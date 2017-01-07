DISCHARGED MORTGAGES – DECEMBER 29 – JANUARY 4

January 7, 2017 bcrnews Discharge of Mortgage 0

December 30, 2016

DAVION RAOUL/DAVION MARGO L 
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
PARTIAL RELEASE

DALEY RICHARD M SELF DECLARATION OF TRUST
DALY RICHARD M
JPMORGAN CHASE BANK

MONTEIRO JOHN N 
WELLS FARGO BANK

GERHAUSER JASON M
LAKE MICHIGAN CREDIT UNION

MCCAIN CONSTANCE J 
BANK OF AMERICA

HARMON MICHAEL L/HARMON KAREN K 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CHARLES SCHWAB BANK

KROLZICK TAMARA L 
LAKEVIEW LOAN SERVICING LLC

HESS GREGG C/HESS GREGORY C/HESS SARAH A 
DITECH FINANCIAL LLC

LANGE CHAD E/LANGE AMBER S 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CALIBER FUNDING LLC

HANOVER LOUISE V 
1ST SOURCE BANK

TAYLOR ROBERTO F/TAYLOR BRANDEE K 
1ST SOURCE BANK

BURKE RALPH/BURKE MARIANNE 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

RHOA KAREN KELLY REVOCABLE LIVING TRUST
RHOA ROBERT J 
HONOR CREDIT UNION

THOMAS CHERYL L/JANSKY CHERYL L
BERGER CHERYL L/THOMAS GERALD 
HORIZON BANK

BEST CRAIG A/BEST SUSAN R 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
AMERICAS WHOLESALE LENDER

VEINE DOUGLAS E/VEINE KATHERINE A 
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

SHI WEN/HU YING
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

BRADLEY BYRON/BRADLEY REBECCA
JPMORGAN CHASE BANK

ORLANDO MATTHEW L/ORLANDO AMANDA M 
BANK OF NEW YORK MELLON
JPMORGAN CHASE BANK

WYSS JAMES N/WYSS JEANNINE MARIE 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
USAA FEDERAL SAVINGS BANK

HUPP LAWRENCE M/HUPP CYNTHIA A 
FIFTH THIRD BANK

December 29, 2016

CEDARCREST APTS LLC
MB FINANCIAL BANK

CEDARCREST APTS LLC 
MB FINANCIAL BANK

YORK KENNETH L/YORK TRESSA D 
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION

BRAULT JEREMY/BRAULT SARAH 
LAKE MICHIGAN CREDIT UNION

BALDWIN BRENT/BALDWIN SHELLY R 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION

SCHRAMM EDWARD W III/SCHRAMM KATHERYNE M 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION

STONE RICHARD D/HARPER BETSY Z 
HORIZON BANK

VITALE JAMES F/VITALE CAROL L/HAUCH CAROL L
HORIZON BANK

CANTU RAUL/CANTU PATRICIA 
HORIZON BANK

KROHNE ELIZABETH/KROHNE WILLIAM E 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
FREEDOM MORTGAGE CORPORATION

SWISHER THOMAS K/SWISHER RHONDA S 
NEIGHBORHOOD MORTGAGE SOLUTIONS LLC

CONTI RENNI H/CONTI HEIDI S 
NEIGHBORHOOD MORTGAGE SOLUTIONS LLC

WILLMENG JANE A REVOCABLE TRUST/WILLMENG JANE A 
NEIGHBORHOOD MORTGAGE SOLUTIONS LLC

BOWHUIS BRADLEY JAMES 
NEIGHBORHOOD MORTGAGE SOLUTIONS LLC

BARNES GREG/BARNES KATHLEEN K 
NEIGHBORHOOD MORTGAGE SOLUTIONS LLC

QUERFURTH JASON/QUERFURTH JULIA A 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CHEMICAL BANK

QUICK MICHELLE M/QUICK ANDREW D
TEACHERS CREDIT UNION

VERGON CHRISTOPHER/VERGON MARA 
TEACHERS CREDIT UNION

HINSEY DENNIS/HINSEY MARCY
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HOMEWARD RESIDENTIAL INC

SISTRUNK JEFFREY DAMONE
SISTRUNK BARBARA YVONNE BELL 
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
LOANDEPOT COM LLC

JOHNSON DAWN/JOHNSON RODNEY
MICHIGAN HOMEOWNER ASSISTANCE NONPROFIT HOUSING CORPORATION
MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY

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