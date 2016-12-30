FAMILY COURT – JANUARY 5 – JANUARY 11

Thursday, January 5, 2017
9:00 AM
TYNISHA LASHOUN MURPHY V DEMARCUS LEON CARTER
CHILD SUPPORT
00-001195-DS – PTN
REFEREE KITZMILLER, MCCORD, CARROLYN
JENNIFER LUANNA GOLDMAN
V STEVEN RICHARD GOLDMAN
CHILD SUPPORT
06-001564-DM – PMM
REFEREE KITZMILLER, GUIDRY, KATRINA MOTION
NIKKI ANN BUCHANA V TIMOTHY AMES BUCHANA
CHILD SUPPORT
08-003663-DM – CJD
REFEREE KITZMILLER, MCCORD, CARROLYN
MELISSA ROCHEFORT V HERBERT LAWSON
CHILD SUPPORT STATUTORY REVIEW HEARING
09-005028-DP – PMM
REFEREE KITZMILLER, GUIDRY, KATRINA
JASON RICHARD ZUHL V ANNE MARIE ZUHL
MEDIATION
16-003913-DM – PBB
REFEREE DUNCAN
JON MARK BROWN V JAMIE SUE BROWN
PRO CONFESSO HEARING
16-009287-DO – PMM
JUDGE MAYFIELD
9:15 AM
LAURA FORREST V ROBERT FORREST
PRO CONFESSO HEARING
16-003211-DO – PMM
JUDGE MAYFIELD
9:30 AM
KATELYNN LOUISE ZUKER V SAMUEL RUSSEL ZUKER
FURTHER MEDIATION
16-003239-DM – PBB
REFEREE LIPFORD
STEPHANIE DANIELLE TEETER V GREGORY SCOTT TEETER
PRO CONFESSO HEARING
16-009167-DM – PMM
JUDGE MAYFIELD, 405
10:00 AM
ASHLEY MARIE MCNEW V JUSTIN ADAM MCNEW
MEDIATION
16-003800-DM – PBB
REFEREE COLIP
11:00 AM
BETH DANYEL DAVEY V DEREK SCOTT DAVEY
OBJECTION HEARING 1 HOUR OBJECTION TO PROPOSED ORDER
10-002207-DM – CJD
REFEREE KITZMILLER, MILNICKEL, KELLY
1:30 PM
LASHEEN DESTINY RANDOLPH
V JOSHUA JACK CAMPBELL III
CHILD SUPPORT STATUTORY REVIEW
05-000282-DS – CJD
REFEREE KITZMILLER, MCCORD, CARROLYN
MALLORY V HENDRIX
CHILD SUPPORT
10-002173-UE – PMM
REFEREE KITZMILLER, MCCORD, CARROLYN MOTION
1:30 PM
SHARMAINE LEIGH MCCLINTON V JAMIE LEE MOORE III
CHILD SUPPORT STAT REVIEW HEARING
11-003130-DP – PMM
REFEREE KITZMILLER, GUIDRY, KATRINA
KARA MANETTE REED V HAROLD THOMAS MORGAN
CONTEMPT OF COURT HEARING PARENTING TIME
06-002576-DC – PTN
JUDGE BERGER, 327
2:30 PM
DAVID BRIAN VAN STRIEN V DOREEN MAY VAN STRIEN
SETTLEMENT CONFERENCE 3RD
16-002250-DO – PMM
JUDGE MAYFIELD
3:00 PM
JESSICA RENEE GETZ V JESSE EVERT MCNEELEY
CONTESTED HEARING 2 HOURS MOTION RE: PARENTING TIME
04-000556-DS – DGB
REFEREE KITZMILLER, MILNICKEL, KELLY
Friday, January 6, 2017
8:30 AM
CHRISTINE L CULBY V MARK CULBY
SETTLEMENT CONFERENCE
16-003278-DO – PBB
JUDGE BERGER, 327
9:00 AM
ANDREW JOSEPH MILIUS V HOLLIE JEAN MILIUS
CONTESTED HEARING 1/2 DAY MOTION
RE: CUSTODY AND PARENTING TIME – B HEARING
06-002680-DM – DGB
REFEREE MURNEY, MILNICKEL, KELLY
