RECORDED MORTGAGES – JANUARY 12 – JANUARY 18

January 22, 2017 bcrnews Recorded Mortgages 0

January 17, 2017

HUMES BRIAN PATRICK/HUMES ANNA MICHELLE
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $106,125.00

ZEMNICK SCOTT/ZEMNICK AMY
LOANDEPOT DOT COM LLC
MORTGAGE MASTER NATIONAL
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $417,000.00

HARRINGTON THOMAS E/HARRINGTON LINDA K
FIFTH THIRD BANK
CONSIDERATION: $16,000.00

NOFZIGER SHAWN/NOFZIGER RYAN
PERL MORTGAGE INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $195,750.00

LONG JEREME P
LOANDEPOT DOT COM LLC
IMORTGAGE
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $84,375.00

KLANN NATHAN/KLANN LATREASA
UNION HOME MORTGAGE CORP
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $169,375.00

GONZALEZ MELISSA J/GONZALEZ JORGE L JR
WELLS FARGO BANK
CONSIDERATION: $410,000.00

TAYLOR JOHN
CME LENDING GROUP LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $290,000.00

DAVIS JEFFREY T/DAVIS REBECCA SUE MULLIKIN
FIFTH THIRD MORTGAGE MI LLC
CONSIDERATION: $118,538.00

CATANIA ROBERT L/CATANIA ROBERT L TRUST NO 1
CATANIA ROBERT L TRUST  
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $95,000.00

SADLER AUSTIN
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $50,350.00

BALDWIN KENNETH M
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $87,749.00

BISHOP TIMOTHY A/BISHOP NICHOLE M
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $139,000.00

SCHADLER ARTHUR DEE/SCHADLER MARY E
CITICORP TRUST BANK
CONSIDERATION: $89,107.37

SARDINE THOMAS/JARDINE JACQUELINE
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $108,800.00

HOFFMAN LEE/HOFFMAN CHRISTINE
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $72,000.00

CULLITAN JEROME R/CULLITAN COLLEEN M
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $25,000.00

MARTINIC RENAE N/MARTINIC THOMAS III
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $58,047.57

RUNKEL SCOTT M/RUNKEL JENNY O
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $50,400.00

SMITH HOYT R/SMITH TRACY LYNN
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $238,000.00

MOORE EDWARD C/MOORE MARY M
HONOR CREDIT UNION
MODIFICATION

CASE STEVEN W/EDWARDS MERRY C  
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $70,000.00

MCFARLAND SCOTT/MCFARLAND BETHANY J
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $344,500.00

KEEGSTRA PIET/KEEGSTRA PATTY
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $46,000.00

SHUGARTS ALZENE T
1ST SOURCE BANK
CONSIDERATION: $41,000.00

JOINT ENDEAVORS INC
NEW BUFFALO SAVINGS BANK
CONSIDERATION: $294,000.00

SAUNDERS WILLIAM SCOTT
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $24,014.00

BIELBY WILLIAM THOMAS/BIELBY CATHLEEN LAMBERT  JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $585,000.00

SHERMAN WILLIAM B/ALTMAN LISA L/ALTMAN LISA B  EDGEWATER BANK
CONSIDERATION: $300,000.00

DOW ANDREW D/DOW KRISTEN S
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $164,000.00

COSTANZA BRETT LOUIS/COSTANZA JENNIFER LYN
A AND B COSTANZA ENTERPRISES LLC
GREENSTONE FARM CREDIT SERVICES

BORTH DAVID E/BORTH MARY MCCARTHY
FIFTH THIRD BANK
CONSIDERATION: $69,000.00

SMITH SHANNON/HUMPHREVILLE BRADLEY
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
MODIFICATION

January 13, 2017

FISHER RICHARD/DRMAC PANAGIOTA
JPMORGAN CHASE BANK
CONSIDERATION: $315,200.00

SHANER JERRY/SHANER BARBARA
CARRINGTON MORTGAGE SERVICES LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $52,234.00

OLSON STEVEN A/OLSON TINA MEYERS  
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $71,000.00

RAMEY MYRA D
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
CONSIDERATION: $25,000.00

ROSE VINCENT L/ROSE VINCE L/ROSE LORI A
EDGEWATER BANK
CONSIDERATION: $135,000.00

January 12, 2017

ZIELKE GERALD
CARRINGTON MORTGAGE SERVICES LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $87,352.00

FALCONE JAMES A/FALCONE MARTHA JANE
FALCONE JAMES A LIVING TRUST
FALCONE MARTHA JANE LIVING TRUST
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $218,000.00

KNUTH JOSHUA/KNUTH MICHELE
HONOR CREDIT UNION
CONSIDERATION: $129,600.00

WEDDLE SCOTT K/KEANE MICHAEL S
EDGEWATER BANK
CONSIDERATION: $260,000.00

RODRIGUEZ RAMIRO F/RODRIGUEZ ERICA L
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $209,550.00

BENITEZ PEDRO A/EUSTAQUIO LUZ DEL ALBA DUARTE
RUOFF MORTGAGE COMPANY INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $59,500.00

PESCE COLEY A
HUNTINGTON NATIONAL BANK
CONSIDERATION: $27,800.00

WOODRUFF JULIA M
QUICKEN LOANS INC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CONSIDERATION: $185,000.00

ZEOLI ANTHONY
HUNTINGTON NATIONAL BANK
CONSIDERATION: $184,000.00

JD LAYMAN ENTERPRISES LLC
CUMMINS ROXANNE REVOCABLE LIVING TRUST
CONSIDERATION: $100,000.00

Be the first to comment

Leave a Reply

Copyright © 2017 | MH Magazine WordPress Theme by MH Themes