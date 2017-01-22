RECORDED MORTGAGES – JANUARY 12 – JANUARY 18

January 17, 2017
HUMES BRIAN PATRICK/HUMES ANNA MICHELLE
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $106,125.00
ZEMNICK SCOTT/ZEMNICK AMY
LOANDEPOT DOT COM LLC
MORTGAGE MASTER NATIONAL
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $417,000.00
HARRINGTON THOMAS E/HARRINGTON LINDA K
FIFTH THIRD BANK
CONSIDERATION: $16,000.00
NOFZIGER SHAWN/NOFZIGER RYAN
PERL MORTGAGE INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $195,750.00
LONG JEREME P
LOANDEPOT DOT COM LLC
IMORTGAGE
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $84,375.00
KLANN NATHAN/KLANN LATREASA
UNION HOME MORTGAGE CORP
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $169,375.00
GONZALEZ MELISSA J/GONZALEZ JORGE L JR
WELLS FARGO BANK
CONSIDERATION: $410,000.00
TAYLOR JOHN
CME LENDING GROUP LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $290,000.00
DAVIS JEFFREY T/DAVIS REBECCA SUE MULLIKIN
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
CONSIDERATION: $118,538.00
CATANIA ROBERT L/CATANIA ROBERT L TRUST NO 1
CATANIA ROBERT L TRUST
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $95,000.00
SADLER AUSTIN
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $50,350.00
BALDWIN KENNETH M
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $87,749.00
BISHOP TIMOTHY A/BISHOP NICHOLE M
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $139,000.00
SCHADLER ARTHUR DEE/SCHADLER MARY E
CITICORP TRUST BANK
CONSIDERATION: $89,107.37
SARDINE THOMAS/JARDINE JACQUELINE
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $108,800.00
HOFFMAN LEE/HOFFMAN CHRISTINE
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $72,000.00
CULLITAN JEROME R/CULLITAN COLLEEN M
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $25,000.00
MARTINIC RENAE N/MARTINIC THOMAS III
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $58,047.57
RUNKEL SCOTT M/RUNKEL JENNY O
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $50,400.00
SMITH HOYT R/SMITH TRACY LYNN
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $238,000.00
MOORE EDWARD C/MOORE MARY M
HONOR CREDIT UNION
MODIFICATION
CASE STEVEN W/EDWARDS MERRY C
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $70,000.00
MCFARLAND SCOTT/MCFARLAND BETHANY J
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $344,500.00
KEEGSTRA PIET/KEEGSTRA PATTY
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $46,000.00
SHUGARTS ALZENE T
1ST SOURCE BANK
CONSIDERATION: $41,000.00
JOINT ENDEAVORS INC
NEW BUFFALO SAVINGS BANK
CONSIDERATION: $294,000.00
SAUNDERS WILLIAM SCOTT
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $24,014.00
BIELBY WILLIAM THOMAS/BIELBY CATHLEEN LAMBERT JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $585,000.00
SHERMAN WILLIAM B/ALTMAN LISA L/ALTMAN LISA B EDGEWATER BANK
CONSIDERATION: $300,000.00
DOW ANDREW D/DOW KRISTEN S
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $164,000.00
COSTANZA BRETT LOUIS/COSTANZA JENNIFER LYN
A AND B COSTANZA ENTERPRISES LLC
GREENSTONE FARM CREDIT SERVICES
BORTH DAVID E/BORTH MARY MCCARTHY
FIFTH THIRD BANK
CONSIDERATION: $69,000.00
SMITH SHANNON/HUMPHREVILLE BRADLEY
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
MODIFICATION
January 13, 2017
FISHER RICHARD/DRMAC PANAGIOTA
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $315,200.00
SHANER JERRY/SHANER BARBARA
CARRINGTON MORTGAGE SERVICES LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $52,234.00
OLSON STEVEN A/OLSON TINA MEYERS
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $71,000.00
RAMEY MYRA D
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $25,000.00
ROSE VINCENT L/ROSE VINCE L/ROSE LORI A
EDGEWATER BANK
CONSIDERATION: $135,000.00
January 12, 2017
ZIELKE GERALD
CARRINGTON MORTGAGE SERVICES LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $87,352.00
FALCONE JAMES A/FALCONE MARTHA JANE
FALCONE JAMES A LIVING TRUST
FALCONE MARTHA JANE LIVING TRUST
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $218,000.00
KNUTH JOSHUA/KNUTH MICHELE
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $129,600.00
WEDDLE SCOTT K/KEANE MICHAEL S
EDGEWATER BANK
CONSIDERATION: $260,000.00
RODRIGUEZ RAMIRO F/RODRIGUEZ ERICA L
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $209,550.00
BENITEZ PEDRO A/EUSTAQUIO LUZ DEL ALBA DUARTE
RUOFF MORTGAGE COMPANY INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $59,500.00
PESCE COLEY A
HUNTINGTON NATIONAL BANK
CONSIDERATION: $27,800.00
WOODRUFF JULIA M
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $185,000.00
ZEOLI ANTHONY
HUNTINGTON NATIONAL BANK
CONSIDERATION: $184,000.00
JD LAYMAN ENTERPRISES LLC
CUMMINS ROXANNE REVOCABLE LIVING TRUST
CONSIDERATION: $100,000.00
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