RICHARD TODD ALLEN V MELINDA LOUISE BAXTER
CONTESTED HEARING FULL DAY MOTION TO MODIFY CUSTODY AND PARENTING TIME RE: ORDER OF 03/11/16 AND FOR EMERGENCY RELIEF ALONG WITH MULTIPLE ISSUES RE: ASSESSMENT AND COUNSELING “A HEARING”
07-002780-DC – PBB
REFEREE KITZMILLER, GRIESSEL, ERICA
SHANTRIA ALNYSE WEDDLE V DONALD GENE RIMPSON
CONTESTED HEARING FULL DAY MOTION RE: CUSTODY, PARENTING TIME AND CHILD SUPPORT “B HEARING”
12-004261-DS – DSS
REFEREE KITZMILLER, MILNICKEL, KELLY
RYAN ALLEN COWAN V MANDY LEE COWAN
CONTESTED HEARING 1/2 DAY MOTION TO MODIFY JOD
RE: LEGAL CUSTODY AND TO SUSPEND PARENTING TIME
“A HEARING”
15-003797-DM – DGB
REFEREE MURNEY, MILNICKEL, KELLY
10:00 AM
DEBORAH KAREN WEIR V ROGER ALEN WEIR I
MEDIATION
16-003646-DM – PBB
REFEREE VAN HORN
12:30 PM
CRISTINE POTTER V ADAM SCHMIDT
MEDIATION
16-003583-DC – PBB
REFEREE VAN HORN
1:30 PM
JASON VICKERY V BROOKE VICKERY
BENCH TRIAL
16-002996-DO – PBB
JUDGE BERGER, 327
JENNIFER LYNN WHITTINGTON PUCKETT
V JEFFERY ALLEN ADINOLFI
CONTESTED HEARING 2 HOURS MOTION
RE: CUSTODY, PARENTING TIME AND CHILD SUPPORT
08-000906-DC – CJD
REFEREE MURNEY, MILNICKEL, KELLY
MATTHEW JAMES KNAPP V VALARIE MELISSA KINNEY
CONTESTED HEARING
16-002299-DM – PMM
JUDGE MAYFIELD, 405
3:30 PM
CATHERINE ANN VRABLIC V STEVE BELL VRABLIC
CONTESTED HEARING
09-003214-DM – PMM
REFEREE MURNEY, KRESTIK, HEATHER
Monday, January 9, 2017
8:30 AM
JOHN THOMAS MOYER V HEATHER LYNN MOYER
OBJECTION HEARING TO 7 DAY ORDER
15-004016-DM – DGB
JUDGE BRUCE, 403
JOHN THOMAS MOYER V HEATHER LYNN MOYER
OTSC HEARING RE 11-25-15 ORDER
15-004016-DM – DGB
JUDGE BRUCE, 403
MARGARET SNERLING-UNGER V RICKY UNGER
PRO CONFESSO HEARING
16-003000-DM – PMM
JUDGE MAYFIELD
CARNETTA J FRYER V JOHNNY H FRYER
PRO CONFESSO HEARING
16-003271-DO – PMM
JUDGE MAYFIELD
HANNAH MARIE HOUSEWORTH- WILLIAMS
V BILLY WAYNE WILLIAMS JR
PRO CONFESSO HEARING
16-003529-DO – PMM
JUDGE MAYFIELD
PATRICIA A SCOTT V RONNIE R SCOTT
PRO CONFESSO HEARING
16-003830-DO – PMM
JUDGE MAYFIELD
AMANDA ANN VANCE V TY EDWARD VANCE
PRO CONFESSO HEARING
16-009005-DM – PMM
JUDGE MAYFIELD, 405
LAUREN ASHLEY BECK V SHANNON KEVIN BECK
PRO CONFESSO HEARING
16-009038-DM – PMM
JUDGE MAYFIELD
9:00 AM
LYNDSKI FAYE STRATTON V WYATT JACOB HICKEY
FOC MOTION CUSTODY, PARENTING TIME & CHILD SUPPORT
10-004543-DS – PMM
REFEREE HARTZELL, CARDENAS, JILL
CASEY POOLE V JESSICA POOLE
FOC MOTION CUSTODY, PARENTING TIME & CHILD SUPPORT
12-002689-DM – PMM
REFEREE HARTZELL, KRESTIK, HEATHER
