ROBERT C ALLBAUGH
CHILD SUPPORT DEF’S OBJECTION TO NOTICE OF
REGISTRATION–NILES
16-003796-UN – PMM
REFEREE FLOOD, MCCORD, CARROLYN
TINA KATHERINE FORKER V DAVID ALLEN FORKER
OTSC HEARING CONTINUED
10-003560-DM – PMM
JUDGE MAYFIELD, 405
1:30 PM
KISHA MARIE DAVIS V TERRENCE JEROME SHELBY
CHILD SUPPORT-NILES
06-000078-DP – CJD
REFEREE FLOOD, GUIDRY, KATRINA
BRENDA BAILEY V BYRON WILLIAM SNYDER
CHILD SUPPORT-NILES
06-002093-DP – CJD
REFEREE FLOOD, ZELMER, BARBARA
ASHLEY ANN MINDER V BRIAN WAYNE DILLISHAW
CHILD SUPPORT-NILES
10-003017-DS – CJD
REFEREE FLOOD, MCCORD, CARROLYN
TANESHIA DELEON PALMER
V SHAWNQUEL DARNELL YOUNG
MOTION RE CHILD SUPPORT
11-003594-DS – PMM
REFEREE FLOOD, ZELMER, BARBARA
DEBORAH SUE NIEB V JAMES ALAN NIEB
CHILD SUPPORT OBJECTION TO STATUTORY REVIEW – NILES
12-004301-DS – PTN
REFEREE FLOOD, ZELMER, BARBARA
GEORGE MICHAEL HARRISON V JESSICA LYNN HOPPER
CHILD SUPPORT OBJECTION TO STATUTORY REVIEW – NILES
15-003975-DM – PMM
REFEREE FLOOD, MCCORD, CARROLYN
JUSTIN PAUL GINO V TRINA JONTE GUILIANI
DENOVO REVIEW
16-003254-DC – PMM
JUDGE MAYFIELD, 405
3:45 PM
MELISSA GRACE ROCHEFORT V HOWARD LEROY MINEY JR
HEARING/OBJECTION TO REFEREE’S RECOMMENDED ORDER
04-001224-DP – PTN
JUDGE DONAHUE, 307
Friday, January 13, 2017
9:00 AM
DESRIEE DIMENBACK COULSON V TYLER MARTIN JEFFREY
CONTESTED HEARING FULL DAY MOTION RE: PARENTING TIME, EXCHANGE LOCATION AND CHILD SUPPORT AND COUNTER MOTION TO MODIFY CUSTODY, PARENTING TIME AND CHILD SUPPORT “A HEARING”
15-002162-DP – PTN
REFEREE MURNEY, GRIESSEL, ERICA
MARLENA SUSAN CROW V JAMES MICHAEL CROW
CONTESTED HEARING FULL DAY MOTION RE: TEMP CHILD SUPPORT AND SPOUSAL SUPPORT “A HEARING”
16-003474-DM – DGB
REFEREE FLOOD, MILNICKEL, KELLY
QUNANITA MITCHELL V DESMOND MITCHELL
CONTESTED HEARING FULL DAY MOTION FOR MEDIATION AND FOR TEMPORARY MATTERS “B HEARING”
16-003498-DM – PMM
REFEREE MURNEY, KRESTIK, HEATHER
3:00 PM
AMY ENGLEHARDT V WILLIAM WHITNEY
MOTION
07-000829-DS – PMM
JUDGE MAYFIELD, 405
Tuesday, January 17, 2017
8:30 AM
LISA RENEE GOLLON V JOHN PAUL GOLLON
PRO CONFESSO HEARING
16-002716-DM – PMM
JUDGE MAYFIELD
JAMI ALLMON V TIFFANY DANELLE ALLMON
PRO CONFESSO HEARING
16-003577-DO – PMM
JUDGE MAYFIELD, 405
KRISTAL MINCHUE V JOSHUA MINCHUE
PRO CONFESSO HEARING
16-003717-DO – PMM
JUDGE MAYFIELD, 405
SHARON SHARIKA JONES V DAIRUS LENNELL JONES SR
PRO CONFESSO HEARING
16-003761-DM – PMM
JUDGE MAYFIELD
9:00 AM
ANDREW JOSEPH MILIUS V HOLLIE JEAN MILIUS
CONTESTED HEARING 1/2 DAY CONTINUATION ON MOTION
RE: CUSTODY AND PARENTING TIME
06-002680-DM – DGB
REFEREE MURNEY, MILNICKEL, KELLY
TAMIKA NICOLE MILLER V CEDRIC LEONARD MCGEE
FOC MOTION MOTION RE: PARENTING TIME ADDED MOTION TO CHANGE CUSTODY OF MINOR CHILD
13-002416-DS – DSS
REFEREE KITZMILLER, MILNICKEL, KELLY
WAYNE RUSSELL V AMANDA RUSSELL
FOC MOTION PARENTINT TIME
14-003375-DM – DSS
REFEREE KITZMILLER, MILNICKEL, KELLY
LISA ANN CARNAHAN V DALE KEVIN CARNAHAN
MOTION RE: CUSTODY AND CHILD SUPPORT
04-001276-DM – CJD
REFEREE KITZMILLER, MILNICKEL, KELLY
DUANE HARRY BROOKS V SKY GILLETTE SHORTHILL
MOTION RE: CUSTODY, PARENTING TIME AND CHILD SUPPORT
09-002647-DC – CJD
REFEREE KITZMILLER, MILNICKEL, KELLY
