RECORDED MORTGAGES – DECEMBER 22 – DECEMBER 28

December 27, 2016
MEAD BEAU STEVEN/MEAD SARA ELIZABETH
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $413,449.00
WOOD ROBERT H/WOOD JANET L
1ST SOURCE BANK
CONSIDERATION: $407,490.00
LOGAN GILBERT K/LOVE KIMBERLY A
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
CONSIDERATION: $134,000.00
VANGAPALLY KAVITHA/ALE ARAVIND
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
CONSIDERATION: $205,800.00
RAVINES MI 2016 LLC
WELLS FARGO BANK
CONSIDERATION: $1,105,000.00
BORTZ DANIEL
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $35,000.00
LOY MICHAEL D
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $15,000.00
GILSON JAYSON L/GILSON APRIL N
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $25,000.00
BURKE NATHANIEL/BURKE LINDA
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $32,500.00
FEASTER JENNIFER/FEASTER RICH
TOWNE MORTGAGE COMPANY
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $178,000.00
WEST LARRY/WEST LETHA
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $177,500.00
JOHNSON JANET C
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $25,000.00
ELSTON JAMES M/ELSTON KIMBERLY A
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $100,000.00
MICH JOSEPH G/MICH LINDA J
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $25,471.68
JONES TIMOTHY H/JONES TAMMY
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $56,323.50
HAMILTON MARCIA
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $65,516.50
VYSKOCIL LUDMILA REVOCABLE LIVING TRUST
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $200,000.00
BURD LESLIE A/BURD MARY C
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $50,000.00
KILBOURNE JOHN T/WALSH KYRA
CHEMICAL BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $275,000.00
BOBURKA MILDRED
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $20,000.00
TAYLOR TY BURTON
ROLYAT LLC
CONSIDERATION: $125,000.00
MELCHOR FERNANDO/MELCHOR CYNTHIA
PACOR MORTGAGE CORP
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $132,224.00
BATES DERRICK M
WELLS FARGO BANK
CONSIDERATION: $106,400.00
VANDENBURG STEVEN J
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $50,000.00
HERMAN MARK L LIVING TRUST
HERMAN CHRISTINE R LIVING TRUST
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $150,000.00
LAYMAN JASON D
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $20,000.00
ODELL DOUGLAS A/ODELL SARAH L
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $74,900.00
MILLER PHIL A/MILLER LYNN M
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $15,800.00
MV REAL ESTATE LLC
HUNTINGTON NATIONAL BANK
CONSIDERATION: $4,194,177.46
BLACKWOOD JULIE/BLACKWOOD CHRIS
CME LENDING GROUP LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $75,000.00
MCCAFFREY DANIEL P/MCCAFFREY MINDY S
PNC MORTGAGE
CONSIDERATION: $137,000.00
CLEMENTS DANIEL VINCENT/CLEMENTS AMBER MICHELLE
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $28,000.00
LAWSON KATHLEEN MAY LIVING TRUST
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $194,900.00
ASHWORTH ELIZABETH M/LACKO DEANNA L
NEW BUFFALO SAVINGS BANK
CONSIDERATION: $25,000.00
KOZLOFF MARK F/KOZLOFF GAIL N
BNY MELLON
AMENDMENT
KANCZUZEWSKI KAINE A/KANCZUZEWSKI CIARA L
1ST SOURCE BANK
CONSIDERATION: $90,000.00
PLACE BUILDERS INC
MUTUALBANK
CONSIDERATION: $336,000.00
SAGALA PETER E/SAGALA SUSAN C
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $212,577.00
GOSSEN MATTHEW
GUARANTEED RATE INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $278,000.00
JONES THEODORE T/JONES KRISTEN Y
RUOFF MORTGAGE COMPANY INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $109,000.00
SMITH RICHARD PAUL/SMITH BRENDA S
MONEY SOURCE INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $189,089.00
KHATRI CHETRI LAXMAN/KHATRI CHETRI LUCY
CHETRI LAXMAN KHATRI/CHETRI LUCY KHATRI
DITECH FINANCIAL LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $85,500.00
KENNEDY PATRICK/KENNEDY JILL
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $152,200.00
SCHIFF HOWARD L DECLARATION OF TRUST
SCHIFF LINDA J DECLARATION OF TRUST
FIFTH THIRD BANK
CONSIDERATION: $150,000.00
SCHAFFER DAVID A/SCHAFFER CATHY J
CHEMICAL BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $155,000.00
December 22, 2016
MARTIN PATRICIA A
MICHIGAN STRATEGIC FUND
CONSIDERATION: $40,000.00
SCHERMER TAMARA KAYE
MICHIGAN STRATEGIC FUND
CONSIDERATION: $40,000.00
KONG YUAN/CHEN WENWEN
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $282,400.00
BAKER TERA/BAKER SHAWN
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $200,000.00
KNIGHT CODY J
TEACHERS CREDIT UNION
CONSIDERATION: $108,100.00
SMITH FREDERIC R JR/SMITH JANICE K
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $147,283.00
HARRIS KYLIE/FERNANDEZ MICHAEL
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $121,153.00
WHEELER SYNTHIA
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $129,600.00
BETTS LEMONT L/TOOMEY REVA R
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $133,860.00
BOWMAN RICHARD F JR/PECORARO AARON W
BLUELEAF LENDING LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $428,000.00
NIERZWICKI MARY LOU/NIERZWICKI FRANK L JR
PACOR MORTGAGE CORP
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $288,000.00
YOUNGER GREGORY/YOUNGER JEANNA J
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $260,000.00
TURNER MELISSA/TURNER MITCHELL
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $101,000.00
POPP LOUIS
MORTGAGE RESEARCH CENTER LLC
VETERANS UNITED HOME LOANS
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $290,106.00
FLOOD JOHN/FLOOD KARLA
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $169,600.00
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