SHANIKA MARIE JOHNSON
V SHANNON TERREL CREAMER SR
MOTION RE: PARENTING TIME
02-001451-DS – PMM
REFEREE HARTZELL, CARDENAS, JILL
REBECCA SUE ALLERTON
V TIMOTHY JAMES ORVILLE ALLERTON SR
MOTION TO CHANGE CUSTODY AND PARENTING TIME AND ADDED STATUTORY REVIEW HEARING REQUEST
08-001038-DM – PMM
REFEREE HARTZELL, CARDENAS, JILL
HEIDI FORTNER V LAUREN COOMBS
MOTION TO MODIFY CUSTODY
09-003510-DS – PMM
REFEREE HARTZELL, CARDENAS, JILL
WILLIAM W BORUFF JR V REBECCA ANN WARREN
MOTION RE: CHILD SUPPORT AND TAX EXEMPTION
10-003172-DC – PMM
REFEREE HARTZELL, CARDENAS, JILL
STEPHANIE NICOLE MILLER V MARCUS JAMES MILLER
MOTION RE: DOMICILE AND PARENTING TIME
12-004041-DM – PMM
REFEREE HARTZELL, KRESTIK, HEATHER
JUSTIN LAMONT COLEMAN
V DILLON CHRISTOPHER BARNES
MOTION TO CHANGE CUSTODY, RESERVE PARENTING TIME AND STOP CHILD SUPPORT
14-004238-DP – PMM
REFEREE HARTZELL, CARDENAS, JILL
MAKAYLA ANGELQUE BAKER RANDOLPH
V LANCE RODNEY ALLEN WALKER
MOTION RE: CUSTODY AND PARENTING TIME
15-002064-DP – PMM
REFEREE HARTZELL, KRESTIK, HEATHER
JENNIFER LOUISE PILLER V ZACHARIAH CRAYTON PILLER
MOTION TO MODIFY CUSTODY AND PARENTING TIME
15-002676-DM – PMM
REFEREE HARTZELL, KRESTIK, HEATHER
DESTINY LUTIESHA JINEL BROWN
V SAMMY LEWIS ANDERSON JR
MOTION RE: CUSTODY AND PARENTING TIME
16-003423-DS – PMM
REFEREE HARTZELL, CARDENAS, JILL
NADER M HACHEM V HASSANA ELKHOZAI HACHEM
MOTION FOR EXCLUSIVE OCCUPANCY OF MARITAL HOME
16-003627-DM – PMM
REFEREE HARTZELL, CARDENAS, JILL
STEVEN R BANASIEWICZ II V SHELLY WYLIE-HAMMONS
MOTION RE: CUSTODY AND PARENTING TIME
16-009052-DC – PMM
REFEREE HARTZELL, CARDENAS, JILL
RESHONDRA KATRICE YOUNG V COREY DEVON RODDY SR
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
01-001501-DS – PTN
JUDGE MAYFIELD
ESSENCE NIKIA CRAYTON V ANTHONY TERRELL JOHNSON
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
01-002332-DP – PMM
JUDGE MAYFIELD
TEAYRRA SHENNELLE BROYLES
V ANTHONY TERRELL JOHNSON
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
01-002369-DP – PBB
JUDGE MAYFIELD
JACQUENETTA DEE MCINTOSH V KEVIN DYWANE JOHNSON
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
02-000027-DS – DGB
JUDGE MAYFIELD
STEPHANIE RENA BERRY V ANTONIO DONTRELL JAMES
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
02-000058-DP – DGB
JUDGE MAYFIELD
JACQUELINE MARIE JESCHKE V WAYNE ANTHONY HAWKINS
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
02-001346-DS – DGB
JUDGE MAYFIELD
KALESIA MCCUTCHEN WASHINGTON
