DISCHARGED MORTGAGES – DECEMBER 29 – JANUARY 4

December 30, 2016
DAVION RAOUL/DAVION MARGO L
UNITED FEDERAL CREDIT UNION
PARTIAL RELEASE
DALEY RICHARD M SELF DECLARATION OF TRUST
DALY RICHARD M
JPMORGAN CHASE BANK
MONTEIRO JOHN N
WELLS FARGO BANK
GERHAUSER JASON M
LAKE MICHIGAN CREDIT UNION
MCCAIN CONSTANCE J
BANK OF AMERICA
HARMON MICHAEL L/HARMON KAREN K
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CHARLES SCHWAB BANK
KROLZICK TAMARA L
LAKEVIEW LOAN SERVICING LLC
HESS GREGG C/HESS GREGORY C/HESS SARAH A
DITECH FINANCIAL LLC
LANGE CHAD E/LANGE AMBER S
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CALIBER FUNDING LLC
HANOVER LOUISE V
1ST SOURCE BANK
TAYLOR ROBERTO F/TAYLOR BRANDEE K
1ST SOURCE BANK
BURKE RALPH/BURKE MARIANNE
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
RHOA KAREN KELLY REVOCABLE LIVING TRUST
RHOA ROBERT J
HONOR CREDIT UNION
THOMAS CHERYL L/JANSKY CHERYL L
BERGER CHERYL L/THOMAS GERALD
HORIZON BANK
BEST CRAIG A/BEST SUSAN R
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
AMERICAS WHOLESALE LENDER
VEINE DOUGLAS E/VEINE KATHERINE A
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
SHI WEN/HU YING
HORIZON BANK
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
BRADLEY BYRON/BRADLEY REBECCA
JPMORGAN CHASE BANK
ORLANDO MATTHEW L/ORLANDO AMANDA M
BANK OF NEW YORK MELLON
JPMORGAN CHASE BANK
WYSS JAMES N/WYSS JEANNINE MARIE
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
USAA FEDERAL SAVINGS BANK
HUPP LAWRENCE M/HUPP CYNTHIA A
FIFTH THIRD BANK
December 29, 2016
CEDARCREST APTS LLC
MB FINANCIAL BANK
CEDARCREST APTS LLC
MB FINANCIAL BANK
YORK KENNETH L/YORK TRESSA D
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
BRAULT JEREMY/BRAULT SARAH
LAKE MICHIGAN CREDIT UNION
BALDWIN BRENT/BALDWIN SHELLY R
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
SCHRAMM EDWARD W III/SCHRAMM KATHERYNE M
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION
STONE RICHARD D/HARPER BETSY Z
HORIZON BANK
VITALE JAMES F/VITALE CAROL L/HAUCH CAROL L
HORIZON BANK
CANTU RAUL/CANTU PATRICIA
HORIZON BANK
KROHNE ELIZABETH/KROHNE WILLIAM E
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
FREEDOM MORTGAGE CORPORATION
SWISHER THOMAS K/SWISHER RHONDA S
NEIGHBORHOOD MORTGAGE SOLUTIONS LLC
CONTI RENNI H/CONTI HEIDI S
NEIGHBORHOOD MORTGAGE SOLUTIONS LLC
WILLMENG JANE A REVOCABLE TRUST/WILLMENG JANE A
NEIGHBORHOOD MORTGAGE SOLUTIONS LLC
BOWHUIS BRADLEY JAMES
NEIGHBORHOOD MORTGAGE SOLUTIONS LLC
BARNES GREG/BARNES KATHLEEN K
NEIGHBORHOOD MORTGAGE SOLUTIONS LLC
QUERFURTH JASON/QUERFURTH JULIA A
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
CHEMICAL BANK
QUICK MICHELLE M/QUICK ANDREW D
TEACHERS CREDIT UNION
VERGON CHRISTOPHER/VERGON MARA
TEACHERS CREDIT UNION
HINSEY DENNIS/HINSEY MARCY
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
HOMEWARD RESIDENTIAL INC
SISTRUNK JEFFREY DAMONE
SISTRUNK BARBARA YVONNE BELL
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
LOANDEPOT COM LLC
JOHNSON DAWN/JOHNSON RODNEY
MICHIGAN HOMEOWNER ASSISTANCE NONPROFIT HOUSING CORPORATION
MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY
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