AMANDA LYNN GRUENBERG V GREG SCOTT MARTIN
MOTION RE: CUSTODY
11-002421-DS – CJD
REFEREE KITZMILLER, JANOWSKY, ELLEN
FELICIA EUGENIA RICKS V BRUCE LEE RICKS
MOTION RE: PARENTING TIME AND CHILD SUPPORT
13-002718-DM – DSS
REFEREE KITZMILLER, JANOWSKY, ELLEN
YVONNA APPLEWHITE V JONATHAN S APPLEWHITE
MOTION TO CHANGE CUSTODY, PARENTING TIME AND CHILD SUPPORT
14-002429-DZ – DSS
REFEREE KITZMILLER, MILNICKEL, KELLY
SONYA FAYE BLOOMER V BERTRUM TODD WILLIAM GRAY
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
93-000766-DP – RJT
JUDGE MAYFIELD
BISHONA KENYETTE WILLIAMS V DAMON CRAIG TRAVIS
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
94-000787-DP – COG
JUDGE MAYFIELD
MELINDA ERVIN V ANTHONY TERRAN BRADFORD
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
94-002446-DP – ZSB
JUDGE MAYFIELD
CANDICE DENISE ISAAC V TYRONE BOOTH
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
95-002612-DS – RJT
JUDGE MAYFIELD
MONICK DESIRE WARE V TERRANCE ALONZO MOSS
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
95-002804-DP – COG
JUDGE MAYFIELD
KRYSTEN ANNA HESS V JEREMY MICHAEL GAGLIARDO
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
00-001595-DS – PMM
JUDGE MAYFIELD
WILLIAMS V BRADFORD
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
00-002351-UE – DGB
JUDGE MAYFIELD
LATRICE ANTOINETTE WINDMON V DAMON CRAIG TRAVIS
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
01-000430-DP – DGB
JUDGE MAYFIELD
SHANNON LEIGH MITCHELL V JUAN GABRIEL GALAVIZ
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
01-001572-DS – PTN
JUDGE MAYFIELD
DANELL ELAINE PANOZZO V DAVID WRIGHT MASSE
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
01-002894-DS – PTN
JUDGE MAYFIELD
SHORNA MARIE HENRY V ANTHONY EDWARD MORROW
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
02-001022-DP – PMM
JUDGE MAYFIELD
SHARLONDA RACHELLE HUNT V JESSIE MORGAN JR
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
02-002137-DP – PTN
JUDGE MAYFIELD
ANDREA ALISA GLAVACH V TIMOTHY GENE GLAVACH
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
02-002406-DM – DGB
JUDGE MAYFIELD
TAMEKA ELEESE WHITE V ANTHONY TERRAN BRADFORD
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
03-002356-DP – DGB
JUDGE MAYFIELD
SHAYLA TENILLE BANKS V DANNIE TERRY
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
04-000062-DS – PBB
JUDGE MAYFIELD
TAMEKA TASHONA ROSS V DANNIE TERRY
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
04-001439-DS – DGB
JUDGE MAYFIELD
ANGELA TAMARA CROOM V TERRANCE ALONZO MOSS
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
05-001499-DP – PMM
JUDGE MAYFIELD
THE COUNTY OFTULARE/ROSEMARY FOWLER
V THERAN R LONG
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
06-000591-UN – PTN
JUDGE MAYFIELD
ALICIA GREER GLASKE V ROBERT WAYNE GLASKE
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
06-002310-DM – PMM
JUDGE MAYFIELD
TONI TAYLOR V SEAN TAYLOR
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
06-002508-DS – PMM
JUDGE MAYFIELD
BRANDY DELANEY V ANTWAN TAYLOR
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
06-002529-DP – CJD
JUDGE MAYFIELD