V HUNTER DEMARCUS DONTAE
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
05-002455-DP – PTN
JUDGE MAYFIELD
KAREN BYRD V JOSEPH HIGGINS
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
06-002637-DS – CJD
JUDGE MAYFIELD
VIVIAN HOCKETT V CHARLES FOSTER
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
08-000937-DP – CJD
JUDGE MAYFIELD
RENEE PRILLWITZ V LLOYD JONES
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
08-002525-DP – CJD
JUDGE MAYFIELD
SHANNON NICHOL HIGGINS V JOSEPH O S HIGGINS
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
09-002074-DM – CJD
JUDGE MAYFIELD
KATHY VANSANDT V CARLTON JACKSON
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
09-002724-DP – PMM
JUDGE MAYFIELD
SHANTELL WOOD V ANTHONY JOHNSON
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
09-004883-DP – CJD
JUDGE MAYFIELD
TRICIA ANN COMPEAU V DALE GRANT WARNER
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
10-002970-DS – PTN
JUDGE MAYFIELD
SHRHEA DEVON ROMAIN V DEMARCUS DONTAE HUNTER
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
10-003538-DP – PMM
JUDGE MAYFIELD
KAITLIN ALICIA HANEY V TIMOTHY JAMES PETTY JR
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
10-003737-DP – PMM
JUDGE MAYFIELD
ERIC KEITH HESS V MICHELLE LYNN HESS
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
10-003772-DM – PTN
JUDGE MAYFIELD
LASHONDA DARNETTE LEE V CAENTIA MARIA CROSSLEY
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
11-002173-DS – CJD
JUDGE MAYFIELD
DEDRA JONELL CAMPBELL V DARIUS ALEXANDER JONES SR
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
11-002769-DS – PTN
JUDGE MAYFIELD
JESSICA HUENI V AUSTIN HANEY
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
12-002516-DS – PTN
JUDGE MAYFIELD
COURTNEY V HUNTER
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
12-003743-UE – PMM
JUDGE MAYFIELD
JESSICA LATOYA MASON V JERRY DOYLE KING HUMPHREY
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
13-002603-DS – PTN
JUDGE MAYFIELD
JASMINE ELIZABETH CLARK V SCOTT ALLEN HOADLEY
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
13-003558-DS – DGB
JUDGE MAYFIELD
KASONDRA ANN KAISER V SCOTT ALLEN HOADLEY
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
13-003988-DS – DGB
JUDGE MAYFIELD
HOLLIE JEAN MILIUS V DAVID ALLEN STRATTON
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
13-003991-DS – PTN
JUDGE MAYFIELD
TONI ANNETTE DORTCH V JERRY DOYLE KING HUMPHREY
