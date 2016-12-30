RECORDED MORTGAGES – DECEMBER 22 – DECEMBER 28

December 30, 2016 bcrnews Recorded Mortgages 0

December 27, 2016

MEAD BEAU STEVEN/MEAD SARA ELIZABETH
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $413,449.00

WOOD ROBERT H/WOOD JANET L
1ST SOURCE BANK
CONSIDERATION: $407,490.00

LOGAN GILBERT K/LOVE KIMBERLY A
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
CONSIDERATION: $134,000.00

VANGAPALLY KAVITHA/ALE ARAVIND
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
CONSIDERATION: $205,800.00

RAVINES MI 2016 LLC
WELLS FARGO BANK
CONSIDERATION: $1,105,000.00

BORTZ DANIEL
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $35,000.00

LOY MICHAEL D
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $15,000.00

GILSON JAYSON L/GILSON APRIL N  
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $25,000.00

BURKE NATHANIEL/BURKE LINDA
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $32,500.00

FEASTER JENNIFER/FEASTER RICH
TOWNE MORTGAGE COMPANY
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $178,000.00

WEST LARRY/WEST LETHA
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $177,500.00

JOHNSON JANET C
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $25,000.00

ELSTON JAMES M/ELSTON KIMBERLY A
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $100,000.00

MICH JOSEPH G/MICH LINDA J
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $25,471.68

JONES TIMOTHY H/JONES TAMMY
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $56,323.50

HAMILTON MARCIA
CHEMICAL BANK
CONSIDERATION: $65,516.50

VYSKOCIL LUDMILA REVOCABLE LIVING TRUST
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $200,000.00

BURD LESLIE A/BURD MARY C
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $50,000.00

KILBOURNE JOHN T/WALSH KYRA
CHEMICAL BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $275,000.00

BOBURKA MILDRED
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $20,000.00

TAYLOR TY BURTON
ROLYAT LLC
CONSIDERATION: $125,000.00

MELCHOR FERNANDO/MELCHOR CYNTHIA
PACOR MORTGAGE CORP
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $132,224.00

BATES DERRICK M
WELLS FARGO BANK
CONSIDERATION: $106,400.00

VANDENBURG STEVEN J
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $50,000.00

HERMAN MARK L LIVING TRUST
HERMAN CHRISTINE R LIVING TRUST
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $150,000.00

LAYMAN JASON D  
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $20,000.00

ODELL DOUGLAS A/ODELL SARAH L
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $74,900.00

MILLER PHIL A/MILLER LYNN M
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $15,800.00

MV REAL ESTATE LLC
HUNTINGTON NATIONAL BANK
CONSIDERATION: $4,194,177.46

BLACKWOOD JULIE/BLACKWOOD CHRIS
CME LENDING GROUP LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $75,000.00

MCCAFFREY DANIEL P/MCCAFFREY MINDY S
PNC MORTGAGE
CONSIDERATION: $137,000.00

CLEMENTS DANIEL VINCENT/CLEMENTS AMBER MICHELLE
HORIZON BANK
CONSIDERATION: $28,000.00

LAWSON KATHLEEN MAY LIVING TRUST
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $194,900.00

ASHWORTH ELIZABETH M/LACKO DEANNA L
NEW BUFFALO SAVINGS BANK
CONSIDERATION: $25,000.00

KOZLOFF MARK F/KOZLOFF GAIL N
BNY MELLON
AMENDMENT

KANCZUZEWSKI KAINE A/KANCZUZEWSKI CIARA L
1ST SOURCE BANK
CONSIDERATION: $90,000.00

PLACE BUILDERS INC
MUTUALBANK
CONSIDERATION: $336,000.00

SAGALA PETER E/SAGALA SUSAN C
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $212,577.00

GOSSEN MATTHEW
GUARANTEED RATE INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $278,000.00

JONES THEODORE T/JONES KRISTEN Y
RUOFF MORTGAGE COMPANY INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $109,000.00

SMITH RICHARD PAUL/SMITH BRENDA S  
MONEY SOURCE INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $189,089.00

KHATRI CHETRI LAXMAN/KHATRI CHETRI LUCY
CHETRI LAXMAN KHATRI/CHETRI LUCY KHATRI
DITECH FINANCIAL LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $85,500.00

KENNEDY PATRICK/KENNEDY JILL
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $152,200.00

SCHIFF HOWARD L DECLARATION OF TRUST
SCHIFF LINDA J DECLARATION OF TRUST
FIFTH THIRD BANK
CONSIDERATION: $150,000.00

SCHAFFER DAVID A/SCHAFFER CATHY J
CHEMICAL BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $155,000.00

December 22, 2016

MARTIN PATRICIA A
MICHIGAN STRATEGIC FUND
CONSIDERATION: $40,000.00

SCHERMER TAMARA KAYE
MICHIGAN STRATEGIC FUND
CONSIDERATION: $40,000.00

KONG YUAN/CHEN WENWEN
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $282,400.00

BAKER TERA/BAKER SHAWN
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $200,000.00

KNIGHT CODY J
TEACHERS CREDIT UNION
CONSIDERATION: $108,100.00

SMITH FREDERIC R JR/SMITH JANICE K
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $147,283.00

HARRIS KYLIE/FERNANDEZ MICHAEL
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $121,153.00

WHEELER SYNTHIA
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $129,600.00

BETTS LEMONT L/TOOMEY REVA R  
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $133,860.00

BOWMAN RICHARD F JR/PECORARO AARON W
BLUELEAF LENDING LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $428,000.00

NIERZWICKI MARY LOU/NIERZWICKI FRANK L JR
PACOR MORTGAGE CORP
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $288,000.00

YOUNGER GREGORY/YOUNGER JEANNA J
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $260,000.00

TURNER MELISSA/TURNER MITCHELL
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $101,000.00

POPP LOUIS
MORTGAGE RESEARCH CENTER LLC
VETERANS UNITED HOME LOANS
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $290,106.00

FLOOD JOHN/FLOOD KARLA
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $169,600.00

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