ANGELITO GONZALVO RAMIREZ
V ANGELA BEVERLY RAMIREZ
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
07-000729-DM – PMM
JUDGE MAYFIELD
STEVE RUSZKOWSKI V NOELLE ELISE WOOD
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
08-002559-DC – PMM
JUDGE MAYFIELD
RACHEL MOORE V TERRANCE MOSS
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
09-002670-DP – CJD
JUDGE MAYFIELD
NIKITA WELDY V CLIFFORD MITCHELL
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
09-003780-DS – PTN
JUDGE MAYFIELD
DANISHA LASHELLE COLEMAN V REALITY RAHEEM WALKER
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
10-004003-DP – PBB
JUDGE MAYFIELD
TERRIKA YVONNE MITHCELL V ANTWAN JUWAN TAYLOR
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
10-004618-DP – PMM
JUDGE MAYFIELD
THOMPSON V BROWN
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
11-002561-UE – PTN
JUDGE MAYFIELD
JATON YUMIA SWANSON V ANTHONY TERRAN BRADFORD
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
11-003978-DP – DSS
JUDGE MAYFIELD
MONICK D WARE V TERRANCE A MOSS
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
12-002284-UN – CJD
JUDGE MAYFIELD
DEVON RASHARD MORRIS
V JASMINE CHRISTINA ST HILLAIRE
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
12-002381-DC – PTN
JUDGE MAYFIELD
KAYLA MARIE MAGGERT V RYAN MICHAEL TOMLINSON
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
12-004207-DS – PMM
JUDGE MAYFIELD
TERRY BAILEY V TANILA BRYANT
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
13-002461-DS – PMM
JUDGE MAYFIELD
SARA ESTHER JOHNSON V ROBERT WAYNE GLASKE
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
13-002477-DS – PMM
JUDGE MAYFIELD
MARGARET KATHERINE JURGONSKI
V CHRISTIAN RAYMOND MERCADO
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
13-002663-DS – PMM
JUDGE MAYFIELD
KIERSTEN EMILY CELESTE WILSON
V BRANDON LEE BOTTOM
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
13-002960-DS – DSS
JUDGE MAYFIELD
SHALISA SHATINA ELLIS V ANTWAN JUWAN TAYLOR JR
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
13-003294-DP – PMM
JUDGE MAYFIELD
EBONY SHACOLE MURPHY V ANTWAN JUWAN TAYLOR
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
13-003518-DP – DSS
JUDGE MAYFIELD
LORETTA ANN GEARHART V JEREMY EUGENE GEARHART
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
13-003740-DM – PTN
JUDGE MAYFIELD
ANGEL VICTORIA FARMER V NATHAN LOUIS BUSKIRK
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
14-002807-DS – DSS
JUDGE MAYFIELD
SHAWNA LEA BURGESS V CHARLES WALTER GRESS III
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
14-003115-DS – PMM
JUDGE MAYFIELD
STEPHANIE RENE SAWYER V JESSE LEE MYERS
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
14-003492-DP – DGB
JUDGE MAYFIELD
MELISSA DELTORO V SHAQUILLE TERON GUNN
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
14-004168-DS – DSS
JUDGE MAYFIELD
ALYSSIA LAJUAN HEARD V ANDREW SAXTON MASON
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
14-004265-DP – PMM
JUDGE MAYFIELD
BRIEENA SHANICE WATERS V ANTONIO JAMES TERRELL JR
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
15-002396-DP – PMM
JUDGE MAYFIELD
FRENCH V TAYLOR