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
14-002338-DP – PMM
JUDGE MAYFIELD
SIOUX ELLEN SUTFIN V RANDY WAYNE CLARK
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
15-002790-DP – DSS
JUDGE MAYFIELD
LAQUEISHA SHAUNIECE KING
V ANTHONY TERRELL JOHNSON JR
OTSC HEARING MARILYN BOOKER
16-002387-DS – PMM
JUDGE MAYFIELD
STEPHANIE LORRAINE STREFLING
V SCOTT ALLEN STREFLING
RECALL HEARING
16-003892-DM – PMM
REFEREE HARTZELL
CRYSTAL MARJORIE STACK V SHAUN ANTHONY STACK
RECALL HEARING
16-003930-DM – PMM
REFEREE HARTZELL, 102
BREANNA BIANCHI V ZACHARY LUCZKOWSKI
RECALL HEARING
16-009289-DC – PBB
REFEREE HARTZELL
1:30 PM
TYLER PAGE VAVRA V ANNE LISE GUSTAVSEN
CONTESTED HEARING 1/2 DAY MOTION TO MODIFY CUSTODY, PARENTING TIME AND CHILD SUPPORT – “B HEARING”
14-002634-DC – DSS
REFEREE HARTZELL, MILNICKEL, KELLY
KATHRYN KATHLEEN MILLER V DARYL FREDERICK MILLER
CONTESTED HEARING 1/2 DAY MOTION TO MODIFY CUSTODY, PARENTING TIME, CHILD SUPPORT AND SCHOOL PLACEMENT
“A HEARING”
15-003256-DM – PBB
REFEREE HARTZELL, HOWELL, KIRSTIN
MARLENA SUSAN CROW V JAMES MICHAEL CROW
PRE-TRIAL CONFERENCE
16-003474-DM – DGB
JUDGE BRUCE, 403
2:00 PM
DOUGLAS G VANERMAN V JAMIE GRIFFIN
PRE-TRIAL CONFERENCE
16-003139-DC – DGB
JUDGE BRUCE, 403
2:30 PM
JILL DIAN SPANN V JOSHUA DONALD HUTCHISON
SETTLEMENT CONFERENCE
16-003350-DC – PMM
JUDGE MAYFIELD, 405
KATHERINE HICKMOTT V MICHAEL HICKMOTT
SETTLEMENT CONFERENCE
16-003392-DO – PMM
JUDGE MAYFIELD, 405
3:00 PM
POLLY ANN GAZA V DONALD WILLIAM GAZA
PRE-TRIAL CONFERENCE
16-003412-DO – DGB
JUDGE BRUCE, 403
3:30 PM
MARGARET ANN LEE V JIMMY DARNELL KOHN
HEARING FOR FINAL ORDER
16-002441-DZ – DGB
JUDGE BRUCE, 403
BONNIE JUNE SHOEMAKER V ROBERT EUGENE SHOEMAKER
SETTLEMENT CONFERENCE
16-009254-DO – PMM
JUDGE MAYFIELD, 405
4:00 PM
MELISSA ANN ANDERSON
V CHARLES EDWARD ANDERSON SR
PRO CONFESSO HEARING
16-003446-DM – DGB
JUDGE BRUCE, 403
DARL KARNES et al V CHRISTOPHER R RUNYON
SETTLEMENT CONFERENCE CAN BE VIA TELEPHONE
16-002428-DZ – PMM
JUDGE MAYFIELD
Tuesday, January 10, 2017
9:00 AM
NATALIE SAMONE GUIDRY V TORY MARTEL BECKUM
CHILD SUPPORT MOTION
99-002432-DP – COG
REFEREE FLOOD, MCCORD, CARROLYN
9:30 AM
MARLENA SUSAN CROW V JAMES MICHAEL CROW
OBJECTION HEARING 1 1/2 HOURS OBJECTION TO ENTRY
OF ORDER UNDER THE 7 DAY RULE
16-003474-DM – DGB
REFEREE FLOOD, MILNICKEL, KELLY
11:00 AM
CYNTHIA RENEE ELLIOTT V JOSHUA MATTHEW FARROW
CHILD SUPPORT DEFAULT HEARING
16-003193-DP – DGB
REFEREE FLOOD
IESHIA RENEE JONES V CHARLES ANTHONY MAYS
CHILD SUPPORT DEFAULT HEARING
16-003537-DP – PMM
REFEREE FLOOD
PATRICIA ANNE WILLIAMS
V CHRISTOPHER SCOTT DRUMMOND
CHILD SUPPORT DEFAULT HEARING
16-003573-DS – PBB
REFEREE FLOOD
ANDREA LYNN KINGMAN CHASE V CAREY LEE KOCH
CHILD SUPPORT DEFAULT HEARING
16-003607-DP – DGB
REFEREE FLOOD
DAWNN FASHUN SPEARS V COREY DEVAL HUSTON SR
CHILD SUPPORT DEFAULT HEARING
16-003617-DP – DGB
REFEREE FLOOD
MICHIGAN DEP’T OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
V CHAD OLESON
CHILD SUPPORT DEFAULT HEARING
16-003651-DS – DGB
REFEREE FLOOD
KESHANNA DORNEASE STOKES
V CHARLES ALEXANDER COLEMAN
CHILD SUPPORT DEFAULT HEARING
16-003732-DS – DGB
REFEREE FLOOD
KESHANNA DORNEASE STOKES
V CHARLES ALEXANDER COLEMAN
DEFAULT CHILD SUPPORT
16-003733-DP – DGB
REFEREE FLOOD
MICHIGAN DEP’T OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
V ALICIA ANN ZEMKE
CHILD SUPPORT DEFAULT HEARING
16-003766-DS – PMM
REFEREE FLOOD
MICHELLE RENIE HOLMER V JERROLD ROMOIN THOMAS
CHILD SUPPORT DEFAULT HEARING
16-003781-DS – DGB
REFEREE FLOOD
1:30 PM
NATHAN LYNN CASEY V KIRA SUE CASEY
CHILD SUPPORT OBJECTION TO STATUTORY REVIEW
02-002330-DM – PTN
REFEREE FLOOD, MCCORD, CARROLYN
PILAR CASTILLO V KEITH YARBROUGH
CHILD SUPPORT OBJECTION TO STATUTORY REVIEW
06-002667-DP – CJD
REFEREE FLOOD, ZELMER, BARBARA
DIANE MICHELLE OGWA V NICKSON MASUKE OGWA SR
MOTION RE: MODIFY CHILD SUPPORT
16-003379-DM – PMM
REFEREE FLOOD, ZELMER, BARBARA
3:00 PM
LORI IRENE SENNOTT V TRAVIS MERRITT FEDORE
CONTESTED HEARING 2 HOUR MOTION RE: PARENTING TIME AND AMENDED MOTION ADDING CHILD SUPPORT
11-004273-DS – PTN
REFEREE FLOOD, GRIESSEL, ERICA
Wednesday, January 11, 2017
9:00 AM
MELANIE EASLEY V CHARLES FLETCHER
CONTESTED HEARING 1/2 DAY AMENDED MOTION
RE: CHILD SUPPORT
09-002297-DS – PMM
REFEREE HARTZELL, CARDENAS, JILL
10:00 AM
SARAH ANNE MATALAS V PETER PERRY MATALAS
MOTION TO WITHDRAW AS DEFENDANT’S ATTORNEY
16-003157-DM – DGB
JUDGE BRUCE, 403
SARAH ANNE MATALAS V PETER PERRY MATALAS
SETTLEMENT CONFERENCE
16-003157-DM – DGB
JUDGE BRUCE, 403
1:30 PM
CARANETTA VERDEL WILLIAMS V BRIAN BERKLEY THOMAS
CONTESTED HEARING 2 HOUR MOTION RE: PARENTING TIME
00-000748-DP – PTN
REFEREE HARTZELL, HOWELL, KIRSTIN
2:00 PM
TONYA MARIE KIMMERLY V KENNETH WAYNE KIMMERLY
MOTION
15-003984-DM – PMM
JUDGE MAYFIELD, 405
3:30 PM
KEIRA DUNN V DECOREY ROGERS
CONTESTED HEARING CUSTODY, P/T & C/S
10-002071-DP – CJD
REFEREE HARTZELL, MILNICKEL, KELLY
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