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
15-003629-UE – DGB
JUDGE MAYFIELD
JOSEFINA ARANA PINEDA V MARGARITO MOGUEL
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
16-002023-DS – PBB
JUDGE MAYFIELD
REBECCA RENEE CRISCENTI V DEVON ALLEN GOULD
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
16-002209-DP – PBB
JUDGE MAYFIELD
MAIRREANER MONIQUE EWING
V ANTWAN JUWAN TAYLOR JR
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
16-002388-DP – PMM
JUDGE MAYFIELD
ALEXANDRIA JAMILLE TAYLOR
V ANTWAN JUWAN TAYLOR JR
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
16-002697-DS – PMM
JUDGE MAYFIELD
SARAH ANNE MATALAS V PETER PERRY MATALAS
OTSC HEARING PEGGY HARRINGTON
16-003157-DM – DGB
JUDGE MAYFIELD
AMBER RENEE LYLES V ALEXANDER WILLIAM LYLES
RECALL HEARING
16-003978-DM – PBB
REFEREE KITZMILLER
1:30 PM
DANIELLE MARIE RIGGS V JAMIE LEE RIGGS
CONTESTED HEARING 2 HOUR MOTION TO CHANGE
CUSTODY AND PARENTING TIME
15-003249-DM – PMM
REFEREE KITZMILLER, KRESTIK, HEATHER
CYNTHIA ANN BUCKENMEYER
V DANIEL JOSEPH BUCKENMEYER
OTSC HEARING
14-002853-DM – PMM
JUDGE MAYFIELD, 405
STEPHANIE RENEE PATTERSON
V SCOTT RICHARD PATTERSON
PRO CONFESSO HEARING
16-003173-DM – PBB
JUDGE BERGER, 327
1:45 PM
BAYLEY ANNA SCHALK V CONNOR T CHITTICK
MOTION ENTRY OF ORDER
16-002504-DC – PBB
JUDGE BERGER, 327
2:00 PM
ANNESOPHIE LUYCKX V JOSHUA MATTHEW WAGNER
MOTION ENTRY OF ORDER
11-003046-DS – CJD
JUDGE BERGER, 327
2:30 PM
KATELYNN LOUISE ZUKER V SAMUEL RUSSEL ZUKER
SETTLEMENT CONFERENCE
16-003239-DM – PBB
JUDGE BERGER, 327
3:30 PM
MARGARET REGINA WHITAKER V JAMES CURTIS WHITAKER
CONTESTED HEARING 1 1/2 HOURS MOTION RE: TEMP MATTERS
16-003300-DM – PMM
REFEREE KITZMILLER, KRESTIK, HEATHER
Wednesday, January 18, 2017
8:30 AM
SHAE MULLINS V LOUIS DOMINION
MOTION CONTINUED FROM 11/29/16
06-002509-DS – PTN
JUDGE BERGER, 327
SHAE MULLINS V LOUIS DOMINION
OTSC HEARING
06-002509-DS – PTN
JUDGE BERGER, 327
KOTINA LASHAY ATKINS V RONALD JAVELLE WARD
PATERNITY HEARING ROPA HEARING
16-003466-DS – DGB
JUDGE BRUCE, 403
9:00 AM
LACY JADEN NORMANDIN V JUSTIN MICHAEL NORMANDIN
CONTESTED HEARING 1/2 DAY MOTION RE: TEMP MATTERS
16-009253-DM – PBB
REFEREE KITZMILLER, HOWELL, KIRSTIN
10:00 AM
CORBIN THOMAS HAINES V MELANIE ELISE HAINES
MEDIATION
16-009356-DM – PBB
REFEREE DUNCAN
1:30 PM
REBECCA LYNN DAVIS V JOHNATHON DUPREE HOWARD
CONTESTED HEARING
1 1/2 HOURS MOTION RE: PARENTING TIME
05-000883-DS – CJD
REFEREE KITZMILLER, MILNICKEL, KELLY
BRANDI SMITH-GORDON V ADRIAN IZANHOUR
MOTION ENTRY OF JUDGMENT OF FILIATION SETTING
CUSTODY, SUPPORT ETC.
16-003252-DC – PMM
JUDGE MAYFIELD, 405
2:30 PM
CHARLES LITTLE V LAKEYSHA BUTLER
CONTESTED HEARING
04-000316-DS – PMM
REFEREE FLOOD, KRESTIK, HEATHER
BUTLER V LITTLE
CONTESTED HEARING
10-003672-UE – PMM
REFEREE FLOOD, KRESTIK, HEATHER
3:00 PM
JESSICA LYNN WILLIAMS V TREVOR MICHAEL CARTHAN SR
CONTESTED HEARING 2 HOURS CUSTODY, PARENTING TIME & CHILD SUPPORT
13-003315-DS – DSS
REFEREE KITZMILLER, MILNICKEL, KELLY
CLAUDIA ORTIZ-WADE V ELOY WADE
MOTION MUTUAL RESTRAINING ORDER
16-003805-DM – PMM
JUDGE MAYFIELD, 405
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